Neckertal: Donnschtig-Jass-Team ist bekannt

TV-Klassiker Neckertal ist bereit: Das Donnschtig-Jass-Team wurde zusammengestellt Am 7. Juli jasst eine Delegation der Gemeinde Neckertal in einer Livesendung in Grenchen gegen Schönengrund. Der Gewinner ist in der folgenden Woche Gastgeber der TV-Sendung Donnschtig-Jass. Nun ist bekannt, wer für Neckertal zu den Karten greift. 02.05.2022, 12.00 Uhr

Vertreten das Neckertal am Jasstisch: (von links) Sandro Moser, Dominik Raschle, Marianne Bösch, Bernhard Schweizer und Bruno Frischknecht. Bild: PD

Am Samstagnachmittag trafen sich im Blockhaus Steinwäldli beim Baumwipfelpfad Neckertal 28 Jassbegeisterte Neckertalerinnen und Neckertaler zum Qualifikationsturnier für den SRF Donnschtig-Jass. Unter der professionellen Leitung des Eidgenössischen-Differenzler-Jassverbandes wurde geschätzt, gerechnet, verworfen und gewonnen – oft auf den Punkt genau.

Mit den wenigsten Differenzpunkten qualifizierte sich in der Kategorie Jugend Dominik Raschle aus Mogelsberg. Er holte sich sogar den Tagessieg vor Ort. Als beste Frau in der Runde wird Marianne Bösch aus Nassen in der Livesendung fürs Neckertal antreten.

In der Kategorie Männer sind der erstplatzierte Bruno Frischknecht aus Mogelsberg als Telefonjasser und Bernhard Schweizer aus Brunnadern als Jasser am Tisch qualifiziert. Als Ersatzjasser wird Sandro Moser aus Ebersol an die Livesendung mitreisen.

Konzentriert, fair und ambitioniert am Jasstisch

Die Stimmung am Qualifikationsturnier war gut, die Partien wurden fair und ambitioniert ausgetragen. Bild: PD

Das OK zeigte sich am Anlass begeistert: «Die Stimmung hätte besser nicht sein können und wir sind glücklich, dass alles so reibungslos geklappt hat. Nach diesem tollen Event schlägt mein Herz umso mehr für die Neckertalerinnen und Neckertaler», sagt Ursula Fluck Organisatorin des Qualifikationsturniers.

Jung und Alt jassten gleichermassen konzentriert, fair und ambitioniert in vier Runden um den Sieg. Die Reaktionen waren durchwegs positiv und das Siegerteam freut sich auf viele Fans vor Ort und am Bildschirm.

Die eigene Gemeinde am Fernsehen präsentieren

Das Neckertaler Jass-Team erwartet ein einmaliger Auftritt im Fernsehen und die Siegergemeinde hat die Möglichkeit, sich vor einem grossen TV-Publikum präsentieren zu können.

Auf das Organisationskomitee wartet aber zunächst einiges an Arbeit und Planung: Jasstrainings für die Qualifizierten, ein voller Fanbus sowie alle Vorbereitungen für eine mögliche Austragung der SRF Donnschtig-Jass Livesendung am 14. Juli. (pd/sas)