Über 1000 Franken gestohlen: Unbekannte sind in Flawiler Restaurant eingebrochen In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte gewaltsam in ein Flawil Restaurant eingebrochen. 19.06.2020, 09.17 Uhr

Die unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam die Tür. Symbolbild: Kapo SG

(kapo/dh) In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in ein Restaurant an der Bachstrasse in Flawil eingebrochen. Sie öffnete gewaltsam die Eingangstür und durchsuchte das Restaurant, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Anschliessend flüchtete die Täterschaft mit Bargeld im Wert von über 1000 Franken in unbekannte Richtung. Weiter hinterliess sie einen Sachschaden von mehreren hundert Franken.