TOGGENBURG-TICKER Zertifikatspflicht in den Spitälern Wil und Wattwil +++ Kirchberg: Fest Kreuzerhöhung am 14. September +++ Schwinger Schnuppertag Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 09.09.2021, 16.33 Uhr

Donnerstag, 9. September, 16:27 Uhr

Ab Montag gilt an den Spitälern Wattwil und Wil die Zertifikatspflicht

Im Spital Wattwil gilt ab Montag eine Zertifikatspflicht.

Bild: Benjamin Manser

(pd) Laut Mitteilung der Spitalregion Fürstenland Toggenburg gelte in Anlehnung an den Entscheid des Bundesrates in den Spitälern der Spitalregion Fürstenland Toggenburg ab Montag, 13. September eine Zertifikatspflicht für Besucher und Begleitpersonen.

Sämtliche Besucherinnen und Besucher sowie Begleitpersonen ab 16 Jahren müssten beim Eingang ein gültiges Zertifikat vorweisen.

Donnerstag, 9. September, 15:27 Uhr

Fest Kreuzerhöhung am Dienstag, 14. September, 9.30 Uhr

In der katholischen Kirche in Kirchberg wird am Dienstag ein Festgottesdienst gefeiert. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd) Am Dienstag, 14. September feiert die Pfarrei Kirchberg um 9.30 Uhr den traditionellen Heilig-Kreuz-Tag mit Pfarrer Dr. Erwin Keller als Hauptzelebranten und Festprediger. Der Cäcilienchor wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten.

Das Fest der Kreuzerhöhung hat seinen Ursprung in der Einweihung der Kreuzeskirche über dem heiligen Grab in Jerusalem am 13. September 335. Einen Tag später, am 14. September, wurde das Kreuzesholz, das der Überlieferung nach von der Kaiserin Helena gefunden wurde, den Gläubigen erstmals gezeigt. Das Fest der Kreuzerhöhung am 14. September gehört zu den ältesten liturgischen Festen, die in der Kirche gefeiert werden.

Die Verehrung des heiligen Kreuzes reicht in Kirchberg zurück bis ins 12. Jahrhundert. Seit dem Heiligkreuzeswunder am 3. Adventssonntag des Jahres 1685 gewann das Fest eine besondere Bedeutung für die Pfarrei Kirchberg und für die Gläubigen in der Gegend.

Traditionsgemäss wird die Blechharmonie Kirchberg am Montagabend, 13. September, als Ankündigung des Heiligkreuztages, um 21 Uhr den Zapfenstreich ab der Rätenbergstrasse über die Gähwilerstrasse, Florastrasse, Schalkhusenstrasse bis zum Dorfplatz spielen.

Donnerstag, 9. September, 10:46 Uhr

Der eidgenössische Schwingerverband führt Schnuppertage durch

Am 11. September geht es mit den Schnuppertagen los. Bild: PD

(bl) Mit Werner Schlegel, Damian Ott und Marcel Räbsamen verfügt der Toggenburger Schwingerverband über drei hoffnungsvolle Schwinger, die bei den Aktiven schon mehrfach ein Ausrufezeichen setzten.

In ihrem Sog drängen mit Manuel Bollhalder, Flawil, Lars Rotach, Ulisbach, Pascal Heierli, Ebnat-Kappel, oder auch Ramon Baumgartner, Niederglatt, weitere Nachwuchsschwinger aus der Region mehr und mehr Richtung Spitze.

Damit der Schwingsport auch in Zukunft über genügend Nachwuchs verfügt, organisiert der eidgenössische Schwingerverband in den kommenden Wochen einen nationalen Schwinger Schnuppertag. Gestartet wird am 11. September. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Mädchen und Knaben ab acht Jahren sind willkommen.

An welchen Daten die Schnuppertage, auch in der Region Wil/Toggenburg, stattfinden, ist unter www.esv.ch ersichtlich.

Donnerstag, 9. September, 09:35 Uhr

Die Wattwiler Bikerin war mit Gönnern und Sponsoren unterwegs

Bikemarathon-Weltmeisterin Ramona Forchini (Mitte) war diese Woche mit ihren Sponsoren und Gönnern auf grosser Tour. Bild: PD

(bl) Als Zeichen der Wertschätzung lädt die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini ihre Gönner und Sponsoren jeweils im September zu einem Bikeausflug rund um die Toggenburger Zentrumsgemeinde ein.

In dieser Woche war es wieder soweit. Die Strecke ab Parkplatz des BWZ Toggenburg hatte es in sich. Nach einem kurzen, flachen Einrollstück durch die Wattwiler Hauptgasse ging es bereits bergauf.

Nach Überwindung von 400 Höhenmetern genossen die Teilnehmenden zuerst eine atemberaubenden Aussicht, bevor eine tolle Abfahrt durch Wälder und über Wiesen folgte.

Nach Überwindung von 400 Höhenmetern genossen die Teilnehmenden eine fantastische Fernsicht Richtung Alpstein und Churfisrten. Bild: PD

Danach ging die Strecke über natürliche Singletrailpassagen weiter. Nach den anstrengenden gut zweieinhalb Stunden hatten sich die Bikerinnen und Biker einen Abschlusstrunk redlich verdient.

Donnerstag, 9. September, 07:20 Uhr

Der Lütisburger Verkehrsverein feiert sein 75-Jahr-Jubiläum

Die alte Letzibrücke ist Schauplatz der Festivitäten des Lütisburger Verkehrsvereins. Bild: Beat Lanzendorfer

(gek/bl) Der Verkehrsverein Lütisburg feiert am kommenden Samstag sein 75-jähriges Bestehen mit einem Fest auf der alten Letzibrücke. Die Festlichkeiten beginnen ab 12 Uhr und werden durch diverse musikalische Darbietungen bereichert.

Gemäss Mitteilung im «Lütisburg aktuell» seien auch die kleinen Gäste willkommen. Für motorisierte Besucher würden Parkplätze bereitstehen. Eine entsprechende Signalisation sei angebracht.

Donnerstag, 9. September, 06:49 Uhr

Die Deckbeläge an der Bahnhofstrasse wurden eingebaut und die Parkplatzmarkierungen angebracht. Bild: PD

(gek) Laut einer Mitteilung der Gemeinde Wattwil sind auf der Bahnhofstrasse in der Nacht vom Montag auf den Dienstag bei idealen Witterungsbedingungen die lärmmindernde Deckschicht auf der Fahrbahn eingebaut und die Markierungen für die Längsparkplätze angebracht worden. Zudem konnte zwischenzeitlich die Südseite der Grüenaustrasse mit Lichtsignalsteuerung problemlos im Rohbau fertiggestellt werden.

Während den nächsten zwei Wochen würden sich die Arbeiten auf die nördliche Fahrbahnhälfte der Grünaustrasse konzentrieren. Es wird empfohlen, die Parkgarage Coop zu benützen. Der Zugang zu den Fachgeschäften ist jedoch jederzeit gewährleistet.

An der Bahnhofstrasse würden die Baumgrubeneinfassungen auf der Ostseite montiert und auch der Bräkerplatz werde im Rohbau fertiggestellt. Auf der Westseite der Poststrasse würden die Arbeiten für die Werkleitungen beginnen.

Mittwoch, 8. September, 14:13 Uhr

Wattwiler Kantischüler schneidet an Informatik-Olympiade als bester Schweizer ab

Pascal Gamma (2. von links) und die Schweizer Delegation konnten am internationalen Informatikwettbewerb wertvolle Erfahrungen sammeln. Bild: PD

(pd) Die Central European Olympiad in Informatics (CEOI) fand vom 1. bis 5. September 2021 online statt. Dieser europäische Wettbewerb fördert das Interesse von Jugendlichen der Sekundarstufe II für Informatik und bereitet sie für die internationale Informatik-Olympiade (IOI) vor.

Unter den 47 Teilnehmern war auch der Wattwiler Kantischüler Pascal Gamma. Für eine Medaille hat es zwar nicht gereicht, doch von der vierköpfigen Schweizer Delegation erzielte er das beste Resultat. «Ich habe nicht mit einer Medaille gerechnet, aber ich war überrascht, dass ich in meiner Delegation den ersten Platz belegt habe. Ich bin stolz auf mich», sagt Gamma.

Sein nächstes Ziel ist es, sich für die 2022 stattfindende Internationale Informatik-Olympiade zu qualifizieren – und dort vielleicht eine Medaille zu gewinnen.

Mittwoch, 8. September, 11:52 Uhr

Zahl der Stellensuchenden im Toggenburg sinkt weiter

Gegenüber dem Vormonat sind 37 Personen weniger auf dem RAV Wattwil angemeldet. Bild: PD

(pd) Im Einzugsgebiet des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Wattwil sind die Stellensuchendenzahlen erneut gesunken, heisst es in einer Medienmitteilung. Im August gegenüber dem Vormonat um 6,0 Prozent. Gegenüber dem Vormonat waren 37 Personen weniger auf dem RAV angemeldet.

Dieser Rückgang sei für die Jahreszeit beträchtlich, heisst es weiter. Üblicherweise würden die Stellen- suchendenzahlen ab August bis Ende Jahr aus saisonalen Gründen steigen. Im Vergleich zum August 2020 sind 118 Personen oder 16,8 Prozent weniger auf Stellensuche. Diese Abnahme ist deutlich stärker als im Kanton St.Gallen (- 10,4 Prozent) und in der Gesamtschweiz (-9,6 Prozent).

Auswirkungen der Pandemie weiterhin spürbar

Allerdings liegen die aktuellen Werte immer noch höher als vor der Pandemie. Ende August 2019 lag die Zahl der Stellensuchenden im Toggenburg bei 507. Das waren, verglichen mit dem aktuellen Stand, 77 Personen oder 13,2 Prozent weniger.

Von der Altersgruppe am meisten profitiert haben die Jugendlichen (15 bis 24-jährig) mit einem Vormonatsrückgang von 11,1 Prozent (-9 auf 72 Personen). Die Altersgruppe 50-jährig und älter verzeichnet einen Rückgang von 5,4 Prozent (-13 auf 227 Personen). Die Altersgruppe der 25- bis 49-jährigen verzeichnet ebenfalls einen Rückgang von 5,0 Prozent (-15 auf 285 Personen).

Die Zahl der Stellensuchenden ist Ende August 2021 in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe (Sektor 2) gegenüber dem Vormonat um 4,4 Prozent gesunken, bei den Dienstleistungen (Sektor 3) betrug der Rückgang 5,4 Prozent.

Die Stellensuchenden-Quote im Toggenburg entspricht 2,6 Prozent. Diese ist im Vergleich zum Kanton St.Gallen mit 4,3 Prozent und der Schweiz mit 4,6 Prozent ein tiefer Wert.

Ende Monat waren auf dem RAV Wattwil 584 Stellensuchende registriert. Im August haben sich 71 Personen angemeldet. Im gleichen Zeitraum konnten 108 Abmeldungen stellensuchender Personen verzeichnet werden. Gegenüber Juli 2021 (621 Stellensuchende) ist die Stellensuchendenzahl im Einzugsgebiet des RAV Wattwil somit um 37 Personen gesunken.

Dienstag, 7. September, 16:50 Uhr

Eschenbach: Bach verschmutzt

Bachverschmutzung in Eschenbach SG, 7.9.2021 Bild: Kapo

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ist es in Eschenbach zu einer Bachwasserverschmutzung gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei mit. Ein Passant meldete, dass sich der Bach bei der Gublenstrasse weiss gefärbt habe. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte ein weisses Bachbett mit Schaumbildung an. Sachverständige des Amts für Wasser und Energie rückten aus. Es konnten bis anhin keine toten Fische festgestellt werden. Es wird angenommen, dass es sich bei der Gewässerverschmutzung um Rückstände aus einer Baustelle handelt. Entsprechende Abklärungen wurden eingeleitet und werden anschliessend zur Anzeige gebracht. (kapo)

Dienstag, 7. September, 09:40 Uhr

Peter Scherrer verlässt die Gemeinde Lütisburg nach 30 Jahren

Peter Scherrer tritt nach 30 Jahren als Grundbuchverwalter von Lütisburg zurück und wechselt zum Kanton Thurgau. Bild: PD

Peter Scherrer, Grundbuch- und Bauverwalter, verlässt die Gemeinde Lütisburg. Er habe seine Anstellung auf Ende November 2021 gekündigt und wechsle zum Kanton Thurgau, lässt die Gemeinde in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt verlauten.

30 Jahre in Lütisburg tätig

Peter Scherrer machte seine Lehre bei der Gemeindeverwaltung Lütisburg, wo er nach dem Abschluss ein Jahr als Verwaltungsangestellter arbeitete. Von 1992 bis 2008 war er als Grundbuch- und Bauverwalter der Gemeinde tätig. Es folgte ein erster «Abstecher» in den Kanton Thurgau, bevor Scherrer nach Lütisburg zurückkehrte, wo er seit dem Jahr 2012 erneut das Grundbuchamt und die Bauverwaltung leitete. Somit war Peter Scherrer insgesamt 30 Jahre in Lütisburg tätig. «Mit Peter Scherrer verlässt ein fachlich versierter, loyaler und sehr geschätzter Mitarbeiter die Gemeinde Lütisburg», schreibt die Gemeinde.

Der Nachfolger ist bereits bekannt

Scherrers Nachfolge tritt Luca Lanzendorfer an. Der 25-Jährige wohnt in Bazenheid und seine Lehre bei der Gemeindeverwaltung Kirchberg absolviert. Im Anschluss daran arbeitete er beim Kirchberger Grundbuchamt und absolvierte berufsbegleitend die Gemeindefachschule. Im Oktober 2020 erlangte er den Fähigkeitsausweis als Grundbuchverwalter. Seit Februar 2021 leitet Luca Lanzendorfer das Grundbuchamt der Stadt Rheineck. Per 1. Januar 2022 kehrt er nun ins Toggenburg zurück. Bereits im kommenden Dezember werde er sporadisch in Lütisburg sein und die wichtigsten Geschäfte erledigen, heisst es im Mitteilungsblatt. (pd/red)

Montag, 6. September, 14:30 Uhr

Stephen Bosshard hat am Wochenende gleich dreimal getroffen

Stephen Bosshard, Neckertal-Degersheim, traf gegen Gossau 2 gleich dreimal ins Schwarze. Bild: Beat Lanzendorfer

Ganz an der Spitze der Toggenburger Torschützenliste hat sich nichts getan. Selin Roth führt die Tabelle mit ihren sechs Toren aus drei Spielen weiterhin an.

Dahinter ist es aber zu Verschiebungen gekommen. Stephen Bosshard hat sein Konto auf fünf aufgestockt, nachdem ihm gegen Gossau 2 gleich drei Tore gelungen sind.

Dicht bedrängt wird er von den Ebnatern Lukas Romer (4) und Dominic Aerne (3), die beim Kantersieg gegen Littenheid (11:0) mehrfach getroffen haben. (bl)

Alles anzeigen

Sonntag, 5. September, 9:51 Uhr

Ein 23-jähriger Motorradfahrer verunfallte in einer Linkskurve. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Selbstunfall mit Motorrad in Degersheim

Ein 23-Jähriger fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Motorrad von Degersheim in Richtung Herisau. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit bemerkte er die beginnende Linkskurve zu spät. Trotz einer Vollbremsung kollidierte er mit der Leitplanke und stürzte. Dabei verletzte er sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen mittelschwer und musste durch die Rettung ins Spital gebracht werden. (kapo/stm)

Sonntag, 5. September, 9:46 Uhr

Lenker verhakten sich: Ehepaar stürzt beim Velofahren in Ebnat-Kappel

Ein Ehepaar fuhr am Samstag mit seinen Velos auf der Ara-Strasse von Ebnat-Kappel Richtung Wattwil. Im Gespräch lenkten die 43-jährige Frau und der 44-jähriger Mann ihre Velos zu nahe aneinander, dass sich die Lenker ineinander verhakten. Beide Velofahrer stürzten und zogen sich dabei Verletzungen zu. Sie mussten durch die Rettung ins Spital gebracht werden. (kapo/stm)

Freitag, 3. September, 15:52 Uhr

Walk-In-Angebot im Wiler Impfzentrum am kommenden Dienstag

Das Wiler Impfzentrum bietet zusätzliche Termine für Impfungen an. Bild: Tobias Garcia

Am Dienstag, 7. September, findet im Impfzentrum Wil ein zusätzlicher Tag mit Walk-In-Angebot statt. Interessierte können sich an diesem Tag von 9 bis 19 Uhr im Impfzentrum Wil spontan impfen lassen.

Dafür sei ein Ausweis sowie eine Krankenkassenkarte nötig. Weiterhin bestehen bleibe auch das Walk-In-Angebot jeden Montag: Ab nächster Woche (KW36) neu von 9 bis 19 Uhr. Dies schreibt das Gesundheitsdepartement in einer Medienmitteilung.

Mit zusätzlichen Angeboten für die spontane Impfung will das Gesundheitsdepartement die Covid-19-Impfung für die Bevölkerung noch einfacher zugänglich machen. (pd)

Freitag, 3. September, 13:51 Uhr

Pfister Holding AG erwirbt Beteiligung an Kirchberger Promet AG

Der Hauptsitz der Promet AG in Kirchberg. Bild: PD

Die F.G. Pfister Holding AG erwirbt eine Beteiligung von 49 Prozent an der Promet AG. Die Promet AG bietet Systemlösungen für die Energietechnik und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende am Firmenhauptsitz in Kirchberg.

Für die F.G. Pfister Holding AG es ist die fünfte Beteiligung im Rahmen ihrer Strategie mit Fokus auf Schweizer Unternehmen, die frühzeitig eine Nachfolgeregelung suchen.

Die Firma Promet mit Sitz in Kirchberg bietet Systemlösungen für die Energietechnik. Die Haupttätigkeitsfelder sind Planung und Konstruktion von Verdrahtungssystemen, Stromschienen, Metall- und Kunststoffprodukten sowie Baugruppen. Produziert wird zu 100 Prozent in der Schweiz in eigenen, hochautomatisierten Produktionsstätten.

Für die F.G. Pfister Beteiligungen AG – zu 100 Prozent im Besitz der F.G. Pfister Holding AG – ist es die fünfte Beteiligung an einem Schweizer KMU in den letzten eineinhalb Jahren. (pd)

Freitag, 3. September, 11:14 Uhr

Der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid mit neuer Verbrennungslinie

Bei der ZAB wird in den kommenden Wochen eine neue Verbrennungslinie in Betrieb genommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus einer Medienmitteilung geht hervor, dass im Rahmen des Projekts «Optimierung Energiepark Bazenheid» beim Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) in den kommenden Wochen eine neue Verbrennungslinie in Betrieb genommen wird. Im Rahmen dieser Inbetriebnahme muss der Dampfkessel und das damit verbundene Rohrleitungssystem gereinigt werden.

Während dieser Zeit seien Lärmemissionen nicht zu vermeiden. Ab Mitte September werde während voraussichtlich zwei Wochen das gesamte neue Leitungssystem mit Dampf sauber ausgeblasen und dadurch gereinigt. Der Dampf werde jeweils zwischen 8 und 20 Uhr unter der Woche über jeweils rund 30 Minuten Dauer abgegeben. Trotz Schalldämpfern werden die Dampfstösse in der näheren Umgebung der thermischen Anlagen hörbar sein. Der ZAB bitte deshalb um Verständnis für die unvermeidbaren Lärmemissionen.

Die Reinigungsarbeiten am Rohrleitungssystem seien für einen einwandfreien Betrieb der Turbine, welche der Stromproduktion dient, unumgänglich. Die bei der Kessel- und Leitungsmontage eingebrachten Schmutzpartikel müssten entfernt werden, um Schäden an den Schaufelrädern der Dampfturbine zu vermeiden. (pd)

Freitag, 3. September, 10:23 Uhr

Ramona Forchini ist am Wochenende auf der Lenzerheide engagiert

Die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini möchte zum Abschluss der Weltcupsaison auf ihrer Heimstrecke noch ein gutes Resultat erzielen. Bild: PD

(bl) Vom 3. bis 5. September finden im Rahmen des Mountainbike-Weltcups die letzten Rennen statt. Als Gastgeberort heisst die Lenzerheide die Fahrerinnen und Fahrer willkommen.

Mit dabei ist die 27-jährige Ramona Forchini aus Wattwil. Nach einer eher durchzogenen Weltcupsaison möchte sie auf ihrer «Heimstrecke» nochmals ein Ausrufezeichen setzen.

Am Freitagabend bestreiten die Bikerinnen und Biker das Short-Track-Rennen, bei dem es auch darum geht, sich einen guten Startplatz für die Cross-Country-Rennen vom Sonntag zu sichern. Die Frauen werden am Freitag um 17.30 Uhr ins Rennen geschickt, die Männer 45 Minuten später. Am Sonntag fällt der Startschuss bei den Frauen um 12.20 Uhr, jener der Männer um 14.50 Uhr.

Für Ramona Forchini ist die Saison danach noch nicht beendet. Am 2. Oktober geht sie auf der Insel Elba als Titelverteidigerin bei der Mountainbike-Marathon-WM an den Start.

Freitag, 3. September, 09:30 Uhr

Umfahrung Bazenheid muss am 14. September gesperrt werden

Die Umfahrung Bazenheid ist am 14. September wegen Instandstellungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Bild: Beat Lanzendorfer

(gek) Wie aus dem Kirchberger «Gmeindsblatt» zu entnehmen ist, muss infolge einer Beschädigung der Leitplanken wegen eines Unfall vom Samstag, 10. August, der Abschnitt zwischen den Anschlüssen Zwizach und Bräägg der Umfahrung Bazenheid am Dienstag, 14. September für sämtlichen Verkehr gesperrt werden.

Der Verkehr werde über Bazenheid umgeleitet. Die Umleitung erfolge durch das Strassenkreisinspektorat Gossau. Die Sperrung der Strecke für die Instandstellung der Leitplanken erfolge am Dienstag, 14. September ab 8.00 Uhr und dauere bis voraussichtlich 16.30 Uhr.

Freitag, 3. September, 06:29 Uhr

Ein Morgen in der Gemeinde Kirchberg wie aus dem Bilderbuch

Fantastische Morgenstimmung – aufgenommen in der Gemeinde Kirchberg mit dem Säntis im Hintergrund. Bild: Roland Hof

(bl) Wer am Morgen früh unterwegs ist, bekommt solche Bilder zu sehen, was den Tag noch schöner macht. Als Zugabe gibt es im Hintergrund den majestätisch anmutenden Säntis.

Die Aufnahme ist Roland Hof aus Kirchberg gelungen. Er hat im Weiler Tiefrüti fotografiert, der sich an der Strecke zwischen Kirchberg und Gähwil befindet.

Donnerstag, 2. September, 14:56 Uhr

Mosnang: An der Bachstrasse soll ein Ärztezentrum entstehen

(gk/uh) Der Gemeinde Mosnang bietet sich die einmalige Gelegenheit ein Ärztezentrum zu erhalten. Drei Ärzte haben dem Gemeinderat ein sehr interessantes Projekt für einen Neubau präsentiert. Das Zentrum bietet ein erweitertes Hausarztangebot, ergänzt mit Spezialmedizin und Apotheke.

Zur Umsetzung des Projektes plant der Gemeinderat den interessierten Ärzten das Bauland an der Bachstrasse (Grundstück Nr. 116) zu verkaufen und für den Neubau ein langjähriges rückzahlbares Darlehen zu gewähren, sofern die Bürgerschaft der Vorlage an einer Urnenabstimmung im Spätherbst 2021 zustimmt. Für die entsprechenden Vorlagen erarbeitet die Gemeinde zusammen mit den interessierten Ärzten das Vorprojekt für die medizinische Grundversorgung in der Gemeinde.

Gerne stellet der Gemeinderat der interessierten Bevölkerung die Vision und die Projektidee gemeinsam mit den interessierten Ärzten an einem Informationsanlass vor. Der öffentliche Anlass findet am 15. September, um 20 Uhr im Oberstufenzentrum in Mosnang statt.

Donnerstag, 2. September, 14:27 Uhr

Krinau: Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses verzögert sich

Das ehemalige Pfarrhaus in Krinau soll saniert werden. Bild: PD

(pd/uh) Der Vorstand von Krinau aktiv beabsichtigte, an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im August oder September über die Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses zu entscheiden. Darüber informierten er die Vereinsmitglieder bereits im Frühjahr. In einem ersten Schritt wurde diverse Abklärungen und eine erste Offertenrunde gemacht, um einen groben Überblick über die Dimensionen einer Sanierung zu haben. Für den Vorstand sei es wichtig, einen Sanierungsvorschlag auf einer guten Datengrundlage abzustützen. Daher wurde zusätzlich zu den ersten Abklärungen die Firma Ibih AG engagiert. Ibih AG analysiert Bauten auf ihren Bedarf zur Wärmedämmung. Die Firma erstellt aufgrund der Analyse Sanierungskonzepte und klärt ab, wie viel an öffentlichen Fördergeldern generiert werden könnte.

Die Konzepte von Ibih AG werden im Kanton St.Gallen grösstenteils durch kantonale Gelder finanziert. Dies führte zu einer guten Datengrundlage zu einem sehr günstigen Preis von 300 Franken. Hingegen macht der Kanton St.Gallen der Firma eigene Vorgaben, wie die Konzepte erstellt werden müssen. Dies führt dazu, dass sich der Vorstand länger als in anderen Kantonen gedulden muss, bis eine Analyse mit den Vorschlägen vorliegt. Momentan rechnet der Vorstand frühestens Ende Jahr mit den Ergebnissen der Firm Ibih AG.

Daher zieht es der Vorstand von Krinau aktiv vor, bis nächstes Jahr mit einem definitiven Sanierungsvorschlag zuzuwarten. Im Gegenzug erwartet er eine gute Datengrundlage und eine optimale Nutzung von Fördergeldern.

Donnerstag, 2. September, 13:33 Uhr

Krinau: Hundekot auf dem Fussballplatz

Hundehalter werden gebeten, die Robidog-Kästen beim Fussballplatz zu nutzen.







Bild: Christoph Aebischer

(gk/uh) In letzter Zeit gab es Meldungen über Hundekot auf dem Fussballplatz beim ehemaligen Pfarrhaus. Hundehalter in Krinau werden gebeten, den Platz als Fussballplatz zu respektieren und nicht als Hundeplatz zu benutzen. In diesem Zusammenhang an die Robidog-Kästen im Dorf erinnert. Die meisten Hundehalter im Dorf nehmen den Kot ihrer Hunde vorbildlich auf. Leider gibt es auch Ausnahmen. Einem möglichst angenehmen Zusammenleben im Dorf zuliebe werden daher alle Hundehalter gebeten, die Robidog-Kästen ihrem Zweck entsprechend zu nutzen.

Donnerstag, 2. September, 09:25 Uhr

Neckertal: Mobiler Jugendtreff ist unterwegs

(pd) Mobiler Jugendtreff Aufgrund des baldigen Abbruchs der Liegenschaft, in der sich der Jugend-treff in St.Peterzell befindet, und auch aufgrund des Bedarfs, die Jugendlichen in den Gemeinden aufzusuchen und ihnen so näher an ihrem Umfeld zu begegnen, haben wir uns von der Jugendarbeit entschlossen, einen mobilen Jugendtreff im Neckertal einzusetzen. Es handelt sich um ein Treff-mobil, das ab ca. Mitte September 2021 vermehrt auf dem Gemeindegebiet anzutreffen sein wird. Auf der Homepage finden Sie aktualisiert die Informationen zu den Schutzmassnahmen und Angeboten: www.jugendarbeit-neckertal.ch.

Mittwoch, 1. September, 13:35 Uhr

Traumwandlerisch sicherer Seiltanz der Big Band Kanti Wattwil

Nach eineinhalb Jahren endlich wieder auf der Bühne: die Big Band Kanti Wattwil. Bild: PD

(pd) Nach der langen, auferzwungenen Konzertpause wegen der Covid 19-Pandemie stand die Big Band Kanti Wattwil zum ersten Mal seit mehr als eineinhalb Jahren wieder auf der Bühne. Die Freude der jugendlichen Musikerinnen und Musiker, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen, war spürbar. Genauso grosse Freude zeigte das Publikum, das zahlreich im Thurpark erschien.

Die Erwartungen, die mit dem Titel «Seiltanz» geweckt wurden, vermochte die Big Band Kanti Wattwil zu erfüllen. Der Titel spielte einerseits auf den nach wie vor unser Leben bestimmenden Balanceakt im Umgang mit der Pandemie an, anderseits versprach er aber auch Spektakel ohne Netz und doppelten Boden. Wie bereits in früheren Projekten ist es dem Leiter Martin Winiger gelungen, einen Gastsolisten der absoluten Spitzenklasse für eine Zusammenarbeit ins Toggenburg zu lotsen: der niederländische Klarinettist und Bassklarinettist Joris Roelofs. Dieser steht sost mit Jazzgrössen wie Brad Mehldau, Ari Hoenig, Matt Penman oder Aaron Goldberg auf der Bühne. Er wusste mit seinen virtuosen Soli und waghalsigen Improvisationen für Nervenkitzel zu sorgen.

Genauso beeindruckend präsentierten sich auch die jugendlichen Musikerinnen und Musiker der Big Band. Traumwandlerisch sicher bewegte sich das Ensemble durch die unterschiedlichsten Stilrichtungen des Big-Band-Jazz und legte ein Zeugnis der herausragenden Orchesterarbeit an der Kanti Wattwil ab.

Mittwoch, 1. September, 11:09 Uhr

Boilerbrand in Brunnadern

Der Bewohner des Einfamilienhauses konnte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte löschen. Bild: Kapo

(kapo) Am Mittwoch, kurz nach 1.45 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Boilerbrand in einem Einfamilienhaus an der Furtstrasse erhalten, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Ein 46-jähriger Bewohner des Einfamilienhauses bemerkte komische Geräusche und Rauch. In der Folge stellte er den Brand in der Waschküche fest. Er konnte den Brand vor dem Eintreffen der aufgebotenen Feuerwehr selbständig löschen. Die Rettungskräfte trafen eine starke Rauchentwicklung an. Der 46-Jährige und seine 15-jährige Tochter wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und mit Unwohlsein vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Durch den Brand entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren 10'000 Franken. Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Eine technische Ursache steht im Vordergrund.

Dienstag, 31. August, 11:16 Uhr

Vorreiterin für Baukultur und Charme im Bergtourismus: Gewonnene Erkenntnisse vom Chäserrugg

Die Umsetzung der Erweiterung und des Neubaus der Bergstation und des Restaurants Chäserrugg der renommierten Basler Architekten Herzog und de Meuron wurde mit dem Preis «Landschaft des Jahres 2021» gekürt. Bild: Hanspeter Schiess

(pd/uh) Am 10. Juli überreichte die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL-FP) den Toggenburg Bergbahnen auf dem Chäserrugg den Preis «Landschaft des Jahres 2021». Der nun publizierte Tagungsbericht zeigt, wie Baukultur und Landschaft als touristisches Potenzial genutzt werden können.

Im Vorfeld zur Preisübergabeorganisierte die SL-FP eine Fachtagung. Vertreterinnen und Vertreter vom Bund, Tourismus, Heimatschutz und der SL-FP diskutierten darüber, wie die Baukultur und die Sorgfalt im Ausbau touristischer Infrastrukturen besser umgesetzt werden können. Nun liegt der Tagungsbericht vor, der auf der Webseite der SL-FP zur Verfügung steht: www.sl-fp.ch/chaeserrugg. Die grosse Teilnehmerzahl an der Fachtagung und am Festakt zeigen, dass die Verknüpfung der Themen Tourismus, Baukultur und Landschaft auf reges Interesse stösst.

Die Toggenburg Bergbahnen sind Vorreiterin für Baukultur und Charme im Bergtourismus. Das Beispiel Chäserrugg zeigt, wie die Tourismusinfrastruktur in einer hochsensiblen Landschaft behutsam erneuert werden kann.

Montag, 30. August, 17:29 Uhr

Zivilschutz hilft in Lichtensteig

(lsf) Am Floozhang in Lichtensteig tragen neuerdings ein Steinhaufen und zwei Steinlinsen zur Biodiversität bei. Auch der Kiesweg wurde saniert, wie die Gemeinde auf Instagram mitteilt. Die Arbeiten im Rahmen des Projekts zur Biodiversitätsförderung wurden mithilfe der Regionalen Zivilschutzorganisation Toggenburg umgesetzt.

Montag, 30. August, 11:55 Uhr

Selin Roth hat mit ihren zwei Toren die alleinige Führung übernommen

Martina Horvat (am Ball) hat am Wochenende genauso getroffen wie ihre Teamkollegin Selin Roth (mit Captainbinde). Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) In der Startrunde der regionalen Meisterschaft hatten die Offensivkräfte der Toggenburger Fussballclubs mit 21 Toren geglänzt. Am Wochenende ging die Treffsicherheit deutlich zurück. Lediglich noch zehnmal konnte über einen Treffer gejubelt werden.

Geblieben ist die unglaubliche Trefferquote der Ebnat-Kapplerin Selin Roth. Beim 4:1-Sieg gegen Ems traf sie wie schon in der Startrunde zweimal und schraubte ihre Ausbeute auf vier Tore hoch. Waren es vor einer Woche noch weitere drei Akteure, die doppelt trafen, konnte sie sich nun als Einzige zweimal feiern lassen.

Alles anzeigen

Montag, 30. August, 09:34 Uhr

Neuer Pfarrer für Seelsorgeeinheit Neutoggenburg ist gewählt

Pfarrer Michael Pfiffner. Bild: PD

(red) Die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg hat einen neuen Pfarrer. Bereits im Frühling wurde bekannt, dass Bischof Markus Büchel den damals in der Seelsorgeeinheit Obersee tätigen Michael Pfiffner angefragt hatte, ob dieser in die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg wechseln wolle. Doch gemäss Gesetz wird ein Pfarrer durch die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger gewählt. In den vergangenen Wochen stellte sich Pfiffner bei den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern im Neckertal und in Wattwil persönlich vor. Zahlreiche Interessierte Personen benützten die Möglichkeit, um ihn kennenzulernen.

In den vergangenen Tagen wurden nun in den sieben Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg die ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen durchgeführt. Die letzte gestern Sonntag in Wattwil. Pfarrer Michael Pfiffner wurde in allen Kirchgemeinden einstimmig als Pfarrer gewählt, wie der Zweckverband Seelsorgeeinheit Neutoggenburg in einer Medienmitteilung schreibt. Er freut sich auf die Anstellung von Pfarrer Michael Pfiffner per 1.Dezember und heisst ihn schon heute herzlich willkommen.

Pfiffner ist 50-jährig und stammt aus St.Margrethen. Er hat in Luzern und Innsbruck (A) Theologie studiert, bevor er 1997 von Bischof Ivo Fürer zum Priester geweiht wurde. Den Wechsel über den Ricken von der einen Seelsorgeeinheit in die andere vollzieht Michael Pfiffner nach 14 Jahren. Er habe immer gesagt, dass er nach zehn bis fünfzehn Jahren weiterziehen möchte, erklärte er im Frühling.

Er sagte ebenfalls, dass ihm das Toggenburg als Gegend zusage. Pfarrer in einer Stadt zu sein, liege ihm nicht, er schätze in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg die Mischung zwischen kleineren Orten und dem regionalen Zentrum Wattwil, wo auch sein künftiger Wohnsitz sein werde.

Freitag, 27. August, 18:43 Uhr

FC Bazenheid: Spielabsage wegen Coronafällen

Das diesjährige Final zwischen dem FC Uzwil und dem FC Bazenheid im Bazenheider Cup.

Bild: Benjamin Manser

(sdu) Im Fanionteam des FC Bazenheid sind mehrere Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Das liess der Klub am Freitagabend via eigene Facebook-Seite verlauten. Das für heute Samstagnachmittag geplante Auswärtsspiel der 2. Liga interregional gegen die Blue Stars aus Zürich ist deshalb verschoben worden.

Freitag, 27. August, 14:27 Uhr

Baustelle Wattwil: Bald auf der Zielgeraden

Blick auf den fertigen Rohbau der Poststrasse Ost bis zum Dorfplatz. Wenn alles nach Plan verläuft, werden die Absperrungen schon bald verschwinden. Bild: PD

(pd) Zwei Drittel der Bauzeit beim Bahnhof Wattwil sind erfolgreich zurückgelegt, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. In den nächsten Wochen folgt der Endspurt. Während der Sommerferienzeit wurden verschiedene Arbeiten für Werkleitungen, Entwässerungen und Fundamente ausgeführt. Die Arbeiten an der Grüenaustrasse sowie auf dem Kirchplatz laufen weiter und können Mitte Oktober abgeschlossen werden. Die Arbeiten an der Postbrücke dauern noch bis Mitte November.

In einigen Tagen stehen die ersten Deckbelagsarbeiten im Gehbereich Manor bis Kantonalbank an. Der Belag auf der Fahrbahn der Bahnhofstrasse wird in einem Nachteinsatz vom 6. auf den 7. September zwischen 19 Uhr und 6 Uhr früh ausgeführt. Sollte es zu kühl oder zu nass sein, müssen die Arbeiten auf die nächste regenfreie Nacht verschoben werden. Während der betroffenen Nacht wird die Bahnhofstrasse vollständig gesperrt. Auch die Bushaltestelle an der Poststrasse kann in dieser Nacht nicht bedient werden.

Freitag, 27. August, 12:33 Uhr

Sensor Technology IST AG feiert 30-jähriges Bestehen

Das Abschiedsgeschenk für CEO Mirko Lehmann: Ein Bild der Churfirsten und eine Kuhglocke. Bild: PD

(pd/red) Die IST AG ist seit ihrer Gründung stetig gewachsen. Mittlerweile beschäftigt der Sensorhersteller weltweit über 400 Personen in verschiedensten Berufen. Rund die Hälfte davon arbeiten in Ebnat-Kappel. Für die Mitarbeitenden hat die Firma am Samstag eine Feier organisiert.

Die Angestellten aus der Schweiz und aus dem Ausland spielten Fussball und Volleyball auf dem Sportplatz Gill. Für den Nachwuchs der Mitarbeitenden stellte das Unternehmen einen Spiele-Parcours mit Hüpfburg auf. Und auch der langjährige CEO Mirko Lehmannn wurde am Fest offiziell verabschiedet. Wegen einer Corona-Ansteckung innerhalb seiner Familie konnte er allerdings nicht am Event teilnehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Durchführung des Events sei wegen Corona lange unsicher gewesen. Mittels Schutzkonzepts und vor-Ort Schnelltests sei es aber möglich, zusammen mit einer 90-köpfigen Delegation zu feiern, heisst es weiter.

Freitag, 27. August, 09:42 Uhr

Toggenburg Tourismus will Feriengäste mit verschiedenen Aktionen überraschen

Wenn Feriengäste auf einen solchen Slogan stossen, können sie mit einer Überraschung rechnen. Bild: PD

(pd/red) Toggenburg Tourismus hat sich für die Feriengäste in der Region ganz Besonderes einfallen lassen: Kutschenfahrten zur Bushaltestation, musikalische Darbietungen in der Natur, ein Apéro auf der Bergbahn.

In der Ferienzeit werden Aktionen organisiert, welche die Gäste überraschen, da ihnen etwas zugutekommt, was sie nicht erwarten und was nicht angekündigt war, heisst es in einer Mitteilung. Die Absicht dahinter: Gäste der Ferienregion Toggenburg sollen wertgeschätzt werden.

Die Idee der «Gästeverblüffung» in der Ferienregion Toggenburg existiert seit Sommer 2018. Seither organisiert Toggenburg Tourismus jedes Jahr in den Herbstferien Aktionen an gut frequentierten Orten. Der Slogan «Schön, sind Sie hier» weist jeweils darauf hin, dass es sich um eine eine Aktion der Feriendestination handelt.