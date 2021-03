TOGGENBURG-TICKER Weitere Aufträge für Sportanlage vergeben +++ Reparaturen an der Bleikenstrasse in Wattwil +++ Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg will Verbundenheit auch in schwierigen Zeiten ermöglichen Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 24.03.2021, 18.10 Uhr

Mittwoch, 24. März, 13:17 Uhr

Weitere Aufträge für Sportanlage in Wattwil vergeben

Luftaufnahme des Areals der Gesamtsportanlage Rietwis in Wattwil. Bild: PD

Nach dem Spatenstich vom 3. März sind die Arbeiten zur Erstellung der Gesamtsportanlage Rietwis in Wattwil in vollem Gange. Das schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Damit die Realisierung der Gesamtsportanlage termingerecht erfolge, habe der Gemeinderat weitere Beschaffungsentscheide gefällt, heisst es weiter. So seien zum Beispiel die Umgebungsarbeiten, die Schreiner- und die Metallbauarbeiten sowie die Lieferung der Kälte- und der Kücheneinrichtungen vergeben worden.

Mittwoch, 24. März, 17:55 Uhr

Reparaturen an der Bleikenstrasse in Wattwil geplant

Die Bleikenstrasse in Wattwil ist eigentlich keine Durchgangsstrasse, wird aber häufig als Schleichweg benutzt. Bild: Martin Knoepfel

(mkn/gk) Die Bleikenstrasse in Wattwil ist äusserst sanierungbedürftig. Der Projektkredit für dieses Vorhaben ist seit 2013 in der Investitionsrechnung der Gemeinde eingestellt. Das teilt die Gemeinde Wattwil mit. Da jedoch noch nicht alle Verfahren abgeschlossen werden konnten, welche für die Realisierung der Bleikenstrasse erforderlich sind, werde sich die Sanierung erneut um einige Jahre verzögern. Als Sofortmassnahme werde eine Oberflächenbehandlung durchgeführt, heisst es weiter. Dabei würden die Schäden in der Strasse mit Bitumen behandelt.

Seit der Eröffnung des Kreisels «Brendi» sei auf der Bleikenstrasse mehr Ausweichs- und Durchgangsverkehr zu erkennen. Dadurch würden die Anwohner spürbar belastet und vermehrt komme es zu kritischen Situationen. In Absprache mit der Kantonspolizei würden regelmässig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und zudem werde geprüft, ob die jeweiligen Fahrzeughalter berechtigt seien, die Zubringerstrasse zu nutzen, heisst es zum Schluss.

Dienstag, 23. März, 14:41 Uhr

Aktion zu Ostern: Reformierte Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg will zu Ostern ein Zeichen des Miteinanders setzen

Grusskarten wie diese können zu Ostern überbracht werden. Bild: PD

(pd) Am Samstag, 3. April führt die Reformierte Kirchgemeinde eine Aktion durch, bei der Menschen einander Zeichen der Verbundenheit bringen, einen persönlichen Gruss. Manchem werde der Abstand aufgrund der Coronamassnahmen zu gross und Menschen leiden unter der Kontaktarmut und Unsicherheit, heisst es in einer Medienmitteilung der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg. Die Osteraktion möchte anregen, dass Gemeindeglieder anderen einen persönlichen Gruss mit einem Ei bringen - ein Zeichen, das Netz der Verbundenheit zu stärken.

Die Kirchgemeinde stellt den Mitmachenden Grusskarten für die Osteraktion zur Verfügung. Diese schreiben persönliche Worte für eine Person und adressieren die Karten. Sie können diese selber mit einem Osterei vorbeibringen oder vorbeibringen lassen. Weitere Informationen: www.ref-mtg.ch

Dienstag, 23. März, 11:37 Uhr

Wattwiler Mountainbikerin Ramona Forchini am Mediterranean Epic mit Regenbogentrikot am Start

(red) Vom 25 bis 28. März nimmt die Wattwiler Mountainbikerin Ramona Forchini am Mediterranean Epic in Oropesa del Mar in Spanien teil. Erstmals in diesem Jahr wird sie dabei das Regenbogentrikot, welches im Radsport von den amtierenden Weltmeisterinnen beziehungsweise Weltmeistern getragen wird, tragen.

Montag, 22. März, 15:48 Uhr

In Wattwil stiegen die Betäubungsmitteldelikte um 309 Prozent

Nur in der Stadt St. Gallen und der Region Fürstenland-Neckertal sieg die Zahl der StGB-Straftaten im vergangenen Jahr an. Themenbild: Susann Basler

(kapo/ahi) Auch die Kantonspolizei St. Gallen legte heute ihre Kriminalstatistik für das vergangene Jahr offen. Die Gesamtkriminalität lag mit 25'474 erfassten Straftaten knapp 2 Prozent über derjenigen des Vorjahres (25'013). Die Straftaten gegen das Strafgesetzbuch haben um 3 Prozent zugenommen (insbesondere Betrugsfälle, Pornografie und Fahrzeugeinbruchdiebstähle), während Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz um 2 Prozent abgenommen haben. Die schweren Gewaltdelikte haben insgesamt um 12 Prozent zugenommen, wobei die Tötungsdelikte sowie Vergewaltigungen zurückgingen, während sich die Anzahl der schweren Körperverletzungen fast verdoppelte.

Die Vermögensdelikte haben um 2 Prozent auf 12‘416 zugenommen. Insbesondere die Betrugsfälle haben sich um satte 34 Prozent erhöht, während die Raubüberfälle um 13 Prozent abgenommen haben. Massiv abgenommen haben - gleich wie im Nachbarkanton Thurgau - die Einbruchdiebstähle: um 28 Prozent.

Die Sexualdelikte sind von 423 auf 493 oder um rund 17 Prozent gestiegen. Wie bei den Vermögensdelikten handelt es sich auch hier vielfach um Cyberdelikte. Im Bereich Sexualdelikte waren 237 von 251 angezeigten Pornografie-Fällen Cyberdelikte. Die Aufklärungsquote aller 2020 begangenen Straftaten betrug 63 Prozent (Vorjahr 58 Prozent).

In den einzelnen Regionen war im Jahr 2020 keine einheitliche Entwicklung erkennbar. Nur in der Stadt St.Gallen (2 Prozent) und im Gebiet Fürstenland-Neckertal (19 Prozent) nahmen die StGB-Straftaten zu. Im Fürstenland-Neckertal auf 5049 Fälle. In den übrigen Regionen sind die Straftaten gesunken.

Nachdem die Kriminalität in Rapperswil-Jona um 23 Prozent gesunken ist, wird Wil - nach St. Gallen - wieder die zweitkriminellste Stadt im Kanton. Obwohl die Zahl der Straftaten nur um 1 Prozent oder 15 Fälle auf 1326 gestiegen ist. Die höchste Zunahme der Kriminalität hatte Gossau (+ 89 Prozent), gefolgt von Bütschwil-Ganterschwil, wo sich die Zahl der Straftaten von 83 auf 153 erhöht hat (+ 84 Prozent), wobei dieser Anstieg auf Einbruchdiebstähle einer lokale Täterschaft zurück zu führen ist. Zugleich sind in dieser Gemeinde auch die Tätlichkeiten angestiegen.

Bei den Betäubungsmitteldelikte legte die Region Fürstenland-Neckertal um satte 48 Prozent auf 450 Straftaten zu. Spitzenreiterin im Vergleich des prozentualen Anstiegs der Gemeinden ist Wattwil mit einem Plus von 309 Prozent, allerdings nur 45 Fällen. Bei den Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz hatte die Region als einzige im Kanton einen Anstieg zu verzeichnen: plus 5 Prozent auf 176 Fälle. Den prozentuale grössten Anstieg hatte Ebnat-Kappel mit einem Anstieg um 300 Prozent.

Montag, 22. März, 13:18 Uhr

Mit QR-Code oder Begleitheft unterwegs

Der Osterweg zwischen den Kirchen von Lütisburg (Bild) und Ganterschwil umfasst 13 Stationen. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd/ahi) Von Palmsonntag bis Pfingsten 2021 führt der Osterweg zwischen den Kirchen von Lütisburg und Ganterschwil hin und her. Der kleine Markus erzählt an 13 Stationen, wie er vor vielen Jahren die ersten Ostertage in Jerusalem erlebt hat. Natürlich dürfen sich auch die Erwachsenen an der Bildergeschichte erfreuen. Für diese hält der Osterweg per QR-Code oder Begleitheft vertiefende Impulse und Hintergrundwissen zur Ostergeschichte bereit. An den Start- und Endpunkten in den katholischen Kirchen von Lütisburg und Ganterschwil liegen Wegskizzen, die Begleithefte für die Erwachsenen und die Quizzettel bereit.

Montag, 23. März, 11.22 Uhr

Verkehrsbehinderungen durch Bauarbeiten

An der Strecke Gommiswald und Uznach kommt es in den nächsten Monaten baustellenbedingt zu Verkehrsbehinderungen. Symbolbild: Reto Martin

(kapo/ahi) Am Montag, 29. März, starten die Bauarbeiten für die Sanierung der Rickenstrasse zwischen Gommiswald und Uznach. Das Tiefbauamt erneuert im Abschnitt Treubund bis Schönenbach den Fahrbahnbelag auf einer Länge von rund einen Kilometer. Gleichzeitig werden die Kanalisations- und Werkleitungen teilsaniert. Die Bauarbeiten werden halbseitig in Etappen ausgeführt und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober 2021. Die Baustelle bleibt jederzeit halbseitig passierbar. Eine Lichtsignalanlage regelt den Verkehr, phasenweise werden auch Verkehrskadetten eingesetzt. Für die Bauarbeiten im Knotenbereich Treubund sowie für den Einbau des abschliessenden Deckbelages sind Nachtarbeiten mit einzelnen Vollsperrungen vorgesehen.

Montag, 22. März, 06:53 Uhr

Wattwilerin Nidia Hürlimann überzeugt mit kolumbianischer Gaita

Die sechs Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Wattwil, deren Arbeiten ausgezeichnet worden sind. Bild: PD

(pd/ahi) Wie jedes Jahr wurden an der Kantonsschule Wattwil die besten Maturaarbeiten prämiert. Coronabedingt konnte jedoch keine Prämierungsfeier durchgeführt werden. Im besten Fall wird die Feier nach den Frühlingsferien nachgeholt.

Als einzige Toggenburgerin wurde Nidia V. Hürlimann Herrera aus Wattwil, (Klasse 4MW) ausgezeichnet. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit dem Thema «Der kolumbianischen Gaita auf der Spur – Musik- und Kulturgeschichte rund um eine kolumbianische Flöte». Für die Maturandin mit kolumbianischen Wurzeln, war das Ziel der Maturaarbeit, sich mit diesem einzigartigen Instrument vertraut zu machen. Zudem befasst sich die Arbeit mit der dazugehörenden Musik- und Kulturgeschichte.

Ferner wurden die Abschlussarbeiten folgender Maturandinnen und Maturanden ausgezeichnet: Elia Bertschi, Jona, (Klasse 4MW): Samuel Oratorium – Komponieren eines Oratoriums zur biblischen Geschichte des Richters und Propheten Samuel; Anouk Duttweiler, Kaltbrunn, (Klasse 4GL): Fragmented Life – Eine Graphische Darstellung der Dissoziativen Identitätsstörung; Sagil Md. Amin, Eschenbach, (Klasse 4GL): AW 20/21 – The Development of a Collection; Anna Müller, Kaltbrunn, (Klasse 4P): Beschreibung der Diversität der Flechtenflora im Wengital, Kaltbrunn; Marco Weder, St. Gallenkappel, (Klasse 4P): Cube Sover AR – Das Erstellen einer Applikation zum Lösen eines Zauberwürfels.

Die Preise wurden vom Kantonsschulverein Toggenburg-Linth gestiftet.

Sonntag, 21. März, 20:28 Uhr

650'000 Franken in Budget 2021 eingestellt

Mit dem Budget 2021, über das die Stimmberechtigten am 11. April abstimmen, hat der Gemeinderat Wattwil in die Investitionsrechnung neu auch 650‘000 Franken eingestellt für die Umnutzung des bisherigen Schwimmbad-Restaurants zum Betriebsgebäude. Diese bildet das letzte Element, mit dem das neu entstehende Ensemble Dreifach-Sporthalle, Aussensportanlage, Schwimmbad, Minigolf und Bistro im Wattwiler Rietwis zur umfassenden Sport- und Freizeitanlage wird. Mit Garage, Werkstatt, Lager, Büro, Aufenthaltsraum und Garderoben für das Betriebsteam ist es möglich, zusätzliche betriebliche Synergien für die ganze Anlage zu gewinnen.

Möglich wird die Umnutzung des bisherigen Restaurants in ein Betriebsgebäude für den Unterhalt der ganzen Sport- und Freizeitanlage dank dem Bau des neuen «Bistro/Kiosk»Gebäudes. Der Umbau erfolgt parallel zum Bau der Gesamtsportanlage, sobald das «Bistro/Kiosk»-Gebäude realisiert ist, das auch den Eingang zu Schwimmbad und Minigolf enthalten und ebenfalls der gesamten Anlage dienen wird.

Freitag, 19. März, 21:23 Uhr

Der Toggenburger Skiclub setzt sich gegen über hundert Konkurrenten durch

Der Nachwuchs des Skiclubs Ulisbach hat sämtliche Konkurrenten hinter sich gelassen und schwingt bei der Challenge 21 des Grand Prix Migros obenaus. Bild: PD

(bl) Was die wenigsten für möglich hielten, ist Tatsache geworden. Der Nachwuchs des Skiclubs Ulisbach setzte sich schweizweit gegen 120 Skiclubs durch und gewinnt die Challenge 21 des Grand Prix Migros.

Nach vier Challenges mussten sich die talentierten Skifahrerinnen und Skifahrer diese Woche noch einmal bewähren. Ihr aufgenommenes Video hat Fans wie Jury gleichermassen begeistert.

Die Unterstützung des Toggenburgs hat somit gefruchtet. Die Freude bei der Skiclub-Familie ist riesig.

Freitag, 19. März, 15:53 Uhr

Die neue Naturschutzverordnung der Gemeinde Kirchberg liegt zur Anhörung und Mitwirkung vor

Die überarbeitete Schutzverordnung umfasst eine kleinere Fläche, weil Nicht-Schutzobjekte wie Wäder ausgeschieden wurden. Bild: PD

(gk) Die geltende Schutzverordnung umfasst insgesamt 175 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von rund 7’500 Aren. Mit der Überarbeitung werden insbesondere bei den bisherigen «Bach- und Weiherbiotopen» Änderungen vorgenommen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Kirchberg. 24 solcher Biotope sollen neu als «Hecke, Feld- und Ufergehölz» oder als «Naturschutzgebiet trocken A» eingestuft werden.

Insgesamt weist die überarbeitete Schutzverordnung noch 157 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von rund 6’960 Aren auf. Die Reduktion der Gesamtfläche lässt sich mehrheitlich damit begründen, dass einzelne Objekte bisher zu grob ausgeschieden waren und beispielsweise Nicht-Schutzflächen wie Wald umfassten, was nun bereinigt wurde.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, im Rahmen der Anhörung und Mitwirkung zur Naturschutzverordnung Stellung zu nehmen. Parallel zur Mitwirkung wird die überarbeitete Naturschutzverordnung den kantonalen Amtsstellen zur Vorprüfung unterbreitet.

Nach Eingang der Rückmeldungen erfolgen die Bereinigung der Naturschutzverordnung sowie die weiteren Schritte bis zur Genehmigung durch den Kanton. Die Naturschutzverordnung wird nach Abschluss der Bereinigung und nach dem Erlass durch den Gemeinderat während 30 Tagen öffentlich aufgelegt.

Freitag, 19. März, 15:20 Uhr

Ramona Forchini sehnt sich nach dem Sommer

(red) Vergangenes Wochenende weilte die Wattwiler Mountainbikefahrerin Ramona Forchini noch bei sommerlichen Temperaturen an einem Rennen in der Türkei. Dieses Wochenende steht ein Rennen in Deutschland an – mit wesentlich kühleren Bedingungen. Darüber kann sich Forchini nicht wirklich freuen, wie ihr Beitrag auf Facebook zeigt.

Freitag, 19. März, 10:45 Uhr

Stimmbeteiligung bei den 18- bis 24-Jährigen steigt in Alt St. Johann

Am 7. März gaben in acht der neun untersuchten Gemeinden im Kanton St. Gallen mehr 18- bis 24-Jährige als 25- bis 39-Jährige ihr Stimmcouvert ab . Bild: Fotolia

(red) Die von der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen produzierte Stimmbeteiligungsstatistik zeigt in neun St.Galler Gemeinden die Stimmbeteiligung nach Altersgruppen und Geschlecht. Unter den untersuchten Gemeinden ist auch Alt St.Johann zu finden. Die Stimmbeteiligung betrug am 7. März in allen beteiligten Gemeinden über 45 Prozent und war damit vergleichsweise hoch.

Bei den 18-24-Jährigen, die in der Regel die Gruppe mit der tiefsten Stimmbeteiligung sind, hat die Beteiligung am stärksten zugenommen. In Alt St.Johann war sie mit rund 40 Prozent gar leicht höher als jene der 25- bis 39-Jährigen. Mit über 60 Prozent war die Stimmbeteiligung der 60- bis 80-Jährigen in Alt St.Johann – wie auch bei den anderen acht untersuchten Gemeinden –nach wie vor am höchsten.

Freitag, 19. März, 09:09 Uhr

Organisatoren zuversichtlich, dass zweites «Stääge Fest» in diesem Sommer stattfinden kann

Nach der ersten Austragung des «Stäge Fest» 2019 soll es in diesem Jahr erneut stattfinden. Bild: Beat Lanzendorfer

(red/gk) Das zweite «Stääge Fest» soll am Freitag, 27. August und Samstag, 28. August 2021 über die Bühne geben. Austragungsort wird wie bei der ersten Ausgabe 2019 der kleine Passübergang zwischen Gähwil und Ötwil sein. Dieser gibt laut dem OK mit seiner verträumten, ländlichen Idylle einen wunderschönen Rahmen für ein fröhliches Sommerfest bei Musik, Tanz, Unterhaltung und vielen Attraktionen.

Die Organisatoren beobachten die Entwicklung der Corona-Pandemie sorgfältig und sind voller Zuversicht, dass sich die Situation bis Ende August so weit normalisiert haben wird, dass das «Stääge Fest» ohne grössere Einschränkungen stattfinden kann, heisst es in einer Mitteilung. Organisiert wird der Anlass von einer Gruppe Freiwilliger, welche den Zusammenhalt von Gähwil fördern, die Gähwiler Dorfkultur pflegen und allen Besuchern ein gemütliches Fest bereiten möchten.

Donnerstag, 18. März, 16:40 Uhr

Naturschützer retten Amphibien in Mosnang

Die seltene Geburtshelferkröte. Das Bild stammt nicht aus Mosnang. Bild: PD

(pd/mkn) Neben Überlandstrassen sieht man jetzt wieder lange kniehohe Zäune, die Frösche und Kröten vor dem Verkehrstod bewahren. Die Amphipien müssen bei ihrer Wanderung im Frühling, bei der sie von ihrem Winterquartier zu ihrem Laichgebiet zurückkehren, oft Strassen überqueren. Den Froschzäunen entlang werden die Amphibien teils in Röhren zur Unterquerung der Strassen gelenkt oder plumpsen in eingegrabene Eimer. So auch unterhalb der Kiesgrube «Geretingen» zwischen Mosnang und Dreien.

In der Kiesgrube Geretingen engagiert sich «Natur Mosnang»seit Jahr und Tag. Zweimal täglich kontrollieren Mitglieder, ob sich Frösche in den Eimern angesammelt haben und tragen sie zum Weiher hoch. Pro Saison sind dies jeweils mehr als 2000 Frösche. Aus biologischer Sicht, für die bedrohte Biodiversität ist eine Kiesgrube eine Perle, weshalb die diesjährige Auffahrtswanderung am 13. Mai dort vorbeiführen wird. Mit etwas Glück lässt sich auch der sehr seltene «Glögglifrosch», die Geburtshelferkröte, orten. Daneben schätzen auch Wasservögel den reich gedeckten Tisch . Zurzeit ist ein Graureiher-Paar regelmässig zu Gast.

Donnerstag, 18. März, 11:41 Uhr

Bald fängt der Frühling an

Gelb-grün-weisses Stilleben. Bild: Walter Züst

(mkn) Am Samstag ist Frühlingsanfang. Darauf weist Walter Züst aus Ebnat-Kappel die Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» und schickt zur Illustration ein Bild eines lieblichen Frühlingsboten. Tapfer widersteht diese Blume dem Schneedruck und hofft, dass wärmere Winde ihr zu Hilfe eilen.

Donnerstag, 18. März, 10:50 Uhr

Mit Sommerreifen im Schnee

Am Mittwochabend kam es wegen des Schneefalls unter anderem in Nesslau zu einem Unfall mit Sachschaden. Das Bild entstand nicht am Unfallort. Bild: Sabine Camedda

(kapo/mkn) Am Mittwochabend, zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr kam es wegen des zum Teil heftigen Schneefalls im ganzen Kanton zu mehreren Unfällen und Verkehrsbehinderungen durch steckengebliebene Lastwagen. Die Kantonspolizei rückte achtmal aus. Das teilte die Medienstelle der Kantonspolizei mit. m

Bei Selbstunfällen in Au, St. Gallen, Salez und Nesslau sei jeweils Sachschaden entstand. In Wattwil habe ein Lastwagen seine Fahrt unterbrechen müssen, weil er mit den montierten Sommerreifen nicht mehr weiter kam, schreibt die Kantonspolizei.

Donnerstag, 18. März, 09:41 Uhr

Vier Podestplätze für den SC Ulisbach am Heimrennen

Gwendolin Hermann, Chanel Krimmer und Elodie Tichy (U12M) auf dem Podest. (Bild: PD)

(pd/mkn) Für viele Teilnehmer war das Rennen am Ruestel in Alt St. Johann diese Saison die erste Gelegenheit, sich im Riesenslalom zu messen. Der Skiclub Ulisbach führte am Samstag in Alt St. Johann zwei Rennen des Altherr Trucks & Vans JO Cup durch. Rund 140 junge Rennläufer massen sich.

Mit rund einer Minute Rennzeit ist das Rennen am Ruestel herausfordernd. Für viele Teilnehmer war es nach einem Jahr mit vielen Einschränkungen die erste Gelegenheit, sich rennmässig im Riesenslalom zu messen.

Die Tagessiege bei den Mädchen gingen je einmal an Elyssa Kuster und Sophia Flatscher (beide Gossau). Bei den Knaben siegte beim ersten Rennen Matthias Herren (SSC Toggenburg), danach Yannik Zünd (UWV). Der SC Ulisbach holte sich mit Gwendolin Hermann und Elin Romer je einen zweiten und dritten Rang. Vollständige Ranglisten und ­weiter Bilder findet man auf www.sculisbach.ch.



Die Siegerehrung nach Ende des JO-Rennens, Kategorie U16M: Elin Romer, Sophia Flatscher und Grace Anderes. Bild: PD

Mittwoch, 17. März, 15:36 Uhr

SVP des Kantons St.Gallen unterstützt Spitalstrategie

Ein Rettungswagen vor dem Spital Wattwil. Bild: Ruben Schönenberger

(lsf) Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen stimmen am 13.Juni darüber ab, ob die Erweiterung des Spitals Wattwil doch noch fertig umgesetzt wird oder nicht. Denn Wattwil ist nicht mehr als Spitalstandort vorgesehen.

Die Regierung und die SP des Kantons St.Gallen haben sich kürzlich öffentlich zur Abstimmung geäussert, nun tut dies auch die SVP. In einer Medienmitteilung schreibt die Partei heute: Die SP schüre falsche Hoffnungen, wenn sie behaupte, bei der Abstimmung vom 13.Juni gehe es um den Erhalt des Mehrspartenspitals Wattwil. Nur der Kantonsrat könnte Wattwil wieder als Spitalstandort definieren. «Dies würde die kantonale Spitalstrategie komplett auf den Kopf stellen und die katastrophale finanzielle Situation der Spitäler weiter verschlimmern», schreibt die SVP.

Die Regierung habe mit ihrer Medienmitteilung Verwirrung gestiftet, kritisiert die Partei weiter. Der Regierungsrat habe verlautbaren lassen, es gehe bei der Abstimmung um die Umsetzung der Bauvorhaben für das Spital Wattwil, was aber nichts zu tun habe mit der bereits beschlossenen Umwandlung des Spitals in ein Gesundheits- und Notfallzentrum. Die SVP schreibt: «Im Hinblick auf die Volksabstimmung ist es zwingend, dass die Regierung eine unmissverständliche Kommunikation zu Gunsten der neuen Spitalstrategie zustande bringt».

Die SVP des Kantons St.Gallen ist für die neue Spitalstrategie und wird sich bei der Abstimmung vom 13.Juni, vorbehaltlich die Parolenfassung durch die Delegierten, dafür einsetzen.

Mittwoch, 17. März, 09:22 Uhr

Das Toggenburg soll den Skiclub Ulisbach unterstützen

Der Nachwuchs des Skiclubs Ulisbach darf immer noch mit dem Sieg bei der Challenge 21 rechnen. Bild: PD

(bl) Rund 120 Skiclubs beteiligen sich in diesem Jahr schweizweit bei der Challenge 21 des Grand Prix Migros. Nach vier von fünf absolvierten Challenges haben es die Mitglieder des Skiclubs Ulisbach unter die besten fünf geschafft.

Für die finale Challenge kann nun bis am Donnerstagabend um 22 Uhr gevotet werden. Die Mitglieder des Skiclubs Ulisbach hoffen, dass sie vom ganzen Toggenburg unterstützt werden und dadurch möglichst viele Stimmen auf sich vereinen können.

Auch hier kann abgestimmt werden.



Mittwoch, 17. März, 09:06 Uhr

Jugendtreff Oberhelfenschwil öffnet wieder

Billiardtisch im Jugendtreff Aegelsee in Wilen.

Bild: Arthur Gamsa

(red) Nach einer längeren Pause geht der Betrieb im Jugendtreff Oberhelfenschwil wieder los. «Freunde treffen, chillen, Musik hören, Spiele spielen und vieles mehr», heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde. Willkommen sind alle Jugendlichen im Oberstufenalter. Der Jugendtreff ist jeweils von 19 bis 22 Uhr an folgenden Tagen geöffnet:

Samstag, 10. April 2021

Samstag, 8. Mai 2021

Samstag, 19. Juni 2021 (Verabschiedung der 3. Oberstüfler)

Samstag, 21. August 2021 (Begrüssung der neuen 1. Oberstüfler)

Infolge der Coronasituation finden die Anlässe bis auf weiteres mehrheitlich draussen statt. Die Daten und Zeiten können kurzfristig ändern, die Verantwortlichen informieren laufend im Jugendtreff-Chat.

Dienstag, 16. März, 14:52 Uhr

215 Unfälle und drei Todesopfer im Toggenburg

Am Sonntag, 27.09.2020, kam ein 42-jähriger Mann mit seinem Motorrad von der Hauptstrasse Hulftegg-Dreien ab und stürzte in ein Bachbett. Er starb noch an der Unfallstelle. Bild: kapo/sg

(kapo/ahi) Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Unfallstatistik 2020 veröffentlicht. Nach dieser haben sich in den Toggenburger Gemeinden 120 Unfälle mit Sachschaden sowie 95 mit Personenschaden ereignet. 28 Personen wurden auf den Strassen schwer verletzt.

Die meisten Verkehrsunfälle ereigneten sich regional in Wattwil, wo bei 20 Unfallereignissen Sach-, bei 23 Personenschaden entstanden. Fünf Personen verletzten sich schwer, eine starb.

19 Unfälle mit Sachschaden sowie 16, an denen Personen verletzt wurden - 3 davon schwer - weist die Statistik für Kirchberg aus. Die Gemeinde ist damit auf Platz zwei jener Kommunen, in denen sich 2020 die meisten Unfälle ereigneten. Eine Person überlebte den Unfall nicht.

Auch in Mosnang verlor ein Mensch auf der Strasse sein Leben. Der Motorradunfall ereignete sich allerdings nicht im Dorf selber, sondern an der Strecke Hulftegg-Dreien.

Auf Rang drei steht Bütschwil mit 17 Unfällen mit Sach-, sowie 16 mit Personenschaden. 6 Verkehrsteilnehmende wurden dabei schwer verletzt. 15 Unfallereignisse mit Sach- sowie 6 mit Personenschaden werden für Neckertal ausgewiesen, deren 10, beziehungsweise 4 mit für Wildhaus. In den übrigen Gemeinden des Toggenburgs lagen die Unfallzahlen im einstelligen Bereich.

Dienstag, 16. März, 11:59 Uhr

Woher der Wind weht...

Die Kaiserlinde in Kirchberg aus der Optik des lokalen Fotografen Roland Hof.

Von wegen Frühling: Der Winter hat die Region wieder fest im Griff. Das Bild der Kaiserlinde auf dem Hüsligs in Kirchberg zeigt nicht nur, in welch tiefe Lagen sich der Schnee wieder vorgewagt hat, sondern visualisiert auch anschaulich, woher die frostigen Winde in den vergangenen Tagen wehten.

Dienstag, 16. März, 09:50 Uhr

Schneeschaufeln auf der Lenzerheide statt Schwingfeste

Die Helfer im grossen Zelt, in dem jeweils am Morgen Besammlung ist. Links Pascal Schönenberger. Bild: PD

(bl) Pascal Schönenberger, Vorstandsmitglied des Toggenburger Schwingerverbandes und in der Region bekannt als Berichterstatter der Schwingfeste, ist seit rund zehn Tagen mit mehreren Kollegen als Helfer für das Weltcupfinale auf der Lenzerheide im Einsatz.

Er schreibt: «Wir sind fast Tag und Nacht auf der Piste, seit Sonntag sind rund fünfzig Zentimeter Neuschnee gefallen.» Die Piste für die Skifahrerinnen und Skifahrer sei zwar bereit, was Sorgen mache, sei der Wind, der immer wieder grössere Mengen Schnee auf die Strecke blase.

Seit Sonntag sind 50 Zentimeter Neuschnee gefallen, der muss jetzt aus der Piste geräumt werden. Bild: PD

Trotzdem zeigt sich Pascal Schönenberger zuversichtlich, dass die Abfahrten der Frauen und Männer am Mittwoch durchgeführt werden können. Bedingung sei allerdings, dass am Dienstag eine Trainingsfahrt absolviert werden kann.

Nachts um 4 Uhr beim Starthaus des Super G. Bild: PD

«An uns soll es nicht liegen, wir geben alles», sagt Pascal Schönenberger am Telefon. Er und die Mithelfer sind seit 3 Uhr auf den Beinen.

Dienstag, 16. März, 07:25 Uhr

Im Jahr 2020 kontrollierten semistationärer Blitzer im Kanton St.Gallen insgesamt 22'612'652 Fahrzeuge. Symbolbild: Aargauer Zeitung

Höchste Verfehlungsquote in Wattwil

(ahi) Die Kantonspolizei St. Gallen hat im vergangenen Jahr an 78 Standorten im Kanton mit semistationären Messanlagen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dies geht aus der Radarstatistik 2020 hervor. Dabei wurden 22'612'652 Fahrzeuge kontrolliert, 254'311 Ordnungsbussen ausgestellt, 3160 Übertretungen geahndet und 611 Vergehen zur Anzeige gebracht.

In der Region Toggenburg wartete der Blechpolizist in 12 Dörfern an insgesamt 13 Standorten auf fehlbare Autofahrende. Dies jeweils während drei (Bütschwil) und 61 Tagen (Neu St. Johann).

Bei den gröbsten Tempo-Verfehlungen schwang im Jahr 2020 regional Wildhaus obenaus. 127 km/h statt der erlaubten 60 km/h brachte hier eine Person auf der Hauptstrasse auf den Tacho. Ebenfalls massive Überschreitungen der Tempolimiten wurden in Wattwil (Unterer Flooz) mit 96 statt 50 km/h sowie in Brunnadern (Furtstrasse) mit 92 statt 50 km/verzeichnet. Dieser Blitzer erwies sich auch als vergleichsweise effektiv. Von den 101'067 durchgefahrenen Autos wurden 2038 (2 Prozent) gebüsst oder verzeigt. Die regional höchste Verfehlungsquote wurde, mit 3,5 Prozent, in Wattwil registriert. Rang zwei belegt die Staatsstrasse in Stein mit 3,1 Prozent.

Montag, 15. März, 11:38 Uhr

Lütisburg: Rosenverkauf für guten Zweck

Schülerinnen und Schüler verkaufen in Lütisburg Rosen für einen guten Zweck. Bild: PD

(pd) Im Rahmen der ökumenischen Kampagne in der Fastenzeit 2021 verkaufen die evangelischen 5. KlässlerInnen am kommenden Samstag, 20. März, zwischen 9 und 11 Uhr, Rosen vor der Bäckerei Eigenmann.

Der Erlös fliesst vollständig in die Projekte der Hilfswerke «Brot für alle», «Fastenopfer» und «Partner sein». Eine Rose kostet fünf Franken.

Sonntag, 13. März, 16:07 Uhr

OK sagt Degersheimer Festival am Gleis ab

Wird es im Sommer 2021 nicht geben: Konzert am Festival am Gleis in Degersheim. Bild: PD

(lsf) «Auch wir können leider nur über die Situation im Sommer spekulieren und wir sind uns bewusst, dass dies in der Eventbranche leider noch länger so sein wird», schreibt das OK des Festivals am Gleis in Degersheim in einer Medienmitteilung. Man sei in den letzten Monaten in engem Kontakt mit befreundeten Veranstaltern gestanden, habe die Entwicklungen verfolgt und die Möglichkeiten abgewogen. Nun hat sich das OK entschieden, das Festival am Gleis am 14. August 2021 nicht durchzuführen.

«Wir bedauern dies sehr. Gerne hätten wir diesen Anlass mit all unseren Besuchern, motivierten Helfern, Bands und stets unterstützenden Partnern realisiert.»

Die Hoffnungen liegen nun auf dem Festival 2022, das am 13. August auf dem Bahnhofsplatz in Degersheim stattfinden soll. «Wir sind zurzeit in Kontakt mit all unseren Künstlern, denn wir wollen gerne versuchen, so viele Bands wie möglich aus dem letztjährigen Line-up live am Festival am Gleis 2022 zu sehen.»

Samstag, 13. März, 23:16 Uhr

Bronze-Coup für Ebnat-Kappler Jan Scherrer in der Halfpipe

(sas) Jan Scherrer hat am Samstagabend (Schweizer Zeit) seinen Karriere-Höhepunkt erreicht: An der Weltmeisterschaft in Aspen (USA) sicherte sich der Ebnat-Kappler mit dem letzten Run die Bronzemedaille.

Jan Scherrer hatte an der Weltmeisterschaft in Aspen einen starken Auftritt: Er gewann die Bronzemedaille. Bild: Claudio De Capitani (Laax, 23. Januar 2021)

Nach dem ersten Lauf im Final war Jan Scherrer im vorderen Mittelfeld klassiert. Ein Sturz im zweiten Lauf warf ihn in der Rangliste nach hinten. Im dritten und letzten Lauf riskierte er alles: Das wurde mit 87 Punkten belohnt. Jan Scherrer krönte seinen WM-Auftritt mit der Bronzemedaille.

Für den 26-jährigen Jan Scherrer ist dies die erste Medaille an einem Grossanlass.

Samstag, 13. März, 15:28 Uhr

Ticketautomat gesprengt – Teile flogen bis 100 Meter weit

Die Wucht der Sprengung lässt sich erahnen. Bild: kapo

(kapo) Am frühen Samstagmorgen, um 5.45 Uhr, haben Unbekannte an der Bahnhaltestelle Lütisburg Station einen Ticketautomaten gesprengt. Auf welche Weise sie das taten, ist bisher nicht bekannt. Der Automat erlitt Totalschaden, Teile davon flogen bis zu 100 Meter weit in alle Richtungen.

Die Täterschaft entwendete mehrere Geldbehälter. Gemäss Hinweisen von Auskunftspersonen dürfte es sich um zwei männliche Personen handeln. Diese flüchteten zu Fuss in Richtung Bütschwil. Ein mutmasslicher Täter könnte einen E-Scooter bei sich gehabt haben, der andere eine schwarze Tasche.

Beim Deliktsgut handelt es sich um Geldkassetten mit einem Wert von rund 600 Franken und um Münzgeld im Betrag von mehreren tausend Franken. Der Sachschaden am Ticketautomaten und dem Wartehäuschen beläuft sich auf rund 30'000 Franken. Ein weiterer Schaden im Betrag von rund 5000 Franken entstand an einem parkierten Auto.

Einige Stunden danach. Bild: kapo

Personen, die Aussagen zum Tathergang sowie der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, Tel. 058'229'49'49, zu melden.

Samstag, 13. März, 11:40 Uhr

Lütisburg Station: Frontalkollision fordert fünf Verletzte

Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Bild: kapo

(kapo) Am Freitagabend um genau 23.43 Uhr ist es auf der Toggenburgerstrasse bei Lütisburg Station zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dabei verletzten sich eine Person unbestimmt und vier Personen leicht.

Ein 31-Jähriger war in Richtung Bütschwil unterwegs, als er mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn fuhr. Der 35-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Beim Zusammenprall verletzte sich der 31-Jährige unbestimmt. Wie sich zeigte, stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Der 35-Jährige und seine Mitfahrer im Alter von 33, 34 und 36 Jahren, verletzten sich eher leicht. Die Verletzten wurden durch die Rettung ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand laut Polizeiangaben ein Totalschaden im Gesamtbetrag von rund 20'000 Franken.

Samstag, 13. März, 11:17 Uhr

Cédric Noger wieder nicht im zweiten Lauf

Es war eine verkorkste Saison für Cédric Noger. Bild: Keystone

(sdu) Enttäuschendes Ende in einer enttäuschenden Saison für den Skirennfahrer Cédric Noger (SC Speer) in Kranjska Gora. Im neunten und letzten Weltcup-Riesenslalom der Saison (vor dem Weltcupfinal) verpasste er den zweiten Durchgang zum achten Mal. Nachdem der 28-Jährige dies im Verlauf der Saison wiederholt deutlich getan hatte, fehlten dieses Mal nur 17 Hundertstelsekunden. So aber gab es für Noger just an jenem Ort eine nächste Enttäuschung, wo er vor zwei Jahren Platz vier und somit sein bestes Ergebnis im Weltcup herausgefahren hatte - vor Marcel Hirscher.

Für Noger ging somit eine Saison zum Vergessen vorzeitig zu Ende. Denn die Qualifikation für den Weltcupfinal ist mit dieser Ausbeute hier kein Thema: Nur einmal schaffte er es in den zweiten Lauf - und somit in die Punkte. Platz 28 schaute in Adelboden als Bestergebnis heraus. In den vergangenen Saisons war Noger Stammgast im zweiten Lauf gewesen. Die Umstellung von der Marke Nordica zu Weltcup-Rückkehrer Kästle hat sich in dieser Saison nicht ausbezahlt.

Freitag, 12. März, 18:43 Uhr

Ein Jahr Corona: Fast 3000 Toggenburger angesteckt

Nach einem Test haben schon fast 3000 Personen aus dem Toggenburg einen positiven Coronabefund erhalten. Symbolbild: Donato Caspari

(sdu) Der Bundesrat hat am Freitagnachmittag weitere Lockerungen kommuniziert – aber auch gesagt, dass womöglich eine dritte Welle der Pandemie bevorstehe. Und wie sieht es im Wahlkreis Toggenburg aus?

In der vergangenen Woche haben laut Statistik des Kantons St.Gallen 29 Personen im Thur- und Neckertal einen positiven Coronabefund erhalten. Das sind genau gleich viele wie in der Woche davor. Beim gut vergleichbaren Wert «Anzahl laborbestätigte Covid-19-Fälle der letzten 14 Tage pro 100'000 Einwohner» waren es im Toggenburg zuletzt 125 Fälle. Damit liegt das Toggenburg momentan knapp unter dem kantonalen Durchschnitt von 142 Fällen. Zu Spitzenzeiten um die Jahreswende wurden gar deutlich über 1000 Fälle gezählt. Seit Pandemiebeginn vor einem Jahr haben im Toggenburg 2935 Personen einen positiven Coronatest erhalten.

Wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie macht ein Blick auf den R-Wert. Liegt er über 1, breitet sich das Virus aus. Nachdem der Wert seit Jahresbeginn im Kanton St.Gallen stets unter 1 gelegen war, ist er nun auf 1,11 gestiegen.

Freitag, 12. März, 17:04 Uhr

Kleidersammlung für Osteuropa wird im Herbst durchführt

(pd/sas) Die Osteuropagruppe teilt mit, dass die diesjährige Kleidersammlung wieder auf den Herbst verlegt wird. Die Sammlung ist auf den Mittwoch, 6. Oktober, von 12 bis 15 Uhr unter der Turnhalle des BWZT in Wattwil.

Die Sammlung vom letzten Herbst war ein grosser Erfolg, Das Sammelgut wurde anderntags im Hauptlager in Wil zusammen mit anderen Hilfsgütern auf den rumänischen Sattelschlepper umgeladen und so konnte alles raschmöglichst den Bedürftigen weitergegeben werden.

Wie das Hilfswerk berichtet, ist im Jahre 2020 so viel wie noch nie in die osteuropäischen Länder gebracht worden . Die Menschen dort sind sehr auf diese Hilfe angewiesen und danken allen Spendern.

Freitag, 12. März, 14:41 Uhr

Bauarbeiten im Zentrum Wattwil kommen planmässig voran

Die ersten Arbeiten an der Bahnhofstrasse sind bereits gemacht worden. Bild: Urs M. Hemm

(pd/sas) Dank des trockenen Frühlingswetters liegen sämtliche Arbeiten weiterhin im Terminplan. Wie es in einer Mitteilung des Baubüros heisst, konnte in den vergangenen zwei Wochen die Grundschicht (Fundation) in der Näppis-Ueli-Strasse sowie im ersten Abschnitt der Bahnhofstrasse – zwischen Kreisel und Farbtupfer, rechte Strassenseite in Fahrtrichtung Wil – eingebracht werden.

Für den Belagseinbau braucht es noch etwas höhere Temperaturen. Die Bushaltestelle Richtung Lichtensteig wurde wie angekündigt auf die bisherigen Parkplätze bei der Liegenschaft Dorfplatz 4 verlegt. Neu stehen für die Besucher der Geschäfte die Parkplätze in der bisherigen Busbucht bei der Post sowie auf der Postbrücke zur Verfügung.

Treppe bei der katholischen Kirche bereits betoniert

An der Poststrasse wurde zwischen Café Abderhalden und Raiffeisenbank die Lichtsignalanlage entfernt. Weit fortgeschritten sind die Arbeiten bei der katholischen Kirche, wo die neue Treppe bereits betoniert werden konnte. Auch die Vorbereitungsarbeiten für die neue Rampe sind abgeschlossen: Das Terrain wurde aufgeschüttet und die Rampe planiert.

Ab nächster Woche soll an der Bahnhofstrasse bei Madlen’s Café die Pflästerung eingebracht werden. Ebenfalls in der Bahnhofstrasse werden die Werkleitungen weiter Richtung Postbrücke vorangetrieben. Das Wetter scheint in den nächsten Wochen weiterhin mitzuspielen.

Donnerstag, 11. März, 18:10 Uhr

Tertianum-Gruppe lässt Mitarbeitende wöchentlich testen

Auch die Mitarbeitenden im «Rosenau» in Bazenheid werden seit Anfang März wöchentlich auf das Coronavirus getestet. Bild: Dinah Hauser

(pd/bro) Um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohnern in den Tertianum-Residenzen und Wohn- und Pflegezentren zu erhöhen, werden seit Anfang März in den rund 60 Häusern der Tertianum-Gruppe in der Deutschschweiz alle Mitarbeitenden wöchentlich getestet, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

In der Region Wil/Toggenburg gehören folgende Wohn- und Pflegezentren zur Tertianum-Gruppe:

«Christa» Oberuzwil

«Feldegg» Degersheim

«Steinegg» Degersheim

«Krone» Wattwil

«Rosenau» Bazenheid

Die Tests werden seriell mittels PCR-Speicheltests durchgeführt. Die Speicheltests seien einfach in der Handhabung und für die Testperson absolut schmerzfrei. Entsprechend gross sei die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Zusätzlich zu den Impfungen erhöhe diese weitere Präventionsmassnahme die Sicherheit der Wohnungs- und Pflegegäste in den Tertianum-Betrieben.

Donnerstag, 11. März, 17:35 Uhr

WK am Säntis zu Ende gegangen

Das Infanteriebataillon 61 hat den WK im Toggenburg und Appenzellerland beendet. Bild: PD

(pd/bro) Das Infanteriebataillon 61 hat in den vergangenen Wochen seinen Wiederholungskurs (WK) in den Regionen Appenzellerland und Toggenburg geleistet, schreibt die Schweizer Armee in einem Communiqué vom Donnerstag. Im Gegensatz zu anderen Formationen ist das Infanteriebataillon 61 Bereitschaftsformation und hielt sich somit bereit, bei Bedarf eingesetzt zu werden.

Obschon der WK gemäss Armee unter speziellen Rahmenbedinungen stattfand, konnte die Truppe ihren Dienst durch die Einhaltung strikter Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen wie vorgesehen leisten, heisst es weiter. Auch die teilweise kritische Berichterstattung in den Medien über Sinn und Zweck des Dienstes habe der Motivation der Angehörigen des Infanteriebataillon 61 keinen Abbruch getan.

Feierliche Fahnenabgabe

Das Bataillon absolvierte gemäss Communiqué in den vergangenen Wochen ein anspruchsvolles Ausbildungs- und Übungsprogramm. Beispielsweise wurden das Zusammenspiel der Spezialistenfunktionen wie der Minenwerfer, der Späher und der Führungsstaffel trainiert. Auch wurde der Stab des Bataillons innerhalb einer Stabsrahmenübung durch die Territorialdivision 4 beübt. Bei Gefechtsübungen wurden zudem durch die Züge und Kompanien Einsatzverfahren trainiert – sowohl bei Tag, wie auch bei Nacht. Wegen der Pandemie verblieb die Truppe während der gesamten Dienstdauer am Truppenstandort, was auch die Wochenenden beinhaltete.

Am Mittwoch, 10. März, fand am Fusse des Säntis, auf der Schwägalp, die Fahnenzeremonie statt, schreibt die Schweizer Armee weiter. Der Bataillonskommandant, Oberstleutnant Christoph Hürlimann, verabschiedet die Truppe aus ihrem zweiten Pandemie-WK.

Donnerstag, 11. März, 15:30 Uhr

Hemberger Bergrennen soll 2021 stattfinden

Das Bergrennen Hemberg soll dieses Jahr stattfinden. Bild: Michel Canonica

(pd/bro) Das OK-Team des Bergrennen Hemberg 2021 befindet sich trotz Pandemie in der Vorbereitung des neunten Bergrennens in Hemberg, schreiben die Veranstalter am Donnerstag in einem Communiqué. Sollte es die Situation erlauben, Mitte Juni das Bergrennen unter freiem Himmel, in einem mehr oder weniger normalen Rahmen, durchzuführen, zu können, will das OK-Team bereit sein.

Allerdings sei zur Zeit aufgrund eine konkrete Planung fast unmöglich, heisst es weiter. «Sollte Ende März die Chance einer Durchführung absehbar sein, braucht es einen ausserordentlichen Effort aller Beteiligten, um das Bergrennen Hemberg 2021 in kurzer Zeit auf die Beine zu stellen», lässt sich OK-Präsident Christian Schmid in der Mitteilung zitieren.

Donnerstag, 11. März, 12:07 Uhr

Wiler Schulrat Nathanael Trüb wird Schulleiter für Bütschwil und Dietfurt

Der Wiler Schulrat Nathanael Trüb (SVP). Bild: PD

(gk/bro) Seit 2001 ist Kurt Meier Schulleiter für Bütschwil und Dietfurt. Er wird sein Amt im Sommer dieses Jahres ablegen und in Pension gehen. Sein Nachfolger wird der Wiler Schulrat Nathanael Trüb, schreibt Le Bich Näf, Schulratspräsidentin der Primarschule Bütschwil-Ganterschwil, in der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde.

Medienpädagoge Trüb konnte gemäss Näf als Schulleiterstellvertreter im Platanenhof für die neue Aufgabe bereits Erfahrungen sammeln und ist zudem neu gewählter und amtierender Schulrat der Schulen Stadt Wil in der Amtsperiode 2021-2024. Im Platanenhof habe er einen grossen Rucksack im Bereich Krisenintervention und Prävention erworben. Nathanael Trüb werde sich Schritt für Schritt einarbeiten, um per August 2021 das Amt als Schulleiter Bütschwil-Dietfurt voll zu übernehmen.

Donnerstag, 11. März, 10:26 Uhr

Petition Oberdorf Bütschwil: Jetzt gibt es eine Machbarkeitsstudie

In Bütschwil wird die Verkehrssicherheit diskutiert. Symbolbild: Liska Meier

(gk/bro) Am 17. März 2020 wurde der Gemeinderatskanzlei Bütschwil-Ganterschwil die Petition «Für den Erhalt der Verkehrssicherheit und eines angemessenen Ortsbildes im Oberdorf» eingereicht. Die Petitionäre fordern den Gemeinderat auf, sich für das Quartier im Oberdorf, Bütschwil, und die Verkehrssicherheit einzusetzen.

Wie es im Mitteilungsblatt von Bütschwil-Ganterschwil heisst, hat die Ewp AG hat daraufhin den Strassenraum auf Mängel und Konfliktstellen untersucht. Vom 11. bis 18. September 2020 fand dazu an zwei Querschnitten eine Verkehrserhebung statt. Die Oberdorfstrasse weist eine Verkehrsbelastung von rund 440 Fahrzeugen pro Tag auf. Das Verhalten der Tagesganglinie sei typisch für eine Quartierstrasse und entspreche den örtlichen Gegebenheiten. Das erfasste Geschwindigkeitsniveau liegt bei 41 km/h. Die Bürgerheimstrasse weist mit rund 250 Fahrzeugen pro Tag eine deutlich geringere Verkehrsbelastung auf. Das erfasste Geschwindigkeitsniveau liegt bei 56 km/h.

Aus der Analyse der Ewp AG zeigt sich gemäss Gemeinderatskanzlei folgender Handlungsbedarf:

Ortseingang (Bürgerheimstrasse) erkennbar gestalten

Angemessene Geschwindigkeiten erreichen (v.a. Übergang Bürgerheimstrasse/Eggstrasse)

Knotenbereiche erkennbar gestalten und Geschwindigkeiten senken

Massnahmen zur Schulwegsicherheit (Senkung Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit Fahrzeuglenker auf zu Fuss Gehende, punktuelle Massnahmen)

Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung die Ewp AG für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Umsetzung von geeigneten Massnahmen beauftragt.

Mittwoch, 10. März, 14:23 Uhr

Reformierte Kirche Wattwil mit Corona-Briefkasten

Bei der evangelischen Kirche in Wattwil können Menschen ihre Nöte und Sorgen, aber auch Anregungen deponieren. Bild: PD

(pd) Für viele Menschen ist die Corona-Zeit zunehmend auch eine schwierige Zeit. Weil im Miteinander und im Austausch vieles leichter geht, hat die evang. Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg einen Corona-Briefkasten aufgestellt. Er steht, gut sichtbar, vor der Kirche in Wattwil.

Dort soll der Briefkasten, je nach Coronaverlauf für einige Wochen stehen. Dies im Sinne einer dargebotenen Hand. Nicht nur Sorgen und Nöte, sondern auch Anregungen und Fragen an die Kirchgemeinde können in diesen Briefkasten eingeworfen werden. Papier und Bleistifte sind vor Ort deponiert. Alle Briefe werden gelesen und , wo erwünscht, auch beantwortet.

Mittwoch, 10. März, 14:05 Uhr

Wattwil: Parkplatz wird zum Kirchplatz

Bauarbeiten für den behindertengerechten Zugang und die Treppe zur katholischen Kirche Wattwil. Bild: PD

(gk) Mit der Realisierung der Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse wird der Parkplatz an der Poststrasse, welcher im Eigentum der Katholische Kirchgemeinde ist, zum «Kirchplatz» umgestaltet. Als Ersatz werden behindertengerechte Parkplätze auf dem Parkplatz des Gemeindehauses angeordnet und der Zugang ab dort zur Katholischen Kirche durch eine behindertengerechte Rampe neu erstellt. Damit sind auch Anpassungsarbeiten im Sockelbereich und an der Fassade der Kirche verbunden. Der Gemeinderat hat diese an die Malerei Meier AG, Bütschwil, vergeben.

Zusätzliche Parkplätze und Verlegung Bushaltestelle

Die Parkplätze beim Dorfplatz 4 (alte Raiffeisenbank) werden bis auf Weiteres für eine provisorische Busbucht benötigt und deswegen aufgehoben. Damit kann der Weiterfluss des Verkehrs auch während des Haltevorgangs der Busse sichergestellt werden. Damit die Geschäfte und Betriebe auch während der Bauphase gut erreichbar sind und über genügend Parkplätze verfügen, wurden in der ehemaligen Busbucht vor der Post vier zusätzliche Parkplätze (blaue Zone) ausgewiesen. Weitere vier Parkplätze wurden zudem auf der Postbrücke geschaffen.

Mittwoch, 10. März, 11:19 Uhr

Wattwil: Militärparkplatz ist neu im Flooz

(gk) Der bisherige Parkplatz, welcher dem Militär während des Aufenthalts in Wattwil zur Verfügung stand, war auf dem Areal Rietwis. Infolge der laufenden Arbeiten zur Errichtung der Gesamtsportanlage Rietwis muss dafür ein anderer Standort gesucht werden.

Im Rahmen der vorgenommenen Evaluation bietet sich der Standort der Parzelle 2305 W zwischen dem Feuerwehrdepot und der ARA Wattwil im Flooz an. Dieser Standort ist über die Umfahrung gut erschlossen und es kann damit die Durchfahrt durchs Dorfzentrum vermieden werden. Damit die mittelschweren Fahrzeuge den Platz auch befahren und nutzen können, bedarf es noch einiger baulicher Massnahmen (Kofferung und Entwässerung). Gleichzeitig bestehen damit Synergien mit der Feuerwehr und Kursen, die an diesem Standort durchgeführt werden.

Dieses Vorhaben ist im Budget 2021 aufgenommen. Es wurde von der zuständigen Abteilung ein Baugesuch ausgearbeitet und die Realisierung soll nach erfolgter Genehmigung des Budgets im Frühsommer 2021 erfolgen. Der Gemeinderat hat dem neuen Standort und dem Vorhaben zugestimmt.

Dienstag, 9. März, 14:00 Uhr

Senntumsschellen aus Schokolade in Hemberg

Katrin Looser und Marina Schelling (von links). Bild: PD

(pd/mkn) Anfang März war es soweit. In der Backstube der Bäckerei-Konditorei Hörnli Hemberg AG fand zum ersten Mal während zwei Tagen eine höhere Fachprüfung statt. Eineinhalb Jahre lang hat sich Marina Schelling an der Fachschule Richemont, Luzern, wo im letzten Herbst die theoretische Prüfung stattgefunden hat und im elterlichen Betrieb und auf diesen Moment vorbereitet. Während dieser Zeit kreierte sie neue Patisserie, Konfekt, Apéro-Gebäcke, Pralinés und viele andere süsse Versuchungen.

Aufgabe war eine regionsspezifische Eigenkreation

Die anspruchsvollste Aufgabe bestand jedoch in der Eigenkreation einer regionsbezogenen Schokoladenspezialität. Ihre Idee, die Toggenburger Senntumschellen in Schokolade herzustellen, liess sie nicht mehr los.

Entstanden sind geschmacklich einzigartige und zartschmelzende Schokoladeschellen, in einer hübschen Verpackung mit einem Bild gemalt von Claudia Looser. Claudia Looser ist die Mutter von Katrin Looser, die im «Hörnli» ihre Lehre als Bäcker-Konditor-Confiseurin absolviert. Ab sofort stehen die Senntumschellen, ideal als Mitbringsel oder zum selbst geniessen, zum Verkauf bereit.

www.hoernli-hemberg.ch

Dienstag, 9. März, 11:32 Uhr

Obertoggenburger Bergbahnen als TV-Thema

Die Luftseilbahn vom Iltios auf den Chäserrugg. Bild: Ralph Ribi

Christof Franzen habe bei seinen Recherchen niemanden getroffen, der mit der derzeitigen Situation im Obertoggenburg zufrieden ist, schreibt SRF in einer Mitteilung. Dass die Schneesportler nicht mehr mit einem Ticket die Skigebiete von Alt St.Johann-Unterwasser und Wildhaus nutzen können, beschrieben einige im Tal als «Eisernen Vorhang». Gäste und Einheimische würden sich beklagen, Hoteliers und Geschäftsbetreiber sprechen von Kundschaft, die abgesprungen sei.

Der Reporter beleuchtet in einem rund 30-minütigen Film den Konflikt zwischen den Bergbahnen «Wildhaus» und «Chäserrugg» und zeigt den Kulturkampf, der ein Ärger für viele Gäste sei. (sas)

Reporter «Kulturkampf im Toggenburg» 21.00 Uhr, SRF 1

Dienstag, 9. März, 09:58 Uhr

Weniger Verkehr auf der Umfahrung Bazenheid

Die Umfahrung Bazenheid bietet nur selten einen solchen Anblick. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd/mkn) Der Kanton veröffentlicht jedes Jahr Zahlen über den Verkehr, so auch heute Morgen. Der Veloverkehr habe 2020 stark zugenommen. Alle kantonalen Velozählstellen hätten Rekordwerte verbucht. Insgesamt habe die Mobilität letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgenommen, heisst es in der Medienmitteilung.

Im Toggenburg wurden demnach letztes Jahr auf der Umfahrung Bazenheid 19'334 Fahrzeuge pro Tag gemessen. Im Vergleich zu 2019 sind das 1,5 Prozent weniger. 4,9 Prozent der Fahrzeuge in Bazenheid waren Lastwagen.

Auch andere Zählstellen im Toggenburg hatten fünfstellige Werte. In Bütschwil Bächli wurden 12'780 Fahrzeuge gezählt. Auf der Umfahrung Lichtensteig waren es 13'128 und bei der Zählstelle Hummelwald in Wattwil 11'928 Fahrzeuge pro Tag.

Dienstag, 9. März, 08:27 Uhr

Strassenreglement wird bekämpft

Das Zentrum von Ebnat-Kappel mit Blickrichtung Norden. (Bild: Martin Lendi)

(gk/mkn) Der Gemeinderat Ebnat-Kappel hat am 10. Dezember 2020 die Anpassung des Reglements für Beiträge der Gemeinde Ebnat-Kappel an den Bau und Unterhalt von Gemeindestrassen (Strassenreglement) genehmigt. Das Reglement unterstand vom 25. Januar 2021 bis 5. März 2021 dem fakultativen Referendum.

Am 4. März hat das Referendumskomitee mehr als 600 Unterschriften der Gemeinde Ebnat-Kappel übergehen. Das teilt die Gemeindekanzlei heute Morgen mit. Damit wird eine Volksabstimmung über das Reglement verlangt. Die eingereichten Unterschriften würden durch die Stimmregisterführerin geprüft. Der Gemeinderat werde an der nächsten Sitzung feststellen, ob das Begehren zustande gekommen sei, heisst es weiter.

Montag, 8. März, 15:30 Uhr

Zwei Personen bei Selbstunfall in Rickenbach verletzt

(kapo/sas) Am Montag kurz vor 12 Uhr ereignete sich in Rickenbach ein Selbstunfall mit einem Auto. Zwei Personen verletzten sich leicht und mussten ins Spital gebracht werden.

Das Auto stürzte drei Meter tief in die Garageneinfahrt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr eine 76-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto an der Breitestrasse rückwärts aus einem Parkfeld. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und stürzte zirka drei Meter tief in eine Garageneinfahrt. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Autofahrerin und die 24-jährige Mitfahrerin konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt.

Montag, 8. März, 13:33 Uhr

Statt beim Schwingfest auf der Skipiste

Thomas Wild, Lukas Germann, Pascal Schönenberger und Simon Gallati (von links) bei der Präparation der Skipisten für das Weltcupfinale auf der Lenzerheide. Bild: PD

(bl) Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Ferien verbringen kann. Einer, der sich lieber aktiv vom Alltagsstress erholt ist Pascal Schönenberger. Der Pressechef des St.Galler kantonalen Schwingerverbandes und in der Region bekannt als Berichterstatter der Schwingfeste, mag es nicht so gern, die Zeit nur im Liegestuhl totzuschlagen.

Deshalb verbringt er diese und kommende Woche mit mehreren Kollegen auf der Lenzerheide, um als Helfer beim Ski-Weltcup-Finale Einsätze zu leisten.

In den nächsten Tagen werden sie in erster Linie für den Aufbau der Rennnetze und Werbeblachen eingesetzt. Während der Rennen, ab 17. März, stehen sie dann an der Strecke und sorgen dafür, dass am Rande der Skipiste alles so platziert wird, wie es von den Organisatoren vorgegeben ist.

Für Pascal Schönenberger sind es nicht die ersten Aktivferien dieser Art. Angefangen im Jahre 2011 mit dem Weltcupfinale auf der Lenzerheide, ist es mittlerweile sein vierter Einsatz im Bündner Ferienort zum Abschluss der Weltcupsaison des Skitrosses. Hinzu kommen zwei Einsätze an Weltcuprennen und als Höhepunkt die Ski-WM 2019 in Are.

Montag, 8. März, 09:37 Uhr

Der Formaufbau der Toggenburger Bikerin Ramona Forchini stimmt

Ramona Forchini kann in der Türkei überzeugen und holt sich in überlegener Manier den Sieg. Bild: PD

(bl) Die Formkurve der Wattwiler Bikerin Ramona Forchini zeigt weiter nach oben. Bei einem vom Weltverband UCI organisierten Bikerennen im türkischen Alanya holt sich die 26-Jährige am Sonntag in überlegener Manier den Sieg.

«Das Rennen diente lediglich als Vorbereitung für den weiteren Saisonverlauf, es ist aber immer schön, als Erste über die Ziellinie zu fahren», sagt die zufriedene Forchini am Telefon. Hinter ihr folgt auf Rang 2 mit einem Rückstand von drei Minuten die Ukrainerin Iryna Popova. Das Podest komplettiert die Russin Vera Medvedeva. Sie büsst auf die Siegerin vier Minuten und zwei Sekunden ein.

Es folgen noch drei weitere Rennen in der Türkei

Ramona Forchini weilt vom 4. bis 15. März in der Südtürkei in einem Trainingslager. «Die Bedingungen sind ideal. Am Morgen hat es jeweils Temperaturen um 15 Grad. Im Verlaufe des Tages zeigt das Thermometer aber praktisch immer Werte über 20 Grad an.»

Die guten Verhältnisse in der Südtürkei würden auch andere Teams nutzen. Es seien noch mehrere Weltcupteams vor Ort, die sich für die im Mai beginnende Weltcupsaison und für die weiteren Grossanlässe in diesem Jahr an der Wärme vorbereiten würden.

Die Toggenburgerin bestreitet am Donnerstag, Samstag und Sonntag drei weitere Rennen in der Türkei, bevor sie am nächsten Montag zurück in die Schweiz fliegt.

Montag, 8. März, 08:13 Uhr

Hulftegg Stafette erneut um ein Jahr verschoben

Die Hulftegg Stafette kann auch dieses Jahr nicht stattfinden und wird auf 2022 verschoben. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl/pd) Die Sehnsucht nach einem Stück Normalität war gross, schreiben die Organisatoren der Hulftegg Stafette in einer Mitteilung. Sie hätten lange an einer Durchführung der diesjährigen Hulftegg Stafette festgehalten und sich mit möglichen Szenarien befasst.

Nach den neuesten Massnahmen und nach reiflicher Überlegung sei das Komitee aber gezwungen, die 55. Hulftegg Stafette erneut um ein Jahr auf den 7. Mai 2022 zu verschieben.

Die aktuellen Bestimmungen würden eine solide Planung kaum zulassen. Die allfälligen Beschränkungen wie Zuschauerverbot oder kleine Startblöcke würden den Charakter der Hulftegg Stafette aber entscheidend verändern und nicht zuletzt wäre das finanzielle Risiko beträchtlich.

Dies seien einige der Beweggründe für die Entscheidung seitens der Organisatoren der Hulftegg Stafette. Man freue sich aber schon jetzt auf die Austragung 2022.

Sonntag, 7. März, 12:23 Uhr

Kommunale Urnenabstimmungen: Grünes Licht für Strassensanierungen

Zwei Strassenerneuerungen wurden an der Urne keine Steine in den Weg gelegt? Bild: PD

(sdu) Deutliche Ergebnisse bei den beiden kommunalen Abstimmungen im Toggenburg. Sowohl in Lichtensteig als auch in Oberhelfenschwil ging es um einen Kredit für eine Strassenerneuerung. Beiderorts wurde dieses Vorhaben mit über 80 Prozent Zustimmung gutgeheissen.

In Lichtensteig kann die Stadtaustrasse erneuert werden. Auch die Leitungen und die Kanalisation werden saniert sowie der Durchlass des Lederbachs Hochwasser-tauglich gemacht. Alles in allem wurde ein Kredit in der Höhe von knapp drei Millionen Franken gesprochen. 428 Personen waren dafür, 91 dagegen. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 41,9 Prozent.

Etwa halb so teuer ist eine geplante Strassensanierung in Oberhelfenschwil. Die Schwandenstrasse zur Wasserfluh soll für 1,5 Millionen Franken aufgewertet werden. Auch hierfür gibt es grünes Licht. 357 Personen waren dafür, 78 dagegen. Die Stimmbeteiligung bei der Urnenabstimmung lag bei 49,1 Prozent.

Freitag, 5. März 17:20 Uhr

Planungssicherheit durch unabhängige Fachperson

Der Gemeinderat will Planungssicherheit in Bezug auf die Bushaltestellen im Zentrum von Kirchberg Bild: Beat Lanzendorfer

(gk/ahi) Nach der Informationsveranstaltung zum Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Gähwilerstrasse, Kirchberg, am 1. September 2020 hatte die Bevölkerung die Gelegenheit, zum BGK Stellung zu nehmen. Nebst positiven, gingen, zur geplanten Bushaltestelle zwischen Gemeindehaus und der Zentrumsüberbauung, auch kritische Rückmeldungen ein. Zwei Personen haben sich für die Anordnung von Fahrbahnhaltestellen auf der Kantonsstrasse und gegen die geplante Bushaltestelle zwischen Gemeindehaus und Zentrumsüberbauung ausgesprochen.

Dem öffentlichen Verkehr ist im BGK ein hohes Gewicht beizumessen. Die Anordnung der Bushaltestelle soll langfristig und unter Berücksichtigung aller Interessen vorgenommen werden. Deshalb hat der Gemeinderat eine Zweitbeurteilung durch ein unabhängiges Ingenieurbüro in Auftrag gegeben, Es soll eine höhere Planungssicherheit erreicht werden, indem durch unbeteiligte Fachpersonen die Anordnung von Fahrbahnhaltestellen sowie weitere Lösungsansätze für die Bushaltestelle im Zentrum nochmals beurteilt werden

Freitag, 5. März, 16:15 Uhr

Gemeinde will Jugendschutz weiterhin im Auge behalten

Ein Fünftel der kontrollierten Jugendlichen kamen trotz der Jugendschutz-Bestimmungen an Alkohol oder Tabak. KEYSTONE/Christian Beutle

(gk/ahi) Im vergangenen Herbst wurden in verschiedenen Gemeinden im Kanton St. Gallen Alkohol- und Tabaktestkäufe durchgeführt, so auch in der Gemeinde Kirchberg. In den meisten Gemeinden waren die Resultate der Testkäufe unbefriedigend. In der Gemeinde Kirchberg wurden in insgesamt 10 Gastrobetrieben sowie Verkaufsläden Testkäufe durchgeführt. In acht Betrieben hat das Service- und Verkaufspersonal die Vorschriften bezüglich Jugendschutz eingehalten und den Jugendlichen weder Alkohol noch Tabak verkauft. In zwei Betrieben wurde weder nach einem Ausweis noch nach dem Alter gefragt und folglich Alkohol und oder Tabak an Minderjährige verkauft.

Die Gemeinde Kirchberg will das Thema Jugendschutz weiterhin im Auge behalten und weitere Testkäufe durchführen lassen. Wann diese genau stattfinden, ist noch offen

Freitag, 5. März, 15:28 Uhr

5'000 Franken für Projekt der Zeitraum Film GmbH

Das Spelterini-Denkmal in Bazenheid. Bild: PD

(gk/ahi) Die Zeitraum Film GmbH, Zürich, produziert zurzeit für das Schweizer Radio und Fernsehen den Animationsfilm «Eduardo Spelterini». Der Protagonist ist in Bazenheid aufgewachsen und das Dorf wird im Film auch erwähnt. Die Gemeinde Kirchberg unterstützt das Projekt mit 5000 Franken. Da das Gesuch um einen Beitrag nach Abschluss des Budgets 2021 eingegangen ist, hat der Gemeinderat den Kredit als unvorhersehbare neue Ausgabe gemäss Gemeindeordnung beschlossen.

Im dokumentarischen Animationsfilm wird das spektakuläre Leben des Schweizer Luftfahrtpioniers Eduardo Spelterini erzählt, der vor mehr als hundert Jahren seinen Namen änderte, um als Luftschiffer die Welt zu erobern. Es ist die Geschichte eines Selfmade-Mannes, der durch Hartnäckigkeit und Heldenmut zu einer bekannten Persönlichkeit wird und die mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges ein abruptes Ende nimmt.

Der Name Eduardo Spelterini wird auch heute noch mit Bazenheid in Verbindung gebracht. In Bazenheid bestehen einerseits die Spelterinistrasse und andererseits auch das Spelterini-Denkmal auf dem Lindenhügel. Das Geburtshaus Spelterinis wird heute noch als Spelterinihaus bezeichnet.

Freitag, 5. März, 11:39 Uhr

Rekurs abgewiesen

Nachdem der Rekurs gegen das permanente Fahrverbot auf der Berg-Wolfensbergstrasse abgewiesen wurde, darf die Verbindung ab sofort nicht mehr befahren werden. Bild: PD

(gk/ahi) Die Berg-Wolfensbergstrasse verbindet das Föhrenwäldli mit dem Wolfensberg und verläuft je ca. zur Hälfte auf dem Gemeindegebiet von Degersheim und Neckertal. Die Strasse ist Teil des regionalen Velowegs «Herzroute» und des Wanderweges «Rond om Tegersche».

Bereits bis anhin galt auf der Strasse ein Fahrverbot, das jedoch nur an Samstagen und Sonntagen Gültigkeit hatte. Auf Antrag der zuständigen Strassenkorporation haben die beiden Gemeinderäte im Januar 2020 beschlossen, die zeitliche Beschränkung des Fahrverbotes aufzuheben, wodurch das Befahren der Strasse mit Motorfahrzeugen zu jeder Zeit grundsätzlich verboten ist. Ausnahmen gelten für die Anwohner und für Landwirte. Nachdem ein gegen die Verfügungen erhobener Rekurs vom Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen abgewiesen wurde und der Entscheid in Rechtskraft erwachsen ist, ist das ausgedehnte Fahrverbot ab sofort gültig, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Freitag, 5. März, 10:52 Uhr

Gemeinde verkauft 85 Quadratmeter Land

Der traditionsreiche Kirchberger Gastronimiebetrieb kann das Parkplatzangebot vergrössern. Bild: PD

(gk/ahi) Die Sun Home AG, Eigentümerin des Restaurants Rössli in Kirchberg, gelangte an den Gemeinderat mit der Anfrage, eine Teilfläche des Grundstückes des Kindergartens an der Dietschwilerstrasse zu kaufen, um die Parkierungssituation im Zuge der Umgebungsneugestaltung zu verbessern. Der Gemeinderat ist interessiert daran, den bestehenden Restaurants gute Rahmenbedingungen zu ermöglichen.

Nach verschiedenen Abklärungen hat der Gemeinderat deshalb einem Verkauf von 85 Quadratmetern ab dem Grundstück des Kindergartens Dietschwilerstrasse für den Bau zusätzlicher Parkplätze zugestimmt. Gleichzeitig wird zwischen dem Rössli und dem Kindergarten ein Einbahnverkehr eingeführt, was die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg erhöht. Die verkaufte Fläche dient schon heute als Verkehrsfläche. Das Fahrrecht für die Zu- und Wegfahrt zu den Parkplätzen wird über einen Dienstbarkeitsvertrag geregelt, heisst es in der entsprechenden Mitteilung aus dem Gemeindehaus.

Freitag, 5. März, 08:52 Uhr

Rücktritt nach 27 Jahren

Gerold Pfister scheidet aus dem Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil aus. Bild: PD

(ahi) Gerold Pfister hat sich entschieden, den Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil nach 27-jähriger Tätigkeit zu verlassen. Dies im Rahmen der kontinuierlichen Erneuerung der Ratsbesetzung.

Pfister war am 7. März 1994 in den Verwaltungsrat der damaligen Raiffeisenbank Wolfertswil gewählt worden. Nach dem Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Mogelsberg und der Umbenennung der Bank in Raiffeisenbank Wolfertswil-Mogelsberg wurde er, im Jahr 2010, zu deren Präsident gewählt. Seit der Fusion mit der Raiffeisenbank Flawil-Bichwil-Oberuzwil amtete er als Vizepräsident.

Während seines Wirkens hat sich die Bank enorm entwickelt. Die Bilanzsumme stieg von 55,7 Millionen Franken auf inzwischen knapp 1,1 Milliarden Franken.

Freitag, 5. März, 07:47 Uhr

Gegen 300 Mäuse pro Hektare

Die Mäuse sollen längerfristig mit der Förderung natürlicher Feinde bekämpft werden. Bild: PD

(gk/ahi) Auf verschiedenen Wiesen in der Gemeinde Kirchberg mussten, während einer Besichtigung im Februar, teilweise enorme Schäden durch Mäuse festgestellt werden. Neben dem Ertragsausfall hat die Mäuseplage auch negative Folgen auf den Maschinenverschleiss, die Futterqualität, den Futterertrag und die Bodenbeschaffenheit. Vertreter von Agroscope schätzen, dass auf den besichtigten Parzellen an die 300 Wühl- und Schermäuse pro Hektare leben. Die Bekämpfungsschwelle liegt bei unter 40 Mäusen pro Hektar.

Die Regulierung gestaltet sich entsprechend schwierig. Die Vertreter von Agroscope gehen aber davon aus, dass die Mäusepopulation bis spätestens nächstes Jahr zusammenbricht. Im Merkblatt des Landwirtschaftlichen Zentrums St. Gallen werden verschiedene kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen für die betroffenen Bewirtschafter aufgezeigt, dazu zählen eine Übersaat oder Neusaat, die Förderung der natürlichen Feinde und die Mäusebekämpfung mittels Fallenstellen. Gerade das Mäusefangen mit Fallen lohnt sich erst, wenn der Nachbar auch mithilft. Andernfalls wandern die Mäuse innerhalb weniger Tage wieder ein.

Längerfristig sollen natürliche Feinde in der Region gefördert werden. Dabei helfen auch landschaftsgestaltende Massnahmen, wie sie im Vernetzungsprojekt umgesetzt werden.

Zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Mäuseplage können Landwirte der Gemeinde Kirchberg über das Sozialamt (JobCoaching) temporär personelle Unterstützung anfragen, allerdings auf eigene Kosten.

Donnerstag, 4. März, 18:58 Uhr

Mieterwechsel erfolgt auf Mitte Jahr

Es wir weiterhin das bewährte Sortiment angeboten. Bild: Bruno Kissling

(pd) An der Sitzung vom 15. Februar hat der Gemeinderat aus mehreren Bewerbungen die neuen Mieter für das Stockwerkeigentum Dorfladen in St. Peterzell ausgewählt.

Melanie Knechtle, Angela Knechtle und Christian Näf werden unter dem Namen «Dorfladen Neckertal St. Peterzell und Necker» die zwei Lebensmittelgeschäfte in St. Peterzell und Necker als Familienbetrieb führen und an beiden Orten weiterhin das bewährte Sortiment des täglichen Bedarfs anbieten.

Der Mieterwechsel und die Geschäftsübernahme in St. Peterzell wird auf Mitte Jahr erfolgen, wie die Gemeinde mitteilt.



Donnerstag, 4. März, 18:47 Uhr

Langfristiger Hochwasserschutz

Der Dorfbach verläuft nun teilweise in einem komplett neuen Bachbett. Bild: Max Tinner

(pd) Seit rund einer Woche fliesst das Wasser des Dorfbaches in Mosnang vollständig im neu geschaffenen Bachbett. Mit dem Zusammenschluss im Bereich «Hinterdorf» konnte die Wasserhaltung in der bestehenden Eindolung aufgehoben werden, womit die Wasserführung nun bis zum Oberstufenschulareal komplett im neuen Bachbett erfolgt. Der überbaute Bereich des Dorfes ist damit langfristig wirksam mit einem Hochwasserschutz gesichert.

Donnerstag, 4. März, 12:36 Uhr

Ein Feierabendbier zu einem Feierabendgespräch

Derzeit noch nicht möglich: Zwei Personen prosten sich in einer Bar mit einem Glas Bier zu.







Bild: Severin Bigler

(pd) Einmal im Monat trifft sich die Toggenburger Biergilde in der Brauerei St. Johann in Neu St. Johann, um sich mit dem Brauer auszutauschen und Neuigkeiten zu erfahren. Eigentlich. Denn wegen Corona geht das derzeit natürlich nicht. Die Brauerei hat sich deshalb etwas überlegt: Am Freitag, 5. März, wird ab 19.00 Uhr ein «Brauerei-Fiirobet» ausgesendet.

Auf dem Programm stehen: Eine Verkostung der aktuellen Biere aus der Brauerei sowie ein lockeres Feierabendgespräch zwischen Pascal Fuster, dem Brauer, und Tobias Kobelt, dem Präsidenten der Toggenburger Biergilde. Wer will, kann als Zuschauer live dabei sein unter www.brauereistjohann.ch oder an der virtuellen Brauereibar (zoom).

Mittwoch, 3. März, 14:33 Uhr

Vorsicht Autofahrer: Frösche und Kröten sind unterwegs

Männliche Erdkröten nutzen Strassen gern, um Ausschau zu halten nach anrückenden Weibchen. Bild: PD

(pd) Das angekündigte Regenwetter lasse Frösche und Kröten vielerorts zu ihrem Laichgewässer aufbrechen. Nachdem seit einigen Tagen bereits erste Tiere beobachtet wurden, dürften ab jetzt in regnerischen Nächten zahlreiche Amphibien auf Strassen unterwegs sein.

Dies schreibt die Regionalstelle St.Gallen-Appenzell des nationalen Daten- und Informationszentrums für Amphibien und Reptilien in einer Mitteilung.

Autofahrer, die in den nächsten Wochen nachts unterwegs seien, sind aufgerufen, Rücksicht zu nehmen auf Amphibien, die sich auf der Fahrbahn befinden. Durch Temporeduktion und aufmerksames Fahren können Tiere geschont werden. Bei Tempo 30 würden Frösche durch den Fahrtwind nicht verletzt und hätten bessere Chancen, heil über die Strasse zu gelangen.

Viele Freiwillige sind unterwegs

Auf verschiedenen Strassenabschnitten seien jetzt wieder Freiwillige im Einsatz, um Amphibien vor dem Strassentod zu retten. Bei dieser gefährlichen Arbeit seien sie auf die Rücksicht der Autofahrer angewiesen.

Das Ziel der wandernden Amphibien sei ihr Geburtsgewässer, in dem sie sich paaren. Bei Grasfröschen und Erdkröten würden die Weibchen mehrere Tausend Eier aufs Mal legen. Die wehrlosen Kaulquappen, die daraus schlüpfen, seien eine begehrte Mahlzeit für unzählige Wassertiere. So überlebe nur ein kleiner Teil die Entwicklungszeit im Wasser.

Wenn die winzigen Jungtiere im Sommer das Wasser verlassen und in die umliegenden Wälder abwandern, sei die Sterblichkeit nochmals enorm. Als Folge von Trockenlegungen, Giftstoffen und Mangel an Lebensräumen würden Amphibien zusätzlich geschädigt. Es sei faszinierend, wie Amphibien trotz der widrigen Lebensbedingungen an vielen Orten überleben könnten.

Mittwoch, 3. März, 14:15 Uhr

In Hemberg soll eine neue Postautohaltestelle eingerichtet werden

Hemberg plant eine neue Postautohaltestelle. Bild: Matthias Piazza

(gk/bl) Wie bereits im letzten Mitteilungsblatt erwähnt, seien verschiedene verkehrsberuhigende Massnahmen zur Umsetzung vorgesehen. Dies schreibt die Gemeinde Hemberg im Mitteilungsblatt. Im Rahmen der Verkehrsplanung seien auch weitere Abklärungen im Zusammenhang mit der Erstellung einer barrierefreien Postautohaltestelle im Dorf Hemberg getätigt worden .

Die Abklärungen für die Einrichtung einer Durchgängerlinie des Postautos von Wattwil-Hemberg-Bächli-St.Peterzell hätten ergeben, dass je nach Angebotsausbau der Linie 185 Kostenfolgen für die Gemeinde Hemberg im Rahmen von jährlich 90'000 Franken bis 180'000 Franken resultieren würden.

Dies vor allem dadurch, weil der gesetzliche Kostendeckungsgrad nicht erfüllt werden könne. Zudem kann auch bei einer Durchgängerlinie nicht auf eine Postautohaltestelle mit Warteraum für die Fahrzeuge verzichtet werden.

Deshalb prüfe der Gemeinderat zurzeit alternative Möglichkeiten, die Postautohaltestelle hinter dem Volg-Gebäude einzurichten. Es sei zudem vorgesehen, in diesem Jahr dazu eine Projektstudie auszuarbeiten. Dabei würden die Bürgerinnen und Bürger über den weiteren Verlauf der Abklärungen informiert.

Mittwoch, 3. März, 13:30 Uhr

Hemberg möchte den Steuerfuss von 138 auf 133 Prozentpunkte senken

Der Hemberger Gemeinderat beantragt beim Stimmvolk eine Steuerfusssenkung. Bild: PD

(gk/bl) Die Investitionsrechnung 2021 sehe Netto-Investitionen in der Höhe von 1’796'000 Franken vor. Dies ist dem Mitteilungsblatt der Gemeinde Hemberg zu entnehmen. Darunter fallen verschiedene Sanierungsprojekte für die Bereiche Schiessanlage sowie Verkehr und Umweltschutz.

Um dem letztjährigen guten Steuerabschluss Rechnung zu tragen, schlage der Gemeinderat nun eine angemessene Steuerfussreduktion von fünf Prozent auf neu 133 Prozentpunkte vor.

Daraus resultiere zwar ein Minus von 347'000 Franken, was angesichts des vorhandenen Eigenkapitals vertretbar sei. Über den Antrag werde an der Urne am Sonntag, 11. April abgestimmt.

Mittwoch, 3. März, 11:27 Uhr

Eine vier Kilometer lange Rundstrecke ist im Hemberg, Scherb, gespurt

Die Bedingungen im Hemberger Scherb laden weiterhin zum Langlaufen ein. Bild: PD

(bl/pd) In tieferen Lagen hat längst der Frühling Einzug gehalten, der Schnee ist verschwunden. Auf einer Höhe von 1'150 Metern, auf der sich die Hemberger Panoramaloipe befindet, ist Langlaufen hingegen weiterhin möglich.

So vermelden die Verantwortlichen, dass ab der Scherbhütte die Verhältnisse erstaunlich gut seien und dadurch ein vier Kilometer langer Rundkurs (Klassisch und Skating) zur Verfügung stehe.

Und weil am Freitag auf dieser Höhe nochmals Schneefälle angesagt sind, könne es sogar sein, dass die Verhältnisse noch besser werden.

Mittwoch, 3. März, 10:56 Uhr

Die Mitglieder des Toggenburger Skiclubs gehören zu den Teilnehmern der Challenge 21 des Grand Prix Migros

Die Jugendlichen des SC Ulisbach beweisen bei ihren Video-Darbietungen viel Fantasie. Bild: PD

(bl) Das Skirennen Grand Prix Migros wird seit 1972 durchgeführt. Unzählige skibegeisterte Jugendliche starteten am Grand Prix. Darunter auch solche, die es bis ganz an die Spitze gebracht haben.

Jüngstes Beispiel ist die Innerschweizerin Corinne Suter, die an den Weltmeisterschaften Mitte Februar die Goldmedaille in der Abfahrt holte.

Weil in diesem Jahr keine Live-Rennen möglich sind, können sich die Skiclubs in mehreren Challenges bewähren. Der Skiclub Ulisbach gehört nicht nur zu den teilnehmenden Skiclubs, er belegte bei den bisherigen «Prüfungen» jeweils ein Platz in den Top 5 bei über 100 mitmachenden Skiclubs.

Bei der k kiosk -Challenge, der vierten Prüfung, wurde erneut die 100er Marke bei den Teilnehmenden geknackt. Insgesamt haben 119 Skiclubs mitgemacht und es wurden 139 Videos hochgeladen. Nun besteht noch bis am Donnerstagabend, 4. März, die Möglichkeit, seinem Favoriten die Stimme abzugeben.

Darunter gehört natürlich der Skiclub Ulisbach, der sich freut, wenn er mit Unterstützung der Region wieder möglichst viele Stimmen erhält, damit sich die Mitglieder erneut über einen Spitzenplatz freuen dürfen. Seine Stimme kann man über die nachfolgenden Links abgeben:

https://www.instagram.com/p/CL7L7cNKXkI/?igshid=12noazok29olf

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1152299418538357&id=130035971129

Mittwoch, 3. März, 10:38 Uhr

Jugendliche waschen Autos

Am 13. März werden in Brunnadern Autos gewaschen. Bild: Urs Bucher

(pd) Zum wiederholten Mal waschen Kinder und Jugendliche Autos, um mit dem Reinerlös Kindern aus Burkina Faso den Schulbesuch zu ermöglichen. Der Anlass findet am Samstag, 13. März, von 10 bis 16 Uhr, beim Baugeschäft Mock/Bischofberger an der Austrasse in Brunnadern statt.

Jugendliche aus der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Unteres Neckertal würden die Autos unter Anleitung aussen und innen reinigen. Die eingehenden Spenden würden mithelfen, armen Familien in Burkina Faso das Schulgeld für ihr Kind zu bezahlen.

Mittwoch, 3. März, 07:43 Uhr

Die Bauarbeiten im Kirchberger Zentrum kommen gut voran

Das Kirchberger Zentrum erhält in den kommenden Jahres ein neues Gesicht. Bild: PD

(bl) Mit der Zentrumsüberbauung erhält Kirchberg ein neues Gesicht. Im August des vergangenen Jahres ist es mit den Abbrucharbeiten der bestehenden Gebäude losgegangen.

Nach den folgenden Aushubarbeiten wird auf der Grossbaustelle zurzeit das Untergeschoss gebaut, in dem unter anderem eine Tiefgarage vorgesehen ist. Bis im Jahre 2024 soll alles fertig und die Gebäude bezugsbereit sein.

Das gute Wetter erlaubt es, dass die Bauarbeiten zügig vorankommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nebst diversen Wohnungen entstehen Gewerberäumlichkeiten. Im Neubau werden auch ein neuer Volg-Dorfladen und die Clientis Bank Toggenburg untergebracht sein.

Dienstag, 2. März, 12:24 Uhr

50 Jahre Katholische Kirche Lichtensteig

Die katholische Kirche in Lichtensteig feiert Jubiläum. Bild: Anina Rütsche

Die Kath. Kirche wurde vor gut 50 Jahren eingeweiht. Dieses Jubiläum wird dieses Jahr mit drei öffentlichen Anlässen begangen. Als Motto gilt, «Nicht Mauern feiern, sondern das Leben in den Mauern».

Oekumenische Toggenburger Landsgmeinde

Am 21. August plant das OK unter dem Präsidium von Fridolin Eisenring in der Kirche eine Oekumenische Toggenburger Landsgemeinde. Unter der Gesprächsleitung von Klaus Ammann, Redaktor Schweizer Radio SRF, werden gesellschaftliche Themen aus Gegenwart und Zukunft diskutiert. Gesprächsteilnehmer sind Bischof Markus Büchel, Pfarrer Martin Schmidt, Kirchenratspräsident der Evangelisch reformierten Kirche, des Kantons St.Gallen und Christian Leitz, Konzernhistoriker und Leiter Nachhaltigkeit UBS.

Leitgedanke ist es, Personen mit Bezug zu Lichtensteig und dem Toggenburg zusammenzuführen. So ist ja Lichtensteig der Gründungsort der UBS. Zudem wird eine Gruppe Jugendlicher ihre Sicht einbringen. Das Publikum kann auch Diskussionsbeiträge liefern. Eingeladen sind alle Toggenburgerinnen und Toggenburger.

Festgottesdienst

Die markant über dem Städtli stehende Förderer-Kirche prägt Lichtensteig seit 50 Jahren. Die ganze Seelsorgeeinheit Neutoggenburg feiert am Sonntag, 5. September, den Festgottesdienst zum Jubiläum. Als Bereicherung sind alle ehemaligen Seelsorgenden und Seelsorgende, die in Lichtensteig aufgewachsen sind, eingeladen. Zu einem Fest gehört auch ein Festessen. Darum sind alle Gottesdienstteilnehmenden zum Austausch beim Apéro und zum Mittagsimbiss in die Freudegghalle eingeladen. Nach dem Essen sind Kurzführungen in der Kirche vorgesehen.

2-Tages-Fahrt zu Förderer-Kirchen

Samstag/Sonntag, 25./26 September organisiert das OK eine Fahrt zu den Förderer-Kirchen in Bettlach und Hérémence. Die Fahrtkosten werden übernommen. Die Teilnehmenden berappen Unterkunft und Verpflegung. - Architekt Walter Förderer hat in der Schweiz zahlreiche Bauten realisiert. So beispielsweise die HSG St.Gallen und als besonders herausragende Werke die Kirchen von Bettlach und Hérémence.

Dienstag, 2. März, 10:27 Uhr

Gemeinde Wattwil schliesst mit einem Überschuss von rund 1,8 Millionen Franken ab

Die Gemeinde Wattwil schliesst das Rechnungsjahr 2020 trotz Pandemie mit einem Überschuss ab. Bild: Hansruedi Kugler

(gk/uh) Die Jahresrechnung des Jahres 2020 der Gemeinde Wattwil schliesst mit einem Überschuss ab. Das stärkt die finanzielle Basis für das anstehende Investitionsvolumen und für die Bewältigung der zu erwartenden Pandemiefolgen. Der Gemeinderat beantragt für die Abstimmung vom 11. April, den Überschuss von rund 1,8 Millionen Franken der Ausgleichsreserve zuzuweisen. Für 2021 budgetiert er bei gleichbleibendem Steuerfuss von 132 Prozent ein Defizit von knapp 2,2 Millionen Franken.

Auch Schulgemeinde und APH Risi mit Überschüssen

Wie jene der Gemeinde schloss auch die Jahresrechnung der Schulgemeinde Wattwil-Krinau besser ab als budgetiert und weist ein positives Ergebnis aus. Dank hoher, im innerkantonalen Vergleich bemerkenswerter Kosteneffizienz konnte die Schulgemeinde ihren Aufwand von total gut 18,8 Millionen Franken dank Minderaufwendungen von rund 330‘000 Franken und Mehrerträgen von rund 160‘000 Franken rund 490‘000 Franken unter Budget halten. Die Mehrerträge setzten sich zusammen aus höheren Schulgeldeinnahmen und Versicherungsleistungen.

Dienstag, 2. März, 09:28 Uhr

Rotes Kreuz verschenkt Blumen



Am «Tag der Kranken» verschenkt das SRK Kanton St.Gallen 3‘700 Orchideen. Bild: Lightfieldstudios / iStockphoto

(pd) Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton St.Gallen setzt am «Tag der Kranken» vom 7. März ein Zeichen und verschenkt im gesamten Kanton 3‘700 Orchideen an kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen, über 1000 davon in der Region Wil/Toggenburg.

Der «Tag der Kranken» hat seinen festen Platz im Jahreskalender der Schweiz. Auch das SRK Kanton St.Gallen bringt an diesem Tag seine Solidarität zum Ausdruck. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Situation weiterhin unsicher. Gerade chronisch kranke Menschen gehören zu den Risikogruppen und leben häufig isoliert. Darum ist es umso wichtiger, kranken Menschen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.

Das Schweizerische Rote Kreuz bietet verschiedene Entlastungsangebote wie den Rotkreuz-Fahrdienst, den Besuchs- und Begleitdienst und den Rotkreuz-Notruf. Anlässlich des «Tag der Kranken» werden zudem in Zusammenarbeit mit Spitex-Organisationen, Tagesstätten, Entlastungsdiensten und Freiwilligen im gesamten Kanton mehr als 3’700 Orchideen an kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen verschenkt. Gemäss Romy Graf, Projektleiterin «Tag der Kranken» beim SRK Kanton St.Gallen, ist die Freude gross bei den Beschenkten.

Die Mitarbeitenden der sozialen Organisationen schätzen es sehr, ein kleines Geschenk abzugeben und so, gerade in diesen schwierigen Zeiten, für Freude zu sorgen.

Was ist der Tag der Kranken

Mit dem Tag der Kranken wird die Bevölkerung einmal jährlich für ein spezifisches Thema im Bereich Gesundheit sensibilisiert. Der Tag soll das Verständnis für die Bedürfnisse kranker Menschen fördern und zur Anerkennung der Tätigkeit all jener beitragen, die sich beruflich oder privat für Patientinnen und Patienten einsetzen. Der «Tag der Kranken» 2021 hat das Motto «verletzlich, aber stark».

Damit soll die Bevölkerung eingeladen werden, offen über das Thema zu sprechen. Krankheiten und Beeinträchtigungen schränken nicht nur körperlich ein, sie haben auch einen Einfluss auf die Psyche. Ob und wie stark eine Krankheit – oder eine Krise wie die Corona-Pandemie – seelisch belastet, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Die Fähigkeit, eine schwierige Situation zu meistern und aus dieser mit einem guten Selbstwertgefühl und manchmal sogar gestärkt herauszugehen, wird in der Fachwelt Resilienz genannt.

Dienstag, 2. März, 07:51 Uhr

Brand im Weiler Gumpist-Vorderlaad – mehrere hunderttausend Franken Sachschaden

Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) Am frühen Dienstagmorgen haben eine Passantin und ein Anwohner einen Brand im Weiler Gumpist-Vorderlaad entdeckt und die Kantonale Notrufzentrale informiert. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, fanden die ersten am Brandort eintreffenden Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden Schopf vor.

Video: FM1Today

Das Feuer hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. Die beiden Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Zum Brandzeitpunkt wehte ein starker Wind. Durch den Funkenflug fing ein nahegelegener Wald ebenfalls Feuer und musste gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Schopf in Vollbrand. Bild: Kapo SG

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen über 100 Feuerwehrangehörige, ein Rettungsteam sowie die zuständige Staatsanwältin im Einsatz. Vom Gemeindepräsidenten wird für das obdachlose Paar eine Unterkunft organisiert. Die Brandursache ist nicht bekannt und wird nun durch die Brandermittler des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Bild: Kapo SG

Montag, 1. März, 18:25 Uhr

Der wohl längste Sennenstreifen der Welt

(gk/ahi) Nach zweieinhalb Monaten coronabedingter Schliessung öffnet das Toggenburger Museum in Lichtensteig am Sonntag, 7. März, wieder seine Tore. Aufwarten tut es mit einer kleinen oder eben langen Sensation. Die Kuratorin staunte nicht schlecht, als sie diesen Winter, aus dem Nachlass des Altstätter Ehepaars Peter und Ria Schaps, einen 431 cm langen Sennenstreifen von Gottlieb Feurer erhielt. Beim Eingang hat er Platz gefunden.

Auf das unsignierte Werk - die frühen Senntumsmaler sahen sich nicht als Künstler - hat wohl ein späterer Besitzer in Druckbuchstaben «Gottl. Feurer 1912» angebracht. An beiden Enden finden sich kleine vertikale Bilder, ein Erkennungszeichen des Künstlers.

Eine ganze Menge Kühe und Kälber fahren auf dem Bild zur Hütte auf die Alp Holdern. Der Flurname «Holdern» (für Holunder) ist seit dem 16. Jahrhundert für Alt St. Johann belegt und befindet sich am Hang bei der Iltiosbahn.

Die Ausstellung ist jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Montag, 1. März, 18:12 Uhr

Motorradfahrerin auf der Mühlaustrasse gestürzt

Die 16-Jährige verletzte sich laut Polizeiangaben eher leicht. Bild: kapo/sg

(kapo/ahi) Am Montagmorgen, kurz nach 7.45 Uhr, hat sich an der Mühlaustrasse in Bazenheid ein Selbstunfall einer Motorradfahrerin ereignet. Dabei verletzte sich die 16-jährige Fahrerin eher leicht.

Die 16-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad von Lütisburg her in Richtung Bazenheid. Dabei verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Motorrad. und stürzte. Sie verletzte sie sich leicht und wurde vom Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1'000 Franken.

Montag, 1. März, 16:48 Uhr

Alternativen bleiben bestehen

Das Lütisburger Gemeindehaus steht Besuchern wieder offen. Bild: PD

(gk/ahi) Auf den 1. März 2021 wurden die Massnahmen des Bundesrates gegen die Ausbreitung des Coronavirus gelockert. Unter anderem können die Verkaufsläden wieder öffnen. Gleichzeitig werden auch die Schalter der Gemeindeverwaltung Lütisburg grundsätzlich wieder geöffnet. Dennoch steht im Mitteilungsblatt der Gemeinde: «Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, nur wenn nötig ins Gemeindehaus zu kommen.» Sämtliche Dienstleistungen werden weiterhin telefonisch, per Mail oder via Post erbracht. Beispielsweise werden die SBB-Tageskarten (GA-Flexi) wie auch Gebührenmarken für die Bioabfuhr weiterhin per Post mit Rechnung zugestellt.

Montag, 1. März, 14:14 Uhr

Apéro trotz virtueller Hauptversammlung

Stefan Diener, Vizepräsident SP Toggenburg und Präsident der SP Alttoggenburg, die am Freitag ihre Hauptversammlung hielt. Bild: PD

(pd/ahi) Nur weil die Hauptversammlung der SP Sektion Alttoggenburg über Zoom durchgeführt wurde, heisst das nicht, dass auf den Apéro verzichtet werden musste. Im Vorfeld hatte der Vorstand ein Apéro-Kit an sämtliche Mitglieder verteilt.

Gastreferent Roman Niedermann, Leiter der Geschäftsstelle des Vereins für soziale Kohäsion und Gemeinwohl, ermöglichte einen Einblick in die Gemeinwohl-Ökonomie. Ein alternatives Wirtschaftsmodell, welches nach wie vor auf Wettbewerb beruht, jedoch nicht nur Wachstum und Gewinn zum Ziel hat sondern das Gemeinwohl.

An der eigentlichen Hauptversammlung schaute Präsident Diener auf das Wahljahr 2020 zurück. Mit der Bestätigung von Schulrat David Mächler in Kirchberg und dem neuen Sitz von Barbara Erni im Schulrat Lütisburg waren die Kommunalwahlen trotz höherer Ziele. Auf einen Einzug der SP in den Gemeinderat Kirchberg muss sich die Bevölkerung noch gedulden. Der Vorstand schaut jedoch zuversichtlich in die Zukunft. Die Sektion hat im Jahr 2020 nämlich ein Rekordhoch bei der Mitgliederzahl erreicht.

Montag, 1. März, 08:24 Uhr

Swiss Volley bricht Meisterschaftsbetrieb ab

Die Meisterschaften der Nationalliga B sowie der 1. Liga, in der beispielsweise der STV Wil spielt, wurden abgebrochen. Bild: PD

(pd/ahi) Swiss Volley bricht die Meisterschaften der Nationalliga B und der 1. Liga ab, weil die vom Bundesrat getätigten Anpassungen im Sportbereich keinen geregelten und fairen Meisterschaftsbetrieb auf nationaler Ebene erlauben.



Seit Ende Oktober sind die Nationalliga B (NLB) und die 1. Liga unterbrochen. Bis zuletzt hat Swiss Volley gehofft, dass die Lockerungen des Bundesrates vom 24. Februar 2021 die Wiederaufnahme dieser beiden nationalen Meisterschaften mit den funktionierenden Schutzkonzepten aber ohne weitere Einschränkungen umgehend ermöglicht.



Eine Tür öffnet sich zwar für semiprofessionelle Ligen, welche ab dem

1. März wieder trainieren dürfen. Auch Wettkämpfe wären möglich. Swiss Volley stuft die NLB als semiprofessionelle Liga ein, doch die finale Entscheidung ob Trainings und Wettkämpfe erlaubt werden, liegt bei den jeweiligen Kantonen und Betreibern der Hallen.



Die 1. Liga wird weiterhin als Breitensport eingestuft. Lockerungen auf Bundesebene können deshalb frühestens per 22. März 2021 erwartet werden.



Sonntag, 28. Februar, 13:53 Uhr

Cédric Noger scheidet in Riesenslalom in Bansko aus

Es will nicht laufen bei Cédric Noger in dieser Saison. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

(sdu) Der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger (SC Speer Ebnat-Kappel) kommt in dieser Saison im Weltcup weiterhin nicht auf Touren. Nachdem er am Samstag beim ersten Riesenslalom im bulgarischen Bansko nur den enttäuschenden 46. Platz erfahren hatte, kam er bei der «Revanche» am Sonntag nicht weit. Auf einer eisigen Strecke fuhr er schon im oberen Streckenteil an einem Tor vorbei und schied aus.

Nun steht für Noger in diesem verkorksten Weltcup-Winter - erst einmal gab es ein paar wenige Punkte - noch ein Riesenslalom an, in zwei Wochen im slowenischen Kranjska Gora. Es ist jener Ort, wo der Wiler vorletzte Saison mit Rang vier sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis erlangt hatte. Davon ist Noger momentan weit entfernt.

Sonntag, 28. Februar, 10:41 Uhr

Die Wattwiler Bikerin startet mit einem neunten Rang in die Rennsaison

Ramona Forchini darf mit ihrer Leistung in Spanien zufrieden sein. Bild: PD

(bl) Gelungener Auftakt in die Saison 2021 für die Wattwilerin Ramona Forchini. Beim Rennen am Samstag im spanischen Banyoles erreichte sie den guten neunten Rang.

Sie zeigte sich aber auch selbstkritisch: «Den Start habe ich leider etwas verschlafen und bin dadurch in den ersten eineinhalb Runden um den dreissigsten Rang rumgekurvt.»

Danach startete die 26-Jährige den Turbo und verbesserte sich auf den neunten Schlussrang. Ihr Rückstand auf die Siegerin betrug zwei Minuten und fünfzig Sekunden. «Mit meiner Platzierung bin ich sehr zufrieden, der Saisonauftakt ist mehr als geglückt.»

Beste Schweizerin war die Rheintalerin Jolanda Neff auf Platz zwei. Sie verlor auf die Britin Evie Richards lediglich 21 Sekunden. Das Podest vervollständigte die deutsche Elisabeth Brandau. Sie verlor auf die Gewinnerin 26 Sekunden.