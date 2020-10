Trotz immer mehr Single-Haushalte: In der Region Wil-Toggenburg sind grosse Haushalte verbreiteter als im restlichen Kanton Die Zahl der Einpersonenhaushalte stieg auch 2019 wieder an. Doch in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg gibt es immer noch viele Personen, die in Haushalten mit fünf oder sechs Personen wohnen. Ruben Schönenberger 27.10.2020, 17.00 Uhr

Vor verhältnismässig vielen Haushalten in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg stellen fünf oder mehr Personen ihre Schuhe ab. Bild: Fotolia

Immer mehr Menschen wohnen in Einpersonenhaushalten. Die jüngst publizierten Zahlen für das Jahr 2019 zeigen: Schweizweit lebt in fast 36 Prozent der Haushalte nur eine Person. Gegenüber dem Vorjahr entstanden über 31'000 neue Einpersonenhaushalte, mehr als im Schnitt der Vorjahre.

Auch im Wahlkreis Wil sowie im Toggenburg sind Einpersonenhaushalte beliebt. Während schweizweit und auch im Kanton St. Gallen aber am meisten Haushalte in diese Kategorie fallen, ist das in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg nicht der Fall. Im Vergleich der St. Galler Wahlkreise zeigt sich sogar: Nirgends sind so wenige Einpersonenhaushalte zu finden wie im Wahlkreis Wil. Mit 32,27 Prozent sind sogar weniger als ein Drittel der Haushalte dieser Kategorie zuzuordnen. Ähnlich ist die Situation im Toggenburg mit 32,37 Prozent.

Am meisten grosse Haushalte im Toggenburg

Die im Vergleich geringere Anzahl an Einpersonenhaushalten geht in beiden Wahlkreisen einher mit einer verhältnismässig beträchtlichen Anzahl an ganz grossen Haushalten. Der Wahlkreis Toggenburg ist der einzige im Kanton, in dem mehr als drei Prozent der Haushalte von sechs oder mehr Personen bewohnt werden. Wil folgt in der Statistik auf dem zweiten Platz. In absoluten Zahlen sind das 583 solcher Haushalte im Toggenburg und 749 im Wahlkreis Wil.

Beim Blick auf die Gemeinden zeigt sich, dass gleich sämtliche Gemeinden in den Top 5 der grossen Haushalte in der Region Wil-Toggenburg liegen und auch in den Top Ten nur gerade zwei in anderen Wahlkreisen liegen.



So bedeuten beispielsweise 24 grosse Haushalte in Hemberg Platz 1 im innerkantonalen Vergleich. Etwa jeder 15. Haushalt ist von sechs oder mehr Personen belegt. Daraus resultiert, dass mindestens 90 Personen in Hemberg so wohnen. Bei einer Einwohnerzahl von rund 900 ist das jede zehnte Hembergerin beziehungsweise jeder zehnte Hemberger. Auf Platz 2 und 3 folgen Niederbüren und Lütisburg, wo etwa jeder 20. Haushalt in diese Kategorie fällt.

Fast jeder zehnte Haushalt in Oberhelfenschwil mit fünf Personen

Bei den geringfügig kleineren Haushalten – jenen mit fünf Personen – zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier führt Oberhelfenschwil die Tabelle an, zusammen mit Untereggen (Wahlkreis Rorschach). Fast jeder zehnte Haushalt in diesen Gemeinden wird von fünf Personen bewohnt. In den Top Ten finden sich insgesamt sieben Gemeinden aus den Wahlkreisen Wil und Toggenburg.

Zu diesen gehören Niederhelfenschwil und Niederbüren, die – zusammen mit Häggenschwil und Waldkirch (beide Wahlkreis St. Gallen) – die durchschnittlich grössten Haushalte im Kanton St. Gallen aufweisen: 2,7 Personen leben hier im Schnitt in einem Haushalt.

Am anderen Ende der Skala liegt zusammen mit St. Gallen und Rorschach das Städtli Lichtensteig. Hier sind es im Schnitt nur zwei Personen, die zusammen in einem Haushalt wohnen. Im schweizweiten Durchschnitt sind es 2,2 Personen pro Haushalt, im Kanton St. Gallen 2,3. Der Wahlkreis Wil liegt insgesamt genau auf der Höhe des kantonalen Werts, der Wahlkreis Toggenburg mit 2,4 leicht darüber.

In Wil am meisten Haushalte mit Kindern

Im Bereich zwischen den ganz kleinen und den ganz grossen Haushalten zeigt sich mit Blick auf die Region Wil-Toggenburg ein leicht uneinheitliches Bild. So ist im Toggenburg der Anteil an Zweipersonenhaushalten am Total mit 34,51 Prozent so hoch wie in keinem anderen Wahlkreis. Im Wahlkreis Wil sind es 33,73 Prozent. Das könnte ein – allerdings schwaches – Indiz dafür sein, dass Familien den Wahlkreis Wil dem Toggenburg vorziehen.

Das zeigt sich auch in einer anderen Betrachtungsweise: Nirgendwo gibt es relativ zum Total so viele Haushalte, in denen nur Erwachsene wohnen, wie im Toggenburg. Dafür ist im Wahlkreis Wil das Verhältnis der Haushalte, in denen Erwachsene und Kinder wohnen, so hoch wie nirgendwo sonst im Kanton.

Zu zweit wohnen ist beliebt

Rund ein Drittel der Haushalte in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg wird also nur von einer Person bewohnt. Das heisst natürlich nicht, dass ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner alleine leben. Es sind deutlich weniger, weil in den anderen zwei Dritteln der Haushalte jeweils mehr als nur eine Person wohnt.

Es sind etwa 13 (Toggenburg) beziehungsweise 14 Prozent (Wil), die so leben. Am beliebtesten ist in beiden Wahlkreisen der Zweipersonenhaushalt. Aber auch der Drei- und Vierpersonenhaushalt sind beliebter als der Single-Haushalt.

So haben wir gerechnet (rus) Die Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen publiziert die Anzahl Haushalte in sechs Kategorien nach Haushaltsgrösse. Diese reichen von Einpersonenhaushalten bis zu Haushalten von 6 oder mehr Personen. Bei den ersten fünf Kategorien ist klar, wie viele Personen in einem Haushalt wohnen (Beispiel: in zehn Fünfpersonenhaushalten wohnen insgesamt fünfzig Personen). In der sechsten Kategorie ist das nicht klar. In einem Haushalt von sechs oder mehr Personen ist die genaue Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner nicht klar. Aus der errechneten Summe aller Bewohnerinnen und Bewohner der ersten fünf Kategorien lässt sich aber erschliessen, wie viele noch in der letzten Kategorie wohnen müssen, damit die Bevölkerungszahl erreicht wird.

Trotzdem bleibt die Entwicklung hin zu mehr Einzelhaushalten deutlich feststellbar. In der Gemeinde Niederhelfenschwil ist beispielsweise die Anzahl dieser seit 2012 – weiter zurück geht die Zahlenreihe der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen nicht – um 35 Prozent gestiegen, die Gesamtzahl der Haushalte aber nur um etwa 14 Prozent. Der Anstieg bei den Einpersonenhaushalten ist im Kanton St. Gallen nur in Benken und Sevelen grösser.

Auch in Bütschwil-Ganterschwil und in Hemberg ist die Anzahl Einpersonenhaushalte seit 2012 um über 30 Prozent gestiegen. Im ganzen Kanton St. Gallen gibt es nur eine Gemeinde, in der 2019 weniger Einpersonenhaushalte als noch 2012 verzeichnet wurden: Das Städtli Lichtensteig.

