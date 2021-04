Toggenburg Übernachtungstourismus während der Pandemie: Das Land hat gegenüber der Stadt die Nase vorn Ab Mitte März 2020 lief in den Schweizer Hotels gar nichts mehr, im Sommer wurde wieder gereist und in Hotels übernachtet. Eine Studie zeigt nun, dass ländliche Destinationen wie das Toggenburg weniger stark gelitten haben als die Stadt. Sabine Camedda 24.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor allem Gäste aus der Schweiz suchten im Jahr 2020 in der Toggenburger Landschaft wie hier beim Gräppelensee Erholung. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Kanton St.Gallen veröffentlichte unlängst den Jahresbericht 2020 zum Aufenthaltstourismus in der Hotellerie. Die Ergebnisse sind nicht überraschend: Die Coronapandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben den Tourismus massiv gebremst.

Schweizweit sind die Logiernächte gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent eingebrochen. Der Kanton St.Gallen steht leicht besser da, hier wurden in den Hotels und Kurbetrieben 29 Prozent weniger Logiernächte gezählt. In der Destination Toggenburg blieb der Einbruch bei den Logiernächten mit 18 Prozent verhältnismässig tief. In den Sommermonaten Juli bis September übernachteten sogar mehr Gäste in den Toggenburger Hotels als noch in denselben Monaten im Vorjahr.

Aus der Studie des Kantons lassen sich fünf Fakten ableiten:

Die Coronapandemie hat sich in der Hotellerie stark ausgewirkt. Die Hotels durften zwar während des Lockdowns im März 2020 unter speziellen Auflagen öffnen. Aber erst ab etwa Mitte Juni, nach der Auffahrt und Pfingsten, kam der Tourismus wieder in Fahrt. Es erstaunt daher wenig, dass der Kanton St.Gallen im Jahresbericht zum Aufenthaltstourismus schreibt: «Allen vier St.Galler Destinationen gemeinsam ist ein abrupter Nachfrageeinbruch in der Hotellerie ab März 2020, der sich über mehrere Monate hinzog.»

Monatliche Entwicklung der Logiernächte in der Hotellerie. Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen



Gerade in den Destinationen Toggenburg und Heidiland, die touristischer geprägt sind, haben zahlreiche Hotelleriebetriebe ihre Türen vorübergehend geschlossen. Dort standen deswegen von März bis Mai deutlich weniger Betten zur Buchung zur Verfügung, als dies in der Nebensaison ohnehin üblich ist, heisst es im Bericht. Aber auch in den städtischen Destinationen St.Gallen-Bodensee und Zürichsee, deren Hotellerie üblicherweise keine Betriebsferien kennt, lag der Prozentsatz der buchbaren Zimmer bis zur Jahresmitte weit unter dem Vorjahresniveau.

Vor allem Städte wie Zürich, Luzern und Genf waren vom Rückgang der Logiernächte betroffen. Vergleicht man die vier Destinationen des Kantons St.Gallen, so ist die Region Zürichsee mit einem Minus von 45 Prozent am stärksten gebeutelt. Mit einem Rückgang um 34 Prozent liegt St.Gallen-Bodensee noch über dem kantonalen Durchschnitt. Deutlich besser sieht die Situation im Toggenburg und im Heidiland aus. Dort beträgt der Rückgang lediglich 18 respektive 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies ist umso erstaunlicher, weil das Toggenburg im Monat April ein Minus von 90 Prozent aufwies.

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, stiegen die Zahlen in den Destinationen St.Gallen-Bodensee und Toggenburg während der Sommermonate wieder an. Hingegen kamen weniger Gäste als in den Vorjahren in die Destinationen Heidiland und Zürichsee.

Das Toggenburg war eine der Gegenden, die von der Entdeckungslust von Herr und Frau Schweizer profitiert hat. In den Ferienmonaten Juli und August verzeichnete das Toggenburg mehr Logiernächte als in den Jahren zuvor. Absoluter Spitzenmonat war aber der September. In diesen Tagen übernachteten 25,9 Prozent mehr Gäste in Toggenburger Hotels als im selben Monat des Vorjahrs.

Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg ist eine Attraktion, die Feriengäste ins Toggenburg zieht. Bild: Sabine Camedda

Wie die Statistik zeigt, erreichten die Logiernächte ausländischer Gäste in allen Destinationen fast das ganze Jahr 2020 über nicht das Durchschnittsniveau vorangegangener Jahre. Im Heidiland und am Zürichsee wurde dieser Wert auch nicht annähernd erreicht. In der Destination St.Gallen-Bodensee gab es in den Sommermonaten hingegen eine gewisse Tendenz in Richtung früherer Durchschnittszahlen.

Monatliche Entwicklung der Logiernächte in der Hotellerie nach Herkunft der Gäste. Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Das Toggenburg hingegen konnte im Sommer ähnlich viele Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland verbuchen wie aus dem Vorjahr. Hier gibt der Bericht aber zu bedenken, dass ausländische Gäste im Toggenburg traditionell eine vergleichsweise geringe Bedeutung haben und die wenigen Touristen überwiegend aus dem direkt angrenzenden Ausland kommen. Frühere Zahlen bestätigen dies: In den Vorjahren machten die Schweizerinnen und Schweizer rund 80 Prozent der Hotelgäste im Toggenburg aus.

Der Trend zeigt seit einigen Jahren: Man verreist kürzer, dafür öfter. Dies widerspiegeln die Statistiken: Seit 2005 ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in der Hotellerie tendenziell gesunken. In Zahlen ausgedrückt: Bis 2019 sank die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einem St.Galler Hotel von 2,4 auf 2 Nächte. Wie aus dem Bericht des Kantons St.Gallen hervorgeht, war diese Entwicklung wenig durch kurzfristige konjunkturelle Impulse beeinflusst, sondern vielmehr das Ergebnis fundamentaler Veränderungen im individuellen Reiseverhalten der Touristen.

Das änderte sich im vergangenen Jahr. In allen vier Destinationen, im Gesamtkanton und in der übrigen Schweiz stieg die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Hotelleriegäste signifikant an. Wie im Bericht steht, war der Anstieg mit einem Plus von mehr als 0,2 auf 2,5 Nächte im Toggenburg am ausgeprägtesten. Dort wurde ein Niveau wie zuletzt Ende der 2000er-Jahre erreicht. In St.Gallen-Bodensee wurde ebenfalls ein so hoher Wert wie zuletzt im Jahr 2008 verzeichnet. Auch die Hotellerie im Heidiland und am Zürichsee konnte einen merklichen Anstieg der Aufenthaltsdauer verbuchen.