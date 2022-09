News Toggenburg: Alkoholtestkäufe in Oberhelfenschwil

10:27 Uhr Dienstag, 20. September

Drei Schweizermeisterschafts-Qualifikationen für den TV St.Peterzell

Der TV St.Peterzell konnte sich in Liechtenstein gleich drei Qualifikationen für die Schweizermeisterschaften sichern. Archivbild: PD (Juni 2022)

Mit den Liechtensteiner Landesmeisterschaften stand am vergangenen Wochenende der letzte Qualifikationswettkampf für die Schweizermeisterschaften für die Geräteturnerinnen und Geräteturner des TV St.Peterzell an. Selina Carigiet und die beiden Turner Pascal und Marco Landolt konnten sich die Teilnahme an den Schweizermeisterschaften im November sichern. Das schreibt der Turnverein St.Peterzell in einer Medienmitteilung.

Selina Carigiet startete im K7 mit zwei sehr hohen Noten in den Wettkampf. Mit einer 9.70 am Boden und einer 9.60 an den Ringen, lieferte sie eine gute Vorlage für die beiden anderen Geräte. Auch dort konnte sie überzeugen und erturnte sich am Sprung eine 9.25 und ihre Reckübung wurde mit einer 9.20 benotet. Selina Carigiet sicherte sich schlussendlich die Bronzemedaille.

Ebenfalls im K7 traten die beiden Turner Pascal und Marco Landolt an. Die beste Note erturnte sich Pascal Landolt am Boden mit einer 9.65. Er gewann den Wettkampf in der Königskategorie mit einer halben Note Vorsprung auf die Silbermedaille. Sein Bruder Marco startete am Reck und am Boden mit zwei guten Übungen in den Wettkampf, die mit einer 9.45 und einer 9.05 bewertet wurde. Auch am Sprung erhielt er mit einer 9.35 eine sehr gute Note. (pd)