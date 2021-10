TRAUER Wenn Geburt und Tod zusammenfallen: Erste Grabstätte für Sternenkinder im Toggenburg Es ist eines der traurigsten denkbaren Ereignisse: Der Tod eines Kindes während der Schwangerschaft oder kurz danach. Nun bekommt Wattwil eine Grabstätte für solche Kinder. Es ist die erste im Thurtal. Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Lieferung des Andeergranit-Frauenmäntelis für die Gedenkstätte Sternenkinder auf dem Friedhof Wattwil. Bildhauer Franz Widmer aus Brunnandern beobachtet. Bild: Daniel Klingenberg

«Wenn Geburt und Tod zusammenfallen»: So heisst eine Broschüre für Eltern von totgeborenen Kindern. Die Begleitung betroffener Eltern ist in einem solchen Fall ausserordentlich wichtig. Dazu kann auch ein Ort der Erinnerung für das verstorbene Kind gehören. Solche Gedenkstätten gibt es an verschiedensten Orten und Regionen der Schweiz, und nun auch in Wattwil. Die «Gedenkstätte Sternenkinder» befindet sich in der Nähe der Friedhofshalle. «Kirchenvertreter sind mit diesem Wunsch an die Friedhofskommission getreten», sagt der Wattwiler Gemeinderat Pirmin Sieber. Da es bisher in der Region keine Gedenkstätte für frühverstorbene Kinder gibt, habe man diesem Ersuchen entsprochen.