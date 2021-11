Toggenburg/Wil: 400'000 Franken aus Lotteriefonds

TOGGENBURG/WIL Lotteriefonds: Es sieht gut aus für die Projekte aus dem Toggenburg und aus der Region Wil Knapp 400'000 Franken will der Regierungsrat aus dem Lotteriefonds an soziale, kulturelle und Umweltprojekte aus dem Toggenburg und der Region Wil sprechen. Unterstützt wird auch die Renovation von Gebäuden, die unter Schutz stehen.

26.11.2021

Das alte Schulhaus Risi, Wattwil, stammt von 1916 und hat vor der laufenden Renovation noch keine Gesamtsanierung erlebt.

Zweimal jährlich stimmt der Kantonsrat über Gesuche für Beiträge aus dem Lotteriefonds ab. In der November-Session, die am Montag beginnt, ist es wieder so weit. Der Regierungsrat beantragt dem Parlament Beiträge in Höhe von knapp 6,5 Millionen Franken. Gelder aus dem Lotteriefonds sind vor allem für gemeinnützige Vorhaben aus den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Gesundheit, Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gedacht.



Die Finanzkommission des Kantonsrats hat gegen die Anträge der Exekutive nichts einzuwenden. Sie hat vielmehr den Kredit aufgestockt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürften die Kantonsräte die Anträge deshalb gutheissen. Knapp 400'000 Franken sollen ins Toggenburg und in die Region Wil fliessen. Eine Übersicht.



Gewinne der Landeslotterie als Geldquelle

Der Lotteriefonds speist sich aus den Gewinnen der Landeslotterie, soweit sie nicht an Swiss Olympic fliessen. Der St.Galler Lotteriefonds erhält dieses Jahr 23,5 Millionen Franken. Davon werden 11,4 Millionen Franken als Beträge für diverse Kulturinstitutionen verwendet. Diese sind schon früher bewilligt worden und nicht Teil des neuesten Kreditantrags.



Programme aus dem sozialen und kulturellen Bereich, zum Beispiel die Weiterführung der Familienzentren, sollen total 1,625 Millionen Franken erhalten. Unter diesen befinden sich allerdings keine Vorhaben mit besonderem Bezug zum Toggenburg oder zur Region Wil. Denkbar ist natürlich, dass zum Beispiel Werkbeiträge an Künstlerinnen oder Künstler aus dem Toggenburg oder aus der Region Wil gehen.



Beiträge von gut 4,8 Millionen Franken an Einzelprojekte

Der Rest der Beiträge ist für Einzelprojekte bestimmt. Für Renovationen historisch wertvoller Häuser sind etwas mehr als 1,1 Millionen Franken gedacht. Mit über einer Million Franken will der Regierungsrat Projekte aus dem Bereich der Geschichte unterstützen. 722'000 Franken sieht er für Vorhaben zur Vermittlung, zum Austausch, zur Integration und zur Auszeichnung vor.

Mit 653'000 Franken soll der Kanton nach dem Willen des Regierungsrats Projekte aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz und Literatur realisieren helfen. Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsprojekte erhalten nach dem Willen des Regierungsrats 573'000 Franken.

387'000 Franken sollen in Projekte aus den Bereichen Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit fliessen. Für Vorhaben aus den Bereichen Bildende Kunst, Design, Film und Architektur sind zusammen 332'000 Franken vorgesehen.

Beitrag ans Jubiläumsfest der Wiler Stadttambouren

Die Stadttambouren Wil sollen für das Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen 20'000 Franken erhalten. Das Jubiläum dürfte 100'000 Franken kosten. Das Stadtarchiv der Ortsgemeinde Wil plant eine Publikation über den 1998 verstorbenen Grafiker und Künstler Georg Rimensberger. Das will der Regierungsrat mit 10'000 Franken aus dem Lotteriefonds unterstützen, dies bei Kosten von 46'500 Franken. Georg Rimensberger sei ein ausserordentlich bedeutender, aber wenig bekannter Künstler, heisst es.



Die Dogo-Residenz für neue Kunst wird nach dem Willen der Kantonsregierung mit 105'000 Franken unterstützt, wobei dieser Beitrag für drei Jahre gedacht ist. Die Residenz ist im Rathaus für Kultur in Lichtensteig angesiedelt und hat laut Botschaft des Regierungsrats in den letzten Jahren 38 Nachwuchskünstlerinnen und -künstler beherbergt, die sich künstlerisch mit dem Ort auseinandersetzten. Zudem widmet sich die Residenz auch der Kulturvermittlung.



Geld für Schulhäuser in Niederuzwil, Wattwil und Wil

Regelmässig unterstützt der Lotteriefonds Sanierungen historisch wertvoller Gebäude. Unter diesem Titel fliessen wiederum verschiedene Beiträge an Projekte im Toggenburg und in der Region Wil.

Ein Beitrag von 141'700 Franken ist für die Sanierung des alten Schulhauses Risi in Wattwil gedacht. Es bildet laut Botschaft mit dem benachbarten Altersheim und der Villa Heberlein ein hochwertiges Ensemble. Mit knapp 40'000 Franken will der Kanton den Umbau und die Sanierung des Kirchgemeindesaals im evangelischen Pfarrhaus in

Alt St. Johann unterstützen. Die Sanierung des Hauses dürfte alles in allem 2,3 Millionen Franken verschlingen. 24'000 Franken sind für die Sanierung und den Umbau einer Scheune im Eschenberg/Chrummbach in Wattwil bestimmt. Die Stallscheune sei auf dem Wattwiler Gemeindegebiet vermutlich einzigartig, heisst es.



In den Wahlkreis Wil sollen Beiträge für die Sanierung zweier Häuser fliessen. Das eine ist die Villa Luegisland in Wil, die noch einen «erstaunlich authentischen Innenausbau» besitzt. Hier gibt es einen Beitrag von 63'000 Franken als Beitrag an die Kosten der Gesamtrenovation. 54'300 Franken sind für die Fassadenrenovation des alten – ehemals evangelischen – Schulhauses an der Kirchstrasse in Niederuzwil bestimmt. Dieses ist ein Objekt von kantonaler Bedeutung. Seine Renovation wird 620'000 Franken kosten.



