TOGGENBURG/WIL Lotteriefonds soll Beiträge ins Toggenburg und in die Stadt Wil ausschütten Der Regierungsrat will knapp 400'000 Franken für kulturelle und soziale Projekte im Toggenburg und in der Region Wil sprechen. Zusätzlich soll eine Dreiviertelmillion an diverse Kulturinstitutionen fliessen. Martin Knoepfel 21.05.2021, 21.38 Uhr

Das Baronenhaus in Wil. Der Kanton will sich an der Sanierung der Fenster beteiligen. Bild: PD

Der Regierungsrat beantragt zweimal im Jahr einen Sammelkredit beim Kantonsrat, um Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales, Entwicklungszusammenarbeit und Umwelt zu unterstützen. Auch Beiträge an die Renovation geschützter Bauwerke sind möglich.

Das Geld stammt aus dem Lotteriefonds. Vor kurzem legte der Regierungsrat die Liste der neuen Gesuche vor. Unter den unterstützten Grossprojekten finden sich keine aus dem Toggenburg der dem Wahlkreis Wil.



Barock-Musik und elektronische Klänge

Das Jugendorchester «Il Mosaico» plant mit dem Skiclub Toggenburg einen Klang-Spaziergang durch Rom. Musik des Barock soll in elektronischen Klängen des Skiclubs ertönen. Das Projekt habe ungewöhnliche Dimensionen und könne deshalb nicht aus dem ordentlichen Budget des Orchesters finanziert werden, schreibt der Regierungsrat. Er will deshalb dafür aus dem Lotteriefonds 15'000 Franken sprechen.



Das Ring-Theater Mosnang will mit Volker Ranisch und Claudia Klopfstein das Stück «Schätzchen, streit' mit mir» im In- und Ausland auf die Bühne bringen. Es geht dabei um die Problematik der Rollenzuschreibungen. Der Lotteriefonds soll die Produktion und die Tournee mit 19'000 Franken unterstützen.



Im September findet das 15. Ausstellungsprojekt der Kunsthalle(n) Toggenburg statt. 16'000 Franken will der Kanton an die Gesamtkosten von 57'500 Franken beitragen. Bespielt wird die Dépendance des Gasthauses Freihof Germen in Nesslau. In den Einbaukästen der Zimmer sollen Kunstwerke entstehen.

Drei Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung

Seit 2017 Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung sind das Glögglihaus in Dottingen in der Gemeinde Mosnang, die Villa Wagner an der Ebnaterstrasse in Ebnat-Kappel und das Haus Kirchbergstrasse 13 in Gähwil. Beim Glögglihaus handelt es sich um einen Strickbau mit beidseitigen Laubengängen. Das Haus soll für gut 800'000 Franken renoviert werden. Daran soll der Staat 47'800 Franken beitragen. Die Villa Wagner setzt laut regierungsrätlicher Botschaft einen markanten städtebaulichen Akzent in der Nachbarschaft der reformierten Kirche in Ebnat. An die Kosten der Renovation von rund 600'000 Franken will der Regierungsrat aus dem Lotteriefonds 40'300 Franken beisteuern. Das Wohnhaus Kirchbergstrasse 13 in Gähwil ist gemäss Kreditantrag ein seltener Bautyp, ein Wohnhaus mit integriertem Stickereilokal. Es soll für gut 320'000 Franken renoviert werden. Der Kantonsbeitrag soll 30'800 Franken erreichen.



Konzerte in der Klinikkapelle

Die Psychiatrie St. Gallen Nord soll 25'000 Franken für eine Konzertreihe in der Klinikkapelle in Wil erhalten. Die Konzerte stehen auch Besuchern von ausserhalb der Klinik offen und soll helfen, Hemmschwellen gegenüber psychisch Kranken abzubauen. Die Konzertreihe soll mitsamt dem Kauf einer Orgel 90'000 Franken kosten.



Die Operette Sirnach will 2022 Ralph Benatzkys Werk «Im weissen Rössl» aufführen. Die Produktion wird 943'000 Franken verschlingen. Der Kanton St. Galen wird nach dem Willen des Regierungsrats 20'000 Franken beitragen. Eine Defizitgarantie von 35'000 Franken wurde dagegen abgelehnt.

Ausstellung im Hof zu Wil geplant

60'000 Franken soll die Psychiatrie St. Gallen Nord für die zweite Etappe der Aufarbeitung der Bestände der Sammlung« Ateliers-Living Museum» erhalten. Es handelt sich dabei um rund 12'000 Werke von Patientinnen und Patienten der psychiatrischen Klinik, die diese in der Klinik zurückgelassen haben. Vom Kanton wurden schon 70'000 Franken an die Aufarbeitung der Sammlung ausgerichtet.



Die Gruppe «ohm41» will im September den dritten Stock des Hofs zu Wil zu einem Gesamtkunstwerk, einem Ort der Erinnerung und des Erlebnisses umbauen. Geplant ist eine Ausstellung von Kulturgegenständen, Konsum-gütern und Erinnerungen. Das soll 58'500 Franken kosten, von denen der Kanton 13'000 Franken übernehmen will.

Beiträge an die Renovation zweier Häuser

An die Renovation zweier geschützter Gebäude von kantonaler Bedeutung in der Stadt Wil sollen ebenfalls Beiträge fliessen. Mit 27'900 Franken will sich der Kanton an der Restaurierung der Fenster des Baronenhauses, die fast 160'000 Franken verschlingen wird, beteiligen. Dabei bestehe kein Zusammenhang mit der dritten Etappe der Sanierung des Hofs zu Wil, hält der Regierungsrat fest. Die Villa Nieselhof an der Neulandenstrasse vereinige auf harmonische Weise Einflüsse des Jugendstils, des Klassizismus und des Neobarocks. Die Villa soll für 1,75 Millionen Franken renoviert werden. Der Kanton soll sich mit 24'600 Franken beteiligen.



Beiträge von 5,4 Millionen im ganzen Kanton

Alles in Allem beantragt der Regierungsrat dem Kantonsparlament mit der neuesten Botschaft Beiträge von 5,4 Millionen Franken. Ins Toggenburg dürften 168'900 Franken fliessen. Für Projekte aus dem Wahlkreis Wil sind 196'000 Franken vorgesehen.

Daneben fliessen vor allem aus dem Lotteriefonds jährlich Gelder an grössere Kulturinstitutionen. Im Toggenburg erhalten dieses Jahr neun Institutionen Beiträge in Höhe von total 495'000 Franken. Im Wahlkreis Wil werden sechs Empfänger mit zusammen 230'000 Franken bedacht.