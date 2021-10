TOGGENBURG «Völliger Unsinn»: Warum der Wildhauser Gemeindepräsident keine Freude hat, in der Steuerkraft-Tabelle top zu sein Jeder Toggenburger ist letztes Jahr um 69 Franken steuerkräftiger geworden. An der Spitze aller Gemeinden des Thur- und Neckertals liegt weiterhin Wildhaus-Alt St.Johann. Der Gemeindepräsident kann diesen Zahlen aber nichts Gutes abgewinnen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Prächtiges Panorama und eine hohe Steuerkraft. Doch die grosse Anzahl Zweitwohnungsbesitzer kommt Wildhaus auch ungelegen. Bild: Simon Dudle

Die Auswertung mag auf den ersten Blick erstaunen. Ausgerechnet eine Gemeinde aus dem oberen Toggenburg, gerne als strukturschwach bezeichnet, weist gemäss Statistik des Kantons St.Gallen die höchste Steuerkraft des Wahlkreises aus. Und das seit Jahren. Es ist Wildhaus-Alt St.Johann. Jeder der etwas mehr als 2600 Bewohner weist eine Steuerkraft von 2100 Franken aus. Auf Platz zwei folgt – das ist weniger überraschend – Kirchberg mit 1960 Franken pro Einwohner.

Wie kommt Wildhaus zu dieser Topposition? Und hat das mit freikirchlichen Geldern zu tun? Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann, verneint. Dass «seine» Gemeinde die höchste Steuerkraft im Thur- und Neckertal hat, findet er keineswegs eine freudige Gegebenheit. Züllig sagt:

«Es ist eine dieser komplett falsch interpretierten Statistikaussagen und für unsere Gemeinde ein völliger Unsinn.»

Wildhaus: Die Mehrheit mit Zweitwohnsitz

Um diese Aussage einordnen zu können, muss man etwas ausholen. Die Steuerkraft wird mit 100 Prozent der einfachen Steuer in Bezug auf den Einwohnerbestand berechnet. Man nimmt das Total der Einnahmen aus der einfachen Steuer und dividiert diese Zahl durch die Anzahl Einwohner. Auf das Beispiel Wildhaus-Alt St.Johann heruntergebrochen, heisst das in Zahlen: Die einfache Steuer zu 100 Prozent betrug im vergangenen Jahr etwas mehr als fünf Millionen Franken. Geteilt durch die Einwohnerzahl von rund 2600, ergibt sich der vom Kanton angegebene Wert.

Doch für Rolf Züllig ist das zu kurz gegriffen. Denn in der Gemeinde des obersten Toggenburgs ist der Anteil an sekundär Steuerpflichtiger deutlich höher als jener der Primären. Oder anders formuliert: Das Gros der Steuerzahler sind Zweitwohnungsbesitzer und nicht Menschen mit Hauptwohnsitz. Da sie im Durchschnitt mehr Geld haben, aber prozentual weniger davon in Wildhaus-Alt St.Johann versteuern, wird der Wert verzerrt. Rolf Züllig hat errechnet, dass demnach der eigentliche Steuerwert bei 1423 Franken liegt, was dem tiefsten Wert im Toggenburg entspräche (siehe Tabelle).

Rolf Züllig, Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St.Johann Bild: PD

Weniger Geld aus dem Finanzausgleich

Der Wildhauser Gemeindepräsident sieht sogar negative Auswirkungen. Weil «seine» Gemeinde bei der Steuerkraft hoch eingestuft wird, gibt es weniger Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich. Das sind Beiträge, welche Gemeinden vom Kanton erhalten, um zum Beispiel Infrastruktur in abgelegenen Gebieten unterhalten zu können. Die Berechnung des Finanzausgleichbetrags ist kompliziert und besteht aus mehreren Faktoren. Die Steuerkraft ist einer. Tatsächlich rangiert Wildhaus-Alt St.Johann bei der Toggenburger Finanzausgleichsrangliste «nur» im Mittelfeld, obwohl grosse, ländliche Kommunen grundsätzlich einen ansehnlichen Beitrag erhalten (siehe Tabelle).

Zurück zur Steuerkraft: Gemäss den Zahlen des Kantons St.Gallen hatte vergangenes Jahr jeder Einwohner des Toggenburgs eine Steuerkraft von 1805 Franken. Das ist ein um 69 Franken höheren Wert als noch im Jahr 2019. Nach wie vor ist das Toggenburg aber jener Wahlkreis mit dem deutlich tiefsten Wert. Der kantonale Durchschnitt liegt bei 2364 Franken. Auch kantonsweit hat die Steuerkraft 2020 zugenommen, um 61 Franken.

Lütisburg und Mosnang legt am stärksten zu

Gemäss den kantonalen Zahlen hat die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann im Jahr 2020 als eine von nur zwei Gemeinden des Toggenburgs an Steuerkraft verloren. Am stärksten vorwärtsging es in Mosnang, wo die Steuerkraft innerhalb eines Jahres um 180 Franken pro Person auf 1668 Franken gewachsen ist. Ein Plus von 175 Franken pro Person auf 1790 Franken gab es in Lütisburg. Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin von Lütisburg, sagt:

«Wir hatten ganz allgemein mehr Steuereinnahmen. Es gab keinen Einzelfall wie zum Beispiel einen erfolgreichen Lottospieler.»

Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts ist die Steuerkraft im ganzen Kanton und auch im Wahlkreis Toggenburg markant angestiegen. Im Thur- und Neckertal ist sie in dieser Zeitspanne um über 400 Franken in die Höhe geschossen, im Kanton St.Gallen um rund 450 Franken.