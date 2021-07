Weltreise statt Schulunterricht für Kantilehrer

Toggenburg Weltreise statt Schulunterricht: Kantilehrer will per Anhalter und ÖV um die Welt reisen Der 29-jährige Florin Hinterberger aus Lichtensteig hat vor einigen Tagen seine Weltreise begonnen. Nachhaltigkeit ist ihm dabei besonders wichtig. Mit Rucksack und Zelt ausgerüstet, möchte er so lange in den Osten reisen, bis er wieder im Westen angelangt ist. Wann er wieder in die Schweiz zurückkommt, ist noch offen. Felicitas Markoff 29.07.2021, 05.00 Uhr

Florin Hinterberger und seine Freundin eine Woche vor seiner Abreise. Bild: PD

Florin Hinterberger bezeichnet sich selbst als Freigeist. Eigentlich wäre er in diesem Jahr bereit gewesen, als Kantilehrer zu arbeiten. Doch während seines Hochschulpraktikums beim Bund, das er im Mai abgeschlossen hat, ist ihm aufgefallen, dass der klassische Bürojob nichts für ihn ist. Statt Wirtschaft und Recht zu unterrichten, hat er sich entschieden, zuerst eine Weltreise zu machen. In Zeiten der Coronapandemie gestaltet sich diese Reise nicht einfach. Doch der Toggenburger sagt: «Corona könnte auch noch in drei Jahren ein Thema sein. Warum also warten?»

Hinterberger hat sich ein paar Monate auf seine Weltreise vorbereitet und zu diesem Zweck einiges an Ausrüstung angeschafft. So hat er zum Beispiel eine regenfeste Hose, einen grossen Rucksack und ein Taschenmesser gekauft. Aber der Lichtensteiger hat zu viel in seinen Rucksack gepackt und sagt:

«Mein Rucksack wog ohne Wasser 25 Kilogramm. Das hat mich schon erstaunt. »

Obwohl seine Weltreise erst vor wenigen Tagen begonnen hat, muss Hinterberger bereits ein Paket mit Gegenständen, die er nicht dringend benötigt, nach Hause schicken. Und worauf verzichtet er? Gesellschaftsspiele und Trekkingstöcke reisen zurück in die Heimat.

Florin Hinterberger an der Donau in Regensburg. Mittlerweile sind der Bart und die langen Haare weg. Bild: PD

Seine Reise beginnt in Lichtensteig, dann geht es weiter nach Deutschland. Momentan ist der Toggenburger in Prag und übernachtet dort bei einer Freundin auf dem Sofa. Die beiden musizieren zusammen. Florin Hinterberger spielt Gitarre und Klavier und lernt während seiner Weltreise auf der Mundharmonika zu spielen. Nach Prag zu reisen war eine spontane Entscheidung. Ursprünglich wollte er der Donau entlang. Weil das Schiff aber zu diesem Zeitpunkt wegen Hochwasser nicht gefahren ist, ging dieser Plan nicht auf und es musste eine neue Idee her.

Welche Eigenschaften muss man mitbringen, wenn man eine Weltreise machen möchte? Florin Hinterberger sagt:

«Die Erwartungen gering zu halten, ist für mich wichtig. Ich denke, so gibt es die schönsten Erlebnisse.»

Auch Spontanität, alleine sein können sowie eine gute Portion Optimismus hält der Toggenburger für wichtige Eigenschaften. Aber das ist noch nicht alles. Er sagt: «Wenn etwas schief geht, musst du es alleine regeln.»

Florin Hinterberger sechs Tage vor seiner Abreise. Bild: PD

Der Lichtensteiger möchte per Autostopp durch den Balkan reisen. Er habe recherchiert und herausgefunden, dass die Menschen dort sehr gastfreundlich sind und darauf freut er sich. Neben Osteuropa möchte der 29-Jährige auch Länder wie Pakistan, Afghanistan und Kirgistan bereisen. In Nepal möchte Hinterberger den Buddhismus und die Meditation näher kennen lernen und wandern gehen.

Nachhaltigkeit ist wichtig

Das Ziel des Gymnasiallehrers ist es, möglichst nachhaltig zu reisen. Deshalb möchte er per Anhalter oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln vorwärtskommen. Das Flugzeug soll dabei nur im absoluten Notfall in Frage kommen. Zum Beispiel dann, wenn es in Pakistan oder anderen Ländern zu gefährlich wird oder wenn sich die Coronapandemie verschlimmert. Aber nicht nur bei den Verkehrsmitteln achtet der Toggenburger auf Nachhaltigkeit: Wenn er nicht gerade bei einer Freundin auf dem Sofa übernachtet,schläft er in einem Zelt.

Der erste Campingspot in Ulm. Bild: PD

Zu den Highlights seiner Weltreise zählt für ihn das Wiedersehen mit seiner Freundin, die er während des Studiums in Lugano kennen und lieben gelernt hat. Im September treffen sich die beiden in Griechenland und reisen anschliessend gemeinsam weiter. Ein weiterer Wunsch des Toggenburgers ist es, segeln zu lernen. Er möchte mit jemanden mitsegeln, damit er den pazifischen und atlantischen Ozean mit dem Segelschiff überqueren kann. Seine Idee lautet, so lange in den Osten zu reisen, bis er wieder im Westen angelangt ist. Hinterberger sagt:

«Die schönsten Momente auf Reisen habe ich bisher auf dem Wasser erlebt.»

Segeln zu lernen ist dabei nicht das einzig Wichtige: Der Nachhaltigkeitsgedanke spiegelt sich auch beim Segeln wider. Denn es gehört ebenfalls zu den nachhaltigen Verkehrsmitteln.

Beim Studium in Lugano hat sich das Paar kennen gelernt. Bild: PD

Hinterberger wird während seiner Reise mit so manchen Herausforderungen konfrontiert werden. Dazu gehören die Wetterbedingungen, wenn er im Zelt übernachtet, die vor allem im Winter ein Problem darstellen. Natürlich kostet so eine Weltreise auch etwas. Pro Tag rechnet der 29-Jährige mit maximal 30 Franken. Damit er während seiner Reise genug Geld zur Verfügung hat, plant er, vor allem im Winter einige Monate zu arbeiten.

Die Einreisebestimmungen in gewisse Länder sind auch nicht einfach, sagt Hinterberger. Etwas ganz anderes, was dem Toggenburger zu schaffen machen wird, ist das Heimweh, das früher oder später einsetzen werde. Sprachliche Barrieren können auch vorkommen, aber Florin Hinterberger spricht neben Deutsch auch Englisch, Italienisch und ein bisschen Französisch. Er möchte während seiner Weltreise Spanisch lernen und sein Italienisch verbessern. Und falls es trotzdem zu sprachlichen Problemen kommen sollte, gibt es immer noch den Google-Übersetzer.

Der ausgebildete Kantilehrer weiss noch nicht genau, wann er wieder nach Hause kommt. Er sagt, dass die Weltreise bestimmt ein Jahr dauern wird. Wenn es die finanziellen Verhältnisse zulassen und die Lust am Reisen noch da ist, kann sie auch drei Jahre oder länger dauern. Sobald die Weltreise aber beendet ist, hat Hinterberger vor, als Lehrer zu arbeiten. Als Nebenjob möchte der Toggenburger in einem Café arbeiten, weil ihm die Tätigkeit gefällt.