Totholz als Trittbrett für neues Leben – Zurück zur Natur mit Überzeugungsarbeit

Das Bundesamt für Umwelt widmet das Jahr 2020 dem Thema Waldbiodiversität. Biodiversität bedeutet Vielfalt des Lebens. Sie beschränkt sich aber nicht nur auf eine Vielzahl verschiedener Arten von Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen. Sie umfasst auch die Vielfalt der Lebensräume, im Falle des Waldes also diverse Waldtypen und -strukturen.



Das «Toggenburger Tagblatt», aus dem dieser Artikel stammt, wird in den nächsten Monaten in einer lockeren Serie über Projekte zu diesem Thema in unserer Region berichten und mit Fachleuten die Bedeutung eines vielfältig gestalteten Waldes für Mensch und Umwelt beleuchten.



www.wald-vielfalt.ch