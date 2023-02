Tourismuszahlen im Toggenburg bessern sich seit der Pandemie

ZAHLEN Weniger Betriebe, dafür mehr Logiernächte: Tourismus-Zahlen in Wildhaus sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau Seit 2019 gibt es weniger Betriebe in Wildhaus, dafür sind rund 2000 Gäste mehr angekommen. Seit der Coronapandemie stabilisiert sich die Lage. Ob diese Entwicklung längerfristig anhält, wird sich weisen. Elia Fagetti 26.02.2023, 14.00 Uhr

Die Churfirsten locken wieder mehr Touristen an. Bild: Christof Sonderegger

Am 23. Februar veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BFS) Zahlen zur touristischen Beherbergung im vergangenen Jahr. Mehr als 38 Millionen Logiernächte waren es in der Schweiz insgesamt, 88’200 davon in Wildhaus. Das sind rund 2000 mehr als zum letzten Stichdatum im Jahr 2019 und 10’000 hinter dem Stand von 2013. Damals waren es noch 98’919 Logiernächte.