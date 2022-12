Stopp dem Stop-and-Go in Wil und im Toggenburg

Toggenburg/Wil Stopp mit dem Stop-and-Go: Eine Interpellation verlangt Antworten, wie der Kanton St.Gallen den Strassenverkehr energie- und umweltschonender gestalten möchte Der Niederhelfenschwiler Kantonsrat Damian Gahlinger hat in der Herbstsession bei der Regierung nachgefragt, wie sie es mit Lichtsignalanlagen und Kreiseln hält. Denn schlechte Lösungen würden Energie verschwenden und Gefahren mit sich bringen. Sascha Erni Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Kantonsrat Damian Gahlinger bei der Lichtsignalanlage Stelz. Bild: Sascha Erni

«Hier im Stelz ist es wirklich ganz extrem», sagt Damian Gahlinger. Zu oft stosse man in der Steigung unnötig auf ein Rotsignal, vorab für Transporte sei das ein Unding. Von fliessendem Verkehr könne keine Rede mehr sein. Dabei müsse es das Ziel sein, den Verkehr verständlich, flüssig und zielführend zu gestalten. «Ich rede nicht nur von den Stosszeiten, sondern auch von den anderen 20 bis 22 Stunden am Tag», sagt der SVP-Kantonsrat aus Niederhelfenschwil.

SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger. Bild: Sascha Erni

Denn beim ständigen Stoppen und wieder Anfahren werden Unmengen an Energie verschwendet, die Umweltbelastung durch den erhöhten Schadstoffausstoss steigt. Dies bewog Gahlinger dazu, sich in der Novembersession mit einer Interpellation an die Regierung zu wenden. Darin kritisiert er vor allem Lichtsignalanlagen auf kantonalen Strassen, möchte aber im Grundsatz vom St.Galler Regierungsrat wissen, wie er zur Energieproblematik im Strassenverkehr steht.

«Unnötige Energieschleuder» in Bütschwil

In Damian Gahlingers Interpellation findet sich als weiteres Beispiel für eine «unnötige Energieschleuder», wie er es nennt, die Umfahrung Bütschwil. «Da macht man eine Super-Umfahrung, und dann stellt man eine Ampel hin.» Er sei wiederholt von verärgerten Bürgerinnen und Bürgern darauf angesprochen worden. Denn der Radweg zeige ja, dass man die Zufahrtsstrasse ins Dorf auch hätte anders führen können. «Bei einem 200-Millionen-Projekt wären die Mehrkosten bescheiden gewesen.»

Im September 2020 wurde die Umfahrung Bütschwil zusammen mit der kritisierten Lichtsignalanlage eröffnet. Bild: Martin Knoepfel

Sinnvoller wäre es gewesen, statt eines Lichtsignals einen Kreisel zu verbauen. Denn im Anschluss an die Ampelanlage folgt ein Tunnel, der sowieso nur mit 60 Kilometern pro Stunde befahren werden darf. Mit einem Kreisel wäre das Tempo automatisch gleichmässig entschleunigt worden, ist sich Damian Gahlinger sicher. «Ohne, dass man anhalten und wieder anfahren müsste.»

Zweispuriger Kreisel als Ärgernis

Wenig durchdachte Verkehrsführungen sind es, die Damian Gahlinger stören. Lichtsignalanlagen seien dafür nur ein Beispiel, auch Kreisel können ihren Zweck verfehlen und sogar gefährlich sein, erklärt der Kantonsrat. Ein Beispiel für einen «wirklich schlechten Kreisel» sei der Toggenburgerkreisel direkt neben dem Autobahnzubringer Wil, so der erklärte Kreisel-Fan.

Komme man vom Toggenburg, werde man direkt auf die Innenspur des Kreisels gelenkt, müsse ihn aber umgehend wieder verlassen. Ein Sicherheitsrisiko, wie Gahlinger findet. «Man hat hier das Gegenteil von Verkehrsfluss, es kommt Hektik in den Verkehr und das bringt Gefahren mit sich.» Er kenne mittlerweile zahlreiche Menschen, die sich sagen würden: Ich umfahre den Kreisel, ich fühle mich da nicht wohl.

Der zweispurige Kreisel beim Autobahnzubringer Wil. Bild: PD

Damian Gahlinger beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Verkehrsführung in der Region. Als Handwerker sei er oft mit dem Lieferwagen unterwegs, erzählt er. Als passionierter Biker erkenne er alle möglichen gefährlichen Situationen. Und in Zeiten von Energieknappheit und Kostenexplosionen sei ein Umdenken nötig. Von seiner Interpellation erhofft er sich, dass der Kanton zukünftig bessere Möglichkeiten prüft und umsetzt. «Ich bin gespannt, was von der Regierung zurückkommen wird.»

Interpellation «Verkehrslichtsignale sind unnötige Energiefresser», Aktenzeichen 51.22.126. Sowohl die Kantonspolizei als auch das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen möchten sich auf Anfrage dieser Zeitung nicht zu Damian Gahlingers Kritikpunkten äussern, da sie damit der Interpellationsantwort des Regierungsrats vorgreifen würden.

