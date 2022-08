Bazenheid: In der Thur sterben Fische wegen des warmen Wassers

Trockenheit Der «Wächter der Thur» schlägt Alarm: In der Hälteranlage Mühlau sind fast alle jungen Bachforellen verendet Von über 600 Anfang August sind in der Fischzucht an der Thur keine einjährigen Bachforellen mehr übrig. Doch es ist nicht nur das wenige und zu warme Wasser, das den Fischen zusetzt. Ruedi Scherrer vom Fischereiverein Thur ist ratlos. Hoffnung macht ihm ein gutes Dutzend Fische, die scheinbar resistenter sind als andere. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Scherrer vom Fischereiverein Thur musste in den vergangenen Tagen viele tote Fische aus der Hälteranlage bergen. Bild: Pablo Rohner

«Es ist zu warm, sie fressen nicht.» Ruedi Scherrer steht in der Hälteranlage in der Mühlau bei Bazenheid und blickt in eines der Becken. Das Becken wirkt leer, der Fischer ratlos. 16 Bachforellen müsste es in dem Becken haben, doch zu sehen ist keine.

«Sie sind gerne am Boden», sagt Scherrer erklärend. Wenn das Wasser nicht so trübe wäre, könnte er sie auch dort sehen. Das Wasser kommt aus der Thur, an deren Ufer die Hälteranlage, also eine Anlage zur Zucht von Bachforellen und Äschen, vor gut einem Jahrzehnt gebaut wurde.

Die Hälteranlage Mühlau In der Hälteranlage Mühlau züchtet der Fischereiverein Thur junge Forellen und Äschen, die in der Thur gefangen werden. Das Pachtgebiet des Vereins umfasst rund 40 Kilometer von Ulisbach bis Niederbüren. Sobald die Fische geschlechtsreif sind, werden die Weibchen «gestreift», das heisst, die Eier werden entnommen und befruchtet. Danach kommen sie nach Steinach in eine Brutanlage. Sobald sie grösser sind, kommen einige Fische zu Zuchtzwecken zurück in die Hälteranlage. Die anderen werden in Zuflüsse der Thur, etwa in den Wiler Chrebsbach oder die Uze, eingesetzt. Nach einem weiteren Jahr werden sie von den Bächen in die Thur gebracht. Noch vor einigen Jahren lebten in der Hälteranlage Mühlau 3500 Bachforellen. Das warf bis zu 600'000 Eier ab. Im Herbst 2021 konnte der Fischereiverein kein einziges Ei abliefern. Und auch die 18 Liter Äschenlaich aus diesem Frühling seien unbrauchbar gewesen, sagt Ruedi Scherrer. (rop)

Warum die Thur so trüb ist, weiss Scherrer, Vizepräsident des Fischereiverbands Thur, nicht. Sicher habe es aber damit zu tun, dass der Fluss so wenig Wasser führt. Momentan fliesse kaum ein Kubikmeter pro Sekunde an der Messstation vorbei. Bei Hochwasser seien es bis zu 500.

Minus 107 Fische an einem Tag, minus 71 am nächsten

Über die Böschung fällt der Blick auf das grüne Wasser. Die Oberfläche steht beinahe still, der Fluss mutet eher wie ein Teich an. Algen sind zu sehen und in einem schattigen Abschnitt dümpeln träge ein paar Fische. «Das sind Alete, Ruchfische, die kommen besser klar», sagt Scherrer.

Gar nicht klarkommen hingegen die Bachforellen. Im Betriebshäuschen neben der Hälteranlage legt Scherrer einen Stapel Statistiken auf den Tisch. Besonders für die letzten Tage zeichnen die Zahlen das Bild eines grossen Sterbens. Anfang Juli lebten im Becken der Hälteranlage 676 Bachforellenjährlinge, das heisst einjährige, rund zehn Zentimeter grosse Tiere.

Die Thur bei der Mühlau am 11. August: ein Tümpel fast ohne Strömung. Bild: Pablo Rohner

Scherrer fährt mit dem Finger über die Liste mit den Tagesverlusten im August. Minus 36 an einem Tag, minus 107 am nächsten, minus 71, minus 129, so geht es weiter bis zum 11. August, an dem kein einziger Fisch mehr übrig ist.

«Als ich jeweils in die Anlage kam, waren die Becken weiss von den aufschwimmenden toten Fischen.»

Das Regenwasser erwärmt sich auf der Strasse und an den Häusern

Als Fischer verstehe er sich als «Wächter der Thur», der das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen mit Daten versorge. Laboruntersuchungen würden nur zeigen, welche medizinischen Vorgänge konkret zum Tod der Fische führen. «Wir erfahren, ob es die Leber war oder die Niere, aber nicht warum.»

Der Gülleeintrag aus der Landwirtschaft spiele sicher eine Rolle, sagt Scherrer. Aber auch Stoffe aus Medikamenten, die über den Urin in das Abwasser gelangen, oder Rückstände von Kosmetika. Weil es seit Wochen kaum regne, sei der Anteil des Wassers aus der Kläranlage hoch. Das letzte Schmelzwasser sei heuer schon im Frühling den Fluss hinabgeflossen. Früher habe die Thur bis in den Juni hinein Schmelzwasser geführt.

18,3 Grad ist das Wasser an diesem Morgen warm. Im Lauf des Tages wird die Temperatur noch steigen, der Höhepunkt werde jeweils am Abend erreicht. In den letzten Wochen habe er auch schon über 24 Grad abgelesen. In Oberbüren wurde die Thur im Juli schon fast 28 Grad warm.

Wenn es einmal kurz regne, sorge das nicht für Entspannung. Im Gegenteil: An den heissen Strassen und Hausdächern würde sich das Regenwasser noch aufheizen, bevor es in die Kanalisation und bald darauf in die Thur gelange.

Bei der morgendlichen Fütterung steht Ruedi Scherrer vor fast leeren Becken. Bild: Pablo Rohner

«Alles über 18 Grad ist zu warm für die Fische», sagt Scherrer. Bachforellen und Äschen würden aufgrund der derzeit «sehr warmen Wassertemperaturen» sterben, bestätigt Christoph Birrer, Abteilungsleiter Fischerei beim Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons. Um das Niederschlagsdefizit auszugleichen, müsse es über Wochen hinweg «dosiert »regnen.

Aber die Temperatur sei nicht das einzige Problem, sagt Ruedi Scherrer. Auch im letzten Sommer, in dem die Thur viel Wasser führte und kühl war, seien fast alle damals einjährigen Bachforellen verendet. Von den 18, die überlebten, starben in diesem Sommer nochmals zwei. Auf den 16, die übrig geblieben sind, ruht eine Hoffnung von Ruedi Scherrer.

«Wenn sie den Sommer überstehen, könnte das heissen, dass sie gegen etwas resistent sind, woran andere sterben.» Aus ihnen, so die Hoffnung, könnte dann ein neuer Stamm an die Thur angepasster Bachforellen gezüchtet werden. Doch selbst wenn dies gelänge, würde es ein Jahrzehnt dauern, bis wieder ein «einigermassen anständiger» Bestand erreicht wäre, sagt Scherrer.

Den Regenbogenforellen geht es besser – sie dürfen aber nicht ausgesetzt werden

Wie sich die Population in der Thur in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, zeigen die Fangzahlen der Mitglieder des Fischereivereins. 1988 fischten sie 25'000 Fische – und im Jahr davor ähnlich viele und im Jahr danach auch. Ab Mitte der 90er-Jahre sinken die Fangzahlen drastisch, 2021 wurden noch 670 Fische gefangen.

Zum Rückgang der Zahlen trage auch bei, dass die Fischerinnen und Fischer heute weniger und bewusster fischen. «Wenn es so heiss ist, geht heute niemand mehr fischen, da wissen alle, dass die Fische geschont werden müssen.» Doch auch diese Entwicklung kann nicht über das dramatische Schrumpfen der Populationen hinwegtäuschen.

Das einzige Becken, in dem an diesem Morgen Leben herrscht, ist dasjenige mit den Regenbogenforellen. Als Ruedi Scherrer Futter ins Wasser wirft, wühlen die 40 Zentimeter langen Fische die Oberfläche auf. Ihnen scheint die Wärme weniger auszumachen.

Einzig das Becken mit den Regenbogenforellen erwacht zum Leben, als Ruedi Scherrer Futter hineinwirft. Doch sie dürfen nicht in der Thur ausgesetzt werden. Bild: Pablo Rohner

Ruedi Scherrer würde sie deshalb gerne in der Thur aussetzen. Doch weil die amerikanische Regenbogenforelle als Konkurrentin der einheimischen Bachforelle gilt, hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) ihren Einsatz in Flüssen seit einigen Jahren verboten. Früher hätten die beiden Arten in der Thur jedoch gut nebeneinander gelebt, sagt Ruedi Scherrer.

Das könne er mit Fangzahlen beweisen. Er habe beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei ein Gesuch gestellt samt Einladung für einen Besuch in der Hälteranlage Mühlau. Dieses sei nun dem Bafu zugestellt worden. Er wartet auf die Antwort.

