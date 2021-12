Toggenburg: An einigen Orten ertrinkt die Spitex in der Arbeit

TOGGENBURG/WIL Spitex-Organisationen spüren eine grössere Nachfrage nach ihren Leistungen Die Spitex-Organisationen zwischen Kirchberg und Wildhaus sagen mehrheitlich, dass sie eine grössere Arbeitslast verspüren. Nicht einig sind sie sich, was die Ursachen angeht. Die Coronapandemie wird genannt, aber auch die Alterung der Bevölkerung. Die Mitarbeiterinnen der Spitex-Organisationen häufen derweil Überstunden an. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren Aktualisiert 24.12.2021, 05.00 Uhr

Die Spitex kommt unter anderem zum Zug, wenn Patienten aus dem Spital entlassen worden sind, aber zu Hause noch Pflege benötigen. Bild: Valentin Luthiger / PS

Spitäler entlassen Patienten früher, um Betten für Coronapatienten freizuhaben. Dies bedeutet mehr Arbeit für die Spitex-Dienste. Diese wiederum können das fast nicht mehr bewältigen und bitten pensionierte Pflegefachleute, vorübergehend wieder einzuspringen.

Eine andere Möglichkeit ist, ausgebildete Pflegefachleute, die jetzt administrative Aufgaben in der Spitex erledigen, wieder an die «Patientenfront» zu schicken. Das meldete Radio SRF vor kurzem unter Hinweis auf die Lage in anderen Kantonen, etwa in der Nordwestschweiz.

Tendenz zu früheren Entlassungen von Patienten

Wie ist nun die Situation im Toggenburg und in der Region Wil? Gegenwärtig sei die Tendenz schon feststellbar, frisch operierte Personen früher zu entlassen. Das war bei der Spitex-Organisation, die für Bütschwil, Mosnang und Ganterschwil zuständig ist (Bumoga), zu erfahren. Zahlen könne man zwar nicht nennen, hiess es weiter. Es habe aber keine «blutigen Entlassungen» mit Komplikationen und mit baldiger Re-Hospitalisation gegeben.

Bisher konnte die Bumoga die Situation auch bewältigen, ohne dass Pensionierte zurückgeholt wurden. Vielmehr seien, wenn nötig, Teammitglieder für andere eingesprungen, hiess es.

Anders tönt es bei einer Spitex-Organisation in der Region, die nicht genannt werden wollte. Man könne die Vermutung einer Verkürzung der Spitalaufenthalte nicht bestätigen. Vielmehr habe man den Eindruck, dass die Spitäler in der Coronapandemie mehr selber machten, da sie weniger Operationen durchführen konnten. Es sei zudem sehr aufwendig, coronakranke Klienten zu pflegen, sagte die Vertreterin dieser Spitexorganisation.

«Massiv Überstunden angehäuft»

«Wir haben definitiv mehr Arbeit als früher, etwa 20 Prozent mehr. Dazu kommt, dass Patienten sehr pflegeintensiv sind, wenn sie früher nach Haus kommen.»

Man müsse auch grössere Verbände machen. Schliesslich würden viel mehr Menschen als früher zu Hause sterben wollen. Das antwortete Linda Müntener, Betriebsleiterin der Spitex Kirchberg, auf die Frage, ob die Arbeitsbelastung gestiegen sei. Mehr Arbeit für die Spitex gebe es auch, weil Menschen nicht ins Spital eintreten könnten, da ihre Operationstermine verschoben worden seien.

Alle Teammitglieder der Spitex Kirchberg hätten massiv Überstunden angehäuft. Sie sei auf den Goodwill der Teammitglieder angewiesen, aber das Team sei sehr gut, betont Linda Müntener. Ohne mehr Mitarbeiterinnen gehe es dennoch nicht. Momentan sucht die Organisation eine Fachangestellte Gesundheit.

«Die Spitex funktioniert nur gut mit einem ausgebildeten Team.»

Mehr Arbeit auf die Festtage hin

«Es gibt immer wieder Entlassungen, die in unseren Augen zu früh erfolgen, aber meistens auch auf Druck des Patienten selber oder der Angehörigen», antwortet Hélène Spielhofer, Geschäftsführerin der Spitex Mittleres Toggenburg. Diese deckt die Gemeinden Ebnat-Kappel, Lichtensteig und Wattwil ab.

In der ersten Welle der Pandemie, als die Spitäler ziemlich dichtmachen mussten, habe die Spitex das sehr zu spüren bekommen, erläutert Hélène Spielhofer: Spezialpflegepatienten, zum Beispiel wegen Infusionstherapien, konnten diese nicht mehr in den Spitälern machen. Diese Patienten habe die Spitex übernommen, und sie seien auch geblieben. Zurzeit spitze sich die Lage der Entlassungen wieder zu, dies sei jedoch nicht nur auf die Coronapandemie zurückzuführen, sondern auch auf die Festtage hin üblich.

Einsätze in der Grundpflege reduziert

«Wir reagierten schon früher auf die genaue Überprüfung der Anmeldungen und möglicher Alternativen, wenn wir keine Kapazitäten mehr haben.» Die Spitex müsse leider oft feststellen, dass die Spitäler, die Anmeldung machten und nachher den Fall als für sie erledigt ansähen. Da müsse dann die Spitex immer wieder darauf hinweisen, dass sie nicht der verlängerte Arm des Spitals sei, sondern eine eigenständige Organisation, hält Hélène Spielhofer fest.

Im Hinblick auf die jetzt kommende schwierige Zeit reduziere die Spitex Einsatzstunden in der Grundpflege, wo dies möglich sei; dies in Absprache mit den Klienten.

«Die Spitex Mittleres Toggenburg hat zum Glück in den letzten zwei Jahren das Team aus Pflegefachleuten mit Diplom mehr als verdoppeln können und hat gute, sehr flexible Mitarbeitende.»

Überbrücken konnte man auch mit temporär angestelltem Pflegefachpersonal.

«Die Menschen werden generell älter»

Mehr Arbeit hat auch die Spitex Oberes Toggenburg, die für Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann zuständig ist. Das sei aber vor allem darauf zurückzuführen, dass die Menschen generell älter würden und dass sie weniger rasch in ein Heim gingen, sagt Stützpunktleiterin Heidi Hildebrand.

«Die Menschen treten vermehrt erst ins Spital ein, wenn es nicht mehr anders geht.»

Da müsse man manchmal kurzfristig umplanen, doch das gehöre zum Beruf. Dazu komme, dass die Betreuung in der Familie nicht mehr so gut klappe. Den grösseren Arbeitsaufwand hat die Spitex Oberes Toggenburg laut Heidi Hildebrand abdecken können, indem sie die Pensen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstockte.

Schliesslich habe man die Einsatzpläne angepasst, damit abends zwei oder drei Personen in den Einsatz gehen könnten, was früher nicht nötig war. Der Beruf sei aber immer noch schön, obwohl es mehr Stress gebe als früher und obwohl es nicht aufhöre. Man könne noch mit den Patientinnen und Patienten reden.

