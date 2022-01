Talerschwingen: Ein kulturelles Brauchtum aus dem Alpenraum

Tradition Das Talerschwingen ist ein kulturelles Brauchtum aus dem Alpenraum – die Schüsseln werden nur noch an einem Ort hergestellt Bei vielen Jodelformationen im Gebiet Appenzell/Toggenburg gehören die «Talerbecki» zum Pflichtinventar. Das Talerschwingen hat eine lange Tradition und weckt den Sennengeist. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Appenzeller und Toggenburger beim Talerschwingen. Bild: Urs Bucher/EQ Images

Die drei «Talerbecki» mit ebenso vielen Talern werden oft in einer angefertigten Holzkiste aufbewahrt. Bei vielen Jodelformationen im Gebiet Appenzell/Toggenburg gehören sie zum Pflichtinventar. Zum Einsatz kommen die aus Ton angefertigten Schüsseln aber ausschliesslich als Begleitung zu einem Naturjodel.

An welchem Anlass die jodelnde Formation das Talerschwingen in ihr Programm einbaut, ist nicht geregelt. Und doch scheint es hauptsächlich dann zum Einsatz zu kommen, wenn der Auftritt volkstümliche Tradition übermitteln oder festigen soll. Angefertigt werden die tönernen Schüsseln nur noch im St.Galler Rheintal. Der mittlerweile pensionierte Hans Schwendener aus Buchs töpfert die «Becki» in Handarbeit. Jede Schüssel ist ein Unikat. Drei harmonisch zusammenpassende Modelle zu einem «Spiel» zusammenzustellen, kann recht viel Zeit beanspruchen.

Talerschwinger im Einsatz. Bild: Ruedi Roth

Der Erhalt eines Brauchtums

Wer das Talerschwingen praktiziert, verspürt einen gewissen Stolz. Die Gedanken schweifen zurück. Man erinnert sich an bestimmte Momente aus der Jugendzeit; an jene, in welchen Ausgelassenheit herrschte. An jene, in welchen das Darbieten von spontanem Naturjodel Eindruck verschaffte. An jene, in welchen das überlieferte Talerschwingen den fröhlichen Gesang ausschmückte.

Talerschwingen gehört zum Inventar einer Jodlerformation. Bild: Ruedi Roth

Die Praktizierenden zeigten sich dann in bester Stimmung und die Freude an der Traditionspflege war offensichtlich. Solche Gedanken sind der Grundpfeiler für die Erhaltung von Brauchtum. Wenn eine innere Genugtuung aufkeimt, will man dabei sein, wenn möglich aktiv oder als Zuhörer. Eine Wirkung erzeugt schon das Einwerfen der Taler in die «Becki». In Sekundenabständen wird dies vollzogen. Das Kleinste wird zuerst bestückt, dann das Mittelgrosse und am Schluss ertönt der tiefste Ton der aufeinander abgestimmten Schüsseln. Wenn danach ein Naturjodel begonnen wird, erzeugen die Talerbecki mit den eingeworfenen Münzen eine sennische Stimmung. Vielen Jodelformationen dient das Talerschwingen als willkommene Abwechslung in einem Konzertblock.

Ursprung in den Regionen im Alpstein

Seinen Ursprung hat das Talerschwingen in den Regionen im Alpstein. Die Schüsseln wurden dereinst mit Milch gefüllt, aus welchen später der obenauf liegende Rahm entnommen wurde. Wer auf die Idee kam, einem Becki mit rollender Münze ein eintöniges, leicht grelles Summen zu entlocken, ist nicht belegt. Es ist aber sicher, dass der Ursprung für diese Art Musik in jener Gegend liegt, wo der Ostschweizer Naturjodel seine Entstehung fand.

Geschriebene Gesetze, zu welchem Naturjodel das Talerschwingen passt, gibt es nicht. Doch die Mehrheit der Praktizierenden bezeichnet eine eher bedächtig gesungene Melodie als geeignet. Ein lüpfiger Toggenburger Naturjodel fällt für Kenner somit aus dem Rahmen. Die Jodlerszene in der Ostschweiz besteht aber nicht nur aus der Region Appenzell/Toggenburg.

Talerschwinger anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Unspunnenfests in Interlaken im Jahr 2005. Bild: Christian J. Kober/ Alamy

Es kommt immer wieder vor, dass auch Formationen aus anderen Gegenden das Talerschwingen in ihr Programm einbauen. Allerdings scheiden sich hier die Geister, ob dies passend ist oder nicht. Einerseits wird daran festgehalten, dass ein Brauchtum an seinem ursprünglichen Platz belassen werden soll. Nur in seiner Heimat vermittle der Klang eine magische Stimmung. Andererseits beruht auch die volkstümliche Kultur grundsätzlich auf Freiheit. Wer sich selbst und anderen Menschen mit Musik eine Freude macht, darf sich den Stil selbst aussuchen.

So funktioniert das Talerschwingen

Die touristischen Organisationen lehnen sich gerne an regionale Bräuche und Traditionen an. Im Alpsteingebiet hat das Talerschwingen einen festen Platz in den zur Auswahl stehenden Kulturprogrammen. Es wird meistens im Zusammenhang mit einem Jodelkurs angeboten. Einen wesentlichen Einfluss für den Gebrauch der Becken hat deren Stimmung. Üblich sind Dreiklang-Terzen; möglich ist auch eine selbige Stimmung wie bei den im Alpsteingebiet gebräuchlichen Sennschellen.

Wer sich Talerbecken anschafft, sollte auf eine gleichmässige Wandneigung des Geschirrs achten. Ansonsten macht sich der Fünfliber gerne selbstständig und verschwindet flugs im nahen Umfeld. Traditionellerweise werden silberne Fünfliber verwendet. Diese erzeugen manchmal aber einen zu aggressiven Ton und lassen dem Klang des Gesangs zu wenig Raum; eine andere leichtere Münze kann hier Abhilfe schaffen.

In welcher Hand das Becki zum Ertönen gehalten wird, ist freiwillig. Entscheidender ist, zumindest am Anfang, mit welcher Hand der Fünfliber besser zum Rollen gebracht werden kann. Beim Einwurf sollte er horizontal im rechten Winkel zur Beckenwand seine Spur finden. Nervöse Finger erschweren das Starten wesentlich. Auch während des Talerschwingens ist eine ruhige Hand vorteilhaft. Folglich benötigt diese Betätigung ihr angemessenes Training, bis sie zum Erfolg wird. Das Talerschwingen hat seinen festen Platz im volkstümlichen Alpsteingebiet. Und es ist nur eines von vielen überlieferten Brauchtümern in dieser kulturell gut verankerten Gegend.

