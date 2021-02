Tourismus Corona stoppt den touristischen Aufschwung: Logiernächte in der Region sinken, allerdings weniger stark als schweizweit Die Schweizer Hotellerie bekommt die Coronakrise hautnah zu spüren: Im vergangenen Jahr brach die Zahl der Logiernächte um 40 Prozent ein. Die Tourismusdestination Toggenburg kam mit einem Minus von 18 Prozent glimpflich davon. Das unter anderem, weil es viele Städter aufs Land zog. Sabine Camedda 22.02.2021, 17.00 Uhr

Wegen der Coronamassnahmen brachen die Übernachtungszahlen in der Hotellerie ein. Die Destination Toggenburg kam aber verhältnismässig gut weg. Bild: Hanspeter Bärtschi

Vor Jahresfrist schienen die Toggenburger Touristiker und Hoteliers aufzuatmen. Zum zweiten Mal in Folge gab es ein Plus an Gästen, die in Hotelbetrieben der Region übernachteten. Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, führte das auf zwei Gründe zurück. Zum einen brachte der leicht schwächere Franken mehr Gäste aus Deutschland ins Toggenburg, zum anderen reisten Schweizer gerne innerhalb der Schweiz und reisten ins Toggenburg.

Das Jahr 2020 startete dann verhalten positiv, die Gästezahlen blieben leicht unter dem Vorjahr. Im März traf die Coronakrise die Schweiz und mit ihr die Hotellerie. Minus 58,9 Prozent im März, im April gab es mit einem Minus von 90,1 Prozent fast einen Totalausfall. Bis im Juni stiegen die Logiernächte im Toggenburg wieder, stagnierten aber bei fast der Hälfte der Zahlen von 2019.

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD Yvonne Bollhalder

Ein guter Sommer dank Schweizer Gästen

Die Sommermonate zauberten den Toggenburger Hoteliers schon fast wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Der Bundesrat gab die Empfehlung «Machen Sie Ferien in der Schweiz» –und Herr und Frau Schweizer folgten. Viele Ostschweizer reisten in die Romandie, die Romands ihrerseits entdeckten das Land des Alpsteins und der sieben Churfirsten. Dies schlägt sich auf die Statistik nieder.

In den Monaten Juli und August verzeichnete die Destination Toggenburg 7,8 respektive 7,3 Prozent mehr Logiernächte. Der September 2020 kann schon fast als Ausnahmeerscheinung gelten. In diesem Monat wurde bei den Logiernächten ein Plus von 25,9 Prozent gegenüber dem September 2019 gezählt. Diese Zahlen widerspiegeln den Trend, dass viele Menschen aus der Stadt die ländlichen Gegenden bevorzugten.

«Dies zeigt sich in den Zahlen», sagt Christian Gressbach. Der Rückgang sei im Toggenburg viel weniger stark als in den Städten. Da spiele aber auch mit, dass das Toggenburg schon in den Vorjahren mit rund 80 Prozent Gästen aus der Schweiz weniger internationales Publikum hatte als beispielsweise Städte wie Zürich, Luzern oder Interlaken.

Der Oktober 2020 aber, der in «normalen» Jahren als ein starker Monat zählt, brachte wieder Einbussen. Die Zahl der Corona-Ansteckungen stieg, die Verunsicherung in der Bevölkerung ebenfalls. Mit der Verschärfung der Coronamassnahmen blieben die Schweizerinnen und Schweizer vermehrt zu Hause. Die Logiernächtezahl sank gegenüber dem Vorjahr um 8,1 Prozent. Der Abwärtstrend verstärkte sich im November, der mit fast 35 Prozent Minus gegenüber dem Vorjahr abschloss.

Schliessung der Anlagen an den Festtagen war fatal

Die Zahlen vom Dezember machen deutlich, welchen Einfluss die Coronabeschränkungen auf den Tourismus haben. Die Anlagen und Bergbahnen waren an den starken Tagen von Weihnachten und Neujahr nicht in Betrieb und somit hatten die Hoteliers schwer, ihre Betten zu füllen. Die Folge: ein Minus von 41,1 Prozent bei den Logiernächten gegenüber dem Vorjahr. «Dieses Zusammenspiel geht aber noch weiter», sagt Christian Gressbach. «Wenn die Hotels schlecht ausgebucht sind, bringt dies letztlich eine viel kleinere Wertschöpfung ins ganze Tal.»

Das Toggenburg sei noch glimpflich davongekommen, im Vergleich zu anderen Destinationen. «Schweizweit gab es 40 Prozent weniger Logiergäste, im Toggenburg belief sich der Rückgang auf 18,1 Prozent.» Bereits im Wahlkreis Wil akzentuiert sich der Rückgang stärker, hier lag der Einbruch bei 28 Prozent. Christian Gressbach betont aber, dass sich die Zahlen ausschliesslich auf die Hotellerie beziehen. «Die Ferienwohnungen waren vielerorts deutlich besser besetzt als in den Vorjahren. Hingegen gab es bei den Gruppenunterkünften kaum Übernachtungen.»

Einen Trendwechsel gab es, verglichen mit den Vorjahren, bei der Verweildauer. Diese ist im Jahr 2020 auf rund 2,5 Tage angestiegen, was gemäss dem Touristiker ein «markanter» Schritt ist. «Wenn Gäste im Toggenburg waren, dann sind sie länger geblieben.» Dies sei womöglich der Idee geschuldet, dass man nicht mehr so häufig wegfährt als in den Vorjahren, dafür der Aufenthalt aber länger dauere.

Kreislauf zieht sich im Moment noch weiter

Welche Tendenz zeichnet sich für das laufende Jahr ab? Christian Gressbach mag noch nicht von Entspannung reden. «Im Moment zieht sich die Krise weiter, die Hotels verzeichnen weiterhin tiefere Belegungszahlen als in den Vorjahren», sagt er. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Sommer liessen aber die Hoffnung aufkommen, dass die Gäste kommen werden, wenn es weitere Lockerungen der Massnahmen geben werde.

Er sei überzeugt, dass die Gäste ihre Ferien dann auch wieder im Hotel verbringen möchten. Werden bis dann die Hoteliers genügend Schnauf haben? «Die Härtefall-Gelder sind für den einen oder anderen Betrieb entscheidend. Denn obschon der Hotelgast verpflegt werden durfte bzw. darf, fehlen wichtige Einnahmen aus der Laufkundschaft in der Gastronomie», sagt Christian Gressbach.