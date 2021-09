TOGGENBURG-TICKER Verstorbener Alt-Kantonsrat Josef Kuhn aus Libingen geehrt +++ Mogelsberg und Ebersol sind jetzt am Glasfasernetz angeschlossen Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 20.09.2021, 18.36 Uhr

Montag, 20. September, 17:11 Uhr

Verstorbener Alt-Kantonsrat Josef Kuhn geehrt

Alt-Kantonsrat Josef Kuhn (CVP, Libingen). Bild: Beatrice Bollhalder

Zu Beginn der Kantonsratssitzung von heute Nachmittag würdigte die Kantonsratspräsidentin, Claudia Martin, wie üblich die seit der letzten Sitzung verstorbenen Kantonsräte. Darunter war der Libinger Josef Kuhn. Er verschied im Alter von 89 Jahren. Josef Kuhn wurde auf der Liste der CVP des damaligen Bezirks Alttoggenburg ins Parlament gewählt und setzte sich für landwirtschaftliche und für Bildungsanliegen ein, unter anderem für den Ausbau der landwirtschaftlichen Schule Rheinhof. (mkn)

Montag, 20. September, 17:14 Uhr

Mogelsberg und Ebersol sind jetzt am Glasfasernetz angeschlossen

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat vergangenen Samstag den Rollout ihres Glasfaserausbauprojekts in den Gebieten Mogelsberg und Ebersol abgeschlossen. Angeschlossene Liegenschaften können nun von den schnellen Glasfaserdiensten der SAK und diversen anderen Providern profitieren, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

344 Nutzungseinheiten in den hat die SAK in den vergangenen eineinhalb Jahren in den Gebieten Mogelsberg und Ebersol an das Glasfasernetz angeschlossen. Mit dem Rollout vom 18.September 2021 das Glasfaserausbauprojekt in diesen Gebieten grundsätzlich beendet – lediglich vereinzelte Liegenschaften in Aussengebieten werden noch nacherschlossen.

Liegenschaftsbesitzer, die sich nachträglich anschliessen lassen wollen, können sich beim Projektteam (071'229'50'00, ict@sak.ch) in eine Planung eintragen lassen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Unkostenbeitrag pro Liegenschaft und Nutzungseinheit beträgt 1'950 Franken. Bei Mehrfamilienhäusern fallen für jede weitere Nutzungseinheit zusätzlich 750 Franken an. Die Dauer der Nacherschliessung dauert zwischen drei und sechs Monaten. (red)

Montag, 20. September, 11:10 Uhr

Wasserkorporation Neckertal übernimmt die von Oberhelfenschwil

Die Wasserversorgung wird künftig durch eine grössere Körperschaft gewährleistet. Bild: Nana Do Carmo

Die Bürgerinnen und Bürger der Wasserkorporation Oberhelfenschwil (WKO) haben an ihrer ausserordentlichen Bürgerversammlung einstimmig die Inkorporation in die Wasserkorporation Neckertal (WKN) beschlossen. Der Beschluss wird per 1.Januar 2022 umgesetzt, sofern in den Gemeinden Oberhelfenschwil und Neckertal und bei der Wasserkorporation Neckertal nicht das fakultative Referendum ergriffen wird.

«Die Integration der WKO in die WKN ist eine sinnvolle zukunftsgerichtete Lösung», schreibt der Verwaltungsrat der Wasserkorporation Oberhelfenschwil im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde. Damit werden die Voraussetzungen für eine langfristige, qualitativ und organisatorisch einwandfreie Wasserversorgung durch eine grössere Körperschaft geschaffen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten wird sich abgesehen von der neuen Versorgungsadresse und der neuen Tarifgestaltung nicht viel ändern. Die Thurwerke AG bleiben weiterhin für die technischen Belange und den Pikettdienst zuständig. (red)

Montag, 20. September, 10:05 Uhr

Bütschwil: Auffahrunfall mit Verletzten

Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bild: PD/Kapo SG

Am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr, ist es in Bütschwil an der Verzweigung Wilerstrasse zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos gekommen. Eine 42-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto und drei Mitfahrenden und auf der Umfahrung Bütschwil von Wattwil Richtung Bazenheid. Hinter ihr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto und einer Mitfahrenden in dieselbe Richtung.

Bei einem Lichtsignal nach dem Tunnel Engi, Höhe Verzweigung Wilerstrasse, musste die 42-Jährige ihr Auto aufgrund einer Rotlichtphase bis zum Stillstand abbremsen. Der 26-Jährige bemerkte dies zu spät. Folglich kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Dabei wurde die 42-jährige Frau sowie eine 63-jährige Mitfahrende des 26-Jährigen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (red)

Freitag, 17. September, 15:26 Uhr

Kirchberg: Strassensperrung wegen Bachsanierung

An der Schönauerstrasse in Underschönau in der Gemeinde Kirchberg muss der bestehende Durchlass des Wisshaberbüelbaches saniert werden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird zudem auch der Hochwasserschutz bei diesem Gewässerabschnitt verbessert.

Die Bauarbeiten beinhalten den Ersatz des bestehenden Betonrohres durch ein neues, grösseres Betonrohr. Anschliessend sind Instandstellungsarbeiten an der Strasse und am angrenzenden Gelände auszuführen. Bei optimalen Bedingungen wird mit einer Bauzeit von rund vier bis fünf Wochen gerechnet. Während den Bauarbeiten muss die Schönauerstrasse im Bereich des Bachdurchlasses für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr wird dabei grossräumig über Schalkhausen – Ötwil umgeleitet.

Die Strassensperrung ist über folgenden Zeitraum vorgesehen: Ende September 2021 bis Ende Oktober 2021. (gk/ahi)

Freitag, 17. September, 12:03 Uhr

Teilweise Zertifikatspflicht für Sonntagsgottesdienste im Toggenburg

Wattwill beispielsweise bietet der Kirchbürgerschaft zwei Gottesdienste an: einen mit und einen ohne Zertifikatspflicht. Symbolbild: Urs M. Hemm

Die Ausweitung der Zertifikatspflicht hat auch Auswirkungen auf die Zulassung zu Gottesdiensten und anderen kirchlichen Feiern. In den Kirchgemeinden Hemberg, Lichtensteig, Mogelsberg, Oberhelfenschwil, Ricken und St. Peterzell gibt es keine Zertifikatspflicht für Gottesdienste. Die Anzahl der Besucherinnen und -besucher ist allerdings auf 45 Personen beschränkt. Es müssen Kontaktdaten erhoben werden, und es besteht während den Gottesdienstfeiern eine Maskenpflicht.

Zwei Sonntagsgottesdienste in Wattwil

In der Kirchgemeinde Wattwil werden sonntags zwei Gottesdienste angeboten. Gottesdienste am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr sind für Personen mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat vorgesehen. Die Zertifikate werden am Eingang zur Kirche überprüft. Es gilt keine Maskenpflicht in der Kirche.

Für die Abendgottesdienste um 17.30 Uhr wird kein Zertifikat verlangt. Es bestehen dieselben Bedingungen wie in den anderen Kirchgemeinden. Angaben zu den verschiedenen Gottesdienstfeiern sowie Regelungen bei besonderen Feiern wie Beerdigungen, Taufen finden sich im Pfarreiforum vom Oktober 2021 und auf der Homepage www.neutoggenbug.ch.

Zertifikatspflicht für Sonntagsgottesdienst

Die Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg schreibt in einer Medienmitteilung, dass der Besuch des Samstagsgottesdiensts ohne Zertifikat möglich ist, aber eine Maskenpflicht gilt. Maximal 50 Personen sind zugelassen.

Die Teilnahme am Sonntagsgottesdienst ist nur mit Zertifikat möglich (3 G). Die Personenzahl ist nicht beschränkt, es gilt keine Maskenpflicht. Beim Rosenkranz und Gottesdiensten unter der Woche sind maximal 50 Personen ohne Zertifikat aber mit Maske willkommen. Bei Beerdigungen gibt es individuelle Absprachen mit der Trauerfamilie nach den geltenden Coronaregelungen. (red)

Freitag, 17. September, 10:29 Uhr

Kirchberg behebt Schwachstellen der regionalen Radroute

Der Radweg entlang der Wilerstrasse in Richtung Bazenheid. Bild: PD

Die Region Toggenburg unterbreitet einen Vorschlag für eine Veloverkehrsverbindung in der Talsohle von Wil bis Wildhaus. Der Kirchberger Gemeinderat befürwortet diese regionale Radroute und sieht die Behebung der noch vorhandenen Schwachstellen vor. Die Route soll ausserdem im kommunalen Richtplan verankert werden.

Die Radroute Region Toggenburg verläuft in der Gemeinde Kirchberg ab dem Gebiet Stelz entlang der Wilerstrasse via Cholberg bis nach Bazenheid. Danach führt die Route via Bräägg wieder auf den Radweg entlang der Kantonsstrasse. Auf der Radroute bestehen zurzeit noch drei Schwachstellen, teilt der Gemeinderat mit.

Auf der Wilerstrasse soll einerseits die Signalisation im Bereich der Kreuzung mit der Mühlaustrasse verbessert und andererseits eine Abbiegehilfe für Velofahrer vor dem Kreisel Ifang geprüft werden. Mögliche Lösungsansätze sollen mit einem Verkehrsplaner geklärt werden. Die dritte Schwachstelle befindet sich auf der Toggenburgerstrasse zwischen Oberbazenheid und Bräägg. Für diesen Abschnitt ist ein drei Meter breiter, kombinierter Geh- und Radweg vorgesehen.

Der Gemeinderat hat den Ausbau dieses Radweges bereits im letzten Jahr zur Aufnahme in die Finanzplanung vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Massnahme aus dem Agglomerationsprogramm, die voraussichtlich mit Bundesbeiträgen unterstützt wird. (gk/ahi)

Freitag, 17. September, 09:52 Uhr

Mühlrüti: Bauauftakt für die Erschliessung «Tell»

Am nächsten Montag beginnen in Mühlrüti die Bauarbeiten für die neue Erschliessung "Tell" sowie die Erstellung der Wertstoffsammelstelle. Symbolbild: Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Das kantonale Baudepartement hat den Sondernutzungsplan Tell und die davon betroffenen Teilstrassenpläne für die neue Tellstrasse und die Anpassung des Einlenkers Sonnenbergstrasse genehmigt, teilt der Mosliger Gemeinderat mit. Ausserdem hat der Gemeinderat die Baubewilligung für die Umnutzung des Kühlhauses in eine Wertstoffsammelstelle und den Neubau von sechs Unterflurbehältern erteilt.

Die Bauarbeiten für die neue Erschliessung Tell und die Erstellung der Wertstoffsammelstelle beginnen am nächsten Montag, 20. September. Die Arbeiten für die Anpassung des Einlenkers Sonnenbergstrasse erfolgen ab Frühjahr 2022. (gk/ahi)

Freitag, 17. September, 09:22 Uhr

Krinauerstrasse: Kanton will Stützmauer für 2,66 Millionen Franken verstärken

In Richtung Lichtensteig ist die Krinauerstrasse (Bild) mit einer Stützmauer gesichert. Diese soll nun verstärkt werden. Bild: Martin Knoepfel (Krinau, 26. Oktober 2016))

Die Kantonsstrasse Nr. 87 zwischen Lichtensteig und Krinau liegt in einem rutschgefährdeten Gebiet. Im Zuge von Überwachungsmassnahmen wurde nun festgestellt, dass bei der bestehenden Stützkonstruktion Fabrikwald und der bereits geplanten Stützkonstruktion Gruebenwald zunehmend neue Bewegungen im Erdreich zu verzeichnen sind. Diese vermögen die bestehende Verbauung einerseits zu überlasten; andererseits birgt dies die Gefahr neuer Schäden an der Strasse im bisher nicht verbauten Bereich.

Um dies zu vermeiden bzw. dem Versagen der heutigen Stützkonstruktion vorzubeugen, wird die bestehende Mauer in Richtung Lichtensteig mit einer neuen Stützkonstruktion verstärkt und ergänzt. Die Kosten für das vorliegende Bauprojekt belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag des Tiefbauamts auf 2,662 Millionen Franken, welche vollumfänglich vom Kanton St.Gallen getragen werden.

Die Ausführung ist für 2022 vorgesehen. Gestützt auf Art. 29 Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Wattwil ist dieser Vernehmlassungsbeschluss dem fakultativen Referendum zu unterstellen, da die Gesamtkosten des Projektes den Schwellenwert von 2 Millionen Franken überschreiten. (gk)