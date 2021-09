Der Toggenburger Unternehmer Paul Rutz veröffentlicht ein Buch

TOGGENBURG Von einem, der auszog, alte Häuser zu retten: Das umfassende Werk des Paul Rutz in Buchform Der Toggenburger Paul Rutz erhält, schützt und restauriert seit 1976 aus Überzeugung einmaliges Baukulturgut. Über 50 Häuser hat er zu neuem Glanz verholfen. Nun erscheint die erste Werkschau des umtriebigen Ostschweizers. Urs Oskar Keller Jetzt kommentieren 28.09.2021, 12.01 Uhr

Der Toggenburger Paul Rutz hat bisher über 50 historische Häuser stilecht restauriert. Bild: Urs Oskar Keller

Ein altes Haus renovieren, das klingt nach dem Traumprojekt vieler Menschen. Tatsächlich ist es teuer, anstrengend und ein Risiko – aber das Schönste der Welt. Über 50 historische Häuser hat der Toggenburger Paul Rutz in der Ostschweiz schon stilgerecht und mit grosser Leidenschaft restauriert. Jetzt erscheint der erste Werkkatalog über Rutz' Häuser und sein Leben als «Häuserheiler» und Hafner.

«Mein vielleicht schwierigstes Projekt ist abgeschlossen», sagt Paul Rutz. Sein achtzigseitiges Buch «ANNO» ist die erste biografische Werkschau von einem, der auszog, alte Häuser zu retten, und erscheint in Kürze. Der Buchtitel bezieht sich auf die Jahreszahl der Häuser sowie auf die biografischen Daten von Paul Rutz. Buchkonzept und Texte stammen von Ruth Blattner-Vetsch.

«Ein Buch zum Schmunzeln»

Mit dem Buchprojekt ist Paul Rutz schon zehn Jahre unterwegs. «Es klappte aus verschiedenen Gründen nicht und ich musste es aufdröseln. Auf mühevolle und einige Zeit beanspruchende Weise mussten die ersten Entwürfe wieder entwirrt werden. Es soll ja kein Architekturbuch sein, sondern eines zum Schmunzeln», sagt Rutz. Durch Zufall lernte er in Ermatingen die Texterin Ruth Blattner-Vetsch kennen, die am Projekt Gefallen fand.

«Ich habe in den vergangenen acht Monaten für Paul Rutz, den unkonventionellen Toggenburger Ofenbauer und ‹Häuserretter›, eine Art ‹biografische Werkschau› geschrieben», sagt Ruth Blattner-Vetsch. Das Vorwort stammt von Roman Menzi, Bildhauer und Künstler in Ebnat-Kappel, weitere Beiträge verfassten Laura und Lisa Rutz, zwei der sechs erwachsenen Kinder des Herausgebers Paul Rutz.

«Mein Vater findet immer alte Häuser, die eigentlich Ruinen sind»

«Dass ich in den vergangenen 45 Jahren die vielen Umbauten und Projekte realisieren konnte, dazu haben viele auf die eine oder andere Weise beigetragen. Und so hätte auch das Buch nicht entstehen können», sagt Paul Rutz, der das Buch auch herausgibt und finanziert.

«Mein Vater findet immer alte Häuser, die eigentlich Ruinen sind. Bevor sie einstürzen, kommt er und flickt sie. Er ist eine Art Häuserheiler. Reich wurde er damit nicht. Aber wir wohnten immer in schönen Häusern», sagt Laura Rutz.

Reich bebildertes Werk



Paul Rutz liess von seinen Häusern und Wohnungen, die er teils verkauft und vermietet, Fotos machen, die auch den Fundus für die vielen Abbildungen in seiner beeindruckenden Werkschau bilden. Die meisten Aufnahmen der 15 vorgestellten Häuser machte Silvia Oberhänsli aus Arbon. Andere stammen aus Rutz' Privatarchiv.

Mit 19 Jahren kaufte Paul Rutz sein erstes Haus und wurde selbstständiger Ofenbauer.

«Ich suche immer neue Herausforderungen. Umso grösser sie sind, umso besser. Ich möchte Kulturgut erhalten und habe viele Visionen. Mit meiner Schwerstarbeit beim Umbau von alten Häusern bin ich sehr gefordert, aber die Freude überwiegt.»

Die Renovierung von alten Gebäuden braucht bisweilen Nerven. Bild: Urs Oskar Keller

Viel Nerven kosten Paul Rutz auch die vielen Bauvorschriften, Gutachten, Baueingaben, Brandschutzkonzepte, Grenzabstände und manchmal auch die Willkür der Bauämter.

«Bürokratismus ist der Borkenkäfer des Handwerks.»

«Mit Paul Rutz arbeite ich in den letzten 15 Jahren zusammen. Auch für den Umbau der ehemaligen Wagnerei in Ermatingen am Untersee», sagt der Thurgauer Architekt Gabriel Müller (52). Er wird an der Buchvernissage am 2. Oktober in Ebnat-Kappel die Rede halten.

Gabriel Müller teilt mit Paul Rutz die Leidenschaft für historische Häuser, und wie dieser will er Baukulturgut vor dem Abbruch retten. Seit 1995 restaurieren er und sein Team historische Gebäude. Mittlerweile sind es über 150 Objekte. Vom Gartenpavillon bis zum Schloss und vom Altstadthaus von 1295 bis zum 90 Jahre alten Bootshaus der berühmten Architektin Lux Guyer reicht die Arbeit des Architekturbüros.

Bräggerhaus oder «Du schpinnsch!»

«Du schpinnsch!», schreibt Lisa Rutz über ihren Vater im Buch, als er ihr 2017 vorschlug, das Bräggerhaus in Bütschwil, «dieses unbewohnbare Lotterding», zu renovieren. Sie könne dabei mithelfen und während des Studiums günstig wohnen, meinte er zu seiner jüngsten Tochter, heute Lehrerin.

In der Not frisst der Teufel Fliegen, sagte sie sich und war einverstanden. Da stand sie nun mitten in Schutt und half mit. Es war wohl ein Kommen und Gehen, denn sie wohnte vier Jahre in einer Studenten-Wohngemeinschaft im Bräggerhaus.

Das Bräggerhaus in Bütschwil wurde von Paul Rutz restauriert. Bild: Urs Oskar Keller

Das Bräggerhaus hinter der Raiffeisenbank wurde gemäss der Jahreszahl beim Hauseingang um 1731 als Bäckerei und Gewerbehaus auf den Grundmauern eines abgebrannten Gebäudes erstellt.

«Es war ein langer Weg von der Bruchbude zur Studentenbude bis zum schönsten Haus im Dorf.»

Lisa Rutz ist stolz auf die visionäre Kraft ihres Vaters und stolz, dass sie mithelfen konnte, diesem Haus die Seele zurückzugeben. Das vor 290 Jahren erbaute Bräggerhaus wurde modernisiert und die Bausubstanz erhalten. Das Gebäude enthält heute drei moderne Wohnungseinheiten, alle komplett unterschiedlich und einzigartig in ihren historisch gewachsenen Strukturen und ihrem besonderen Charme.

«Aus Freude am Gelingen und an der Veränderung»

Die Auseinandersetzung mit der objektbezogenen Vergangenheit bestimmt konstant Paul Rutz' Gegenwart. «Noch einmal will er sich und auch seiner Umgebung etwas beweisen, aus Freude am Gelingen und an der Veränderung», schreibt sein Freund Roman Menzi im Vorwort weiter. Dabei sei die Unruhe Teil seiner Kontinuität. Über all die Jahre sei es ihm schliesslich gelungen, aus seiner Obsession eine Existenz abzuleiten.

Paul Rutz (Hrsg.): «ANNO. Eine biografische Werkschau von einem, der auszog, alte Häuser zu retten.» Mit einem Vorwort von Roman Menzi. Verlagshaus Schwellbrunn, 2021. 80 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen.