Toggenburger und Fürstenländer Frauenpower für die Gesundheit Über 60 Frauen bündeln ihre Angebote und bieten als «Gesundheitsfrauen Toggenburg» ihre Dienstleistungen an. Adi Lippuner 19.02.2020, 11.39 Uhr

Das OK der Gesundheitstage mit Barbara Egger, Christiane Pietsch, Elly Brufani, Binja Betschart, Trudi Rutz und Bea Näf (von links). Bild: Adi Lippuner

«Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts», so das Zitat, angeblich von Arthur Schopenhauer. Und weil Gesundheit tatsächlich das höchste Gut der Menschen ist, haben über 60 Frauen ihre Angebote im Toggenburg und Fürstenland gebündelt und bieten als «Gesundheitsfrauen Toggenburg» ihre Dienstleistungen an.

Der Seele Raum geben

Wer mehr wissen möchte: Am Samstag, 29. Februar und Sonntag, 1.März finden die Gesundheitstage im «Thurpark» in Wattwil statt. Das Motto: «Der Seele Raum geben, den Geist auftanken, dem Körper etwas Gutes tun».

Vor knapp einem Jahr haben 30 Frauen mit dem Weben eines Netzwerkes begonnen und den ersten Gesundheitstag durchgeführt. Seither ist nicht nur viel Wasser die Thur hinunter geflossen, auch das Netzwerk ist markant gewachsen.

Inzwischen haben sich mehr als 60 Frauen zusammengetan. «Dies ganz ohne Verein, einfach im lockeren, kollegialen Kontakt und mit dem Ziel, unsere Angebote bekannt zu machen und bündeln», sagt Barbara Egger, Frau der allerersten Stunde.

Wirtschaftlicher Erfolg dank Kundenkontakten

Beim Gespräch mit den sechs Organisatorinnen des zweiten Gesundheitstages wurde deutlich, dass nicht nur das Angebot in der Region wesentlich besser vernetzt ist. Auch die einzelnen Frauen berichten vom wirtschaftlichen Erfolg.

«Wir haben alle die entsprechenden Ausbildungen zur Ausübung der jeweiligen Tätigkeit gemacht und bieten unsere Dienstleistungen als Beruf an. Deshalb sind für alle die Kundenkontakte und die sich daraus ergebenden Aufträge wichtig», so die Überzeugung der Gesundheitsfrauen.

Die vielfältigen Möglichkeiten einzeln aufzuzählen, würde den Umfang dieses Beitrags sprengen. Doch um ein paar Eindrücke zu erhalten, sei erwähnt, dass von Coaching über Massagen bis hin zu energetischen und spirituellen Angeboten eine riesige Vielfalt vorhanden ist.

«Wer etwas für sich tun will, kann an unseren Gesundheitstagen die einzelnen Anbieterinnen kennen lernen», erläutern die Organisatorinnen. Ob bei Massagen oder anderen Therapien, die Patient und die Ausführenden seien sich in der Regel sehr nahe und da spiele auch die persönliche Sympathie eine wichtige Rolle, sind die Gesundheitsfrauen überzeugt.

Vielfalt an Angeboten vor der Haustüre

Dank des Zusammenschlusses der Gesundheitsfrauen und ihrer, auf der Website www.gesundehitsfrauen.ch gemeinsam angebotenen Dienstleistungen, erfahren Interessierte, wie vielfältig das Angebot in der nächsten Umgebung ist.

«Es muss niemand aus dem Togggenburg bis nach Wil, St.Gallen oder Buchs reisen, um sich etwas Gutes zu tun», sagt OK-Mitglied Christiane Pietsch aus Ebnat-Kappel. Und weil sich auch vermehrt Frauen aus der Region Wil und Fürstenland dem Netzwerk angeschlossen haben, gilt dies auch für diese Region.

An den beiden Gesundheitstagen in Wattwil wird ein vielfältiges Programm mit Vorträgen und Podiumsgespräche geboten, Details dazu auf der Website.