News Toggenburg: Tag der offenen Einkaufsstrasse in Wattwil

10:20 Uhr Montag, 20. Juni

Hitzerekord in Ebnat-Kappel: Noch nie war es so heiss im Juni

In Ebnat-Kappel war es am Sonntag so heiss wie noch nie an einem Junitag. Symbolbild: Pius Amrein

Am gestrigen Sonntag kletterte das Thermometer bei der offiziellen Wetter-Messstation in Ebnat-Kappel auf 33,0 Grad. Das sei ein Hitzerekord für einen Junitag, meldete die Sendung Meteo des Schweizer Fernsehen SRF.

Insgesamt an neun Stationen wurde am Sonntag ein neuer Hitzerekord für den Juni aufgestellt. An den meisten seien die Temperaturen nur um wenige Zehntelgrade über den alten Rekord gekommen, hiess es. So in Ebnat-Kappel, wo bisher 32,9 als die höchste im Juni gemessene Temperatur galt.

Am heissesten war es am Sonntag in Neuenburg. In der Westschweizer Stadt kletterte das Thermometer bis auf 36,5 Grad. (sas)