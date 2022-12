Toggenburg News: Unterwasser: Einbruchdiebstahl in Tennishalle

10:04 Uhr Montag, 5. Dezember

Alkoholisierter 26-Jähriger verursacht Unfall in Lütisburg Station

Eines der Unfallautos kam auf dem Trottoir zum Stillstand. Bild: Kapo

Am Sonntag, kurz nach 14.15 Uhr hat ein alkoholisierter 26-Jähriger auf der Wilerstrasse bei Lütisburg Station einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Auto von Wil in Richtung Wattwil. Gemäss eigenen Aussagen dürfte er dabei kurz eingenickt sein, woraufhin das Auto in der Rechtskurve, Höhe Tierhag, nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 24-jähriger Mann in die entgegengesetzte Richtung. In der Folge prallte das Auto des 26-Jährigen in das Auto des 24-Jährigen. Dabei kam das Auto des 24-Jährigen ins Schlingern und geriet über die Gegenfahrbahn. Anschliessend kam es auf dem Wiesenboard zum Stillstand. Das Auto des 26-Jährigen überfuhr die Gegenfahrbahn und das angrenzende Trottoir. Dort prallte das Auto in eine Steinmauer und danach in zwei Randleitpfosten, bevor es ebenfalls zum Stillstand kam.

Das zweite Unfallauto geriet ins Schlingern und kam auf dem Wiesenboard zum Stillstand. Bild: Kapo

Die beim 26-Jährigen durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen positiven Wert von 0,58 mg/l, wie die Polizei mitteilt. Das würde etwa 1,16 Promille entsprechen. Es entstand Sachschaden im Wert von über 10’000 Franken. (kapo)