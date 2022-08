News Toggenburg: Open-Air-Kino über dem Necker

09:37 Uhr Dienstag, 9. August

Nur noch ein Schulbus im Lütisburger Berggebiet

Kinder warten auf einen Schulbus. Bild: PD

In Lütisburg verkehrt im neuen Schuljahr morgens und mittags nur noch ein Schulbuskurs in die Berggegend. Wie dem Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen ist, müssen in diesem Gebiet 21 Kinder transportiert werden, das fülle genau einen Schulbus. Da der Bus bis auf den letzten Platz besetzt ist, ist es nicht mehr möglich, Gspänli mitfahren zu lassen. Die aktuellen Fahrpläne sind auf der Homepage www.schuleluetisburg.ch aufgeschaltet. (pd)