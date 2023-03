Toggenburg News: Frontalkollision in Oberhelfenschwil

19:35 Uhr Samstag, 18. März

Auf Anna Meier folgt beim FC Bütschwil Corinna Hasler als Aktuarin

Präsident Adrian Stillhart freut sich, dass er für Anna Meier (links) in der Person von Corinna Hasler eine Nachfolgerin gefunden hat. Bild: Beat Lanzendorfer

Zwei von sieben Führungspositionen beim FC Bütschwil werden von Frauen besetzt. Das wird auch weiterhin so bleiben. Für Anna Meier, die während sechs Jahren als Aktuarin amtete, stellt sich neu Corinna Hasler zur Verfügung. Sie spielt gleichzeitig im ersten Frauenteam und peilt dort in der am nächsten Wochenende startenden Rückrunde den Aufstieg in die 1. Liga an.

Präsident Adrian Stillhart hatte an der 82. Hauptversammlung am Freitagabend in Dietfurt für die 112 anwesenden Mitglieder noch weitere Neuigkeiten im Köcher. Für das seit einem Jahr vakante Amt des Schiedsrichterchefs konnte Pascal Schmucki gewonnen werden. Stillhart führt den Verein seit 2019 und startete am Freitag sein fünftes Amtsjahr als Vorstandsvorsitzender.

Und weil Kassier Tobias Ziegler ähnlich gut gewirtschaftet hatte wie die beiden Aktivteams, die in ihren Ligen jeweils an der Spitze stehen, konnte er ein Plus von gut 3500 Franken vermelden. Wie wichtig beim Fussballclub die Anlässe sind, zeigt sich beim genauen Hinsehen bei den Zahlen. Rund die Hälfte des Jahresumsatzes werden beim Grümpelturnier, beim Spaghetti- und Jassplausch sowie während den Spielen am Imbisswagen und weiteren Aktivitäten generiert.

Der FC Bütschwil sieht sich als Ausbildungsverein, weshalb 50 Prozent des Budgets in die Juniorenabteilung fliessen. Daran soll sich nichts ändern. (bl)