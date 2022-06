Toggenburger Messe «Neue Möglichkeiten beim Zeltbau und der Messeaufteilung»: OK Präsident Walter Schlegel informierte über die TOM 2023 Am Donnerstag hatte das OK zu einem Start-Event für die Toggenburger Messe (TOM) 2023 in der Brauerei St.Johann eingeladen. Toggenburg Tourismus wird mit einer Sonderschau vertreten sein. Urs M. Hemm 17.06.2022, 15.00 Uhr

Walter Schlegel, Präsident des Organisationskomitees Toggenburger Messe. Bild: Urs M. Hemm

Im Beisein des ganzen Organisationskomitees und Partnern lancierte am Donnerstagabend OK-Präsident Walter Schlegel in der Brauerei St.Johann in Nesslau die TOM 2023. Obwohl er bereits vor gut einem Jahr das Präsidium von Peter Kroll übernommen hatte, wird es die erste TOM unter Schlegels Ägide sein. Speziell hiess er Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, willkommen. Toggenburg Tourismus wird an dieser TOM eine Sonderschau durchführen. Zudem begrüsste er Matthias Hüberli, Präsident des OK Wirtschaftsforum Toggenburg, das während der TOM 2023 stattfinden wird. Die Durchführung der Toggenburger Messe ist vom 12. bis 14. Mai 2023 geplant.