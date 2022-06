Holzbauer in Sorge wegen Holznachschub

TOGGENBURG/OBERHELFENSCHWIL Holzbauer brauchen Nadelhölzer Die gute Auslastung der Unternehmen, aber auch die unvorhersehbare Preisentwicklung, waren Themen an der Hauptversammlung der Toggenburger Holzbauer. Adi Lippuner 02.06.2022, 11.54 Uhr

Das Gipfelrestaurant auf dem Chäserrugg ist ein Holzbau. Bild: Hanspeter Schiess

Die Mitglieder von Holzbau Schweiz, Sektion Toggenburg, trafen sich am Mittwochnachmittag zur ihrer Jahresversammlung in Oberhelfenschwil. Präsident Martin Giezendanner, Ebnat-Kappel, blickte in seinem Jahresbericht «auf das herausfordernde vergangenen Jahr zurück. Es galt, das gestiegene Preisniveau und die teilweise unvorhersehbaren Lieferbedingungen zu verkraften. Zudem mussten die Kunden fair und transparent sensibilisiert werden.»