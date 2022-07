Feuerwerksverbot: Klare Front Bürgerliche gegen SP

TOGGENBURG/WIL Feuerwerksverbot: Bürgerliche zeigen kein Musikgehör für SP-Forderung Vertreter bürgerlicher Parteien halten nichts von einem generellen Feuerwerksverbot, wie das die SP in Gossau forderte. Die SP Toggenburg findet die Idee ihrer Gossauer Parteifreunde zwar gut, plant aber keine Vorstösse in diese Richtung. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Feuerwerksverkauf vor dem 1. August. Das Bild stammt nicht aus dem Kanton St. Gallen. Bild: AGR

Eine Motion, die vor kurzem im Gossauer Stadtparlament eingereicht worden ist, verlangt ein Feuerwerksverbot auf dem ganzen Stadtgebiet. Allenfalls mit Ausnahmen, wenn das Feuerwerk keinen Lärm verursacht. Weiterhin erlaubt wären dagegen Höhenfeuer. Der Vorstoss stammt von der SP.

Begründet wird die Motion einerseits damit, dass Bündner Tourismusgemeinden – erwähnt werden unter anderem Arosa sowie Davos – mit einem solchen Verbot gute Erfahrungen gemacht hätten und dieses aktiv bewerben würden. Andererseits erinnern nach Ansicht der Motionäre die Feuerwerks- an Kriegsraketen.

Schliesslich führen die Motionäre eine ganze Reihe von Argumenten aus dem Umweltschutzbereich auf, die aus ihrer Sicht gegen Feuerwerke sprechen: der Lärm, die Gefahr von Verbrennungen oder Unfällen, Stress für die Haustiere sowie die Luftverschmutzung. Was halten nun die Vertreter der Parteien von dieser Forderung?

Keine Vorstösse im Toggenburg geplant

Die SP Toggenburg hat Sympathien für das Anliegen der SP Gossau, insbesondere mit Blick auf die Umweltbelastung aber auch aufgrund des Stresses, welcher durch Feuerwerke bei Tieren ausgelöst wird. Das antwortet Joël Müller vom Vorstand der SP-Wahlkreispartei.

«Die SP beobachtet das Thema, derzeit sind in den Toggenburger Gemeinden jedoch keine Vorstösse geplant.»

Die SP Toggenburg ruft die Bevölkerung aus diesen Gründen dazu auf, sich beim Abfeuern von Feuerwerk auf den 1. August beziehungsweise den Silvester zu beschränken, um in den Tagen vor und nach den Events die Tierwelt nicht zusätzlich zu belasten.

«Am 1. August und am 31. Dezember soll das möglich sein»

Anders tönt es bei den bürgerlichen Parteien. Kantonsrat Bruno Cozzio (Mitte, Uzwil) äussert seine persönliche Meinung, da ein Feuerwerksverbot bisher im Vorstand der Wahlkreispartei kein Thema war.

«Wenn Menschen Freude an Feuerwerk haben, soll das am 1. August und am 31. Dezember möglich sein.»

In seiner Familie werde der Bundesfeiertag würdig begangen, aber ohne Feuerwerk, sagt der frühere Kantonsratspräsident. In vielen Gemeinden gebe es ja feste Plätze, wo das sicher möglich sei. Ärgerlicher als das Feuerwerk findet Bruno Cozzio, dass Hobby-Feuerwerker oft nach Abbrennen ihrer Raketen und Böller nicht aufräumen.

Wenn es allerdings bis zum 1. August trocken bleibe, könnte laut Bruno Cozzio ein Feuerwerksverbot kommen. Der Grund ist dann aber die Brandgefahr.

FDP nicht überzeugt von Begründungen

Auch Ruben Schuler, Präsident der FDP Toggenburg, übt deutliche Kritik an der Idee eines Feuerwerksverbots. Die FDP sei gegen unnötige Beschränkungen und Verbote, sagt er. Die Argumente der Motionäre überzeugen ihn nicht.

Ruben Schuler weist darauf hin, dass in der Schweiz seit 2014 gefährliche Feuerwerkskörper ausschliesslich von Fachpersonen abgefeuert werden dürfen, die eine entsprechende Ausbildung absolviert haben. Das sei auch richtig so. Er findet, dass es bei der Sicherheit eine gewisse Eigenverantwortung gibt.

Nicht nachvollziehbar ist für Ruben Schuler der Vergleich der Feuerwerks- mit den Kriegsraketen:

«Ich bin überzeugt, dass ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz wissen, was Spass und was Ernst ist.»

SVP-Präsident: Zweimal im Jahr darf es etwas knallen

Thomas Bösch, Präsident der SVP Toggenburg, sagt, dass die Frage parteiintern nicht diskutiert wurde. Er persönlich findet die Forderung der Gossauer SP völlig inakzeptabel. Feuerwerk sei ja nur am Silvester und am 1. August erlaubt.

«An diesen zwei Feiertagen darf es schon etwas knallen.»

Für Thomas Bösch zeigt sich an dieser Frage wieder das, was er die «typische Doppelzüngigkeit» der Linken nennt. Feuerwerk solle laut SP wegen des Lärms, der Abfälle und der Gefahr von Sachschäden verboten werden. Wenn die SVP mittels Vermummungsverbot Beschädigungen und Zerstörungen von Einkaufsläden am 1. Mai verhindern wolle, stelle sich die SP dagegen, kritisiert Thomas Bösch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen