Toggenburg: Ein Bauer und eine Älplerin über die Trockenheit

Trockenheit «Die Klimaerwärmung ist da, wir müssen uns darauf einstellen»: Was die Trockenheit für die Bauern im Toggenburg bedeutet Wer seine Wiesen am Sonnenhang hat, dem bringen sie wegen der Trockenheit kaum noch Ertrag, sagt ein Gähwiler Bauer. Er füttert seine Kühe deshalb schon aus der Winterreserve. Auch auf manche Alp muss bereits Wasser geschafft werden. Pablo Rohner 12.08.2022, 05.00 Uhr

Berglandschaft im Obertoggenburg. Bild: Raphael Rohner

Anfang nächster Woche soll es regnen. Für die Bauern ist das nach einer weiteren heissen und trockenen Woche eine gute Nachricht. «Jeder Niederschlag ist besser als keiner», sagt ein Bauer aus dem Raum Gähwil, der nicht mit Namen genannt werden will.

Was er damit sagen will: Wenn es auch nur ein bisschen regnen sollte, wie in den letzten Wochen ein paarmal, stiege die Hoffnung, diese Saison noch einmal mähen zu können. Denn, und daran lässt der Bauer keinen Zweifel: Der trockene Sommer macht ihm und vielen seiner Kollegen zu schaffen.

Besonders weil seine Wiesen an einem Sonnenhang liegen sind sie ausgetrocknet und werfen zu wenig Futter für das Vieh ab. Bereits müsse er aus den Reserven zufüttern, die eigentlich für den Winter gedacht wären, sagt der Bauer.

Auf der Chlosteralp sprudeln die Brunnen noch

Entspannter präsentiert sich die Lage ein paar hundert Höhenmeter höher, auf der Chlosteralp oberhalb von Ennetbühl. Uschi Nagel, die die Alp mit 80 Rindern und Galtlig zusammen mit ihrem Mann Richard bewirtschaftet, sagt: «Wir haben es relativ gut.» Auch wenn Hänge «gelb» seien und sie womöglich eine Woche früher als geplant abziehen müssen, wenn es nicht bald ausgiebig regnet.

Das Quellwasser sei jedoch bisher nicht knapp geworden. «Die sieben Brunnen auf unserem Gebiet haben alle Wasser.» Andere hätten es da schwerer. Ein benachbarter Älpler musste Wasser für das Vieh auf seine Alp schaffen.

«Die Lage ist prekärer als 2018»

Wasser zuführen müssten auch manche Bauern im Tal, die mit eigenem Quellwasser arbeiten, sagt der Gähwiler Bauer. Er selbst sei nicht betroffen, weil er an das Wassernetz angeschlossen sei.

Die aktuelle Situation erlebe er als noch prekärer als im Hitzesommer 2018. Mit ein Grund dafür könne auch die anhaltende Mäuseplage sein: «Die aufgelockerten Böden trocknen schneller aus.» Wo nach Mäusebefall neu angesät wurde, sei es wegen der Trockenheit weniger gut gewachsen. Er wisse aber auch, dass es bei Kollegen an Schattenhängen anders aussehen könne. «Schattenhalber sind sie froh, wenn es nicht zu nass ist. Manche von ihnen sagen auch, dass es bis jetzt ein gutes Jahr sei.»

Möglichkeiten, um auf den geringeren Heuertrag zu reagieren, gebe es zwei: Futter zukaufen oder den Viehbestand anpassen. Auch für die Zukunft, sagt der Bauer, rechne er damit, vermehrt an diesen Stellschrauben drehen zu müssen. «Die Klimaerwärmung ist da, wir müssen uns darauf einstellen.» Er rechnet damit, dass in zehn Jahren von 30 Hektaren noch etwa so viel Ertrag kommt, wie vor fünf Jahren von 20.