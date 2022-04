Wattwil Bunt verliert im Cup gegen Herisau

Regionalfussball Niederlage gegen Herisau: Der Wattwiler Traum vom Cupfinale ist am Mittwoch geplatzt Die Fussballer aus der Toggenburger Zentrumsgemeinde verlieren das Halbfinale des 2.-Liga-Cups gegen Herisau mit 2:3. Als Lohn qualifizieren sich die Appenzeller für das Endspiel am 22. Mai in Frauenfeld. Raphael Dort 14.04.2022, 08.28 Uhr

Trotz grossem Einsatz mussten sich die gelben Wattwiler auf der Bütschwiler Breite gegen Herisau geschlagen geben. Bild: Beat Lanzendorfer

Was für eine spektakuläre erste Halbzeit. In der Vorrunde des Schweizer Cups standen sich am Mittwoch Wattwil Bunt und Herisau gegenüber. Das Spiel der Zweitligisten fand wegen der fehlenden Flutlichtanlage auf der Wattwiler Grüenau auf der Sportanlage Breite in Bütschwil statt und endete mit einem 3:2-Erfolg für Herisau. Es gewann somit jenes Team, das auch in der Meisterschaft besser klassiert ist.

Aufgrund von mehreren Absenzen hiess die Devise beim Heimteam gut dagegenzuhalten. Dieser Plan erhielt nach elf Minuten einen herben Dämpfer. Beim Versuch zu befreien, traf Ljoran Jusufi nebst dem Ball den Gegenspieler. Der Schiedsrichter zeigte umgehend auf den Punkt. Joël Kurzbauer versenkte den Strafstoss abgebrüht. Drei Minuten später jubelten erneut die Gäste. Am zweiten Pfosten erhielt Joel Ehrbar zu viele Freiheiten und erhöhte früh auf 0:2.

Torspektakel bis zum Seitenwechsel

Im Exil fand die Grüenau-Elf danach immer besser ins Spiel. Ein Foul an Stürmer Jeton Seferi brachte Wattwil Bunt wieder heran. Der Gefoulte versenkte den fälligen Strafstoss gleich selbst.

Praktisch mit dem Ablauf der ersten 45 Minuten fiel der Ausgleich. Eine scharfe Hereingabe von Roger Kuhn liess der Herisauer Torhüter abprallen. Kaltrim Jahmurataj staubte zum 2:2 ab. Trotzdem ging es nicht mit einem Remis in die Pause. Nach einem verunglückten Abwehrversuch schoss Gian Rudolf die Gäste erneut in Führung.

Nach der Pause konzentrierte sich Herisau auf seine defensiven Pflichten, es spielte nur noch Wattwil Bunt. Torchancen blieben allerdings Mangelware. Arton Ibraimis Kopfball nach einem Freistoss kam zu zentral aufs Tor, war aber dennoch für lange Zeit die beste Ausgleichschance. Beim Gastgeber wechselte sich Trainer Jan Rüeger in der Schlussphase, in der alles nach vorne geworfen wurde, mangels Alternativen selbst ein.

Tief in der Nachspielzeit kamen die Wattwiler doch noch zur grossen Ausgleichschance. Der Ball sprang im entscheidenden Moment allerdings leicht auf. So blieb es trotz guter Leistung des Heimteams beim 2:3. Die Appenzeller haben sich mit dem Erfolg für den Ostschweizer 2.-Liga-Cupfinal im Mai in Frauenfeld qualifiziert.

Für die Wattwiler geht es am Dienstag nach Ostern in der Meisterschaft gegen Uzwil 2 weiter. Wiederum in Bütschwil.

Matchtelegramm FC Wattwil Bunt – FC Herisau 2:3 (2:3). Breite Bütschwil – 145 Zuschauer. Tore: 11. Kurzbauer (Penalty) 0:1. 14. Ehrbar 0:2. 37. Seferi (Penalty) 1:2. 45. Jahmurataj 2:2, 45. Rudolf 2:3. Wattwil Bunt: Rossi (46. Cucinelli); Scherrer (88. Rüeger), C. Schneider, Jusufi (73. Santhiyapillai), Romer; Kuhn, M. Schönenberger, Ibraimi, Baumgartner (53. Fernandez); Seferi, Jahmurataj (60. Gashi).