Über 50 beschädigte Objekte: Sprayer von Wil sind immer noch auf freiem Fuss Ende Mai besprayten Vandalen diverse Objekte in Wil und Rickenbach. Gemeldet wurden über 50 Beschädigungen. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Dinah Hauser 19.06.2020, 17.40 Uhr

Ende Mai verunstalteten Vandalen diverse Objekte in Wil und Rickenbach mit verschwörungstheoretischen Sprayereien. Bild: Dinah Hauser

«Kill Bill» und ähnliche Sprayereien zierten an Auffahrt BAG-Plakate, Velounterstände und Baustellen in Wil. Nun ist das Ausmass bekannt: Über 50 Objekte wurden laut Kantonspolizei St.Gallen beschädigt. Die Sachbeschädigungen wurden mutmasslich am 21. oder 22. Mai begangen. Derzeit werden die Spuren sowie Videomaterial ausgewertet, wie Sprecher Florian Schneider sagt. Der grosse Durchbruch bei den Ermittlungen bleibt vorerst aus: «Bisher hat sich niemand auf den Zeugenaufruf gemeldet.»

Grenzübergreifende Zusammenarbeit

Auch auf Thurgauer Seite waren Sprayer unterwegs. In Rickenbach wurden die katholische Kirche, das alte Schulhaus und der Hofplatz den Vandalen heimgesucht. Der Verdacht liegt nahe, dass es die selbe Täterschaft war. Die St.Galler Kantonspolizei tauscht sich deswegen mit den Thurgauer Kollegen aus. Diese bestätigt den Eingang der Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt, die der Rickenbacher Gemeindepräsident Ivan Knobel in dieser Zeitung angekündigt hatte. Ennet der Grenze gibt es ebenfalls noch keine neuen Erkenntnisse aus den Ermittlungen.

Obwohl die Ausgangslage bisher dürftig aussieht, hat Schneider noch Hoffnung: «Es gibt Delikte, die werden erst später oder in einem anderen Zusammenhang aufgeklärt.» Die St.Galler Kantonspolizei bittet Personen, die an den Auffahrtstagen etwas beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Wil oder unter 058229 79 79 zu melden.