Toggenburg will authentischen Ganzjahrestourismus schaffen

Tourismus Authentischer Ganzjahrestourismus: Neue Angebote in der Ferienregion Toggenburg bauen auf Bewährtem auf Das Toggenburg rüstet sich touristisch für die Zeit nach der Eröffnung des Klanghauses. Dafür werden jetzt nicht nur Voraussetzungen geschaffen. Erste Projekte sind umgesetzt und ziehen Gäste in die Feriendestination. Sabine Camedda 01.06.2021, 05.00 Uhr

Das Baugespann beim ehemaligen Hotel Seegüetli am Schwendisee zeigt an, wo in drei Jahren das Klanghaus Toggenburg eröffnet wird. Bild: Sabine Camedda

Für die Gäste echte und begeisternde Erlebnisse schaffen, dieses Ziel setzt sich Toggenburg Tourismus in der Strategie 2025 und holt dafür die touristischen Leistungsträger ins Boot. Der Gast von heute plant seine Reise eher nach einem Reisemotiv als nach einem Reiseziel. Darauf reagiert das Toggenburg und setzt die Produkteentwicklung vor die Marktbearbeitung. «Wir streben einen Ganzjahrestourismus an, der verträglich ist mit dem Lebensraum Toggenburg», sagt Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus.

Beispiele dafür sind die Leuchttürme, die bereits jetzt oder in wenigen Jahren übers Toggenburg hinaus strahlen: der Baumwipfelpfad in Mogelsberg, das Gipfelrestaurant von Herzog & de Meuron auf dem Chäserrugg und das Klanghaus in Wildhaus.

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD

Diese drei Attraktionen genügen aber nicht, um die Gäste zu begeistern und – was noch wichtiger ist – zum Bleiben zu animieren. Aus diesem Grund wurde ein räumliches Tourismusentwicklungskonzept (rTEK) erarbeitet. Dieses ist der rote Faden für die touristische Entwicklung in der Region und gibt den einzelnen Projekten Raum. «Wir wollen damit dem Tourismus mehr Gewicht geben, die Rahmenbedingungen verbessern und die Leistungsträger zusammenbringen», erklärt Thomas Keller von der kantonalen Standortförderung.

Touristische Entwicklungen schneller und einfacher umsetzen

Das rTEK wurde von Vertretern der Gemeinden, des kantonalen Amts für Wirtschaft, des Tourismus und der Leistungsträger in den letzten zwei Jahren ausgearbeitet. In einer ersten Phase ging es um Visionen und die Positionierung.

Weiter wurde die raumplanerische Machbarkeit von einzelnen Projekten detailliert geprüft. Dies wird in einem gesonderten Blatt im kantonalen Richtplan festgeschrieben und ist somit behördenverbindlich. «Das erlaubt es uns, Entwicklungen schneller und einfacher umzusetzen, und gibt den Leistungsträgern und Investoren eine gewisse Planungssicherheit», streicht Thomas Keller die Vorteile hervor.

Vier Themen, die ins Toggenburg passen

In einer zweiten Phase ging es darum, zusammen mit der Projektagentur Steiner Sarnen Schweiz konkrete Ideen zu entwickeln. «Wir konzentrieren uns auf vier Themen, die verortet sind: Klang in Wildhaus-Alt St.Johann, Holz und Wald im Neckertal, Kulinarik in Lichtensteig sowie Natur in Nesslau. Die Themen sind aber ebenfalls überlappend und fliessen ins ganze Toggenburg», erklärt Christian Gressbach.

Es sei allen Beteiligten wichtig, dass die Angebote authentisch sind und mit der Kultur der Toggenburger und der Region einhergehen. «Wir wollen keine Inszenierungen», betont Christian Gressbach.

Potenzial des Bestehenden noch besser nutzen

Mit der Chääswelt Toggenburg ist ein erstes Projekt bereits angelaufen, bei anderen ist die Planung im Gange. «Wir möchten bestehende Angebote bestmöglich einbeziehen», sagt Christian Gressbach. Es komme nicht von ungefähr, dass das Thema Holz und Wald im Neckertal verortet ist, wo doch in Mogelsberg der Baumwipfelpfad sei.

«Wir arbeiten daran, dass auch andere Leistungsträger im Tal von den Besucherinnen und Besuchern des Baumwipfelpfads profitieren können.»

Auch die Klangwelt Toggenburg soll sich übers ganze Tal verbreiten können. Rund ums Klanghaus soll ein Klangcampus entstehen, wo der Gast ein breites touristisches Angebot findet (siehe unten).

Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig und Präsident der Klangwelt Toggenburg. Bild: PD

In Wildhaus soll zudem ein Klangzentrum entstehen. Dort können sich die Gäste informieren und von dort aus in die Klangwelt ausströmen. Weitere Visionen sind digitale Klangerlebnisse auf dem Thurweg sowie Klangbotschafter, die in der ganzen Region zu finden sind und dem Gast immer wieder in Erinnerung rufen, dass er sich in der Klangwelt aufhält.

«Die Klangwelt transformiert sich und zeigt uns, dass wir ihr grosses Potenzial noch besser nutzen können», sagt Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig und Präsident der Klangwelt Toggenburg.

Vier Schwerpunkte, aber das ganze Toggenburg profitiert

Das rTEK fokussiert sich auf die vier Standorte Wildhaus-Alt St.Johann, Nesslau, Lichtensteig und Neckertal. Dies heisse aber keinesfalls, dass in den übrigen Gemeinden keine touristische Entwicklung vorgesehen ist. «Wir haben uns auf die Gemeinden konzentriert, in denen die touristische Wertschöpfung wichtig ist», sagt Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann. Letztlich sei aber die Vernetzung wichtig.

Rolf Züllig, Gemeindepräsident in Wildhaus-Alt St.Johann. Bild: PD

Daher sei es nicht ausgeschlossen, dass auch weitere Ideen, beispielsweise aus der Bevölkerung, entwickelt und umgesetzt werden. Bei allem bleibt der Blick auf eines ausgerichtet: die Gäste. «Wir möchten sie länger bei uns behalten und ihnen viel bieten», sagt Mathias Müller. Das sei möglich, wenn die Angebotspalette stimme und gross ist, ergänzt Christian Gressbach.

Zudem könnten dann auch Investoren für weitere Projekte und Angebote gefunden werden, was das Toggenburg als Tourismusregion noch weiter voranbringen würde. Oder wie es Rolf Züllig ausdrückt: «Unser heutiges Niveau ist gut, aber wir wollen in die Champions League aufsteigen.»

Bereits jetzt wird die Schwendi in Wildhaus-Alt St.Johann touristisch mit Hotels und Gastronomiebetrieben genutzt. Zukünftig soll es rund ums Klanghaus am Schwendisee ein vielfältiges und abgestimmtes touristisches Gesamtangebot geben.

Schwendi in Wildhaus-Alt St.Johann, die als Klangcampus gelten wird. Sabine Camedda

Die Vorarbeiten sind angelaufen, Vertreter der Tourismusorganisation, der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, der Klangwelt Toggenburg und der Leistungsträger arbeiten an einer integralen Tourismusplattform, wo die Gäste ein Komplettpaket für ihren Aufenthalt bekommen können. Wichtig ist unter anderem ein funktionierendes Mobilitätskonzept.

Ergänzend dazu soll der Klangweg, der von der Alp Sellamatt zum Iltios und weiter ins Wildhauser Oberdorf führt, weiterentwickelt werden. Auch dies mit dem Ziel, dass neue Gäste angelockt werden können.

Die bunte Holzkuh, das Erkennungszeichen der Chääswelt, ist im Tal bekannt. Bild: PD

Vor rund einem Jahr wurde in Lichtensteig der Verein Chääswelt Toggenburg gegründet. Dieser will die hochwertigen Käseprodukte und deren Produzenten, aber auch das gesamte kulinarische Angebot der Toggenburger Produzenten und Verarbeiter über den Käse hinaus positionieren.

Die Coronapandemie hat den Start der Chääswelt Toggenburg etwas gebremst. Dennoch haben erste Veranstaltungen stattgefunden und in Lichtensteig ist ein Besucherzentrum mit einem kleinen Käseladen entstanden. Weitere Angebote wie Besuche bei Produzenten und Verarbeitern inklusive Degustation, die sogenannten Genussperlen, oder kulinarische Führungen durchs historische Städtli Lichtensteig sind lanciert. Das Thema Kulinarik soll noch weiter ausgebaut werden, unter anderem mit einem Genussweg.

Die Natur – besonders das Hochmoor, das reich an Pflanzen und Tieren ist – zeichnet die Wolzenalp oberhalb von Krummenau aus. Deshalb sollen dort mögliche Naturerlebnisse unter dem Zeichen der Ruhe, der Erholung und der Naturverbundenheit weiterentwickelt werden.

Die Wolzenalp bietet Naturerlebnisse und hilft beim Runterkommen. Bild: Sabine Camedda

Der Naturlogenplatz eignet sich ideal, um Körper, Geist und Seele zu entschleunigen. Die Ruhe erlaubt es den Gästen, dem Klang der Natur zuzuhören und sich dessen bewusst zu werden, was man im Alltag oft überhört.

Die alte Sesselbahn, mit der die Besucherinnen und Besucher auf die Wolzenalp gelangen, dient als Entschleuniger, passend zum Slogan «Hochfahren zum Runterkommen». Auf der Wolzenalp sollen sanfte touristische Angebote stattfinden, beispielsweise Fasten, Yoga, Reiki und Ähnliches.

Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg ist einer der Besuchermagnete in der Destination Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Seit seiner Eröffnung im Mai 2018 hat sich der Baumwipfelpfad in Mogelsberg zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Das belegen die hohen Besucherzahlen. Unter anderem mit einer Intensivierung der Zusammenarbeit, zum Beispiel mit der Klangwelt Toggenburg, soll das Erlebnis auf dem Baumwipfelpfad so speziell werden, dass es nicht an einer anderen Stelle kopiert werden kann. Überdies wird so angestrebt, dass die Besucherinnen und Besucher für dieses Erlebnis immer wieder zurückkehren.

Das Neckertal soll sich ausserdem zu einer zentralen und glaubwürdigen Destination rund um die Themen Wald und Holz entwickeln. Passend dazu sollen neue Beherbergungsangebote entstehen, die konzeptionell einer Gesamtidee unterstehen und ebenfalls die Themen Holz und Wald aufnehmen.

Nebst den vier Schwerpunkten, bei welchen schon konkrete Angebote ausgearbeitet wurden oder noch werden, gibt es weitere Visionen und Ideen. Beispielsweise soll der Klangweg in manchen Teilen spektakulärer und überraschender werden und in Wildhaus ist ein Klangzentrum angedacht als zentrale Anlaufstelle für die Besucherinnen und Besucher der Klangwelt Toggenburg.

Bereits jetzt wird das Minigolf im Eggenwäldli mit Klangelementen ausgestattet. Bild: Sabine Camedda

Als verbindendes Element im Toggenburg soll der Thurweg zu einem digitalen Klangerlebnis werden, das einen niederschwelligen Zugang zu interaktiven Klangerlebnissen bietet. Im Eggenwäldli in Wildhaus könnten sich das Minigolfspiel und der Klang treffen.

Das Johanneum in Neu St.Johann als Verbindung zu Menschen mit einer Behinderung soll ebenfalls einen Platz in der Weite der Klangwelt Toggenburg erhalten.