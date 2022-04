News Toggenburg: Wattwiler Gewerbe sammelt für Brandopfer

11:12 Uhr MONTAG, 18. APRIL

Gewinnspiel: Tickets für QL und Stubete Gäng

Bei der Campfire Stage werden Nachwuchs-Künstler aufspielen und es kann gemütlich ein Picknick einverleibt werden. Bild: PD

Am 28. und 29. Mai gibt es in Wildhaus spezielle Konzerte. Unter dem Schlagwort «Hiking Sounds» wird Wandern und Musikgenuss kombiniert. Es funktioniert so: An den beiden Tagen gibt es an zwei Orten Livekonzerte, die mittels einer Wanderung erreicht werden. Auf der so genannten Campfire Stage geben jeweils ab 10.30 Uhr Schweizer Musik-Nachwuchstalente ihr bestes. Es kann gemütlich grilliert werden. Auf der Hiking Sound Stage – sie steht im Oberdorf – spielen bekannte Künstler. Es sind dies am 28. Mai Rita Roof und Dodo. Am 29. Mai stehen QL und Stubete Gäng auf der Bühne.

Die Wanderung startet beim Start-Village, das bei der Talstation Thur errichtet wird. Dort werden die Wanderer von Organisator Migros mit Proviant ausgerüstet. Los geht es Richtung Schwendisee. Wer nicht wandern will, kann auch mit der Sesselbahn ins Oberdorf fahren. Nach dem Konzert kann eine weitere Wanderung ins Tal unternommen oder die Sesselbahn benutzt werden.

Wir verlosen für beide Tage je 5x2 Tickets für «Hiking Sounds», wobei Fahrten mit der Sesselbahn selber zu zahlen wären. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie ein E-Mail mit dem Betreff «Hiking Sounds» an wettbewerb-toggenburgmedien@chmedia.ch. Bitte geben Sie an, ob Sie für Samstag (28. Mai) oder Sonntag (29. Mai) ein Ticket wollen. Genau Uhrzeiten sind auf dem Ticket ersichtlich.

Die Konzerte und Wanderungen finden bei jedem Wetter statt, ausgenommen Wetterwarnungen. Die Gewinnenden werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (red)