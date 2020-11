TOGGENBURG-TICKER: Weiter kein gemeinsames Ticket im Obertoggenburg +++ Künstlerisches Plakat wirbt fürs Toggenburg +++ Bumann stinkt's im Bazenheider «Edelweiss» Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 10.11.2020, 12.29 Uhr

Donnerstag, 10. November, 12:22 Uhr

Auch in diesem Winter gibt es kein gemeinsames Ticket im Obertoggenburg

Weiter kein gemeinsames Ticket für die Anlagen im Obertoggenburg: Die beiden Verwaltungsräte konnten sich nicht einigen.

Bild: Benjamin Manser

(rus) So richtig daran glauben, dass das gemeinsame Ticket im Obertoggenburg zurückkommt, mochte vermutlich niemand. Doch nachdem die Aktionäre der Bergbahnen Wildhaus AG an der schriftlich durchgeführten Generalversammlung zugestimmt hatten, noch einmal einen Anlauf zu warten, kam zumindest etwas Hoffnung auf. Denn auch die Toggenburger Bergbahnen signalisierten Gesprächsbereitschaft.

Doch nun berichtet «FM1Today», dass die Gespräch der Verwaltungsräte keine Einigung gebracht hätten. «Es war nicht möglich, die Bedingungen zu schaffen, um ein gemeinsames Ticket anzubieten», wird Urs Gantenbein, Geschäftsleiter der Bergbahnen Wildhaus, zitiert.

Dienstag, 10. November, 07:58 Uhr

Künstlerisches Plakat wirbt fürs Toggenburg

(pd/rus) Toggenburg Tourismus hat ein nach eigenen Angaben einzigartiges touristisches Kunstplakat herstellen lassen. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Werdenberger Grafiker und Künstler Adrian Scherrer sowie der Steindruckerei Wolfensberger in Zürich.

Die in zehn Farben gedruckte Lithografie erscheint in limitierter Auflage und kann ab Mittwoch, 11. November, gekauft werden.

Montag, 9. November, 16:05 Uhr

In der 14. Staffel von «Bumann der Restauranttester» besucht der 61-jährige Sternekoch das Restaurant Edelweiss in Bazenheid. Bild: PD

Restauranttester Bumann bringt Bazenheider «Edelweiss» ins Fernsehen

Seit 2009 greift Restauranttester Daniel Bumann verzweifelten Gastronomen unter die Arme. Mit viel Herzblut coacht er in der 14. Staffel von «Bumann der Restauranttester» acht Restaurants, die um ihre Existenz kämpfen. Unter anderen auch das «Edelweiss» in Bazenheid.

Der Hilferuf erreichte Bumann in Form einer Videobotschaft der Servicemitarbeiterin Antje: Im Restaurant liege permanenter Zigarettengestank in der Luft und ihr Chef nehme die Arbeit zu locker. Als Daniel Bumann das Restaurant betritt, steigt ihm der strenge Geruch von abgestandenem Rauch in die Nase. Wie der Name des Restaurants verlauten lässt, erwartet man gutbürgerliche Schweizer Küche, doch das «Edelweiss» erweist sich als italienisches Restaurant.

Die Vorspeisen schmecken dem Ex-Sternekoch, doch die Hauptgänge lassen zu wünschen übrig. Der Wirt steckt mit einem Defizit von weit über 100'000 Franken tief in den roten Zahlen. Um die wichtigsten Rechnungen zu bezahlen, greifen sogar die Stammgäste in die eigene Tasche.

Kann ein Hypnotiseur Omar helfen seine Zigaretten-Sucht unter Kontrolle zu bringen? Ist das Edelweiss überhaupt noch zu retten und welche Überraschung erwartet den Restauranttester beim Kontrollbesuch nach ein paar Wochen. Die 14. Staffel startet am 24. November auf 3+.

Montag, 9. November, 15:12 Uhr

Samichlaus verzichtet wegen Corona auf Familienbesuche

Die Kolpingfamilie Bütschwil bietet dieses Jahr keine Samichlausbesuche in den Familien an. Bild: PD

(pd/ahi) St. Nikolaus und Schmutzli bleiben dieses Jahr im Wald und begeben sich nicht nach Bütschwil und Ganterschwil. Der Besuch in den Familien wird nicht durchgeführt. Die schwierige Situation mit dem Coronavirus habe zu diesem Entscheid geführt, teilt die jeweils organisierende Kolpingfamilie Bütschwil mit. Den Ausschlag hätten die steigenden Zahlen in den vergangenen Wochen gegeben.

Montag, 9. November, 14:27 Uhr

Neugestaltung des Friedhofs Mogelsberg abgeschlossen

Nach der Umgestaltung des Friedhofs Mogelsberg sind nun ungenutzte Leerflächen verschwunden. Zudem existieren jetzt neue Grabmöglichkeiten, beispielsweise Familienurnegräber. Bild: Urs M. Hemm (9. November 2020)

(uh) Nur noch wenige Bepflanzungarbeiten würden ausstehen, dann sei die Umgestaltung abgeschlossen, sagt Ratsschreiber Andreas Lusti. Am augenfälligsten am neu gestalteten Friedhof in Mogelsberg ist die Begegnungs- und Versammlungszone, wo früher ungenutzter Rasen war. Neu finden auch – einem Bedürfnis der Bevölkerung nachkommend – Familienurnengräber und Kindergräber auf dem Friedhof Platz. Die Gräber der Priester sind nach wie vor an ihrem bisherigen Standort gleich neben der Kirche.

Vor der Sanierung lagen viele Flächen brach. Die Neugestaltung erlaubt es nun, diese sinnvoll zu nutzen. Bild Urs M. Hemm (30. März 2020)

Das Budget von rund 240'000 Franken sei laut Auskunft der Gemeinde eingehalten worden. Lediglich ein Betrag in der Höhe von 30'000 Franken wurde auf das kommende Rechnungsjahr neu budgetiert, um den Garten im Eingangsbereich sanieren zu können und um einen neuen Materialdepotplatz bauen zu können.

Montag, 9. November, 13:40 Uhr

Schwingerverbands-Delegierte stimmen schriftlich ab

Erstmals in der Geschichte treffen sich die Delegierten des St.Galler Kantonalen Schwingerverbands nicht physisch zur Versammlung. Bild: Pascal Schoenenberger

(pd/ahi) Im Monat November tagen die Schwinger im Kanton St. Gallen an ihren Delegiertenversammlungen. Anfangs November treffen sich jeweils die vier Unterverbände im Kanton und Ende November die kantonalen Verbandsdelegierten. Wegen Corona und den Massnahmen des Bundes, kann keine der fünf Delegiertenversammlungen wie gewohnt stattfinden. Die Schwinger haben sämtliche physischen Versammlungen abgesagt und führen den Jahresabschluss zum ersten Mal in der Geschichte schriftlich durch.

Für die Vorstände resultiert daraus ein erheblicher zusätzlicher Aufwand. Sämtliche Schwingclubs müssen die Adressen ihrer Delegierten an die Vorstände senden, damit diese die Unterlagen per Post versenden können. Die Delegierten sind danach aufgefordert, die Wahl- und Abstimmungsresultate schriftlich zur retournieren. Der Vorstand wird dann die Auszählung der Stimmen abwickeln und Mitglieder erneut informieren.

Montag, 9. November, 13:29 Uhr

Keine Fasnacht in Bütschwil, dafür namhafte Vereinsspenden

Die Fasnacht ist auf 2022 verschoben. Spenden wurden gleichwohl verteilt. Bild: PD

(pd/ahi) Auch die Bütschwiler Fasnacht fällt dem Coronavirus zum Opfer. Lange hatte man die Hoffnung nicht aufgegeben, aber nun musste man den vernünftigen Entscheid zur Absage fällen.

Trotzdem freut sich das Fasnachtskomitee Bütschwil, dass anlässlich eines Apéros von Voltige Lütisburg, wiederum namhafte Beträge an Vereine verteilt werden konnten. Zudem wurden 10'000 Franken an die neue Kletterwand im Hallenbad Bütschwil gespendet. Diese ist seit kurzer Zeit in Betrieb und erfreut die Besucher als neue Attraktion.

Montag, 9. November, 10:03 Uhr

40 Jahre lang bei Coop: Bazenheiderin hat Grund zum Feiern

Beatrice Fehr ist seit 40 Jahren für den gleichen Arbeitgeber tätig: Langeweile kam dennoch niemals auf. Bild: PD

Beatrice Fehrs Tätigkeit bei Coop begann am 4. November 1980 im ehemaligen Coop Grüze Park in Winterthur. Als 1985 der Grüze Markt eröffnet wurde, wechselte die gelernte Detailhandelsangestellte – mittlerweile Rayonleiterin – den Arbeitsplatz und leitete später die Abteilung Non Food.

Im September 1991 zog es sie nach Frauenfeld, wo sie die Leitung des damaligen Coop Center Bleiche übernahm, aus dem 1998 der Schlosspark entstand. «Den Bau des Einkaufzentrums habe ich intensiv begleitet und war jeden Tag auf der Baustelle», erinnert sie sich. In Frauenfeld genoss Beatrice Fehr die familiäre Atmosphäre: «Mein besonderes Ritual am Samstagmorgen war es, die Kundschaft am Eingang des Ladens persönlich zu begrüssen.»

Nach elf Jahren in Frauenfeld wechselte sie in die Verwaltung der Verteilzentrale von Coop Ostschweiz-Ticino nach Gossau. Dort leitete sie die neu gegründete Abteilung Warenwirtschaft. «Eine spannende Aufgabe, denn ich durfte die Abteilung von Grund auf aufbauen und mein Mitarbeiterteam zusammenstellen.»

Seit 2017 arbeitet die Bazenheiderin im Controlling. Ihre Aufgabe ist es, die Inventur mit den Verkaufsstellen anzuschauen, zu analysieren, was verbessert werden muss und Hilfestellung zu geben. «Ich finde es toll, dass ich in meinem Arbeitsleben immer wieder neue Herausforderungen hatte und habe. Ich würde meinen beruflichen Weg genauso wiederholen.»

In ihrer Freizeit liebt Beatrice Fehr das Malen von Aquarellen. Ausserdem verbringt sie gerne Zeit in der Natur und begleitet ihren Mann auf die Jagd.

Samstag, 7. November, 16:16 Uhr

Fahrzeugbrand in Bazenheid

(kapo/lw) Am Samstag, kurz nach 09.30 Uhr fing an der Flurstrasse ein Fahrzeug an zu brennen. Der 32-jährige Halter hatte das Auto zuvor auf einem Parkplatz angelassen und war kurz zurück ins Haus gegangen, um etwas zu holen, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Als er wenig später zurückkam, stellte der Mann den Brand fest und meldete ihn bei der Feuerwehr. Vor Ort traf diese auf das brennende Auto und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Das Auto erlitt Totalschaden.

Freitag, 6. November, 15:04 Uhr

Kinderangebote der Katholischen Kirche in Bütschwil-Ganterschwil bis Ende Jahr abgesagt

Bis Ende Jahr fallen die Angebote für Kinder aus. Bild: PD

(pd/dh) Bis Ende des Kalenderjahres sind die «Sunntigsfiire», «Fiire mit de Chliine» und der KiKiBu-Anlass der Kirchgemeinde abgesagt. Auch der Familiengottesdienst am Heiligabend um 17 Uhr findet nicht statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Alternative gibt es in der Kirche Posten, welche über die Weihnachtszeit persönlich besucht werden können.

Die Liste der Gottesdienste in der Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil wird auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg www.seut.ch laufend aktualisiert. Auch kurzfristige Änderungen sind aufgeführt. Ebenso werden auf der Homepage Infos zu den Schutzkonzepten für kirchliche Veranstaltungen und für öffentliche Gottesdienste aufgeführt.

Der Firmgottesdienst am Samstag, 14. November könne nicht öffentlich gefeiert werden, heisst es weiter. Darum werden drei weitere Sonntagsgottesdienste angeboten:

Lütisburg: Samstag, 14. November, 17 Uhr, Eucharistiefeier, P. Brunschwiler

Bütschwil: Sonntag, 15. November, 9 Uhr, Wortgottesfeier mit Kommunion, A. Schmid

Ganterschwil: Sonntag, 15. November, 10.30 Uhr, Wortgottesfeier mit Kommunion, A. Schmid

Freitag, 6. November, 10:27 Uhr

Sinkende Coronazahlen im Toggenburg

Im Wahlkreis Wil werden viele positive Coronatests registriert. Bild: Britta Gut

(rus) Über den Grossteil des Oktobers verzeichnete der Wahlkreis Toggenburg am meisten positive Coronatests in Relation zur Bevölkerung. Während im Toggenburg die Zahlen zu sinken scheinen, stabilisieren sie sich in der Region Wil höchstens. Entsprechend übernimmt der Wahlkreis Wil zum ersten Mal seit dem 1. Oktober wieder die unrühmliche Spitzenposition.

Donnerstag, 5. November, 15:54 Uhr

Von Kriegs- und anderen Fronten: Der langjährige IKRK-Delegierte Michel Meyer aus Neu St.Johann berichtet am kommenden Mittwoch, 11. November, von seinen Erlebnissen.

Das IKRK ist in vielen Ländern der Welt vor Ort. Bild: PD

In seiner Arbeit als Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) , die er von 1986 bis 2017 ausgeübt hat, ist Michel Meyer in Konfliktherden und Kriegsgebieten im Nahen- und Mittleren Osten, im Kaukasus der Ex-Sowjetunion und auf dem afrikanischen Kontinent zum Einsatz gekommen. Seine letzten Jahre bestritt er als Diplomatischer Berater der IKRK-Führung im Bereich multilateraler Beziehungen und Kooperation mit internationalen und regionalen staatlichen Organisationen.

Sei es als Felddelegierter, als Leiter von Aussenposten, als Berater oder als Delegationschef, Michel Meyer hat unzählige Erfahrungen und Begegnungen gemacht, sowohl an der Kriegsfront als auch in deren Umfeld und an Verhandlungstischen mit Kriegsparteien. In Bild und Wort berichtet und erzählt Michel Meyer am Mittwoch, 11. November, um 20 Uhr im Thurparksaal in Wattwil aus seiner Erlebniskiste und versucht, persönlich gefärbte Einblicke hinter die Kulissen humanitären Einsatzes in Kriegssituationen zu vermitteln.

Mittwoch, 4. November, 11:49 Uhr

Wechsel im Verwaltungsrat der Skilift Hemberg AG

Werner Brunner (links) übernimmt den Verwaltungsratssitz von Martin Brunner. Bild: PD

(pd/rus) Zwar fand die Generalversammlung der Skilift Hemberg AG am 31. Oktober im Restaurant Alpstöbli in Hemberg statt, Aktionärinnen und Aktionäre waren aber nicht zugegen. Aufgrund der aktuellen Situation wurden diese mit der Einladung auch gleich mit dem Stimmzettel bedient.

Vor Ort waren deshalb nur die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Finanzverantwortliche sowie Gemeinderat Alexis Frischknecht. Präsident Felix Näf begrüsste diesen als Stimmenzähler, der schon im Vorfeld die eingegangenen Stimmzettel gezählt hatte.

Traktanden alle genehmigt

Sämtliche Traktanden wurden mit sehr grosser Mehrheit genehmigt. Neu im Verwaltungsrat ist Werner Brunner, Hemberg. Er übernimmt die Aufgaben vom ausscheidenden Mitglied des Verwaltungsrats, Martin Brunner. Der gesamte Verwaltungsrat gratuliert Werner Brunner zu seiner Wahl und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Das Skihus Hemberg, wiederum von Marlis Signer und ihrer Familie gepachtet, ist bis zum täglichen Skibetrieb jeweils von Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gesellschaften ist das Skihus auf Voranmeldung auch abends geöffnet.

Mittwoch, 4. November, 09:14 Uhr

Aktuelle Coronazahlen: Toggenburg erstmals seit Monatsbeginn nicht mehr mit den meisten Fällen

Seit Anfang Monat verzeichnete der Wahlkreis Toggenburg im St.Galler Vergleich immer am meisten Coronafälle. Nun ist die Zahl der gemeldeten Fälle der letzten zwei Wochen auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner hochgerechnet aber erstmals tiefer als die eines anderen Wahlkreises. Die Spitzenposition übernimmt das Rheintal.

Mittwoch, 4. November, 06:50 Uhr

Toggenburg: Drei Schwingbotschafter für das Eidgenössische 2025

Jörg Abderhalden, Daniel Bösch und Arnold Forrer (von links) setzen sich für die St.Galler Bewerbung des Eidgenössischen 2025 ein. Bild: PD

(pd/bl) Jörg Abderhalden, Arnold Forrer und Daniel Bösch dominierten während Jahren den Schwingsport und feierten unzählige Siege an Eidgenössischen Anlässen.

Nun stehen die drei Schwingergrössen als Botschafter für die Kandidatur des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes im Fokus. Sie unterstützen die Bewerbung aus der Gallusstadt im Jahre 2025.

Schwingerkönige und Unspunnensieger

1998, das Jahr von Jörg Abderhalden und Arnold Forrer. Die jungen Toggenburger Schwinger reisten als Mitfavoriten in die Bundeshauptstadt an das Eidgenössische Schwing-und Älplerfest. Zurück kamen sie als Schwingerkönig und eidgenössischer Kranzschwinger. Nebst den beiden Toggenburgern reisten damals noch weitere St.Galler Schwinger mit dem Eichenlaub zurück in die Ostschweiz.

Weitere Erfolge kamen in den Jahren danach hinzu. Arnold Forrer sicherte sich nach dem gestellten Schlussgang gegen Jörg Abderhalden in Nyon 2001 den Königstitel. Jörg Abderhalden doppelte 2004 in Luzern nach und gewann dann den dritten Königstitel im Jahr 2007 in Aarau. In jenem Jahr machte auch Daniel Bösch zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Der St.Galler bodigte bereits am Samstag Favorit Martin Grab und sicherte sich am Sonntagabend den ersten Eidgenössischen Kranz.

Im Jahr 2011 gewann Daniel Bösch dann überraschend und entgegen aller Vorhersagen im Dauerregen von Interlaken den Titel am Unspunnenschwinget. Nun stehen die drei Schwingergrössen als Botschafter für St.Gallen im Einsatz und möchten statt Kränze und Titel den grössten Anlass im Schwingsport 2025 in die Gallusstadt holen.

St.Gallen ist die Heimat

Die Stadt St.Gallen ist für die drei Botschafter ihre Heimatstadt und für sie war auch von Anfang an klar, dass sie sich für die Kandidatur einsetzen werden. «Als die Anfrage bezüglich des Botschafters an mich gestellt wurde, musste ich nicht zweimal überlegen», sagt Daniel Bösch.

Auch für den dreifachen Schwingerkönig Jörg Abderhalden war klar, dass er sich für St.Gallen einsetzen wird. «Wir konnten viel vom Kanton St.Gallen und vom St.Galler Kantonalen Schwingerverband profitieren und möchten nun etwas zurückgeben», sagt Jörg Abderhalden.

Arnold Forrer seinerseits hat viele Verbindungen mit dem Kantonshauptort und steht zu hundert Prozent hinter der Kandidatur. «Die Stadt St.Gallen gehört zu mir wie meine Heimat das Toggenburg und ist absolut fähig für eine Durchführung», erklärt Forrer.

Nicht nur durch den Schwingsport kennen die Schwingergrössen ihre Heimatstadt bestens, auch durch die Olma, welche jedes Jahr ein Treffpunkt bei den Schwingern ist. Somit hat St.Gallen mit ihren eigenen Schwingergrössen eine optimale Botschafter für die Kandidatur.



Nachhaltigkeit mit Infrastruktur nützen

Arnold Forrer ist momentan noch der einzige Aktivschwinger unter den drei Botschaftern. Alle drei Botschafter sind als Unternehmer tätig und setzen sich für die Nachhaltigkeit ein. Dies passt zur Bewerbung von St.Gallen, denn das Fest kann mit kurzen Wegen, einer bereits vorhandenen Infrastruktur und einem bestens funktionierendem Verkehrskonzept (Bahn und Auto) bei den Botschaftern punkten.

«Auch die Hotellerie und das Gelände der der Armee in St.Gallen ist optimal und sehr nahe, was mich überzeugt», erwähnte Jörg Abderhalden. Arnold Forrer seinerseits meint: «Die Kaserne Neucheln-Anschwilen ist perfekt für uns Schwinger und trotz Nähe können wir am Abend vom Rummel ums Stadion abschalten».

Dies bestätigte auch Daniel Bösch. Weiter erwähnte der Metzger: «Die Lieferanten der Grossverteiler können dank den Verteilzentren in unmittelbarer Nähe direkt ab Rampe liefern, das ist perfekt.» Somit spürt man von den Botschaftern, dass ihnen die Wirtschaft, Infrastruktur und Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt.

Dienstag, 3. November, 17:39 Uhr

Ricken: Zwei Verletzte nach Kollision

Die Autos wurden beim Unfall stark beschädigt, für die involvierten Personen ging es jedoch glimpflich aus: Sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Bild: Kapo

Am Dienstagmorgen, um 06.35 Uhr, sind zwei Autos auf der Rapperswilerstrasse miteinander kollidiert. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Durch die Kollision wurden ein 23-jähriger Autofahrer sowie eine 29-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Der 23-Jährige fuhr mit seinem Auto von Wattwil in Richtung Eschenbach. Gleichzeitig fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Der 23-Jährige scherte mit seinem Auto aus, um den vor ihm fahrenden Lastwagen zu überholen.

Dabei kam es zur Kollision zwischen seinem und dem entgegenkommenden Auto. Der 23-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Beide Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Spital gebracht.

Die Rickenstrasse war für die Dauer der Unfallräumung gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15'000 Franken.

Dienstag, 3. November, 11:01 Uhr

Wattwil: Überholmanöver endet mit Sturz

Am Montagnachmittag kam es auf der Rickenstrasse zu einem Unfall. Bild: Kapo

(kapo/red) Am Montagnachmittag, kurz vor 15.50 Uhr, ist ein 32-jähriger Mann bei einem Überholmanöver mit seinem Motorrad auf der Rickenstrasse verunfallt. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Der 32-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von Wattwil herkommend in Richtung Ricken hinter einem anderen Fahrzeug. Vor ihnen fuhr ein Lastwagen.

Als der 32-Jährige ausscherte, um die beiden Fahrzeuge zu überholen, setzte das vorausfahrende Fahrzeug ebenfalls zum Überholen an. Der 32-Jährige musste in der Folge stark abbremsen, wodurch er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Dabei zog er sich unbestimmte Verletzungen zu. Er begab sich nach dem Unfall selbständig zu einem Arzt. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Franken.

Dienstag, 3. November, 07:07 Uhr

FC Bazenheid sagt Hallenturnier nun doch ab

Solche Spielszenen wird es in diesem Winter nicht geben. Bild: Beat Lanzendorfer (Bazenheid, 12. Januar 2020)

«Zu Gunsten des Vereins und wegen der Freude am Fussball scheuen wir keinen Aufwand, unser seit 1995 bestehendes Hallenturnier durchzuführen», sagte FC-Bazenheid-Präsident Danny Lüthi noch vor wenigen Tagen. Doch dann kamen die neuen Massnahmen des Bundes. Gestern Abend teilte der Verein auf Facebook mit, dass das Hallenmasters nicht stattfindet.

Auch der FC Neckertal-Degersheim gab am Dienstag bekannt, auf sein Hallenturnier zu verzichten. Die anderen Vereine des Toggenburgs hatten schon früher bekanntgegeben, keine Turniere zu veranstalten.

Montag, 2. November, 13:26 Uhr

Die Märlibühne in der Tonhalle Wil findet statt – Verdammte Baustellen wird auf Frühsommer 2021 verschoben

(pd/sas) Bekanntlich haben die Behörden vergangenen Mittwoch, 28. Oktober, neue Massnahmen zum Umgang mit der Corona-Pandemie angeordnet. Veranstaltungen dürfen aktuell mit bis zu 50 Personen durchgeführt werden. Die Bühne Thurtal hat sich entschieden, auch unter diesen anspruchsvolleren Bedingungen zu spielen, weil sie finden, dass Kulturerlebnisse unter Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen weiterhin möglich sein sollen. Dies schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung.

«Wir sind sehr froh, dass wir in dieser herausfordernden Situation auf die finanzielle Unterstützung durch den Kanton St.Gallen zählen dürfen», heisst es in der Medienmitteilung. Der grosse Saal der Tonhalle in Wil sei geräumig genug, um zwischen den Sitzplätzen der einzelnen Gruppen genügend Abstand zu wahren. Zudem gelten gestaffelte Eintrittskontrollen.

Den aktuellen Stand zum Stück «Eine Woche voller Samstage», in dem das lustige Sams die Hauptrolle spielt, können die Interessierten der Website www.märlibühne.ch entnehmen.

Aufgrund von den Behörden vorgegebenen neuen Massnahmen verschiebt die Bühne Thurtal das Dinnertheater «Verdammte Baustellen» auf Frühsommer 2021. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Verschiebedaten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Montag, 2. November, 11:56 Uhr

Klaus- und Weihnachtsmarkt in Lichtensteig wird abgesagt

In diesem Jahr wird es keinen Klaus- und Weihnachtsmarkt im Städtli geben. Bild: Sascha Erni (Lichtensteig, 8. Dezember, 2019

(pd/sas) Aufgrund der aktuellen Lage und den neuen Schutzbestimmungen des Bundes, welche dazu aufrufen, Kontakte und Menschenansammlungen zu vermindern, hat das OK des Klaus- und Weihnachtsmarktes Lichtensteig einstimmig beschlossen, den diesjährigen Markt vom 5. und 6. Dezember 2020 abzusagen.

«Wir fühlen uns verantwortlich für alle Ausstellerinnen und Aussteller, Mitgestaltenden wie auch Besucherinnen und Besucher. Ein schöner und sinnlicher Einstieg in die Adventszeit konnten wir uns unter diesen Umständen und Vorgaben des Bundes nicht mehr vorstellen und haben daher unsere Vernunft walten lassen», schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung.

Schweren Herzens verschieben sie den Klaus- und Weihnachtsmarkt um ein Jahr und freuen sich schon jetzt, alle am 4. und 5. Dezember 2021 im Städtli Lichtensteig begrüssen zu dürfen. Um den Marktfahrerinnen und Marktfahrer entgegen zu kommen werden die Organisatoren die Standgebühren für nächstes Jahr vergünstigen.

Montag, 2. November, 09:36 Uhr

Selbsthilfegruppe Parkinson Wattwil sagt Treffen ab

(pd/sas) Die beiden nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe Parkinson Wattwil (SHG) in den Monaten November und Dezember werden abgesagt. Die Verantwortlichen haben sich nach Rücksprache mit diversen Verantwortlichen der Parkinson Schweiz und der Kenntnisnahme der neusten Vorschriften des BAG zu diesem Schritt entschlossen. Welche Regelung für das neue Jahr Gültigkeit hat, wird die Gruppe zu gegebener Zeit mitteilen.

Freitag, 30. Oktober, 11:15 Uhr

Kein Rockxmas in Wattwil

Rockxmas und auch das Raclette-Stübli der Wattwiler Vereinde finden 2020 nicht stat. Bild: PD

(rus) Vom 18. bis 20. Dezember hätte im Wattwiler Zentrum wieder das Rockxmas, der etwas andere Weihnachtsmarkt stattfinden sollen. Die neusten Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie verunmöglichten das aber, wie am Zentrum-Znüni des Vereins Zentrum Wattwil am Freitagmorgen bekannt wurde.

Die dritte Austragung des speziellen Weihnachtsmarktes soll nun 2021 stattfinden. Bis dann sollte auch die Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse abgeschlossen sein, Rockxmas könnte zum eigentlichen Einweihungsfest werden.

Freitag, 30. Oktober, 10:31 Uhr

«Lernort Kirche» in Lichtensteig fällt aus

Die neuen Regelungen im Umgang mit dem Coronoavirus haben auch Auswirkungen auf das Angebot der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg. So darf es in einem Gottesdienst maximal 50 Besucher geben. Wer einen Platz auf sicher haben will, kann sich unter der Telefonnummer 071 988 26 84 anmelden. Ein Besuch ohne Anmeldung ist natürlich auch möglich (bis max. 50 Personen). Der spezielle Gottesdienst «Lernort Kirche» für Kinder und Eltern am Sonntag in Lichtensteig ist hingegen abgesagt. An seiner Stelle wird um 9.45 Uhr ein «normaler» Gottesdienst angeboten. Zudem findet ein Gottesdienst mit Beginn um 9.40 Uhr in Wattwil statt.

Freitag, 30. Oktober, 09:04 Uhr

Statt des Besuchs einer Gedenkfeier wird ein individueller Gräberbesuch empfohlen. Bild: Urs Bucher

Seelsorgeeinheiten Bazenheid-Gähwil-Kirchberg und Unteres Toggenburg sagen Gedenkfeier zu Allerheiligen ab; Gottesdienst in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg fällt aus

(pd/ahi) Die Vorgaben des Bundes und das Schutzkonzept des Bistums mit einer Beschränkung der Anzahl Personen auf 50 Personen in Gottesdiensten und auf öffentlichen Einrichtungen erlauben keine offiziellen Gedenkfeiern für die Verstorbenen am Nachmittag vom 1. November. Die Seelsorgenden und die Kirchenverwaltungen der Seelsorgeeinheiten Bazenheid-Gähwil-Kirchberg und Unteres Toggenburg empfehlen einen individuellen Besuch der Gräber auf dem Friedhof.

Auch in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg fallen die Allerheiligen-Gottesdienste pandemiebedingt aus. Das Team ermutigt dazu, das Gedenken an liebe Verstorbene trotzdem in individueller Form zu feiern.

Donnerstag, 29. Oktober, 20:32 Uhr

Mosnang sagt Vorgemeinden 2020 ab

(gem/rus) Normalerweise führt die Gemeinde Mosnang im Vorfeld der Bürgerversammlung mehrere Vorgemeindeversammlungen in verschiedenen Dörfern durch. Dieses Jahr wären im Vorfeld der Versammlung vom 23. November solche in Mühlrüti und Libingen vorgesehen gewesen. Aufgrund der aktuellen Situation werden diese abgesagt. Die Bürgerversammlung soll indes stattfinden.

Donnerstag, 29. Oktober, 13:53 Uhr

Umbau bald abgeschlossen: Migros Wattwil eröffnet am 5. November neu

Die Migros Wattwil, hier vor dem Umbau, eröffnet am 5. November neu. Bild: Beat Lanzendorfer (Wattwil, 3. August 2020)

(pd/rus) Noch bis Mitte nächster Woche wird in der Wattwiler Migrosfiliale gebaut. Am 5. November eröffnen dann sowohl Supermarkt als auch Migros Restaurant in neuem Kleid. Neu bietet der Grossverteiler dann in Wattwil Produkte der Convenience-Linie Migros Daily und Kaffee zum Mitnehmen an.

Das ebenfalls umgebaute Migros-Restaurant böte theoretisch Platz für 162 Gäste. «Aufgrund der aktuell geltenden behördlichen Vorgaben wird das Restaurant mit Trennwänden und leicht reduzierter Sitzplatzanzahl eröffnet», schreibt die Migros.

Donnerstag, 29. Oktober, 13:46 Uhr

Marke geknackt: Bütschwil-Ganterschwil hat nun über 5000 Einwohner

(gem/rus) Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil wächst. Ende des letzten Jahres lag die Einwohnerzahl nur noch ganz knapp unter 5000. Diese Grenze wurde jetzt auch geknackt, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilt. Die Marke erreicht wurde beim Zuzug der Familie Stefanie und Manuel Hausammann mit ihren beiden Kindern Jara und Lorin.

Donnerstag, 29. Oktober, 07:45 Uhr

Bütschwil-Ganterschwil erlässt Vereinen die Raummieten

(gem/rus) Für die Benützung der Infrastruktur bezahlen die Vereine in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil eine jährliche Gebühr beziehungsweise eine Raummiete, beispielsweise für die Nutzung der Turnhallen. Weil die Vereine von der Coronakrise auch stark betroffen seien, müssen sie für das Jahr 2020 diesen Beitrag nicht bezahlen. Für die Gemeinde mache das rund 6500 Franken aus.

Donnerstag, 29. Oktober, 07:30 Uhr

Vorerst keine Spiele mehr in der 2. Liga interregional

Im August duellierten sich Bazenheid und die U20 des FC Wil in der 2. Liga Interregional. Solche Szenen wird es vorerst nicht mehr geben. Bild: Benjamin Manser (Bazenheid, 22. August 2020)

(rus) Für die U20 des FC Wil sowie die ersten Mannschaften von Uzwil und Bazenheid ist die Saison vorübergehend unterbrochen, aber nicht abgebrochen. Das vermeldet die Amateur-Liga auf ihrer Webseite. Die nicht ausgetragenen Meisterschaftsspiele und auch die Qualifikationsspiele im Cup sollen im Frühjahr 2021 nachgeholt werden.

Donnerstag, 29. Oktober, 07:17 Uhr

Keine Herbstschau in Wattwil

Sie wurde 2019 «Miss Toggenburg»: Kuh Regina von Christian Näf, Brunnadern. Bild: Franz Steiner

(rus) Am Samstag hätte in der Markthalle in Wattwil die Toggenburger Schau stattgefunden. Die letzte Viehschau der Region ist jeweils der traditionelle Abschluss der Saison. Doch nachdem schon die ganze Saison wegen des Coronavirus arg in Mitleidenschaft gezogen worden war, fällt nun auch der Abschlussanlass aus. Die neuen Massnahmen des Bundes verunmöglichten eine Durchführung, liessen die Organisatoren verlauten.

Mittwoch, 28. Oktober, 13:36 Uhr

Der Spatenstich ist erfolgt: Der TC Bütschwil erweitert sein Clubhaus

Ein grosser Zuwachs an Neumitgliedern erfordert grösseren Raumbedarf: Der Anbau ermöglicht dem TC Bütschwil bessere Raumverhältnisse. Bild: PD

(pd/uh) Im Jahr 2016 konnte der Tennisclub Bütschwil seine bestehenden Plätze sanieren und die Anlage mit einem dritten Platz erweitern. Seither konnte ein erfreulicher Mitgliederzuwachs registriert werden, von dem auch die Nachwuchsabteilung profitieren kann, schreibt der Tennisclub Bütschwil in einer Mitteilung.

Die Plätze werden rege benützt und zusätzliche Mannschaften beteiligen sich an den Interclubmeisterschaften von Swiss Tennis. Diese positive Entwicklung hat jedoch auch negative Auswirkungen: Der Platz im Clubhaus wurde zunehmend enger, insbesondere im Garderobenbereich. Auch sind die heutigen Raumverhältnisse für Platzwart und Tennislehrer unbefriedigend oder fehlen gänzlich.

Dank grosszügiger Beiträge von Sport-Toto, Gemeinde, Lokalbanken, der Fasnachtsgesellschaft und weiterer Sponsoren kann nun ein Anbau ans bestehende Clubhaus realisiert werden. Coronabedingt konnten am Spatenstich nur die direkt am Bau Beteiligten anwesend sein.

Der Verein wird aber sicher eine Gelegenheit finden, um sich nach Fertigstellung des Baus bei den zahlreichen Unterstützern gebührend bedanken zu können.

Mittwoch, 28. Oktober, 10:42 Uhr

Optimierung der Energieproduktion: Die Bauarbeiten im Energiepark Bazenheid des ZAB kommen planmässig voran

Das Fahrwerk für den über 80 Meter hohen 1‘000-Tonnenkran, welcher Ende November die neue Feuerung und den neuen Kessel ins Betriebsgebäude einhieven wird, steht in Bazenheid bereits vor Ort. Bild: PD

(pd/uh) Nachdem die Delegierten des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) im Frühjahr 2019 einen 63-Millionen-Franken-Kredit zur Optimierung des Energieparks einstimmig genehmigt hatten, kommen die aufwändigen und äusserst komplexen Bauarbeiten planmässig voran.

Nach Abschluss des Projekts wird der ZAB in der Lage sein, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden an Dampf, Wärme oder Strom optimiert, saison- und nachfragegerecht abdecken zu können.

Während in den Jahren 2012 bis 2014 mit dem Ersatz der Feuerung und des Kessels der Ofenlinien 1 und 2 sowie der Inbetriebnahme einer 40-bar-Turbine die thermischen Anlagen in Bazenheid teilerneuert wurden, wird mit dem laufenden Bauprojekt der Energiepark Bazenheid bis Mitte 2022 nochmals wesentlich und nachhaltig optimiert.

Bauarbeiten auf Kurs

Im Zentrum des Umbauprojekts stehen der Ersatz der Feuerung und des Kessels der Verbrennungslinie 3, der Ersatz der Entstaubungsanlagen sowie der Ersatz der nasschemischen Reinigung aller Linien mit einer Trockenreinigungsstufe.

Der ZAB befindet sich mit den Bauarbeiten rundum auf Kurs – dies während laufenden Betriebs. Ende Juni konnte die aus dem Jahr 1984 stammende Ofenlinie 3 nach 36 Betriebsjahren ausser Betrieb genommen und im Sommer zurückgebaut werden.

Momentan laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der neuen Feuerung und des neuen Kessels, welche Ende November mit einem 1'000-Tonnenkran eingehievt werden sollen. Die neue Feuerung mit dem neuen Kessel stellen energetisch betrachtet das «Herzstück» des Umbaus dar.

Leuchtturm im Energietal

Mit dem Umbau wird die Betriebseffizienz der Anlagen wesentlich verbessert. Im Vordergrund stehen die Reduktion des Eigenenergiebedarfs und die effizientere Produktion. Mit all den geplanten Massnahmen wird es möglich sein, den Eigenenergieverbrauch um 20 bis 30 Prozent zu senken.

Wärmezentrale für das Fernwärmenetz Bazenheid und Kirchberg im Energiegebäude des ZAB. Bild: PD

Damit werden am Standort Bazenheid optimale Rahmenbedingungen für eine flexible Energiebewirtschaftung, aber auch ideale Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der externen Energienutzung geschaffen, beispielsweise die Versorgung kommunaler bis hin zu regionaler Fernwärmenetze.

Zudem kann die Flexibilität in der Energieproduktion mit einer vermehrten Ausrichtung auf Bedarf und Nachfrage gesteigert werden. Das Projekt steht so im Licht einer nachhaltigen Klima- und Energiepolitik in der ganzen Region.

Der ZAB schafft mit dem Projekt aber auch eine betriebliche Redundanz, um jederzeit die Versorgungsgarantie sicher zu stellen.

Fernwärmenetz nimmt Formen an

Pünktlich zu Beginn der kälteren Jahreszeit konnte in diesem Herbst die vierte Etappe des Fernwärmenetzes Bazenheid abgeschlossen werden. Während im ersten vollen Betriebsjahr (2018) das Bazenheider Fernwärmenetzes 2'540 MWh Wärme bezogen hat, verdoppelte sich die Menge bereits im Jahr 2019 auf 5'140 MWh.

Die Hochrechnung für das Jahr 2020 geht von rund 8'500 MWh aus. Im kommenden Jahr soll schliesslich auch mit dem Bau des Fernwärmeasts ins Dorf Kirchberg begonnen werden. Das Wärmenetz Bazenheid-Kirchberg dürfte im geplanten Endausbau jährlich rund 20'000 MWh ab dem Energiepark des ZAB beziehen.

Nach dem Umbau des Energieparks Bazenheid werden jährlich insgesamt 400‘000 bis 450‘000 MWh Wärme zur Nutzung verfügbar sein. Der ZAB ist somit mit seiner Infrastruktur künftig in der Lage, den Bedarf für verschiedene Fernwärmenetze jederzeit und nach Massgabe der saisonalen Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen.

Über die Fernwärme wird der Verwaltungsrat des ZAB die Delegierten anlässlich der Delegiertenversammlung vom Freitag, 27. November, informieren.

Dienstag, 27. Oktober, 16:00 Uhr

Leserbild: Schon in Halloween-Stimmung

(red) Beim Anblick dieser Kürbisse kommt Leser Ruedi Giezendanner aus Ebnat-Kappel nicht umhin, sich zu fragen, was konsumiert wurde: «Zu viel Süsses oder Saures?»

Dienstag, 27. Oktober, 13:30Uhr

Projekt zum Thema Trinkwasser wird ausgezeichnet

Die Lokalgruppe St.Gallens - Viva con Agua - ist für ihr Projekt zum Thema sauberes Trinkwasser mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden. PD

(pd) Das Projekt «Viva con Agua: Gründung der Local Crew St.Gallen» ist mit dem ersten Platz des 16. Jugendprojekt-Wettbewerbs des Kantons St.Gallen ausgezeichnet worden. Ziel des Projekts der Nesslauer Gruppe war es, auf Festivals, Konzerten sowie an Sportveranstaltungen Geld für sauberes Trinkwasser weltweit zu sammeln. Seit der Gründung von «Viva con Agua St.Gallen» sind bereits fast 20000 Franken gesammelt sowie ein Benefizkonzert organisiert worden. Der Preis war auf 1400 Franken dotiert.

Mit dem zweiten Platz, dotiert mit 1100 Franken, ausgezeichnet worden ist ein Projekt aus St.Gallen mit dem Namen «Get Together». Ziel des Projekts ist es, Treffen zwischen Asylsuchenden oder Geflüchteten und Schweizer Jugendlichen zu organisieren. Mit dem dritten Platz, dotiert mit 950 Franken, ausgezeichnet worden ist das Projekt «Politbox Gossau», dessen Ziel es ist, dass Jugendliche die lokale Politik mitgestalten können.

Auf dem 4. Platz, dotiert mit 550 Franken, landete das Projekt «Aufgeben? - Durchhalten!» einer Gruppe aus Degersheim. Das Projekt entstand als eine Abschlussarbeit der Fachmittelschule und hatte das Ziel: «Schreiben und Gestalten eines Bilderbuches zu Optimismus und Pessimismus für Kinder im Vorschulalter.» Das Bilderbuchprojekt ist mit einem zweiten Projekt verknüpft, einem Zeichnungshilfestellungs-Heft; «Wenn Striche lebendig werden».

Die Jury hat sich zwischen elf digital präsentierten Projekte entscheiden müssen. Mehr Informationen zum Wettbewerb unter: www.jugendprojekte.ch

Montag, 26. Oktober, 21:22 Uhr

Bühne Thurtal verkündet Pläne für die aktuelle Saison

Im Sommer 2021 soll das für den letzten Sommer geplante Stück über Ulrich Zwinglis Frau im Hof des Klosters Fischingen aufgeführt werden.

Bild: Nik Roth

(miz) Mit Spannung und Unbehagen erwartet die Kulturszene die Pressekonferenz des Bundesrates am Mittwoch – dort werden die neuen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet. Und es könnte auch das Kulturleben treffen. Doch die Bühne Thurtal ist optimistisch: Per Livestream und Youtube-Video meldet sich das kleine Off-Theater aus Herisau und gibt die Pläne für die aktuelle Saison bekannt.

Simon Keller. Bild: PD

Der gebürtige Hemberger Simon Keller, Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter, lässt zuerst die vergangene pandemiebedingt verkürzte Saison Revue passieren, bevor er mit Unterstützung zweier Darsteller die Pläne enthüllt. Die verschobenen Stücke werden nachgeholt, das Kinderstück «Eine Woche voller Samstage» wird in einem grösseren Raum aufgeführt. Und man plane ein Stück rund um die Probleme des abgesagten Freilichtspiels «Zwinglis Frau», das werde eine rasante Komödie, so Keller.

«Rasante Komödie» über den Sommer 2020 in Planung

Das Kinderstück «Eine Woche voller Samstage» feiert am 25.November in der Tonhalle Wil Premiere, es wird dort gespielt bis 13.Januar 2021. Die direkt vor dem Lockdown fixfertig geprobte Dinnerkomödie «Verdammte Baustelle» wird nun am 7., 9. und 10.Januar 2021 im Eisenwerk Frauenfeld aufgeführt – und soll auch gestreamt werden.

Im Sommer 2021 wolle man dann das Freilichtheater «Zwinglis Frau» im Klosterhof Fischingen nachholen, Premiere ist am 17.Juli 2021. Die Tribüne werde grösser gebaut, so, dass das Publikum mit Abstand sitzen könne.

Zudem schreibe die Bühne Thurtal ein Stück über die Situation vom Sommer 2020, «eine rasante Komödie» kündigt Keller an. Sie soll handeln von der Entstehung rund um «Zwinglis Frau», von arroganten Schauspielern, von einer Produktion, die sie nicht im Griff haben, von einer Klosterleitung, die nicht spielen lassen wolle.

Aufruf zum Theaterbesuch

Simon Keller endet das Video mit einem Aufruf: Theater zu machen, das sei nicht ihr Hobby, sondern ihr Job. Nirgends sei die Ansteckungsrate niedriger als im Theater. Vielleicht sehe man sich bald, im Theater, wo man sich für zwei, drei Stunden ablenken lassen könne von der Situation da draussen.

Montag, 26. Oktober, 16:12 Uhr

Martinimarkt Mogelsberg findet nicht statt

Der Martinimarkt Mogelsberg, hier ein Bild vom November 2019, fällt dieses Jahr «Corona» zum Opfer. (Bild: Urs M. Hemm)

(mkn) Der Martinimarkt im Dorfzentrum von Mogelsberg ist ein Fixpunkt im vorweihnächtlichen Kalender des Neckertals. Der Markt ist immer gut besucht und auch bei den Ausstellern populär. War, muss man jetzt sagen.

Wie dem Internet-Auftritt des Martinimarkts Mogelsberg zu entnehmen ist, ist der Anlass für dieses Jahres wegen der Coronapandemie abgesagt. Nächstes Jahr soll er aber wieder durchgeführt werden. Das Datum, der 6. November, ist schon fix.

Montag, 26. Oktober, 15:19 Uhr

Selbstunfall mit Verletzten in Mühlrüti

Das Unfallauto kam von der Strasse ab und fuhr über Wiesland. Bild: Kantonspolizei

(kapo/mkn) Am Sonntagabend, kurz nach 20.15 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto und vier Passagieren vom Kanton Zürich herkommend in Richtung Passhöhe. Dabei geriet das Auto aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Das teilte die Kantonspolizei heute Morgen mit.

Anschliessend kam das Auto von der Strasse ab, befuhr das Wiesland und kollidierte frontal mit einem Baumstrunk. Durch den Unfall wurden zwei 16-jährige Personen im Auto leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden.

Montag, 26. Oktober, 14:00 Uhr

Ueli Rotach ist PluSport Newcomer des Jahres

Beim Skifahren fühlt sich Ueli Rotach aus Ulisbach frei. Bild: PD

(pd) Der 18-jährige Skifahrer Ueli Rotach aus Ulisbach ist von der Jury der Behindertensport-Organisation PluSport sowie dem abstimmenden Publikum zum Newcomer des Jahres gewählt worden.

Der Skifahrer hat als 5-jähriger einen Hirnschlag erlitten. Die Konsequenzen: «Der Hirnschlag hat beide Hirnhälften erwischt, die Motorik und die Sprache», erklärt Rotach. Der Toggenburger hat sich ins Leben zurückgekämpft und macht seit dem Sommer eine Lehre als Polymechaniker. Sein grosser Traum sind die Paralympics.

Mit der Auszeichnung Newcomer des Jahres wird Rotach Nachfolger der Schwimmerin Nora Meister. Neben dem Toggenburger Skifahrer nominiert waren Flore Espina (Dressurreiten), Sofia Gonzalez (Leichtathletik), Luzia Joller (Snowboard), Leo McCrea (Schwimmen) sowie Christof Wynistorf mit Guide Hervé Krebs (Rad).

Montag, 26. Oktober, 12:27 Uhr

Raiffeisenbanken und Chääswelt kooperieren im Toggenburg

Die Vertreter der Raiffeisenbanken und der Chääswelt Toggenburg sind optimistisch für die künftige Kooperation. Bild: PD

(pd/mkn) Am Dienstag, 20. Oktober, unterzeichneten die Toggenburger Raiffeisenbanken und die Chääswelt Toggenburg einen langfristigen Partnerschaftsvertrag. Das teilen die beiden Seiten heute mit. Ziel der Kooperation sei es, die kulinarische Vielfalt im Tal bekannter zu machen und gemeinsam neue Impulse im Toggenburg zu setzen, heisst es weiter. «Mit den Toggenburger Raiffeisenbanken hat die Chääswelt einen Partner gefunden, der die gleichen Werte wie sie vertritt» sagt Christof Gasser, Geschäftsleiter der Chääswelt Toggenburg.

«Die drei Toggenburger Raiffeisenbanken sind stark im Tal verwurzelt und ihnen liegt die Region ebenfalls sehr am Herzen», ergänzt Thomas Bleiker, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Obertoggenburg. Somit sei eine Zusammenarbeit die logische Konsequenz. Auch die Mitglieder der Toggenburger Raiffeisenbank können sich über die Zusammenarbeit freuen. Sie werden in Zukunft von Vergünstigungen profitieren.

Montag, 26. Oktober, 10:25 Uhr

Der Bettelmann bettelt nicht: Die Aufführungen in Ebnat-Kappel sind abgesagt

Die letzte Probe: Der Bettler verwirrt eine Hochzeitsgesellschaft. Bild: PD

(mkn/pd) Die Produktionsleitung hat entschieden, alle Aufführungen des Theaterstücks «Bettelmann» im Dömli in Ebnat-Kappel abzusagen. Das teilten die Initianten der Aufführungen heute Morgen mit. Das Stoppsignal kommt kurz vor der Hauptprobe und fünf Tage vor der Premiere.

Christian Heeb, Produktionschef, bedauert, dass es die Umstände nicht zulassen, momentan eine Aufführung mit rund 30 Protagonisten auf und hinter der Bühne durchzuführen. Es bestehe auch das Risiko, dass Mitglieder des Ensembles ausfallen könnten, heisst es weiter. Im Communiqué wird auch angedeutet, dass der Vorverkauf schlecht gelaufen ist.

Die Kosten für die bereits reservierten oder schon bezahlte Tickets werden vollumfänglich in den nächsten Tagen zurückerstattet, hält die Produktionsleitung zum Schluss fest.

Sonntag, 25. Oktober, 14:45 Uhr

Ramona Forchini ist Weltmeisterin

Ramona Forchini gewinnt die Marathon-Mountain-Bike-Weltmeisterschaft in der Türkei. Bild: PD

(rus) Die Toggenburger Mountain Bikerin Ramona Forchini hat am Sonntag die Weltmeisterschaft im Bikemarathon gewonnen. Sie bewältigte die 80,9 Kilometer lange Strecke im türkischen Sakarya in drei Stunden, 42 Minuten und 18 Sekunden. Die Zweitplatzierte Polin Maja Wloszczowska liess sie im Schlusssprint hinter sich.

Freitag, 23. Oktober, 20:31 Uhr

In Quarantäne: Volley Toggenburg muss seine Spiele verschieben

(bl) In der vierten Runde der Nationalliga A wären die Frauen von Volley Toggenburg am Samstag zu Gast bei Spitzenreiter Sm'Aesch Pfeffingen gewesen. Tags darauf wäre das Heimspiel gegen Val-de-Travers auf dem Programm gestanden. Wegen diverser Corona-Verdachtsfälle in der Mannschaft, die Befunde nach den Tests stehen noch aus, fallen vorderhand beide Spiele ins Wasser. Die betroffenen Spielerinnen befinden sich in Quarantäne.

Freitag, 23. Oktober, 20:21 Uhr

Alle Futsal-Spiele der Premier League sind abgesagt – auch Futsal Uzwil – Futsal Maniacs Wettingen

(bl) Am Sonntagnachmittag wäre es in der Lichtensteiger Freudegghalle zum Premier-League-Spiel Futsal Uzwil – Futsal Maniacs Wettingen gekommen. Daraus wird nichts. Der Verband hat sämtliche Futsalspiele des Wochenendes abgesagt.

Freitag, 23. Oktober, 14:14 Uhr

In Quarantäne: Spiel der Frauen zwischen dem FC Ebnat-Kappel und dem FC Uzwil abgesagt

(bl) Weil sich wegen eines Coronafalles drei Spielerinnen des Zweitligisten Ebnat-Kappel in Quarantäne begeben mussten, fällt das Meisterschaftsspiel vom Samstagabend gegen Uzwil aus.

Die aus dem gleichen Grund vor einer Woche verschobene Partie gegen Linth-Schwanden wurde auf den kommenden Mittwoch, 28. Oktober, terminiert. Ebnat-Kappel – Uzwil soll am Mittwoch, 4. November nachgeholt werden.

Die Ebnater Spielerinnen und Trainer Sead Karalic sind zu einer Zwangspause verdonnert worden. Bild: Beat Lanzendorfer

Freitag, 23. Oktober, 11:15 Uhr

Ausserordentliche Kirchbürgerversammlungen in der Gemeinde Kirchberg: Gleiche Zeiten – neue Räumlichkeiten

(bl) Am kommenden Mittwoch, 28. Oktober, laden die katholischen Kirchgemeinden von Bazenheid, Gähwil und Kirchberg zu ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen ein. Themen sind die Wahl des neuen Pfarrers sowie die Auftragserteilung zur Vereinigungsabklärung betreffend der Kirchenverwaltungen.

Um in Zeiten der Coronakrise die Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten zu können, finden die Veranstaltungen nicht in den ursprünglich publizierten Räumlichkeiten, sondern in den katholischen Kirchen der drei Dörfer statt. Startzeiten: Bazenheid, 18.45 Uhr, Kirchberg, 19.30 Uhr, Gähwil, 20.15 Uhr.

Die ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen werden am nächsten Mittwoch in die katholischen Kirchen (hier jene in Bazenheid) der Dörfer verlegt. Bild: Beat Lanzendorfer

Freitag, 23. Oktober, 11:10 Uhr

Fischingen: Mit über 1 Promille unterwegs

Übermässiger Alkoholkonsum wurde einem Autofahrer in Fischingen zum Verhängnis. Er ist seinen Führerausweis los. Bild: Nana Do Carmo

(kapo) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr an der Fischingerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 25-jährigen Schweizer einen Wert von 0,65 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Donnerstag, 22.Oktober, 16:51 Uhr

Neue Vereinbarung und Bauprojekte beim BütschwilerSeniorenzentrum Solino

(pd/dh) Die Totalrevision der Zweckverbandsvereinbarung für das Seniorenzentrum Solino konnte abgeschlossen werden. Der Kanton hat die neue Vereinbarung genehmigt und per 13. Juli 2020 in Kraft gesetzt, teilt das Seniorenzentrum mit.

Von zentraler Bedeutung sei der neue Zweckartikel. So können künftig zusätzliche durchlässige Angebote mit Bereich Wohnen, Betreutes Wohnen, Wohnen mit Serviceleistungen und internen ambulanten Dienstleistungen angeboten werden. Neu hat zudem jede Verbandsgemeinde Anspruch auf je einen Sitz im Verwaltungsrat und in der Kontrollkommission. Das Verwaltungsratspräsidium verbleibt auch künftig in der Standortgemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Die Delegiertenzahl wird sich auch künftig nach Massgabe der Beteiligung der Verbandsgemeinden zusammensetzen.

Das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil steht bald unter neuer Führung. Bild: PD

Bauprojekte in Vorbereitung

An der Delegiertenversammlung 2020 ist der beantragte Projektierungskredit von 287'000 Franken für das Projekt «Solino plus» genehmigt worden, heisst es weiter. Geplant ist die Realisierung eines Neubaus auf der Ostseite. Man gehe von Baukosten von etwas über neun Millionen Franken aus. Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung soll im Herbst 2021 über den notwendigen Baukredit abstimmen.

Das Coronavirus hinterlasse auch im «Solino» Spuren, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Der genaue Umfang sei noch unklar.

Nachfolgeregelung für die Geschäftsleitung

Leiter Markus Brändle geht in Pension. Bild: PD

Im Herbst 2021 wird Markus Brändle nach über 20-jähriger Tätigkeit als Gesamtleiter des Regionalen Seniorenzentrum Solino in Pension gehen. Die interessante und vielseitige Stelle für eine neue Geschäftsleiterin oder einen neuen Geschäftsleiter wird zur Bewerbung ausgeschrieben.

Donnerstag, 22. Oktober, 14:09 Uhr

Wanderung Wildhaus Summrigchopf vom 27.Oktober abgesagt

(dh) Aus aktuellen Gründen, namentlich der steigenden Coronafallzahlen, wird die Wanderung Wildhaus Summrigchopf – vorbei an den Streuweiden abgesagt. Dies teilt der Veranstalter St.Galler Wanderwege am Donnerstag mit. Für die Wanderung vom 5. November werden die Bestimmungen des BAG und des Kantons abgewartet.

Donnerstag, 22. Oktober, 13:55 Uhr

SRFT schafft eigenes rheumatologisches Angebot in Wil und Wattwil

(pd/dh) Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) erhält mit Dr. med. Natalie Köger eine eigene Spezialistin für Rheumatologie, teilt die Spitalregion mit. Köger baut zunächst ein neues rheumatologisches Angebot im Spital Wil auf, wird ab 2021 aber auch die rheumatologische Sprechstunde im Spital Wattwil betreuen, die noch bis Ende Jahr vom langjährigen Konsiliararzt Michael Späth geführt wird.

Mit der Anstellung von Natalie Köger bietet die SRFT zum ersten Mal in ihrer Geschichte eigene rheumatologische Sprechstunden und Behandlungen an. Bild: PD

Die 43-Jährige war bereits von 2007 bis 2009 als Assistenzärztin und von 2010 bis 2015 als Oberärztin Medizin im Spital Wil tätig. Natalie Köger hat zuletzt am Kantonsspital St.Gallen als Oberärztin in der Klinik für Rheumatologie gearbeitet.

Die Rheumatologie beschäftigt sich mit zahlreichen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Diese können lokalisiert auftreten aber auch auf den ganzen Körper verteilt sein. Bei einigen dieser Erkrankungen sind auch andere Organsysteme (Haut, Nerven, Herz, Lunge oder Niere) betroffen, wobei oft ein Zusammenhang mit dem Immunsystem besteht. Aufgrund dieser Komplexität sei eine exakte und rasche Diagnose häufig eine Herausforderung.

Donnerstag, 22. Oktober, 12:18 Uhr

Wegen Coronavorschriften: Mosnanger Fasnacht vom Februar bereits abgesagt

Bilder wie hier am Maskenball Anfang 2020 wird es 2021 nicht geben: Die Mosnanger Fasnacht ist abgesagt. Bild: PD

(pd/rus) Nun trifft es auch die Mosnanger Fasnacht: Wegen der Coronavorschriften gaben das Fakomo, die IG Mosliger Fasnacht und die Guggemusig Moslig am Donnerstag bekannt, auf die Durchführung der Fasnacht zu verzichten. Sie wäre vom 11. bis 14. Februar geplant gewesen. Man sei «schweren Herzens» zu diesem Entschluss gelangt, schreiben die Verantwortlichen.

Die Hoffnungen auf eine «Fasnacht light» hätten sich zerschlagen, als ein Tanzverbot, eine Masken- und Sitzpflicht zu den Vorschriften dazu kamen. Ein echtes Fasnachtserlebnis sei so in weite Ferne gerückt. Auch der Umzug werde nicht stattfinden. «Auch für Aussenveranstaltungen gelten die Coronavorschriften. Der Vorbereitungsaufwand wäre für Vereine und Schulen schlicht zu hoch, nur um den Umzug kurz zuvor absagen zu müssen», ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Neben dem Umzug sind somit auch Maskenball mit Beizenfasnacht, Shuttleservice, Narrengemeinde und diverse weitere Programmpunkte abgesagt. Ein ganz klein wenig Hoffnung gibt es aber noch: «Die Mosliger Fasnächtler halten sich auch in den nächsten Monaten bereit, spontan auf Lockerungsschritte zu reagieren.»

Donnerstag, 22. Oktober, 09:43 Uhr

FC Netstal – FC Ebnat-Kappel zum zweiten Mal verschoben

(bl) Das Meisterschaftsspiel der 3. Liga (Gruppe 4) zwischen Netstal und Ebnat-Kappel konnte im September wegen eines Coronafalles im Umfeld der Glarner nicht stattfinden. Als Verschiebedatum wurde der 21. Oktober vereinbart. Weil Tests im Umfeld des FC Netstal erneut positiv ausfielen, musste die Partie wiederum abgesagt werden. Ein neues Datum steht zurzeit noch nicht fest.

Die Spieler des FC Ebnat-Kappel konnten sich die Reise am Mittwochabend ins Glarnerland sparen. Bild: Beat Lanzendorfer

Donnerstag, 22. Oktober, 09:25 Uhr

Einen seltenen Pilz-Fund gemacht

Jakob Brändle, in Mosnang als «Pilzlimaa» bekannt, hat einen Vierling-Steinpilz gefunden. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Der Mosnanger Jakob Brändle, im Dorf als «Pilzlimaa» bekannt, hat am Mittwoch zum Abschluss der Pilz-Saison einen seltenen Fund gemacht. Im Wald unterhalb des Schnebelhorns fand er einen Vierling-Steinpilz. Nach der eher mittelmässigen Pilz-Saison zeigte er sich darüber überglücklich. «Einen Drilling habe ich schon einmal gefunden, aber auf einen Vierling bin ich in den vergangenen 50 Jahren noch nie gestossen.»

Mittwoch, 21. Oktober, 15:31 Uhr

Corona im Toggenburg: Erstmals mehr als 500 Fälle auf 100'000 Einwohner innert 14 Tage

In den letzten 14 Tagen wurden im Wahlkreis Toggenburg 236 positive Coronatests gemeldet. Hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wären das 507 positive Tests. Der Bund klassiert ein Gebiet im Ausland dann als Risikogebiet, wenn es mehr als 60 Fälle auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten 14 Tagen aufweist.

Einkaufen nur noch mit Maske: Die hohen Coronazahlen sollen so gedrückt werden. Bild: Arthur Gamsa

Mittwoch, 21. Oktober, 13:18 Uhr

Keine Feier in Flawil: Trägerverein sagt Anlass zu 20 Jahren Jungunternehmerförderung ab

Am 27. Oktober 2000 wurde der Trägerverein Tedi-Zentrum (Technologie- und Dienstleistungszentrum) Flawil gegründet. In den kommenden Jahren sollte aus diesen ersten Bemühungen, Jungunternehmer zu fördern, ein Netzwerk von Jungunternehmerzentren im Raum Gossau-Flawil-Wil-Toggenburg werden. Exakt 20 Jahre später hätte das gefeiert werden sollen. Doch die für nächsten Dienstag angesetzte Feier wird abgesagt, wie der Trägerverein am Mittwochmittag mitteilte.

Mittwoch, 21. Oktober - 09:21 Uhr

Kulturfenster 2020 auf dem Säntisgipfel abgesagt

Kein Kulturfenster auf dem Säntis: Die Veranstaltung wurde abgesagt. Bild: Benjamin Manser

(pd) Das Kulturfenster 2020 vom 7. November wird um ein Jahr verschoben. Die aktuelle Gesundheitslage in der der Schweiz lässt aus Sicht des Vorstandes des Vereins «Kultur am Säntis» eine sichere Durchführung nicht zu. Das Programm des diesjährigen Kulturfensters wird in einem Jahr dargeboten. Neues Datum ist der 6. November 2021.

Mittwoch, 21. Oktober, 08:09 Uhr

Erfolg für Toggenburger Filmemacher: 1000 Kinobesucher für «Im Berg dahuim» alleine in Wattwil

(pd/rus) Die Ulisbacher Filmemacher Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann durften am Sonntag Abend den 1000. Besucher des Films «Im Berg dahuim» im Kino Passerelle Wattwil begrüssen. Das sei ein Viertel aller Schweizer Kinobesucher, wie die Filmemacher mitteilen. Auch deshalb bleibt der Film weiterhin im Programm.

Der 1000. Besucher von «Im Berg dahuim» im Kino Passerelle in Wattwil erhält ein Geschenk. Bild: PD

Auch im Allgäu habe der Film Anfang Oktober einen Traumstart erwischt. In den ersten 2 Wochen hätten bereits über 10’000 Personen den Film in Deutschland gesehen.

Der Film «Im Berg dahuim» bleibt in Wattwil im Programm. Bild: PD

Dienstag, 20. Oktober, 19:39 Uhr

Informationsveranstaltung zur Sanierung und Erweiterung des Bütschwiler Hallenbads zum zweiten Mal abgesagt

(pd/rus) Das Coronavirus führt erneut zu zahlreichen Absagen. Nun trifft es auch den Informationsabend zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil, der für morgen Mittwoch angesetzt gewesen wäre. Und das schon zum zweiten Mal. Bereits am 16. April hätte dieser Informationsabend stattfinden sollen und musste verschoben werden.

Das Hallenbad Bütschwil soll saniert und erweitert werden. Bild: Beat Lanzendorfer (Bütschwil, 5. März 2020)

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands schreibt am Dienstag in einer Mitteilung: «Es ist fraglich, wie repräsentativ die Veranstaltung wäre, wenn verschiedene Personen aus Vorsicht vor Ansteckung oder wegen der Maskenpflicht den Anlass nicht besuchen.» Nun würde nach einer Möglichkeit gesucht, die Informationen zeitnah auf andere Weise an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen.

Die Sanierung wird nötig, weil nach über 40 Betriebsjahren die Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen nicht mehr den Anforderungen genügen. Der Sanierungsbedarf wurde im März dieses Jahres auf etwa 1,2 Millionen Franken geschätzt. Gleichzeitig mit der Sanierung soll das Angebot erweitert werden und die Wasserfläche vergrössert werden. Hier werden die Kosten auf 2,6 Millionen Franken geschätzt. Auch weitere Optionen wie zum Beispiel drei Becken mit unterschiedlichen Temperaturen stehen zur Debatte.

Gegen die Erweiterung gab es Widerstand aus Lütisburg. Die Gemeinde sprach sich nur für eine Sanierung aus.