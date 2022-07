News Toggenburg: Optimierung Energiepark Bazenheid ist auf Kurs

14:26 Uhr Donnerstag, 21. Juli

Mountainbike: Ramona Forchini für EM- und WM-Rennen nominiert

Ramona Forchini schaffte es am 17. Juli in Andorra aufs Podest. Bild: Maxime Schmid / KEYSTONE

Innert zehn Tagen werden EM- und WM-Podestplätze angestrebt, schreibt Swiss Cycling in einer Pressemitteilung. Mit im Rennen ist die Wattwiler Mountainbikerin Ramona Forchini. Vor wenigen Tagen erreichte sie in Andorra mit dem dritten Platz ihr bisher bestes Resultat an einem Cross-Country-Weltcuprennen und brachte so ihr Bike-Team Brunex das erste Mal überhaupt aufs Podest. (Diese Zeitung berichtete.) Nun tritt sie an der EM und WM in der Kategorie Cross-Country Elite an.

Am 19. und 20. August werden in München die Europameister im olympischen Cross-Country ermittelt. Eine Woche später wird im französischen Les Gets, unweit der Schweizer Grenze gelegen, auf globaler Ebene um Titel gekämpft. Ist die Teilnahme an den European Championships der Elite-Kategorie vorbehalten, zu der Ramona Forchini gehört, werden an der WM auch die Aushängeschilder aus den Kategorien U23 und U19 am Start stehen.

Neben Ramona Forchini bietet Swiss Cycling für die WM und EM der Frauen Sina Frei, Linda Inergand, Alessandra Keller und Jolanda Neff auf. Steffi Häberlin, Nicole Koller und Seraina Leugger sind für die EM aufgestellt. Welche der nominierten Cross-Country-Athletinnen an der WM zusätzlich das Short-Race bestreiten werden, definiert Swiss Cycling zu einem späteren Zeitpunkt. (pd)