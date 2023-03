Toggenburg News: «Caring Community» im unteren Toggenburg

10:27 Uhr Dienstag, 14. März

Wattwil: Rigolo-Gründer Mädir Eugster ist tot

Martin «Mädir» Eugster ist 69-jährig verstorben. Bild: Michael Hug

Kurz vor Mitternacht am 11. März 2023 ist in Wattwil der Rigolo-Gründer Martin «Mädir» Eugster in seinem 69. Altersjahr gestorben. Martin Eugster stammte aus Oberuzwil und strebte als Kind eine Kunstturnerkarriere an. Er wurde aber Lehrer – doch nur für ein paar Monate. Mit seiner späteren Frau Lena Roth besuchte er die Zirkusschule in Paris. 1978 gründeten die Beiden den «Rigolo», der später als «Rigolo Swiss Nouveau Cirque» schweiz- und europaweit in Erscheinung trat. Zehn Jahre später entstand die Balance-Nummer «Sanddorn». Eugster führte diese einzigartige Balance mit 13 Palmenrispen weltweit über 5000 Mal auf.

Seit 1986 lebte Mädir Eugster mit seiner Familie und dem «Rigolo» im toggenburgischen Wattwil. Eugster war einer der weltweit bekanntesten Toggenburger. Er zeigte seine Artistik- und Balance-Nummern beim Circus Roncalli, beim Cirque du Soleil oder bei der Parlamentseröffnung in Schweden vor 6000 Publikumsgästen, darunter das schwedische Königspaar. In Japan wurde er mit dem Meisterpreis «Kamiwaza» ausgezeichnet. Das «Rigolo Tanztheater» wird von Eugsters Töchtern Lara, Nuria und Marula weitergeführt.

Mädir Eugster verschied nach einem Krebsleiden zuhause im Kreise seiner Familie am 11. März in Wattwil. (pd)