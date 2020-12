Toggenburg/Wil Ratsreferendum gegen Spitalvorlagen? Gespaltene Meinungen unter Toggenburger und Wiler Kantonsräten Die Befürworter des Ratsreferendums gegen vier Spitalvorlagen betonen gesundheits- und staatspolitische Argumente. Die Gegner weisen unter anderem darauf hin, dass die Festlegung der Spitalstandorte nicht mittels Referendum angefochten werden kann. Martin Knoepfel 02.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Wattwil soll künftig kein Akutspital mehr sein, wenn es nach dem Willen der Regierung geht. Bild: Ruben Schönenberger

In der September-Session beschloss der St.Galler Kantonsrat in erster Lesung, vier Regionalspitäler als Akutspitäler stillzulegen. Betroffen sind auch Flawil und Wattwil. Am Montag bekräftigte das Kantonsparlament das in zweiter Lesung. Am Mittwoch folgen die Schlussabstimmungen.

Dabei stellt sich bei vier der neun Vorlagen die Frage, ob das Ratsreferendum ergriffen wird. Es benötigt 40 Stimmen. Bei den übrigen ist ein Referendum unmöglich oder aber aufgrund der Höhe des Kredits obligatorisch.

Skepsis bei CVP und FDP

Was halten nun die Kantonsräte aus den Wahlkreisen Toggenburg und Wil vom Ratsreferendum? Andreas Widmer (CVP/Mühlrüti) und Karl Brändle (CVP/Bütschwil) sind dagegen. «Wir müssen die Strategie als Gesamtpaket rasch und zielgerichtet weiterentwickeln, zumal die Stimmung im Volk zeigt, dass es die Beschlüsse des Kantonsrats mehrheitlich unterstützt», antwortet Widmer. «Die Spitalstrategie wurde mit grossem Mehr gutgeheissen. Wir tun gut daran, uns in Wattwil auf die Ausgestaltung des Angebots für das geplante Gesundheits- und Notfallzentrum zu konzentrieren. Auch eine private Initiative, die ein Angebot der Spezialpflege aufbauen will, scheint mir sehr prüfenswert. Wertvolle Arbeitsplätze könnten so gesichert werden», sagt Brändle.

Kilian Looser (FDP/Stein) weist darauf hin, dass das Referendum nur gegen den Bau erfolgen kann. «Angenommen, das Referendum kommt zu Stande und das Stimmvolk sagt auch noch Ja, müssten an den Standorten Gebäude gebaut werden. Die Spitalplanung sieht dort keine Spitäler mehr vor.» Auch Imelda Stadler (FDP/Lütisburg) unterstützt das Ratsreferendum nicht.

Demokratiepolitische Überlegungen

«Die Veränderung der St.Galler Spitallandschaft ist eines der grössten Geschäfte dieser Legislaturperiode. Unabhängig davon, wie man inhaltlich dazu steht, sollte das Volk dazu das letzte Wort haben», findet Ivan Louis (SVP/Nesslau). Er wird das Referendum beim IV. Nachtrag zum Gesetz über die Spitalverbunde beantragen. Mirco Gerig (SVP/Unterwasser) kündigt an, für das Ratsreferendum zu stimmen. Linus Thalmann (SVP/Kirchberg) will sich nicht vor der Abstimmung äussern.

«Ich stimme dem Ratsreferendum natürlich zu. Es geht einfach nicht, dass wir 120 Räte uns einfach über glasklare Volksentscheide hinwegsetzen. Das Volk muss zwingend nochmals befragt werden, das ist Demokratie», fordert Martin Sailer (SP/Unterwasser). «Viele haben im Wahlkampf pro Spital gekämpft, nun werden wir am Mittwoch ein zweites Mal sehen, wer damals ehrlich war.»

Christoph Thurnherr (SP/Ulisbach) erwartet, dass es bei drei Geschäften zu Referenden kommt. Er werde das Ratsreferendum bei allen Vorlagen, bei denen es möglich ist, unterstützen. Schliesslich erinnert er daran, dass die St.Gallerinnen und St.Galler am 30. November 2014 der neuen Spitalpolitik zugestimmt haben. «Das ganze Netzwerk zwischen Hausärzten, Spitex und Heimen wird ohne Spital brüchig und anfällig.»

Für rasche Entscheide

Marco Fäh (Grüne/Necker) lehnt das Ratsreferendum ab. «Meiner Meinung nach ist es wichtig, schnell Klarheit zu schaffen. Zudem kann nur gegen die beiden Beschlüsse über die Erneuerung der beiden Spitäler Altstätten und Wattwil sowie über die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion RWS ein Referendum ergriffen werden.»

Guido Wick (Grüne/Wil) wird kein Ratsreferendum unterstützen. «Mit dem Referendum soll ja bezweckt werden, einen von mir mitgetragenen Entscheid zu kippen. Das macht keinen Sinn», antwortet er.

Geteilte Meinungen bei der SVP

Erwin Böhi (SVP/Wil) wird das Ratsreferendum gegen den IV. Nachtrag zum Gesetz über die Spitalverbunde beantragen, weil dieser die Aufteilung in Spitäler und Gesundheits- und Notfallzentren enthält. Er unterstütze das Konzept und wolle mit dem Ratsreferendum der Stimmbevölkerung den endgültigen Entscheid überlassen. Er erwarte aber, dass der IV. Nachtrag deutlich angenommen wird. Bruno Dudli (SVP/Sonnental) wird dagegen Nein stimmen. Das antwortete er auf eine entsprechende Anfrage.

CVP- und FDP-Vertreter gegen Ratsreferendum

Auch Cornel Egger (CVP/Oberuzwil) und Sepp Sennhauser (CVP/Wil) sind gegen das Ratsreferendum. «Wir müssen jetzt den eingeschlagenen Strategieweg zielgerichtet weitergehen und für alle Beteiligten Klarheit schaffen. Dies ist insbesondere für das Personal wichtig und richtig», sagt Sennhauser.

Ein Ratsreferendum lehnt Jigme Shitsetsang (FDP/Wil) ab. «Das Ergreifen eines Ratsreferendums ist nur bei Finanzbeschlüssen möglich, hingegen nicht bei der Festlegung der Standorte. Die Finanzbeschlüsse sind notwendig und im Rat unbestritten», betont er.