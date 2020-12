Lichtensteig Vielfalt im Taschenformat: Toggenburger Chääswelt eröffnet den «kleinsten Chääsladen der Welt » Gestern wurde das Besucherzentrum des Vereins Chääswelt Toggenburg in Lichtensteig eröffnet. Urs M. Hemm 10.12.2020, 17.00 Uhr

Christof Gasser, Geschäftsleiter des Vereins Chääswelt Toggenburg, und Vereinspräsidentin Rita Roos-Niedermann präsentierten am Donnerstag den kleinsten Chääsladen der Welt im Eingangsbereich der Klubschule Migros in Lichtensteig. Bild: Urs M. Hemm

Sie nennen es den kleinsten Chääsladen der Welt – das Besucherzentrum der Chääswelt Toggenburg, das gestern im Eingangsbereich der Klubschule Migros in Lichtensteig im kleinem Rahmen eröffnet wurde. «Das Ziel ist», sagt Rita Roos-Niedermann, Präsidentin des Vereins Chääswelt Toggenburg, «den Verein sichtbar zu machen und auf spielerische Art und Weise die Vielfalt der kulinarischen Schätze des Toggenburgs zu zeigen.»

Kulinarische Erzeugnisse erlebbar machen

Im Zentrum steht selbstredend der Chääsladen, wo in Selbstbedienung ausgewählte Käsespezialitäten gekauft werden können. Die Tür des Chääsladens ist aus echtem Altholz gefertigt, das an eine Stalltüre erinnert. «Wir wollen hier in diesem Besucherzentrum unsere regionalen kulinarischen Erzeugnisse mit allen Sinnen erlebbar machen und die Besucherinnen und Besucher dazu motivieren, durch den Genuss der Spezialitäten die Produzenten zu besuchen, um mehr über die Herkunft und die Produktionsweise zu erfahren», sagt Christof Gasser, Geschäftsleiter des Vereins Chääswelt Toggenburg.

Das Kuhfell soll den Besucherinnen und Besuchern ein Gefühl für die Natur vermitteln. Bild: Urs M. Hemm

Um das zu erreichen, haben sich die Macher des Besucherzentrums einiges einfallen lassen. Mit einem Fragezeichen hinterlässt den Besucher die gelbe Kuhbürste im Aussenbereich. Die Frage nach Sinn und Zweck wecke aber gerade die Neugier, um mehr zu erfahren. Die Rückwand der Reception der Klubschule schmücken die Churfirsten und ein Bild von grünem, saftigem Gras, die beide Heimat und die Herkunft der natürlichen Rohstoffe symbolisieren.

Mit Fachkenntnis und Herzblut

Ein Blickfang ist der Lift, der mit Kuhfell eingefasst ist. Dieser würdigt die Erzeugerin der Milch − die Kuh −, gibt dem Besucher aber auch ein haptisches Erlebnis, das ihn dem Produkt näherbringt. Eine interaktive Karte zeigt die Vielfalt des Toggenburgs, etwa die Klangwelt oder Lichtensteig als Austragungsort der Jazztage, und lässt Produzenten auf Knopfdruck zu Wort kommen.

Noch fehlen einige Etiketten. Das Ziel ist jedoch jeden der rund 200 im Toggenburg produzierten Käse hier an dieser Wand zu präsentieren. Bild: Urs M. Hemm

Speziell sind die sogenannten Macherkärtli, die in Form eines Bierdeckels daherkommen. Jedem Mitglied der Chääswelt Toggenburg ist ein Kärtli gewidmet, auf dem es sich sein Produkt und seinen Betrieb vorstellen kann. «Hier geht es uns vor allem darum, den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, dass hinter jedem Produkt Menschen stehen, die mit Fachkenntnis, aber vor allem mit Herzblut ihre Spezialitäten herstellen», sagt Christof Gasser.