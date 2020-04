Trotz Kritik der SP: Fünf Toggenburger Gemeinden senken ihren Steuerfuss Wo Steuerfusssenkungen am Sonntag zur Abstimmung kamen, da wurden sie auch angenommen. Lütisburg schliesst mit einer Senkung um zehn Prozentpunkte zu Nesslau auf. Ruben Schönenberger 19.04.2020, 19.04 Uhr

Lütisburg senkt die Steuern gleich um zehn Punkte auf neu 125 Prozent. Bild: Martin Lendi

In zwei Drittel aller Gemeinden des Toggenburgs zahlen die Einwohnerinnen und Einwohner 2020 bei gleichbleibendem Einkommen weniger Steuern als noch im letzten Jahr.

Drei Gemeinden hatten eine solche Steuersenkung bereits beschlossen – Wildhaus-Alt St.Johann, Ebnat-Kappel und Oberhelfenschwil –, fünf weitere Gemeinden kamen am gestrigen Abstimmungssonntag hinzu. In Wattwil, Lichtensteig, Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg und Kirchberg genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Senkungen zwischen drei und zehn Prozentpunkten. In den vier Gemeinden, in denen der Steuerfuss 2020 nicht sinkt, tat er das 2019.

Lütisburg schliesst zu Nesslau auf

Die grösste Steuerfusssenkung genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Lütisburg. Sie sprachen sich gleich für eine Reduktion um zehn Prozentpunkte aus. Neu beträgt der Steuerfuss in der Brückengemeinde damit nur noch 125 Prozent. Das ist, zusammen mit der Gemeinde Nesslau, der tiefste Wert im ganzen Wahlkreis.

Vielleicht auch deshalb fiel die Zustimmung zu Budget und Steuerfuss nicht ganz so hoch aus, wie in anderen Gemeinden. Mit 128 von total 461 Stimmen sagte doch immerhin mehr als jede vierte Lütisburgerin und jeder vierte Lütisburger Nein zur Senkung.

In Bütschwil-Ganterschwil nur rund 6 Prozent dagegen

In den anderen Gemeinden war die Ablehnung geringer. In Wattwil sagten 10,92 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Nein, in Kirchberg 10,76 Prozent, in Lichtensteig 8,49 Prozent und in Bütschwil-Ganterschwil gar nur 6,33 Prozent.

Stefan Diener, SP Toggenburg Bild: Beat Lanzendorfer

Stefan Diener, Vizepräsident der SP Toggenburg, zeigte sich gestern Nachmittag «etwas enttäuscht». Die Partei hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, die Steuersenkungen abzulehnen. Diener sagte im März zu dieser Zeitung: «In diesen unsicheren Zeiten müssen wir mit Steuerausfällen und höheren Kosten für die Gemeinden rechnen.» Man wolle verhindern, dass gesellschafts- und umweltfeindliche Sparmassnahmen ergriffen werden müssten.

Ortsparteien hätten Anträge einreichen wollen

Dass Abstimmungen an der Urne erfolgen müssen, führe zudem dazu, dass keine Diskussion zu der Verhältnismässigkeit und zum Zeitpunkt von Steuersenkungen geführt werden konnte, sagte die SP Toggenburg damals. Das führte Diener gestern auch als Hauptgrund an, warum die Anträge der Gemeinden überall deutlich angenommen wurden. Er sagt:

«Es hatte vor allem damit zu tun, dass wir die Diskussion gar nicht führen konnten.»

Und ergänzt: An einer Bürgerversammlung hätte man auch aufzeigen können, was stattdessen mit dem Geld gemacht werden könnte. Aber, sagt er weiter: «Es wäre auch an den Bürgerversammlungen schwierig geworden.» Mehrere Ortsparteien hätten an den Versammlungen Anträge einbringen wollen, Steuersenkungen abzuschwächen oder gar zurückzuweisen.

Klimagruppe Wattwil enttäuscht

Genau das hatte auch die Klimagruppe Wattwil eigentlich im Sinn. Statt der von der Gemeinde vorgeschlagenen und gestern von der Stimmbürgerschaft genehmigten Senkung um drei Prozentpunkte hätte die Klimagruppe die Steuern lieber nur um zwei gesenkt. Mit dem einen Prozent hätten Massnahmen zur Förderung des Klimaschutzes unterstützt werden sollen. Weil die Urnenabstimmung nur ein Ja oder Nein zum Budget mit einer Steuerfusssenkung von drei Prozent ermöglichte, empfahl die Klimagruppe, das Budget abzulehnen.

Joel Müller, Klimagruppe Wattwil Bild: Beat Lanzendorfer

Das gestrige Resultat kam für Joel Müller aber «nicht überraschend». Auch der Vertreter der Klimagruppe sagt:

«Es war gar kein Wahlkampf möglich.»

So sei es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, die Abstimmung zu gewinnen. «Wir ­werden aber sicher dran bleiben», sagt er und freut sich, dass die Ablehnung in Wattwil immerhin ein bisschen höher war als in den meisten anderen ­Gemeinden.

Mobilisierung wäre bei Versammlungen wichtiger

Noch höher hätte der Anteil an einer Bürgerversammlung auch deshalb ausfallen können, weil die Mobilisierung eine wichtigere Rolle spielt. Die Stimmbeteiligung liegt dort jeweils im einstelligen Prozentbereich. Gestern war sie in allen Gemeinden deutlich höher. Sie reichte von 29,8 Prozent in Lichtensteig und Kirchberg bis zu sehr hohen 43,56 Prozent in Lütisburg.