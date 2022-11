Projekt für Sanierung Wasserfluhtunnel liegt auf

Toggenburg Wasserfluhtunnel wird saniert: Künftig können auch Doppelstockzüge die Strecke befahren Die Südostbahn plant 2024 unter anderem eine Erneuerung der Gleise und der Stromschiene im Wasserfluhtunnel. Dazu wird die Strecke in den Sommerferien stillgelegt. Es gibt einen Ersatz durch Autobusse zwischen Wattwil und Herisau. Das Projekt soll rund 20 Millionen Franken kosten. Martin Knoepfel 08.11.2022, 12.00 Uhr

Ein Zug der SOB verlässt den Wasserfluhtunnel bei Brunnadern. Bild: Martin Knoepfel

Die Südostbahn (SOB) will 2024 den Wasserfluhtunnel erneuern, genauer gesagt den südlichen Teil auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern. Den Rest hat die SOB schon in den Jahren 2011/2012 saniert. Der Wasserfluhtunnel misst 3556 Meter. Er ist mit Ausnahme der Kurve beim Portal Brunnadern schnurgerade. Er hat eine fast konstante Neigung von 10,8 Promille und ist der längste Tunnel der Südostbahn. Der Rickentunnel ist zwar mehr als doppelt so lang wie der Wasserfluhtunnel, gehört aber den SBB.

Gleichzeitig mit dem Wasserfluhtunnel soll auch der kurze Tunnel unter der Kantonsstrasse in Lichtensteig saniert werden. Noch bis zum 29. November liegt das Projekt in den Gemeindehäusern von Lichtensteig, Neckertal, Oberhelfenschwil und Wattwil auf.

Tempo 140 im Kampf gegen Verspätungen

Im Auflageprojekt heisst es, dass sich das Gewölbe des Wasserfluhtunnels in gutem Zustand befindet. Deshalb sind nur kleinere Arbeiten nötig, damit der ganze Tunnel für Doppelstockzüge befahrbar wird. Vor einem Jahr erklärten Vertreter der Südostbahn, dass das Bundesamt für Verkehr (BAV) keine Ausbauten mehr bewillige, wenn die Strecke danach nicht für Doppelstockzüge geeignet sei. Die Zustimmung des BAV ist für das Projekt nötig. Im Rickentunnel ist die Durchfahrt mit Doppelstockzügen nicht möglich.

Die Fahrbahn im Wasserfluhtunnel hat laut Auflageprojekt eine Frischzellenkur nötig. Sie wird deshalb erneuert und tiefergelegt. Das macht den Hauptteil der Arbeiten aus. Auf den neuen Gleisen dürfen die raschesten Züge – etwa die Traverso- und Flirt-Kompositionen der SOB sowie die Gelenktriebwagen der Thurbo – mit einem Tempo von 140 Kilometern pro Stunde fahren.

Die Zeit, die sie dadurch gewinnen, dient dazu, Verspätungen aufzuholen. Die höhere Geschwindigkeit bedingt eine neue Deckenstromschiene. Ferner wird die Entwässerung des Tunnels saniert und eine Weiche im Bahnhof Brunnadern-Neckertal ersetzt.

Fünf Wochen Arbeiten rund um die Uhr

Der Hauptteil der Bauarbeiten soll in den Sommerferien 2024 ausgeführt werden. Um ungestört und rascher arbeiten zu können, wird die Strecke während fünf Wochen stillgelegt. In dieser Zeit wird im Drei-Schichten-Betrieb rund um die Uhr gearbeitet. Die SOB hat diese Vorgehensweise schon früher ausprobiert.

Die Arbeiten im Wasserfluhtunnel dürften an der Oberfläche nicht allzu sehr hörbar sein. Im Auflageprojekt steht aber die Warnung, dass die Zufuhr und der Abtransport von Material und Geräten auch in der Nacht Lärm verursachen können. Installationsplätze wird es auf den Bahnhofarealen in Brunnadern und in Lichtensteig geben. Beim Bahnhof Lichtensteig sind temporäre Unterkünfte für die Bauarbeiter geplant.

Während der Streckensperrung verkehren Autobusse als Bahnersatzverkehr zwischen Herisau und Wattwil. Weil die Busse mehr Zeit brauchen als die Züge und dadurch die Anschlüsse in Wattwil und Herisau verpasst werden, dürfte sich die Reise zwischen Wattwil und St.Gallen während dieser Zeit um eine halbe Stunde verlängern. Aber auch Personen, die aus dem Toggenburg oder aus Degersheim nach Herisau reisen, werden mehr Zeit als bisher einrechnen müssen.

Weitere Projekte werden geprüft

Gleichzeitig mit den übrigen Arbeiten im Wasserfluhtunnel soll auch die dort verlaufende Wasserleitung auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern vom Portal Lichtensteig aus erneuert werden. Es ist geplant, eine neue Leitung von 180 Millimetern Durchmesser zu verlegen. Im nördlichen Teil wurde die Wasserleitung schon in den Jahren 2011/2012 erneuert. Die Wasserversorgung Lichtensteig bezieht Wasser vom Pumpwerk in Necker.

Parallel zu den Arbeiten im Wasserfluhtunnel werden möglicherweise zwei weitere Tunnel saniert. Es handelt sich um den 90 Meter langen Mühlebühltunnel zwischen Herisau und Schachen sowie um den 366 Meter langen Bühlbertunnel zwischen Schachen und Degersheim. Laut Conradin Knabenhans, Mediensprecher der Südostbahn, ist das detaillierte Bauprogramm für die Zeit der Totalsperrung noch in Arbeit.

Schliesslich prüft die Südostbahn, ob der Viadukt über die Thur zwischen Lichtensteig und Wattwil gleichzeitig mit dem Wasserfluhtunnel saniert werden kann. Das hänge unter anderem vom Bewilligungsverfahren ab, erklärt Conradin Knabenhans. Das Projekt ist aber noch nicht fertig.

Kosten von 19,3 Millionen Franken zu erwarten

Die Sanierung des Wasserfluhtunnels soll laut Auflageprojekt 19,3 Millionen Franken kosten. Dies ohne die Mehrwertsteuer, wie extra festgehalten wird. Frühere Kostenschätzungen waren mit 30 Millionen Franken noch deutlich höher gewesen.

Für die neue Wasserleitung sind im Budget von Lichtensteig für das zu Ende gehende Jahr 357'000 Franken enthalten, die bisher nicht beansprucht worden sind. Die Kosten für die Wasserleitung sind in den 19,3 Millionen Franken nicht eingeschlossen. Das Gleiche gilt für die Ausgaben für die Sanierung des Bühlberg- und des Mühlebühltunnels sowie der Thurbrücke Lichtensteig-Wattwil.