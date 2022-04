Nächtlicher Brand im Wattwiler Dorfzentrum: Eine Person tot aufgefunden – Löscharbeiten dauern an

Beim Dorfplatz in Wattwil schlugen in der Nacht auf Dienstag Flammen aus dem oberen Teil eines Hauses. Eine Person wurde tot in einer Wohnung aufgefunden. Zehn Personen konnten fünf Wohnungen unverletzt verlassen. Der Sachschaden ist hoch.