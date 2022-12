Auch ohne Schnee gibt es im Toggenburg viel zu erleben

Tourismus Schnee hin oder her: Im Toggenburg gibt es über die Neujahrstage viel zu erleben Spass auf der Piste ist dieses Jahr gegeben, wenn auch nur eingeschränkt. Aber das Toggenburg bietet zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich die Zeit von Silvester bis Neujahr zu vertreiben. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Wanderung auf dem präparierten Panoramarundweg Rosenboden mit Start auf dem 2262 Meter hohen Chäserrugg im Obertoggenburg. Bild: Toggenburg Tourismus

Die meisten hätten sich die Festtage an Weihnachten und den Jahreswechsel wohl ein wenig anders gewünscht: Schnee in den Wäldern und auf den Wiesen und Pisten, klirrende Kälte beim Schlitteln und Aufwärmen beim Glühwein. Stattdessen blühen die ersten Gänseblümchen, über Sylvester soll das Thermometer gar bis zu 20 Grad Celsius steigen.

Wer aber über den Jahreswechsel frei hat, muss wegen des fehlenden Schnees nicht in seinen vier Wänden bleiben. Denn neben Skifahren, das in den höheren Lagen des Toggenburg durchaus möglich ist, gibt es zahlreiche andere Aktivitäten, die insbesondere, aber nicht nur, auch für Familien mit Kindern gut geeignet sind.

Skifahren nur in höheren Lagen möglich

Olivia Hug, Medienverantwortliche Toggenburg Tourismus. Bild: PD

Wolle man auch bei diesen frühlingshaften Temperaturen Skifahren, könne man dies in den Gebieten der Bergbahnen Wildhaus und der Toggenburg Bergbahnen in Unterwasser, auch wenn etwas eingeschränkt, tun. «Das Skifahren ist derzeit jedoch erst ab den Mittelstationen möglich. Die Talabfahrten sind in beiden Gebieten gesperrt», sagt Olivia Hug, Medienverantwortliche von Toggenburg Tourismus.

Doch auch neben den Pisten sei das Angebot über den Jahreswechsel vielfältig. So sind beispielsweise die meisten Wanderwege offen. «Es ist zurzeit eine Mischung zwischen Sommer- und Winterwandern», sagt Olivia Hug. Sehr schön sei jetzt der Weg rund um den Schwendisee.

Der Laternliweg rund um den Schwendisee ist auch ohne Schnee ein schönes Ausflugsziel. Bild: PD

«Nachts ist der Weg, wie auch der Laternliweg auf der Schwägalp, mit kleinen Laternen beleuchtet.» Zudem sei auch der Klangweg ohne Probleme begehbar und geöffnet. Auf allen Wegen sei aber gutes, wasserfestes Schuhwerk zu empfehlen, da an schattigen Stellen noch Schnee liegen könne.

Der Foxtrail in Wildhaus ist geeignet für Familien und Gruppen. Bild: Toggenburg Tourismus

Sehr beliebt bei diesem Wetter, vor allem bei Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen, sei das Eisfeld beim Eissportzentrum Wildhaus sowie die Trottinettabfahrt von Gamplüt, wo zurzeit wieder Räder statt Kufen aktuell sind.

Ohnehin zahle es sich jetzt aus, dass das Obertoggenburg nicht mehr nur eine reine Winterdestination ist, sondern dass das Angebot an ganzjährigen Aktivitäten ausgebaut wurde. Insbesondere sei der Foxtrail, ein Besuch der Klangschmiede oder anderer Indooraktivitäten bei diesen wechselhaften Witterungsverhältnissen sehr beliebt.

Chügelibahnen für Gross und Klein

Skifahren auf der Wolzenalp ist in diesen Tagen nur für die ganz Kleinen möglich. «Rund um den Zauberteppich hat es noch einen kleinen Flecken Schnee, alle anderen Bahnen sind nicht in Betrieb», sagt Olivia Hug.

Auf der Wolzenalp bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um sich auch ohne Schnee die Freizeit zu vertreiben, zum Beispiel auf dem Moorweg. Bild: Sabine Camedda

Hier biete aber der Moorweg, auf dem es auch im Winterhalbjahr einiges in der Pflanzen- und Tierwelt zu beobachten gebe, eine gute Alternative für Menschen, die an die frische Luft wollen. Doch auch hier sind wasserfeste Schuhe von Vorteil, da der Weg teilweise durch sumpfiges Gebiet führt.

Auch ein Besuch in der Erlebniswelt Toggenburg in Lichtensteig bietet sich bei diesem wechselhaften Wetter an. Neben der ständigen Ausstellung läuft zurzeit die Sonderausstellung «Kunstvolle Chügelibahnen» des Wettinger Künstlers Alain Schartner. «Mit über 30 der etwa insgesamt 50 Chügelibahnen kann man auch spielen», sagt Museumsleiter Andreas Hinterberger.

Ausstellung «Kunstvolle Chügelibahnen» in der Erlebniswelt Toggenburg. Künstler Alain Schartner und Andreas Hinterberger (von links). Bild: Alec Nedic

Diese Woche seien sie von Besuchern fast überrannt worden. «Vom Kleinkind über die Eltern bis hin zu Grossmutter oder Grossvater: Alle lieben es, mit den Chügelibahnen zu spielen. Da werden alle wieder zum Kind», schwärmt er. Ein ständiger Publikumsmagnet sei nach wie vor Europas grösste Spiel- und Hobbyeisenbahn Spur 0, die wie die alten Motorräder, Landmaschinen und andere Raritäten zur ständigen Ausstellung des Museums gehört.

Extra-Bratwürste für Silvester und Neujahr

«Wir mussten extra in Hinblick auf die guten Wetteraussichten für die Neujahrstage noch Bratwürste bestellen, weil die Gäste bei diesem Wetter draussen grillieren wollen», sagt Melanie Anon, Geschäftsleiterin des Baumwipfelpfads Neckertal. Das schöne Wetter spiele ihnen natürlich in die Karten, was die Anzahl Besucher angehe.

Auch bei weniger schönem Wetter ist der Baumwipfelpfad Neckertal einen Ausflug wert. Bild: Christoph Heer

«Es gibt zwar auch bei Schnee vieles auf dem Baumwipfelpfad zu sehen. Bei schönem und wärmerem Wetter, so wie wir es die vergangenen Tage hatten, zieht es aber spürbar mehr Besuchende hierher», sagt sie.

Ein besonderes Programm zu Silvester hätten sie nicht. Der Baumwipfelpfad ist aber über die Neujahrstage zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet und Führungen sind über die Website buchbar.

Simon Thalmann, Organisator Winterzauber Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein «Winterzauber» ohne Schnee, funktioniert das überhaupt? Gemäss Simon Thalmann, Organisator des Winterzauber Bazenheid, habe der fehlende Schnee keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb und die gute Stimmung gehabt.

«Unser Angebot läuft uneingeschränkt weiter, inklusive Schlittschuhlaufen und Eisstockschiessen», sagt er. Das Eisfeld habe zwar aufgrund der hohen Temperaturen ein wenig gelitten. «Solange es aber nicht noch über längere Zeit regnet, hält das Eis sehr gut.»

Am Winterzauber Bazenheid ist das Eisfeld bei Gross und Klein beliebt – so auch in diesem Jahr. Bild: Beat Lanzendorfer

«Vor allem Familien mit Kindern haben in den vergangenen Tagen den Plausch auf dem Eis sehr gut genutzt, vielleicht, weil Skifahren im Moment eher schwierig ist», sagt Simon Thalmann. Am Silvesterabend unterhält ein DJ die Gäste im Chalet zu Käsefondue oder Fondue chinoise. Parallel dazu läuft der Barbetrieb.

