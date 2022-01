TOGGENBURG Von der Vergangenheit angetan: Stefan Naef sammelt unzählige Postkarten und vieles mehr aus früherer Zeit Erzählungen von anno dazumal inspirierten Stefan Naef aus Ebnat-Kappel zu seiner Leidenschaft: Dem Sammeln. Vor allem das Funktionieren der Gesellschaft um die Jahrhundertwende weckt im Toggenburger Bergbauern grosses Interesse. Ein Porträt. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 16.01.2022, 13.00 Uhr

Auch dieses bestens erhaltene Möbelstück fasziniert Stefan Naef. Bild: Ruedi Roth

«Gesprächsthemen gibt es viele. Aber wenn ich mit jemand Interessiertem über das Einst parlieren kann, bin ich schon im Element», hält Stefan Naef lächelnd fest. Den Ursprung dafür sieht er in den Anfängen seiner Kindheit. Des Grossvaters Erzählungen lauschte er schon gerne, als er noch nicht alles genau nachvollziehen konnte. Doch die Geschichten wurden von diesem so realitätsnah vorgetragen, dass man sich in die Zeit der Geschehnisse zurückversetzt sah. Viel Gestik, fast unheimlich genaue Datumsangaben und ein Auf und Ab im Stimmenklang, liessen Stefan Naef ins Träumen geraten. Er konnte sich alles vorstellen. Die Strassen waren holprig und schmal. Die Häuser waren der Kälte ausgesetzt. Vor allem aber war das Leben der Gesellschaft zum grossen Teil äusserst karg.

Die ersten Postkarten aus jener vergangenen Zeit liessen Stefan Naefs Leidenschaft endgültig aufleben. Emil Speck, der ehemalige Posthalter vom zu Ebnat-Kappel gehörenden Weiler Wintersberg, besass etliche solcher Fotografien und zeigte diese auch gerne. «Er motivierte mein Interesse für Vergangenes mit Beschreibungen der alten Ansichtskarten. Darob begann ich für mich selbst eine Sammlung anzulegen», besinnt sich Stefan Naef. Er fand zunehmend Gefallen daran, mit älteren Leuten über deren Jugendzeit zu reden. Voller Freude begann er in alten Büchern zu schmökern; vornehmlich in solchen, welche das Toggenburg als Hauptthema beinhalteten.

Ebnat-Kappel und Bendel wie es früher aussah. Bild: Ruedi Roth

Gespräche als Energiespender

Seine Leidenschaft konnte der im Guggenloch bei Lütisburg aufgewachsene Bursche nicht beruflich tätigen. Inspiriert vom beschaulichen Leben auf dem elterlichen Bauernhof, seiner Freude an Tieren und Natur und der Selbstständigkeit des Berufs Landwirt, war für ihn die Laufbahn ziemlich gegeben. Der sonnseitig gelegene Bauernhof seiner Eltern vergrösserte sich mit der Zeit und bot ihm somit auch eine Existenz für die Zukunft. Nach der Lehre amtete der junge Landwirt als Betriebshelfer. Dies war nicht nur beruflich eine Bereicherung. Stefan Naef lernte auf diese Weise Bauersleute kennen, welche ebenfalls viel von früher zu erzählen wussten. Und Gespräche mit Leuten, welche thematisch auf der gleichen Welle reiten, weckten in Stefan Naef natürlich augenblicklich Energien.

Seine Leidenschaft, das Sammeln alter Bilder, wurde nie unterbrochen und mit 20 Jahren besuchte er zum ersten Mal den Fotoflohmarkt Lichtensteig. «Dieser war damals bedeutend grösser als heute. Da konnte man stundenlang stöbern und fand reichlich interessantes Material», beschreibt Stefan Naef jene Verhältnisse. Insbesondere aber lernte er Fachleute kennen; Personen, welche sich schon viel länger in diesem Metier betätigten.

Mit dem Hobby zur Ahnenforschung

So begann das Tauschen von Bildern und das Notieren der Hinweise über Standorte von Raritäten. Das Hobby des jungen Bauern war nun auch verschiedenen Leuten in der näheren Umgebung bekannt. Stefan Naef erzählt:

«Ja, es ist auch schon vorgekommen, dass mir Fotos, Ansichtskarten oder Bücher gebracht wurden. Darunter befanden sich auch einige Unikate.»

Seine Sammlung hat sich während der Jahre ordentlich vergrössert. Nicht wenige Alben mit säuberlich sortierten Bildern sind im Schrank aufbewahrt und erfahren auch jetzt noch eine Erweiterung. Die Gegenstände haben aber alle einen Bezug zum Toggenburg und den umliegenden Gemeinden von Ebnat-Kappel, der Heimat von Stefan Naef. Dies bringt ihm den Vorteil, dass er einen Bezug zu Land und Leuten auf den Fotos hat. Er sieht sich die Landschaft auf dem Bild an und vergleicht sie mit dem aktuellen Zustand. «Da gibt es sehr viel Bemerkenswertes. Gebäude, welche nicht mehr existieren; Flächen, welche heute total verbuscht sind, oder Strassen, welche damals diese Bezeichnung gar nicht verdient hatten», erzählt Stefan Naef.

Die Familie mit Frau Regula und den Kindern Sara, Elias und Andreas (von rechts) unterstützt Stefan Naefs Hobby. Bild: Ruedi Roth

Nicht wenige Fabrikgebäude, Gasthäuser und andere auf den Bildern erkennbare Grossbauten haben heute kein Dasein mehr. Es ist dem Sammler alter Raritäten auch ein Anliegen, alte Möbel oder Gerätschaften nicht dem Abbruch oder Abfall auszuliefern. So befindet sich im Guggenloch ein bemalter Kasten in bestem Zustand aus dem Jahr 1831. Diesem hatte Stefans Vater seinerzeit trotz gutem Händlerangebot seinen ehrwürdigen Platz belassen, was den Junior ausserordentlich freut. Denn ein recht grosses Spektrum der Sammlerleidenschaft von Stefan Naef gilt der Ahnenforschung seiner Vorfahren auf dem Guggenloch. Hierfür stöbert er an verschiedenen Orten nach Notiertem und freut sich an alten Neuigkeiten.

Kein grosses Geschäft möglich

Der mit Regula Brunner verheiratete Vater von drei Kindern mag seinen Beruf. Sein ansehnlicher Betrieb funktioniert dank familiärer Mithilfe gut. Diese Unterstützung ist für Stefan Naef ein wichtiger Pfeiler bezüglich seiner Leidenschaft. In der Kantonshauptstadt St.Gallen nachzuforschen, was alles geschah im vergangenen Jahrhundert, bedient den umtriebigen Bergbauern optimal in seiner Berufung. «Dort ist eine unermessliche Sammlung vorhanden. Nur einen Bruchteil davon kann ich aufnehmen», sagt Stefan Naef. Da und dort kann der Sammler auch Bücher kaufen, da sie in Folge Überflusses in den Museen, wie zum Beispiel im Toggenburger Museum in Lichtensteig, abgestossen werden.

Genau gleich wie bei verschiedenen Brauchtumsartikeln, hat sich der Handelswert der Fotografien und Postkarten in den vergangenen 20 Jahren verringert. Stefan Naef sagt:

«Es war nie meine Absicht, mit den Bildern ein Geschäft zu machen. Ich bin einfach fasziniert von der Geschichte der Generationen vor uns.»

Die Menge der Bilder muss nach seiner Meinung nicht mehr gross wachsen. Da besteht auch irgendwann ein Manko an Platz. Die Kinder Elias, Andreas und Sara beanspruchen je länger je mehr für ihre Spielsachen. Und so würde der Wandschrank irgendwann überfüllt sein.

