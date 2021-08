Biker sind im Toggenburg willkommen, aber Wanderer sind wichtiger

Tourismus «Pedaler» sind im Toggenburg willkommen, aber der Tourismuschef sagt: «Das Wandern ist bei uns definitiv wichtiger» Velofahren liegt im Trend. Das merkt auch das Toggenburg. Die Tourismusorganisation bietet Informationen zu Routen, Miet- und Ladestationen. Aber: Der Trend beim Wandern sei noch grösser. Und im Toggenburg auch wichtiger. Denn vor Jahren hat sich die Region entschieden, keine Bikedestination zu werden. Larissa Flammer 11.08.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

E-Bike-Fahrerinnen unterwegs auf einer Strecke mit Churfirsten-Panorama. Bild: PD

Biken boomt. Nicht erst durch die Schweizerinnen, die an Olympia einen kompletten Medaillensatz in dieser Sportart gewonnen haben. Schon die Elektromotoren und die Coronapandemie haben mehr Menschen denn je überzeugt, auf den Velosattel zu steigen. 200'000 Mountainbikes fanden 2020 in der Schweiz einen neuen Besitzer. Diese Zahl gibt der Branchenverband der Fahrradlieferanten Velosuisse bekannt. Davon können Tourismusdestinationen profitieren. Auch das Toggenburg?