Wildunfall in Mühlrüti zeigt: Der Rothirsch kehrt zurück

Toggenburg/Wil Wildunfall in Mühlrüti zeigt: Der Rothirsch ist in die Region zurückgekehrt Mitte des 19. Jahrhunderts war der Hirsch hierzulande ausgestorben. Jetzt ist er zurück und breitet sich zunehmend in tieferen Lagen und urbaneren Gebieten aus. Vorkommen gibt es aktuell nicht nur in Mühlrüti, sondern auch im Raum Bütschwil oder Gähwil. Andrea Häusler 04.01.2023, 17.43 Uhr

Der Hirsch dringt mehr und mehr in Gebiete des Alttoggenburgs und die Umgebung von Wil vor. Bild: Klaus Stadler

Die Gründe für den Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einer Hirschkuh vom Montag in Mühlrüti sind laut der St.Galler Kantonspolizei unklar. Jedoch muss der Aufprall heftig gewesen sein. Zumal Töff und Fahrer erst 60 Meter nach dem Sturz zum Stillstand kamen. Matthias Müller, Wildhüter in der Region Unteres Toggenburg/Wil sagt: «Wenig erstaunlich, denn ein Hirsch kann 80 bis 90 Kilogramm auf die Waage bringen, während ein Reh um die 20 Kilogramm wiegt.» Verkehrsunfälle mit Rotwild sind in seinem Gebiet selten. Zumindest bisher, denn für ihn ist klar: «Der Hirsch, vor 10 oder 15 Jahren erstmals wieder im Raum Wil/Toggenburg gesichtet, wird sich seinen früheren Lebensraum mehr und mehr zurückerobern.»

Dass die Region vor der schweizweiten Ausrottung des Rotwilds Hirschgebiet war, ist unstrittig. Davon zeugen auch Knochenfunde aus dem Botsberger Riet in Flawil. Das Skelett eines Rothirsches, welches 1910 beim Torfabbau gefunden wurde, steht heute im Naturmuseum in St.Gallen. Ein vor gut vier Jahren bei Baggerarbeiten entdecktes Geweih ging in die Obhut der Kantonsarchäologie.

Vorkommen auch im Raum Kirchberg

Heute gibt es in der Schweiz wieder knapp 40'000 Hirsche, Tendenz steigend. «Die Bedingungen für die Entwicklung der Population sind ideal», sagt Matthias Müller. Die intensivierte Landwirtschaft führe zu energiereicher Nahrung, der Klimawandel verlängere die Vegetationszeiten und die milderen, kürzeren Winter wirkten sich positiv auf die Reproduktion aus.

Matthias Müller, Wildhüter im Wildhutkreis 7 (Unteres Toggenburg/Wil). Bild: PD

Hinzu kämen die grösseren Waldflächen, die den Schutz der Hirsche verbesserten und deren Bejagung erschwerten. Müller sagt:

«Hirsche sind intelligent und ausgesprochen lernfähig.»

Werde ein Tier geschossen, erinnere sich der Rest des Rudels über Jahre daran und lerne daraus. Hirsche könnten Hochsitze und Fahrzeuge erkennen, das Verhalten der Jäger einschätzen und gar zwischen Jagd- und Schongebieten unterscheiden. «Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem Rotwild, sich mit der menschlich geprägten Kulturlandschaft zu arrangieren – bis an den Siedlungsrand.»

Wie viele Hirsche im Wildhutkreis 7 leben, kann Müller nicht abschätzen. Auch weil diese nicht wie Rehe territorial leben, sondern grossräumig unterwegs seien. Er weiss aber um regelmässige Vorkommen im Raum Mosnang, Mühlrüti, Libingen, Krinau, aber auch auf der Dietschwiler Höchi, in Bütschwil und Gähwil.

Keine nennenswerten Probleme

Nennenswerte Rotwild-Probleme gab es in seinem Wirkungsraum bisher nicht. Wobei Müller einräumt: «Die Forstwirtschaft stellt sich schon Fragen nach den Auswirkungen einer weiter wachsenden Population. Schäden durch Verbisse an Laub- und Nadelbäumen seien das eine, Schäl- und Fegeschäden das andere.

Sollten die Bestände signifikant zunehmen, wäre auch die Landwirtschaft gefordert. Hirsche sind keine Kostverächter, mögen Getreide, Rüben oder Kartoffeln und diese in stattlichen Mengen.

Kantonsübergreifendes Management

Regional ist die Bestandeskontrolle noch kein Thema, aber kantonal. Wobei klar ist, dass beim wandernden Rotwild gebietsübergreifend gedacht werden muss. Die Kantone St.Gallen sowie beide Appenzell haben deshalb, in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), das interdisziplinäre Forschungsprojekt «Rothirsch in der Ostschweiz» lanciert.

Untersucht wurden die Raumnutzung und die Physiologie des Rothirsches sowie die Interaktionen zwischen dem Wald und dieser Wildart. Dies mit dem Ziel, ein interkantonales Rothirschmanagement zu ermöglichen. Zu diesem zählt auch die Herausforderung, den Bestand zu stabilisieren und gebietsweise zu senken.