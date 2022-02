Toggenburg News: Mosnanger Rabdaller verlieren Endspiel im Cup

TOGGENBURG-TICKER Radballer aus Mosnang sind Vizecupsieger +++ Fasnacht in Müselbach: «Klein aber fein» +++ Die Migros Bazenheid feiert Fasnacht Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 28.02.2022, 06.24 Uhr

Montag, 28. Februar, 06:16 Uhr

Mosnanger Radballer verlieren den Cupfinal gegen Pfungen knapp mit 2:4

Trotz Niederlage im Cupfinal lieferten Björn Vogel und Rafael Artho (von links) eine gute Leistung ab. Bild: PD

Acht Teams ermittelten am Wochenende bei den NLA-Radballern den Cupsieger. Mit dabei war das Mosnanger Team Rafael Artho und Björn Vogel. Wer Cupsieger werden wollte, musste in erster Linie Favorit Pfungen aus dem Weg räumen. Das gelang nicht. Die Zürcher setzten sich im Endspiel gegen Mosnang mit 4:2 durch.

Für die Mosnanger ist der Vizecupsieg trotzdem ein schöner Erfolg. Sie blieben in den vorangegangenen Gruppenspielen ungeschlagen und holten sich nach einem Sieg und zwei Unentschieden den Gruppensieg in der Gruppe 2. In der Gruppe 1 blieb Pfungen makellos und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. (pd)

Sonntag, 27. Februar, 13:19 Uhr

Fasnacht in Müselbach: «Klein aber fein»

Am schmutzigen Donnerstag feierten rund 80 Kinder im Schulhaus Müselbach die lustige Zeit. Bild: PD

Müselbach ohne Fasnacht? Nein danke? Trotz misslicher Gesundheits- und neuerdings auch Weltlage hat das bewährte OK schon früh geplant und die Fasnacht in einem kleineren Rahmen organisiert.

Am schmutzigen Donnerstag feierten rund 80 Kinder im Schulhaus Müselbach die lustige Zeit. Verschiedene Spiele durften ausprobiert und Preise gewonnen werden. Wiederum halfen sehr viele freiwillige Mütter und Teenager aus der Umgebung mit und schauten zum Rechten.

Am Freitagnachmittag besuchten die etwas reiferen Börzel das Fasnachtsjassen und eiferten um jeden Zähler. Gemütlich und gemächlich geht es hier Stich um Stich und Punkt für Punkt.

Wer wieder einmal ein feines Essen unter Gleichgesinnten geniessen möchte, kam am Abend voll auf seine Kosten. Der Dorfverein lud nämlich zum Fasnachtsschmaus ein. Viele MüselbacherInnen kamen verkleidet und bestens gelaunt. Mit dem Einmarsch der Bazenheider Schprötz -Tanten wurden dann auch die Stimmkehlen sehr stark beansprucht. So viel und laut habe sie schon seit Jahren nicht mehr gesungen, verriet eine Närrin aus Müetligen. (pd)

Sonntag, 27. Februar, 13:11 Uhr

Die Migros Bazenheid feiert Fasnacht

Joel Gaudio, Stv. Filialleiter, feierte gemeinsam mit seinem Team Fasnacht in der Migros. Am Samstag waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Migros Bazenheid verkleidet. Bild: PD

Sonntag, 27. Februar, 12:07 Uhr

Wechsel in der Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker

Einige langjährig verdiente Behördenmitgliederhaben werden per Ende der Legislatur im Sommer 2022 ihre Ämter abgeben. Es sind dies: Jörg Sturzenegger, Kirchenvorsteher Infrastruktur, Toni Inauen, Geschäftsprüfungskommission sowie Tanja Thaler,

Geschäftsprüfungskommission Die Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker hat dennoch genügend Mitglieder gemäss Kirchgemeindeordnung, weshalb diese darauf verzichtet hat jemanden neuen zu nominieren. Als Wahlvorschlag bewirbt sich Adeline Düing aus St.Peterzell für einen Sitz in der Kirchenvorsteherschaft. Als Wahlvorschlag für die Geschäftsprüfungskommission hat die Kirchenvorsteherschaft Irina Raschle aus St. Peterzell nominiert. (pd/uh)

Samstag, 26. Februar, 18:09 Uhr

Wildhaus: E-Bike-Unfall mit über zwei Promille im Blut

Der Unfall ereignete sich auf dieser Strasse in Wildhaus. Bild: kapo

Am Samstag um kurz vor 9 Uhr ist auf der Steinrütistrasse in Wildhaus ein E-Bike-Fahrer verunfallt. Der 60-jährige Mann zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu. Er war stark alkoholisiert.

Der 60-jährige Mann fuhr auf seinem E-Bike die schneebedeckte Steinrütistrasse entlang in Richtung Dorfzentrum. Dabei kam er rechtsseitig von der Strasse ab und stürzte. Er zog sich unbestimmte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem Mann fiel mit umgerechnet rund 2,2 Promille deutlich positiv aus. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte eine Blutprobe. Am E-Bike entstand ein Sachschaden von rund tausend Franken. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mit. (kapo)

Samstag, 26. Februar, 12:15 Uhr

Bazenheid: Umfahrung nach Unfall gesperrt

Am Freitag um kurz vor 16:20 Uhr ist es auf der Autostrasse zwischen Bazenheid und Wil zu einem Selbstunfall gekommen. Ursache war mutmasslich ein medizinisches Problem bei einer 73-jährigen Autofahrerin. Die Frau wurde von der Rega ins Spital geflogen. Die Umfahrung Bazenheid musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Kantonspolizei St.Gallen, ein Rettungswagen, die Rega und die zuständige Feuerwehr, welche die Umleitung sicherstellte. Dies teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mit. (kapo)

Samstag, 26. Februar, 06:25 Uhr

Kein Sieger beim 3:3 zwischen Bütschwil und Münsterlingen

Severin Gübeli, rechts, kam die Ehre zu, auf dem neuen Bütschwiler Allwetterplatz das erste Tor zu erzielen. Zuvor hatte er allerdings noch einen Elfmeter verschossen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die beiden Drittligisten Bütschwil und Münsterlingen trennten sich am Freitagabend mit einem 3:3. Trotz Feldüberlegenheit und deutlichem Chancenplus lagen die Toggenburger nach 48 Minuten 0:2 hinten. Dann erzielte Severin Gübeli, der zuvor mit einem Elfmeter am Torhüter gescheitert war, den Anschlusstreffer.

Nach 75 Minuten stellte Münsterlingen den Zweitore-Vorsprung wieder her. In der Endphase konnte Silvio Truniger mit zwei Toren wenigstens noch die Niederlage abwenden.

Für die Bütschwiler war es der erste Test auf dem im letzten Herbst mit einer neuen Unterlage bestückten Allwetterplatz. Das Gebotene war dabei durchaus ansprechend. An der Chancenauswertung kann aber noch gearbeitet werden. Die nächste Gelegenheit dazu, wiederum zu Hause, bietet sich am 8. März gegen Viertligist Urnäsch. (bl)

Freitag, 25. Februar, 14:06 Uhr

Bütschwil, Wattwil Bunt, Kirchberg und die Bütschwiler Frauen testen über das Wochenende

Die Bütschwilerinnen, am Ball Diana Brändle, spielen am Sonntag gegen die Frauen von Phönix Seen. Bild: Beat Lanzendorfer

Vier regionale Teams stehen in den nächsten Tagen zu Testzwecken auf dem Fussballplatz.

Heute Abend um 20.15 Uhr empfängt Bütschwil auf seinem Allwetterplatz den FC Münsterlingen. Beide gehören in der Meisterschaft der 3. Liga an. Während die Einheimischen als Aufsteiger für Furore sorgen und zum erweiterten Spitzenfeld zählen, müssen sich die Thurgauer mit einer Reserve von nur vier Zählern auf den Abstiegsstrich nach hinten orientieren.

Nach zwei deutlichen Niederlagen gab es für Wattwil Bunt (2. Liga) am Mittwoch beim 3:3 in Herisau ein kleines Erfolgserlebnis. Im vierten Testspiel reisen die Toggenburger am Samstag nach St.Gallen, wo um 14.30 Uhr auf dem Gründenmoos der Vergleich mit Winkeln (2. Liga) auf dem Programm steht.

Ebenfalls am Samstag werden die Kirchberger (4. Liga) unterwegs sein. Sie treten am Abend um 18.30 Uhr auf der Schützenwiese gegen Flawil 2 (4. Liga) an. Den Testspielreigen schliessen die Bütschwiler Frauen (2. Liga) ab. Auf dem eigenen Allwetterplatz haben sie am Sonntagnachmittag um 14.45 Uhr Phönix Seen (2. Liga) aus Winterthur zu Gast. (bl)

Freitag, 25. Februar, 11:25 Uhr

Die Infrasolid GmbH aus Dresden wird Teil der IST Gruppe in Ebnat-Kappel

Das Team der IST Gruppe sowie der Infrasolid GmbH, von links: Tobias Ott, R&D Manager, Jörn Lützen, Geschäftsführer der IST AG, Marco Schossig und Benjamin Buchbach, beide Geschäftsführer Infrasolid, und Christoph Hepp, Head of Sensor Development IST AG. Bild: PD

Die Innovative Sensor Technology IST AG mit Sitz in Ebnat-Kappel übernimmt die Führung der Infrasolid GmbH aus Dresden und erweitert damit ihr Produkteportfolio um Infrarot-Strahler.

Der renommierte Anbieter von physikalischen, chemischen und biologischen Sensoren wird sein Produkteportfolio damit um thermische IR-Strahlungsquellen, die im Bereich der Infrarot (IR)-Analytik sowie im Nahinfrarot (NIR)-Bereich zum Einsatz kommen, erweitern. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Die Infrasolid beschäftigt 14 Mitarbeitende

Die Infrasolid GmbH wurde im Mai 2017 als Spin-off des Instituts für Festkörperelektronik der TU Dresden gegründet und beschäftigt aktuell 14 Mitarbeitende. Infrasolid entwickelt, produziert und vermarktet thermische IR-Strahlungsquellen, die im Bereich der Infrarot (IR)-Analytik ebenso wie im Nahinfrarot (NIR)-Bereich zum Einsatz kommen und über bessere Leistungsparameter verfügen als herkömmliche IR-Strahlungsquellen.

Die patentierte Technologie ermöglicht durch eine spezielle Bauweise vor allem eine stärkere Miniaturisierung bei weiterhin konkurrenzfähigen Leistungsparametern ebenso wie die automatisierte Massenfertigung.

«Unsere IR-/NIR-Strahler können vielseitig eingesetzt werden, von Emissionsüberwachung, Umweltschutz und Sicherheit, über die Öl-, Gas- Chemieindustrie sowie Lebensmittelanalytik bis hin zu medizinischen Anwendungen oder vielleicht künftig in mobilen Telefonen», erklärt Marco Schossig, Geschäftsführer der Infrasolid GmbH.

Ergänzend sagt er: «Unseren Strahlern sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, die Zusammensetzung von Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen zu messen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Innovative Sensor Technology IST AG als starkem und zuverlässigem Partner, um unsere Infrarot-Emitter-Technologie weiter zu skalieren und zu automatisieren sowie mit unseren Produkten neue Anwendungen und Märkte zu erschliessen.»

Beide Firmen profitieren von Synergien

Jörn Lützen, CEO der IST AG, fügt hinzu: «Mit der Übernahme der Verantwortung für die Infrasolid GmbH haben wir einen weiteren Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie erreicht. Technologisch ist die zukünftige Kooperation für beide Parteien und vor allem für unsere Kunden von grossem Vorteil. Die einzigartigen Technologien von Infrasolid ermöglichen für das Produktportfolio der IST AG und unsere Partner komplett neue Möglichkeiten und Optionen.»

Beide Firmen werden von Synergien in der Entwicklung, Produktion aber auch im Verkauf profitieren können. Die Mitarbeitenden der Infrasolid GmbH können dabei weiterhin auf das bewährte Führungsteam der Infrasolid vertrauen, das in der gleichen Besetzung weiterarbeiten wird. (pd)

Freitag, 25. Februar, 10:33 Uhr

Metzgerei Metzger eröffnet 24-Stunden-Shop mit regionalen Produkten in Wildhaus

Philipp Metzger, Inhaber der Metzgerei Metzger, eröffnet in Wildhaus seinen zweiten 24-Stunden-Shop. Bild: Sabine Camedda

Mit dem neuen Laden der Metzgerei Metzger kehrt Leben auf die Wildhauser Passhöhe zurück. In den vergangenen Tagen wurde das ehemalige Ladenlokal von Foto Forrer umgebaut und eingerichtet. Jetzt ist es für die Kundschaft offen.

In einem stimmigen Ambiente mit viel Holz sind Produkte von mehreren regionalen Produzenten und Bauernfrauen erhältlich – und zwar rund um die Uhr. Die Produktpalette sei bewusst breit gehalten, damit sich anreisende Feriengäste mit dem nötigsten eindecken können, sagt Geschäftsinhaber Philipp Metzger.

In den Regalen hat es für jede Kundengruppe etwas: Tiefkühlkost ist ebenso zu kaufen wie Käse, Fleisch- und Wurstwaren oder vorproduzierte Speisen, die man nur erhitzen muss. Auch einige alkoholfreie Getränke und Süssigkeiten aus dem Toggenburg stehen zum Verkauf. Und wer ein Mitbringsel sucht, wird ebenfalls fündig.

Die Preise in diesem Selbstbedienungsladen sind nicht höher als in den Fachgeschäften, in welchen die Produkte erhältlich sind. Bezahlt werden können die Einkäufe in bar oder per Twint. (sas)

Freitag, 25. Februar, 08:36 Uhr

Die Hulftegg Stafette findet in diesem Jahr zum 55. Mal statt

Die Teilnehmenden der Hulftegg Stafette werden jeweils auch von vielen Besucherinnen und Besuchern an der Strecke unterstützt. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach zwei Jahren, in denen die Hulftegg Stafette wegen der Coronapandemie nicht stattfinden konnte, herrscht in Mühlrüti so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Die Verantwortlichen sind bereits mittendrin bei der Organisation der 55. Hulftegg Stafette, deren Startschuss am Samstag, 7. Mai erfolgt.

Der polysportive Team-Event besteht aus den fünf Disziplinen Hindernis-Cross, Geländelauf, Bike, Rad und Schlusslauf. Gesamthaft sind 25 Kilometer und 1’455 Höhenmeter zu bewältigen. Erwartet werden beim Anlass mit Massenstart mehrere hundert Teilnehmende. (bl)

Anmeldungen können ab sofort unter www.sc-hulftegg.ch getätigt werden.

Freitag, 25. Februar, 06:58 Uhr

Der ehemalige Krummenauer Diego Menzi brilliert in Portugal

Diego Menzi liess an der Europameisterschaft über 800 Meter in Portugal alle Konkurrenten hinter sich. Bild: PD

Der 36-jährige ehemalige Krummenauer Diego Menzi weilt zurzeit im portugiesischen Braga, wo er sich in dieser Woche über 800 Meter den Europameistertitel in der Kategorie M35 sicherte.

Er sagt: «Ich habe von Anfang an das Zepter in die Hand genommen und konnte gleich die Führung übernommen.» Nach den eher langsamen ersten 450 Metern schaltete er einen Gang höher und sicherte sich letztlich den Titel mit einem Vorsprung von über zwei Sekunden.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz bestreitet Menzi an diesem Wochenende die Hallen-Schweizermeisterschaften in Magglingen. Als Vierter der aktuellen Bestenliste gehört er auch bei den Aktiven zum Kreis der Favoriten.

Trotzdem dürfte es aus seiner Sicht schwierig werden, die Vorläufe zu überstehen, weil die Leistungsdichte in der Mittelstreckenszene zurzeit extrem hoch ist. Kommt hinzu, dass die Konkurrenten von Menzi im Schnitt alle zwischen 12 bis 15 Jahre jünger als der Toggenburger sind. (bl)

Donnerstag, 24. Februar, 17:13 Uhr

Wattwil: Die Fasnacht wirft ihre Schatten voraus

Das von den Chrummbachhäxen Wattwil dekorierte Schaufenster an der Ebnaterstrasse. Bild: PD

Die Chrummbachhäxe Wattwil haben im Dorfzentrum zwei Schaufenster dekoriert, um auf die Fasnacht hinzuweisen. Eines findet sich beim Thurbeck an der Ebnaterstrasse, das andere bei der Bäckerei Forrer an der Bahnhofstrasse. (pd)

Donnerstag, 24. Februar, 16:10 Uhr

Post Nesslau ab März im Eisenhof

Die Überbauung Wiese der Ortsgemeinde Nesslau im Oktober 2021. Bild: Sabine Camedda

Die Post in Nesslau wird ihre Pforten. schliessen. Kundinnen und Kunden können ab dem 21. März 2022 ihre Postgeschäfte im Eisenhof Zürcher erledigen. Das Eisenwarengeschäft zügelt dann vom bisherigen Standort in die neue Überbauung «Wiese». Das teilte die Post am Donnerstagmorgen mit. (pd)

Donnerstag, 24. Februar, 10:40 Uhr

Neue Schulleiterinnen in Bütschwil und Dietfurt

Franziska Burtscher. Bild: PD

Barbara Jäger. Bild: PD

Die neue Schulleiterin für den Schulstandort Bütschwil heisst Franziska Burtscher. Sie wohnt in Nassen. Von Februar 2008 bis Januar 2014 war sie Schulleiterin in Oberhelfenschwil. Aktuell ist sie bei der Schulgemeinde Neckertal angestellt. Sie wird die Stelle am 1. Oktober antreten. Das teilt der Schulrat von Bütschwil-Ganterschwil mit. Für den Schulstandort Dietfurt konnte der Schulrat Barbara Jäger gewinnen, heisst es weiter. Barbara Jäger aus Ganterschwil ist seit 2019 Schulleiterin in Ganterschwil und freut sich, auf Anfang März die Schulleitung Dietfurt zu übernehmen. Sie kennt den Schulbetrieb bestens. (gk)

Mittwoch, 23. Februar, 18:09 Uhr

Moslig bereitet sich auf Fasnacht vor

Am Schmutzigen Donnerstag übernehmen die Mosliger Narren die Macht. Angeführt werden sie bei diesem freundlichen «Putsch» durch das Mosliger Dreigestirn, das sich während vier Tagen für die Geschicke der Gemeinde verantwortlich zeichnet. Am Donnerstag um 19.15 Uhr wird das streng gehütete Geheimnis auf dem Hirschenplatz gelüftet und das neue Dreigestirn bekannt gegeben.

Die diesjährige Mosliger Fasnacht steht unter dem Motto «Wäsch no?». Nach der Dörfer-Fasnacht am Freitag findet mit diesem Thema am Samstag der grosse Maskenball statt. Beendet werden «die vier schönschte Täg» am Sonntag mit der Kinderfasnacht und der «Uslumpete» mit dem Rücktritt des Dreigestirns. (red)

Mittwoch, 23. Februar, 15:27 Uhr

Im B-treff Ebnat-Kappel wird ein Repair-Café lanciert

Reparieren liegt im Trend. Einblick in ein Repair-Café in Bern. Bild: Christian Beutler/Keystone

Am Samstag, 26. Februar, findet die erste Ausgabe des Repair-Cafés Ebnat-Kappel statt. Egal ob defektes Spielzeug, defekter Mixer oder Lieblingskleider: Die Bevölkerung aus Ebnat-Kappel und Umgebung ist eingeladen, den Gegenständen mit Hilfe von Reparaturexperten an der Reparatur-Veranstaltung neues Leben einzuhauchen. Von 10 bis 16 Uhr wird im B-treff Ebnat-Kappel an der Industriestrasse 45a genäht, gebohrt und gelötet. Denn fast alles, was defekt ist, kann repariert werden.

Die Besucher werden von Profis angeleitet und profitieren von kostenlosem Fachwissen und dem passenden Werkzeug. Vor Ort sind Elektroniker, Elektriker, Informatiker, Mechaniker und Ingenieure. Gängige Ersatzteile können zu Selbstkostenpreisen vor Ort gekauft werden. Wenn keine Ersatzteile vorrätig sind, werden sie bestellt, damit die Reparatur später fertiggestellt werden kann. Ziel ist es, die Kultur des Reparierens wieder aufleben zu lassen und aufzuzeigen, dass viele Produkte repariert werden können und nicht im Müll enden müssen. (pd)

Mittwoch, 23. Februar, 09:59 Uhr

Politikerin fordert Aufarbeitung der Zwangsarbeit in Spinnerei Dietfurt

Die Mädchen mussten ab 1941 in der Spinnerein von Emil G. Bührle in Dietfurt zu Hungerlöhnen arbeiten. Bild: imago images

1941 hat der Grossindustriellen Emil Bührle die Spinnerei in Dietfurt, Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, gekauft. Gemäss Berichten in der Zeitschrift «Beobachter» wurden damals minderjährige Mädchen und junge Frauen, die gegen ihren Willen im benachbarten Marienheim untergebracht waren, zur Arbeit in der Spinnerei gezwungen.

Bettina Surber, Kantonsrätin SP. Bild: Michel Canonica

SP-Kantonsrätin Bettina Surber aus St.Gallen greift in einem politischen Vorstoss die Berichte auf und bittet die Kantonsregierung um Antworten. Denn die Unterbringung im Marienheim sei als fürsorgerische Massnahme behördlich angeordnet worden und Zwangsarbeit ab 1941 in der Schweiz verboten gewesen. Surber schreibt:

«Über Fürsorge-Instrumente wurde Unrecht behördlich angeordnet und toleriert und einem Grossindustriellen wurde Profit mit der Arbeit von entrechteten Mädchen und jungen Frauen ermöglicht.»

Es stelle sich die Frage, gestützt auf welche damals geltenden Bestimmungen solche Unterbringungen verbunden mit dem Zwang zur Arbeit erfolgten. Wer die Verfügungen getroffen habe und inwieweit Organe des Kantons St.Gallen involviert gewesen seien. Die Kantonsrätin will unter anderem wissen, ob die Regierung bereit sei, gemeinsam mit den involvierten Gemeinden dieses Kapitel aufzuarbeiten und Möglichkeiten zur Wiedergutmachung zu prüfen. (lsf)

Dienstag, 22. Februar, 16:46 Uhr

Nesslauer Kantonalbank ausgezeichnet

Das Gewinner-Team in Nesslau: Moreno Grisendi, Adriana Hauri, Yanick Sennhauser, Sabrina Frey, Christian Schmid. Bild: PD

Die Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank honoriert jährlich die beste ihrer 38 Niederlassungen für besondere Leistungen im vergangenen Geschäftsjahr. Für das Jahr 2021 wurde die Niederlassung Nesslau mit dem «Goldtrikot» ausgezeichnet und darf sich «Leader in Service & Sales 2021» nennen. Gemessen wurden Quantität und Qualität: Das Team um Niederlassungsleiter Moreno Grisendi überzeugte sowohl mit sehr guten Zahlen als auch mit einem zuvorkommenden Kundenservice. Die Gewinnerfeier mit der Geschäftsleitung findet im April statt. (pd)

Dienstag, 22. Februar, 15:36 Uhr

Nesslauer Ortsbürger verschieben ihre Versammlung

Die Ortsbürger von Nesslau führen ihre Versammlung nicht am traditionellen Datum durch. Bild: Martin Lendi

Die Bürgerversammlung der Ortsgemeinde Nesslau fände traditionell am zweiten Dienstag im März statt. Wie der Verwaltungsrat in einer Medienmitteilung schreibt, wird die Bürgerversammlung auf den Dienstag, 26. April, verschoben.

Dem Verwaltungsrat sei der Austausch mit den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern sowie die demokratische Mitsprache sehr wichtig, darum halte man an der Durchführung fest. Er hoffe, dass sich im April die Coronasituation soweit entspannt habe, damit möglichst viele Personen an der Bürgerversammlung teilnehmen und dort auch den Austausch untereinander pflegen können.

Wie der Verwaltungsrat weiter schreibt, wird er die Bürgerinnen und Bürger zu gegebener Zeit zur Bürgerversammlung einladen. (pd/sas)

Dienstag, 22. Februar, 08:32 Uhr

Ebnat-Kappel: Spitzmooskorporation erneuert gesamten Vorstand

Der neue und alte Vorstand der Korporation. Bild: PD

Der Name «Spitzmooskorporation» dürfte den Wenigsten geläufig sein. Es handelt sich um eine Institution, die bereits vor über 250 Jahren gegründet worden ist. Ihr angeschlossen sind «68 evangelische Hausbesitzer im Dorfkreis Kappel», die weit oben -auf Spitzmoos – eine ansehnliche Waldparzelle besitzen. Der gut erschlossene Waldkomplex -der zu weiten Teilen an die Gemeindegrenze von Rieden anstösst- wurde seit jeher behutsam bewirtschaftet, wodurch sogenannte Plenterwälder entstanden. Das daraus geerntete Holz ist gesucht und kann zu guten Preisen an die Sägewerke abgesetzt werden.

Präsidiert wurde die Korporation in den letzten 12 Jahren von Guido Berta. Nur wollte der gesamte Vorstand altershalber zurücktreten. In der Person von Josef Scherrer konnte nun ein geeigneter Nachfolger als Präsident gefunden werden. Im Sog seines Elans komplettierte er in Kürze den gesamten Vorstand neu, der anlässlich ihrer Jahresversammlung gewählt wurde. (pd)

Montag, 21. Februar, 13:35 Uhr

Das Einfamilienhaus stand bereits in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Bild: Kapo

Am Montag, um 08:50 Uhr, ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Brand in einem Einfamilienhaus an der Gnippenweidstrasse gemeldet worden. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei zog sich ein 58-jähriger Mann dabei unbestimmte Verletzungen zu. Er wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Das Einfamilienhaus stand bereits in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Ein 58-jähriger Anwohner hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befunden. Er konnte sich rechtzeitig ins Freie begeben. Der Mann zog sich unbestimmte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst und dem Notarzt erstversorgt. Anschliessend wurde er von der Rega ins Spital geflogen. Die zuständige Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Zudem konnte durch die Feuerwehr der Schutz der umliegenden Häuser sichergestellt werden.

Ein Übergreifen auf benachbarte Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. Bild: Kapo

Der Brand des Einfamilienhauses konnte unter Kontrolle gebracht werden. Es ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Gemäss aktuellen Erkenntnissen dürfte der Brand im Dachstock des Gebäudes entstanden sein.

Nebst mehreren Patrouillen sowie Fachdiensten der Kantonspolizei St.Gallen rückten über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, ein Rettungswagen mit einem Einsatzleiter, ein Notarzt, die Rega sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen aus. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt. (kapo)

Montag, 21. Februar, 11:30 Uhr

Nach zwei Absagen: Das Bergrennen kehrt nach Hemberg zurück

Am 11. und 12. Juni finden um Hemberg wieder Autorennen statt. Bild: Michel Canonica

Die letzten zwei Jahre blieb es still auf den Strassen um Hemberg. 2020 und 2021 musste das traditionelle Bergrennen Hemberg abgesagt werden. Im kommenden Sommer, so scheint es, kehren die Rennautos nun zurück. Zumindest heisst es auf der Facebook-Seite des Bergrennens vorfreudig: «Reserviert euch dieses Wochenende und kommt vorbei, wenn die Motoren am Hemberg wieder aufheulen. Seid mit dabei, wenn es wieder heisst: Selbe Zeit, selber Ort! Bergrennen Hemberg 2022!!» Renntage sind der 11. und der 12. Juni. (red)

Montag, 21. Februar, 10:30Uhr

Genossenschaft Familienskilift Tanzboden feierte zehnjähriges Jubiläum

Von links nach rechts: Thomas Nüesch, VR-Präsident im Gründungsjahr 2011, Christian Nüssli, Kassier bei der Gründung, Alex Batter, aktueller Kassier, Anneliese Bleiker, Sekretariat aktuell, Daniel Hartmann, aktueller VR-Präsident aktuell, Doris Holenstein, Gründungsmitglied und Mitglied der Rechnungsprüfungskommission, Rudolf Fässler, Mitglied der Gründungskommission, Martin Frei, Mitglied der Gründungskommission und ehemaliger VR-Präsident, Simon Frei, Mitglied der Gründungskommission und in der Rechnungsprüfungskommission. Es fehlen: Christian Dellenbach, ehemaliger Kassier und Beni Kuratli, Gründungskommission und Betriebsleite. Bild: PD

Am vergangenen Samstag feierte die Familienskilift Tanzboden Genossenschaft ihr zehnjähriges Jubiläum. Unter anderem nutzten die Jugendorganisation des Skiclubs Ebnat-Kappel die gebotene Gelegenheit, einmal wie früher mit Eichenfassschindeln über die Piste zu fahren. Bis zum Jubiläumsanlass konnte der Lift bereits 52 Betriebstage verbuchen – ein guter Wert für Mitte Februar, wie die Genossenschaft schreibt.

Ein bewegtes Jahrzehnt: Pistenfahrzeug, Speedstrecke, Rodeln

Der Skilift Tanzboden wurde 1962 erbaut. In den 80er Jahren wurde er durch Karl Wälle betrieben. Später sicherte eine Kommission des Skiclubs Ebnat-Kappel (SCEK) die Weiterführung des Lifts. 2011 wurde eine Genossenschaft gegründet, die den Lift übernahm. Seither wurden verschiedene Investitionen getätigt, um das an Familien gerichtete Winterangebot auf dem Tanzboden aufrecht zu erhalten. Ein kurzer Rückblick der Genossenschaft nennt einige Höhepunkte. 2013 wurde in ein Pistenfahrzeug investiert. Eine Speedstrecke wurd eingerichtet und Markierungsmaterial angeschafft. Als weiteren Meilenstein nennt die Genossenschaft die Eröffnung des Kiosks im Jahr 2018 und die Integration des Rodelns in den Skibetrieb. (pd/red)

Sonntag, 20. Februar, 22:07 Uhr

Lichtensteig: Jazztage finden im August wieder statt

Fusion Blue waren an den 31. Jazztagen Lichtensteig zu sehen und zu hören. Bild: Sascha Erni

Seit dem 16. Februar sei klar, dass einer Durchführung der Jazztage wahrscheinlich nichts im Weg stehe. Das schreibt das OK der Jazztage in seinem Internet-Auftritt. Die Jazztage finden vom 12. bis zum 14. August statt. Grundsätzlich wird die 32. Ausgabe im gleichen Rahmen wie ihre Vorgängerinnen stattfinden. Angekündigt ist unter anderem Seven. (mkn)

Sonntag, 20. Februar, 15:32 Uhr

Bronzemedaillengewinner Jan Scherrer zurück in der Heimatgemeinde

Patrick Zollinger, der Präsident des Verkehrvereins Ebnat-Kappel, gratuliert Jan Scherrer zu seinem Erfolg und heisst ihn in der Heimat willkommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Rund 700 Besucherinnen und Besucher bereiteten Snowboard-Bronzemedaillengewinner Jan Scherrer am Sonntagnachmittag beim Ebnat-Kappler Bahnhof einen begeisternden Empfang in seiner Heimatgemeinde.

Im Beisein von Ehefrau Sasha, seinen Eltern und Geschwistern war er überwältigt vom riesigen Aufmarsch. «Ich hätte niemals so viele Menschen hier erwartet, euer Kommen freut mich riesig und ich danke euch allen dafür.»

Damit war es für den 27-Jährigen noch nicht getan. Nach seinen Schilderungen über seine Erlebnisse im fernen Peking, standen ganz viele Fans Schlange, Gross und Klein, um sich ein Autogramm zu sichern. (bl)

Sonntag, 20. Februar, 9:04 Uhr

Bestes Riesenslalom-Resultat für Josua Mettler

Josua Mettler wusst im Riesenslalom zu überzeugen. Bild: PD

Starkes Ergebnis für den 23-jährigen Josua Mettler aus Unterwasser im ersten Europacup-Riesenslalom von Oppdal (Norwegen). Er fuhr am Freitag auf Platz sechs – gleichbedeutend mit dem Karriere-Bestergebnis in dieser Disziplin. Es ist sein zweiter Top-Ten-Platz in dieser Saison im Riesenslalom und die achte Platzierung in den besten zehn diese Saison im Rahmen des Europacups. Die Punkte verpasst hat dagegen Marco Fischbacher. Der Obertoggenburger schied nach Rang 35 im ersten Lauf im zweiten Durchgang aus. (kuc)

Samstag, 19. Februar, 21:34 Uhr

Volley Toggenburg holt sich in den Playouts den zweiten Sieg

Jubel im Lager von Volley Toggenburg. Auch das zweite Spiel der Playouts können sie siegreich gestalten. Bild: Beat Lanzendorfer

Was Volley Toggenburg in den Playouts zurzeit abliefert, darf ohne Umschweife mit sackstark umschrieben werden. Gewannen die Wattwilerinnen zum Start der Playouts vor Wochenfrist bei Val-de-Travers diskussionslos mit 3:0, liessen sie auch am Samstag beim 3:1 in der heimischen Rietsteinhalle nichts anbrennen. Nun fehlt noch ein Sieg für den definitiven Ligaerhalt in der Nationalliga A.

Ganz so einfach war die Partie am Samstagabend allerdings nicht. Val-de-Travers erwischte den besseren Start und holte sich den ersten Satz nicht unverdient mit 25:21 Punkten. Dank einer Leistungssteigerung gewann Volley Toggenburg Satz 2 mit 25:23.

Im dritten Durchgang spielten sich die Spielerinnen um Trainer Marcel Erni in einen Rausch und entschieden den Satz mit 25:16 zu ihren Gunsten. Im vierten Satz war die Verunsicherung bei den Gästen sicht- und spürbar. Nach dem 24:14 für Volley Toggenburg erhoben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle und wollten die Spielerinnen stehend und klatschend zum Sieg treiben.

Den Triumph vor Augen begannen die Nerven zu flattern – Val-de-Travers kam auf 24:20 heran. Erst der siebte Matchball brachte mit dem Punkt zum 25:20 die Entscheidung. Der Jubel war riesig. Spiel 3 der Playouts müssen die Ostschweizerinnen wieder auswärts bestreiten. (bl)

Freitag, 18. Februar, 13:01 Uhr

Auf dem Ricken liegt nur noch wenig Schnee

Der wenige Schnee auf dem Ricken genügt nicht, um den Dario Cologna Fun Parcours durchführen zu können. Bild: Beat Lanzendorfer

Kommende Woche würde der Tross des Dario Cologna Fun Parcours einen Zwischenhalt auf dem Ricken einlegen. Vorgesehen war, Schülerinnen und Schüler mit der Langlauftechnik vertraut zu machen. Mit rund 2000 Teilnehmenden wäre der vom Verein Rickenloipe organisierte Anlass schweizweit der grösste.

Nun machen die warmen Temperaturen den Veranstaltern aber einen Strich durch die Rechnung. Gemäss Mitteilung von Vizepräsident Manuel Rüegg wurden die am Montag geplanten Aktivitäten abgesagt. Dazu sagt er: «Sollte es wie angekündigt am Wochenende bis auf eine Höhe von 800 Meter schneien, ist vielleicht von Dienstag bis Freitag noch etwas möglich.»

Am Wochenende werde abschliessend entschieden. Müsste der Dario Cologna Fun Parcours komplett abgesagt werden, würden die Organisatoren dies sehr bedauern. (bl)

Freitag, 18. Februar, 07:05 Uhr

Wattwil Bunt, Neckertal-Degersheim und die Ebnater Frauen testen

Die Wattwiler unternehmen am Mittwoch einen neuerlichen Versuch, in Herisau spielen zu können. Bild: Beat Lanzendorfer

Bis zum Saisonstart ab der regionalen 2. Liga und den Ligen darunter geht es noch einige Wochen. Trotzdem nehmen die Aktivitäten bei den Fussballern im Toggenburg zu.

Während der FC Bazenheid seine Zelte für vier Tage zwecks eines Kurztrainingslagers in Ascona aufschlägt, überprüfen drei Teams ihren aktuellen Formstand mit Testspielen.

So unternimmt Wattwil Bunt (2.) gegen Herisau (2.) am Mittwoch einen neuerlichen Versuch. Lag vor Wochenfrist auf dem Allwetterplatz der Sportanlage Kreckel noch zu viel Schnee, müsste es bei den aktuellen Temperaturen klappen. Das Spiel wird am Mittwoch um 20 Uhr angepfiffen. Vorher geht es am Samstag nach Abtwil-Engelburg. Das Spiel auf der Spiserwis beginnt um 15 Uhr.

Die Ebnater Frauen (2.) und Neckertal-Degersheim überprüfen ihren Formstand erst am Sonntag. Das Frauenteam aus dem Obertoggenburg spielt um 11 Uhr auf der Sportanlage Buechenwald gegen die Frauen aus Gossau, die in der 3. Liga spielen.

Dritter im Bunde, der im Einsatz stehenden Teams ist Drittligist Neckertal-Degersheim. Er gastiert am Sonntag um 14 Uhr bei Weinfelden Bürglen 1b, das der 4. Liga angehört. (bl)

Donnerstag, 17. Februar, 15:53 Uhr

Pelzfellmarkt in Lichtensteig fällt auch 2022 aus

In diesem Jahr werden in Lichtensteig keine Pelze verkauft. Bild: Philipp Schmidli

Der Pelzfellmarkt in der Lichtensteiger Kalberhalle hat eine lange Tradition. Zuletzt fand der Anlass im Jahr 2020 statt, im vergangenen Jahr fiel er aufgrund der Coronapandemie aus. Auch in diesem Jahr finde der Markt nicht statt, heisst es bei der Gemeinde Lichtensteig auf Anfrage. Der Entscheid sei bereits vor einiger Zeit gefällt worden.

Beim zuletzt durchgeführten Markt wurden an drei Ständen insgesamt 123 Felle gehandelt. Die über 100 Besucherinnen und Besucher konnten an sechs weiteren Marktständen Waren kaufen. Der Markt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Treffpunkt entwickelt, auch weil jeweils eine Musikformation aufspielt.

Nicht wenige Jägerinnen und Jäger sind an diesem Nachmittag in der Kalberhalle und stimmen sich so auf die Versammlung des Jägervereins Toggenburg ein, die jeweils am selben Tag abgehalten wird. (sas)

Donnerstag, 17. Februar, 15:13 Uhr

Mosnang: Steuerkraft leicht gesunken

Im Gemeindevergleich belegt Mosnang weiterhin den drittletzten Platz bei der Steuerkraft. Bild: Keystone

Die Steuerkraft von Mosnang ist 2021 leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr: Von 1'729 auf 1'669 Franken. Das heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt. Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kanton St.Gallen ändert das jedoch nichts. Mosnang befindet sich weiterhin an der 75. Stelle von 77 Gemeinden. (pd/red)

Donnerstag, 17. Februar, 12:19 Uhr

Zehn Jahre Skilift Tanzboden

Der Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel. Bild: PD

Zehn Jahre ist es her, dass der Skilift Tanzboden als Genossenschaft zum Leben erweckt wurde. Das Skigebiet über dem Dorf Ebnat-Kappel ist vor allem bei Familien und Einheimischen beliebt.

Am Samstag, 19. Februar, wird nun gefeiert. Dies schreibt Toggenburg Tourismus in einer Mitteilung. Zum Geburtstag werden vergünstigte Tickets angeboten, ein Fassdauben-Parcours zum Ausprobieren ausgesteckt und an der Talstation unterhält das Ländlertrio Tanzboden. (pd/red)

Mittwoch, 16. Februar, 14:54 Uhr

330'000 Franken für die Sanierung des Alterszentrums Churfirsten

Die Gemeinde Nesslau hat für die Sanierung des Alterszentrums Churfirsten 330'000 Franken zugesichert. Bild: PD

Im Alterszentrum Churfirsten in Nesslau wurden im letzten Jahr zwei Bewohnerzimmer saniert und bei 16 weiteren steht ein Umbau dieses Jahr auf dem Programm, wie dem Gemeindeblatt zu entnehmen ist. Dabei trägt das Heim den veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung und ein Grossteil der Räume wird in Einzelzimmer umgebaut. Zudem stehen in den nächsten zwei Jahren weitere Renovationsarbeiten an.

Laut der Stiftung Alterszentrum Churfirsten werden die gesamten Kosten auf 741'000 Franken veranschlagt. Die finanzielle Belastung ist für das privat geführte Heim sehr gross. Gemäss Sozialhilfegesetz hat die Gemeinde für ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen zur Betreuung und Pflege von Betagten zu sorgen. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat für die umfangreichen Umbauarbeiten einen Beitrag von 330'000 Franken zugesichert, wovon 30'000 Franken aus dem Fonds für das Alter finanziert werden. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Bürgerschaft an der Bürgerversammlung. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 13:59 Uhr

Turnhalle Rünggel in Stein muss saniert werden

Die Turnhalle Rünggel in Stein ist sanierungsbedürftig. Bodenbeläge, Wandverkleidungen sowie die Beleuchtung sind auszuwechseln. Zudem soll mit einer Boulderwand die Halle an Attraktivität gewinnen. Die Kosten werden auf 360'000 Franken veranschlagt und sind im Budget 2022 berücksichtigt, wie dem Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen ist. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Bürgerschaft an der Bürgerversammlung. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 12:00 Uhr

Rechnungsabschluss in Nesslau knapp drei Millionen besser als erwartet

Die Gemeinde Nesslau präsentiert erneut einen positiven Rechnungsabschluss. Bild: PD

Einmal mehr hat die Gemeinde Nesslau einen positiven Rechnungsabschluss. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von 1'019'300 Franken. Nun liegt ein Ertragsüberschuss von 1'730'843 Franken vor, wie dem Gemeindeblatt zu entnehmen ist. Die Besserstellung beträgt 2,75 Millionen Franken.

Insbesondere Minderausgaben im Bereich Bildung, die einen Drittel des Abschlusses ausmachen, aber auch Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern sowie Buchgewinne beim Verkauf von Bauland, sind für die schwarzen Zahlen verantwortlich, heisst es weiter. Ob die Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre zu einer weiteren Senkung des Steuerfusses führen, lässt die Gemeinde derzeit offen und verweist auf das nächste Mitteilungsblatt. Dann wird das Budget präsentiert. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 09:45 Uhr

Trotz Rückstand schlägt Bazenheid Bronschhofen mit 3:2

Mirco Jungblut, Mitte, erzielte für die Bazenheider den dritten Treffer. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bazenheid (2. Liga Inter) konnte auch das zweite Testspiel innert vier Tagen für sich entscheiden. Nach dem 2:1-Erfolg am letzten Samstag gegen Eschen/Mauren, liessen die Toggenburger am Dienstagabend auf dem Kunstrasen der Sportanlage Bergholz in Wil ein 3:2 gegen Bronschhofen (2. Liga regional) folgen.

Der Unterklassige ging in der Startphase durch Jonas Wiesli in Führung. Eine Minute später gelang Silvano Teixeira der Ausgleich. Erneut war es dann Wiesli, der das 2:1 für Bronschhofen schoss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Marena das 2:2 bewerkstelligen.

Nach gut einer Stunde war es dann Mirco Jungblut, der mit dem 3:2 den Bazenheider Sieg sicherstellte. (bl)

Dienstag, 15. Februar, 15:37 Uhr

Kuhn eröffnet Bäckerei-Café in der St.Galler Altstadt

In rund zehn Tagen eröffnet die Bäckerei Kuhn in der St.Galler Altstadt eine Filiale. Bild: Alex Spichale

Am 24. Februar eröffnet die Bäckerei Kuhn an der Spisergasse 1 in der Stadt St. Gallen – im ehemaligen Zollibolli-Haus – einen weiteren Standorte. Der Bäckerei- und Gastronomiebetrieb begann 1888 mit einfachsten Mitteln in Brunnadern und beschäftigt heute über 220 Mitarbeiter in bald 13 Filialen.

Der neue Standort in der Stadt St. Gallen sei gut gewählt, denn er habe einen langen Bezug zum ehrenwerten Bäckerhandwerk, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Ganz in der Nähe wurde schon im Mittelalter Brot verkauft; Die gegenüber der neuen Filiale vom Bärenplatz abgehende Gasse Hinterlauben, wurde bis ins 19. Jahrhundert «Hinter der Brotlaube» genannt.

In Sichtweite des Stiftsbezirks liegt die Bäckerei-Café Filiale mitten im touristischen Hotspot. «Wir freuen uns, mit der neuen Filiale auch einen Beitrag zur Belebung der Altstadt zu leisten. Deshalb wird der gastliche Ort am Bärenplatz auch am Sonntag geöffnet sein.», sagt Richard Kuhn, der den Bäckerei- und Gastronomiebetrieb in der fünften Generation leitet.

Dienstag, 15. Februar, 14:56 Uhr

Wildhaus: Knabe erlitt Verbrennungen durch Stichflamme

Ein Knabe erlitt in einem Restaurant Verbrennungen durch eine Stichflamme. Bild: Kapo

Am Montag kurz nach 19.40 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung erhalten, dass in einem Restaurant im Dorf ein achtjähriger Junge durch eine Stichflamme verletzt worden sei.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, ass die Familie des Knaben in dem Restaurant ein Fondue. Als ein 34-jähriger Kellner die Brennpaste am Tisch der Familie nachfüllte, entstand eine Stichflamme. Diese setzte die Kleider des Jungen in Brand. Die brennende Kleidung konnte dem Kind weggerissen und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch zog sich der Achtjährige Verbrennungen zu.

Er wurde von der AP3 Luftrettung ins Spital geflogen. Der 46-jährige Vater des Knaben zog sich wegen dem Feuer leichte Verletzungen zu. Nebst der AP3 Luftrettung standen Einsatzkräfte der Kantonspolizei St.Gallen und der örtlichen Feuerwehr im Einsatz. Der genaue Hergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (kapo)

Dienstag, 15. Februar, 09:35 Uhr

Siebter Platz im Super-G für Josua Mettler

Josua Mettler klassierte sich in einem stark besetzten Europacup-Super-G auf Platz sieben. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Im Europacup-Su­per-G von Oppdal (Nor) hat sich der Obertoggenburger Josua Mettler für Rang 31 im Super-G von Kvitfjell (Nor) rehabilitiert. Er fuhr 0,75 Sekunden hinter Sieger Markus Nordgaard Fossland (Nor) als Siebter ins Ziel.

Das ist mehr als nur ein Achtungserfolg. Denn das Teilnehmerfeld war abermals stärker als in Kvitfjell. Vor ihm klassierten sich fast ausschliesslich Fahrer, die bereits im Weltcup fleissig gepunktet haben – ausser dem Sieger. (kuc)

Dienstag, 15. Februar, 08:17 Uhr

Simon Ammann: Olympisches Diplom zum Abschluss

Simon Ammann freut sich über seinen Sprung auf der Olympiaschanze in Peking. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Am Montag ging mit dem Teambewerb der letzte Wettkampf für die Skispringer an den Olympischen Winterspielen in Peking zu Ende. Aus Schweizer Sicht könnte damit ein erfolgreiches Sportkaptitel seinen Abschluss gefunden haben. Gut möglich, dass der zweite Sprung von Simon Ammann auf 121,5 Meter der letzte Satz des vierfachen Olympiasiegers bei einem olympischen Wettkampf war.

Da die Schweiz Platz acht erreichte – es gewann Österreich – tritt Ammann zum Abschluss seiner olympischen Karriere die Heimreise mit einem Diplom im Gepäck an. (kuc)

Montag, 14. Januar, 17:01 Uhr

Mosnang: Falter aus Tannenzapfen

Das Kunstwerk am Waldboden. Leserbild: Markus Frey

«Zapfenfalter» nennt Leser Markus Frey aus Mosnang sein Kunstwerk. Soeben sei er geschlüpft. Aus Tannenzapfen, Holz und Ästchen von Nadelbäumen hat er am Waldboden einen Falter modelliert. (lsf)

Montag, 14. Januar, 16:14 Uhr

Kantonsrat verabschiedet Weibel und Bazenheider Gefängniswärter in Pension

Das Gefängnis in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Präsidentin des St.Galler Kantonsrats, Claudia Martin, verabschiedete am ersten Sessionstag am Montag Weibel Hansruedi Peterer, der in Pension geht. Neben dem Dienst im Parlament arbeitet Hansruedi Peterer als Wärter im Gefängnis Bazenheid. (mkn)

Montag, 14. Februar, 11:04 Uhr

Luftgewehrschützen Ebnat-Kappel und Umgebung bleiben in NLB

Mirjam Künzli, eine der Athletinnen in der ersten Mannschaft der Luftgewehrschützen Ebant-Kappel und Umgebung. Bild: Sabine Camedda

Am Samstag reisten die Schützinnen und Schützen der Luftgewehrsektion Ebnat-Kappel und Umgebung zum Auf-/Abstiegswettkampf nach Stans. Als Tabellenerste der NLB Ost durften sich die acht Athletinnen und Athleten Hoffnungen auf den Aufstieg in die höchste Liga machen. Sie wussten aber, dass dafür alles passen musste.

In der ersten Runde hatten die Toggenburger ein Freilos, danach setzten sie sich klar mit 1579,4 zu 1565,7 gegen Uri durch. Weil dies die zweite Niederlage der Innerschweizer war, hatten die Ebnat-Kappler die Finalteilnahme schon auf sicher. In der dritten Runde gegen Glarnerland konnten sich die Toggenburger zwar steigern. Mit 1606,0 zu 1626,6 zogen sie gegen die NLA-Schützen aber dennoch den kürzeren.

Im Final trafen die Ebnat-Kappler auf die zweite NLA-Mannschaft, jene aus Thörishaus. Die Berner liessen den Toggenburger keine Chance und sicherten sich den Verbleib in der obersten Liga. Auch Glarnerland schaffte den Ligaerhalt. Als Schweizer Meister in der Mannschaftsmeisterschaft durfte sich Gossau feiern lassen. (sas)

Montag, 14. Februar, 09:30 Uhr

Fassade leuchtet für den Medaillengewinner

Die Lichtinstallation für Jan Scherrer. Bild: PD

Wenige Stunden nachdem Jan Scherrer bei den Olympischen Spielen in Peking die Bronzemedaille in der Halfpipe gewonnen hat, wurde ihm auf eine besondere Weise gratuliert. Auf der Fassade der Innovative Sensor Technology (IST) AG, die den Sportler sponsert, ist eine Lichtinstallation mit den Glückwünschen von verschiedener Seite angebracht.

Am kommenden Sonntag, 20. Februar, um 14 Uhr wird der erfolgreiche Snowboarder Jan Scherrer dann offiziell in Ebnat-Kappel empfangen und gewürdigt. Der Anlass findet im Freien beim Schuppen statt. Serviert wird ein neuer Drink: der Jan Tonic. Benannt nach dem Sprung von Jan Scherrer, der nur er beherrscht und ihm die Bronzemedaille einbrachte. (sas/lsf)

Sonntag, 13. Februar, 15:29 Uhr

Ramona Forchini beendet das Mediterranean Epic auf dem vierten Rang

Ramona Forchini bei der Zieldurchfahrt der vierten Etappe. Obwohl sie den Gesamtsieg verpasste, konnte sie in Spanien überzeugen. Bild: PD

Zum Abschluss des Mediterranean Epic packte die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini noch einmal alles aus und gewann die vierte Etappe 1.49 Minuten vor Evie Richards. Der drittplatzierten Natalia Fischer Egusquiza nahm sie drei Minuten und 23 Sekunden ab.

Am Telefon zeigte sich Ramona Forchini sehr zufrieden: «Ich habe von Anfang an attackiert und konnte meine Konkurrentinnen abschütteln.» Auf die Gesamtwertung hatte dies allerdings keinen Einfluss mehr, der Zeitverlust des Vortages, bedingt durch einen Plattfuss, wog zu schwer.

Obwohl Ramona Forchini den vierten Gesamtsieg in Folge verpasste, konnte sie an der spanischen Mittelmeerküste überzeugen. Gewonnen wurde das Mehretappenrennen von der einheimischen Natalia Fischer Egusquiza, vor Evie Richards und der Schweizerin Janina Wüst. (bl)

Sonntag, 13. Februar, 13:35 Uhr

Brigitte Tschumper-Meier schafft die Wahl in den Schulrat Wattwil-Krinau

Brigitte Tschumper-Meier wurde in den Schulrat Wattwil-Krinau gewählt. Bild: PD

Am Sonntag fand die Ersatzwahl für ein Mitglied des Schulrates Wattwil-Krinau für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2024 statt. Weil sowohl Brigitte Tschumper-Meier als auch Jürg Mörtlseder sich um den freien Sitz bewarben, kam es zu einer Kampfwahl.

Das Rennen machte Brigitte Tschumper-Meier. Sie holte 1‘278 Stimmen, Jürg Mörtlseder erhielt 597 Stimmen. Am Wahlgang beteiligt haben sich 2‘444 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 36,4 Prozent. (pd/sas)

Sonntag, 13. Februar, 10:56 Uhr

Simon Ammann wieder auf Platz 25

Weiss nicht recht, ob er zufrieden sein soll: Simon Ammann bei seinen wohl letzten Olympia-Sprüngen. Bild: Peter Klaunzer, Keystone

An seinen siebten olympischen Spielen hat es Simon Ammann aus Unterwasser auf der Grossschanze für Platz 25 gereicht. Er sprang auf 131,5 Meter und 132,5 Meter. Das liegt in den Erwartungen, genügte dem 40-Jährigen aber nicht für einen Spitzenplatz. Die Goldmedaille sicherte sich der Norweger Marius Lindvik.

Schon auf der Normalschanze hatte für Ammann Platz 25 resultiert. Noch gibt es eine Chance auf eine Medaille. Und zwar im Teambewerb. (sdu)

Samstag, 12. Februar, 18:07 Uhr

Bazenheid schlägt im dritten Testspiel Eschen/Mauren mit 2:1

Neuzugang Silvano Teixeira (hier im Spiel gegen Henau) hat für Bazenheid bereits dreimal ins Schwarze getroffen. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus diversen Gründen standen Trainer Daniel Bernhardsgrütter beim dritten Testspiel auswärts gegen Eschen/Mauren lediglich 15 Spieler zur Verfügung.

Das hinderte die Mannschaft aber nicht daran, den Erstligisten mit 2:1 zu schlagen. Teixeira und Jungblut brachten die Toggenburger bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn gelang dem Heimteam der Anschlusstreffer.

Dabei blieb es, auch deshalb, weil Pentrelli wenige Minuten vor dem Abpfiff nur den Pfosten traf. Trainer Bernhardsgrütter war nach den neunzig Minuten zufrieden: «Es war eine gute Teamleistung, das haben die Jungs gut gemacht.»

Nicht spielen konnte hingegen Zweitligist Wattwil Bunt, weil nach den Schneefällen vom Freitag auf dem Allwetterplatz in Herisau zu viel Schnee lag. (bl)

Samstag, 12. Februar, 17:14 Uhr

Pech für Ramona Forchini bei der dritten Etappe des Mediterranean Epic

Nach einem Plattfuss beendet Ramona Forchini die dritte Etappe des Mehretappenrennens in Spanien auf Platz 6. Am Sonntag folgt die Schlussetappe. Bild: PD

Viel Pech während der dritten Etappe beim Mediterranean Epic für die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini. An guter Position liegend, handelte sie sich einen Plattfuss ein und beendete das Rennen mit einem Rückstand von 25 Minuten auf Platz sechs.

Am Telefon erklärt sie: «Ich bin selber schuld. Weil ich zu nah an Evie Richards aufgefahren bin, habe ich einen Stein nicht gesehen. Evie konnte ausweichen, ich nicht.» Weil die Wattwilerin kurz davor die technische Zone passierte hatte, musste sie die nächsten 15 Kilometer mit einem Plattfuss zurücklegen. «Es ging auf diesem Streckenabschnitt häufig abwärts, ich war praktisch chancenlos».

Gewonnen wurde das Rennen von der Spanierin Natalia Fischer Egusquiza, die auch in der Gesamtwertung die Spitze übernommen hat. Hinter ihr folgt Evie Richards. Das Podest der dritten Etappe vervollständigt die Schweizerin Janina Wüst.

Die Schlussetappe am Sonntag hat eine Länge von 49 Kilometern, dabei müssen 1050 Höhenmeter überwunden werden. Ramona Forchini ist sich bewusst, dass der vierte Gesamtsieg in Folge beim Mediterranean Epic nach dem Missgeschick am Samstag unter normalen Umständen ausser Reichweite liegt. (bl)

Samstag, 12. Februar, 10:57 Uhr

Wattwil: Bei Einbruch Schmuck und Geld gestohlen

Der Einbruch ereignete sich an der Berglistrasse in Wattwil. Symbolbild: kapo

Am Freitag zwischen 15:30 und 23:00 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der oberen Berglistrasse in Wattwil eingebrochen. Sie brach gewaltsam ein Fenster auf. Im Innern des Hauses wurden verschiedene Räume und Behältnisse durchsucht. Unter anderen fand die Täterschaft Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Das teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mit. (kapo)