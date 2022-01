Toggenburg News: Neuer Leiter der Polizeiregion Toggenburg

TOGGENBURG-TICKER Neuer Leiter der Polizeiregion Linthgebiet-Toggenburg +++ Brief von Ebnat-Kappel nach Wildhaus war elf Jahre erfolglos unterwegs +++ Gelungener Saisonauftakt der jungen Skispringer Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 03.01.2022, 17.58 Uhr

Montag, 3. Januar, 17:58 Uhr

Neuer Leiter der Polizeiregion Linthgebiet-Toggenburg

Der neue Leiter, Alfred Sonderer. Bild: PD

Mit dem Übergang ins Jahr 2022 erhält die Polizeiregion Linthgebiet-Toggenburg einen neuen Leiter. Alfred Sonderer war fünf Jahre lang Regionenleiter von Bodensee-Rheintal. Nun löst er in der Region Linthgebiet-Toggenburg Christian Rudin ab, der in den Ruhestand getreten ist.

Der pensionierte Leiter, Christian Rudin. Bild: PD

Durch diese Pensionierung und den Wechsel von Alfred Sonderer kommt es auch in den Polizeiregionen Bodensee-Rheintal und Werdenberg-Sarganserland zu einem Führungswechsel. Valentin Aggeler, Leiter der Regionalpolizei, blickt den Rochaden und der Neuernennung mit Zuversicht entgegen. Er freut sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei über die Bereitschaft der Führungskräfte zur persönlichen Weiterentwicklung. Die drei Polizeioffiziere werden die jeweiligen Leiter der Regionalen Ermittlungs-, Fahndungs- und Jugenddienste, der Polizeistationen und der mobilen Polizei in ihrer Region führen. (red)

Montag, 3. Januar, 15:13 Uhr

Brief von Ebnat-Kappel nach Wildhaus war elf Jahre erfolglos unterwegs

Der Brief wurde in Ebnat-Kappel abgeschickt und abgestempelt. Bild: Pius Amrein

Im November 2010 hat die Firma Toggenburg Medien AG einen Werbebrief verschickt. Das Unternehmen, welches das «Toggenburger Tagblatt» herausgibt, vertrieb damals auch noch die «Toggenburger Nachrichten» und wollte einen Wildhauser mit einem Brief und beigelegter Bestellkarte zum Kauf eines Abonnements überzeugen. Der Brief wurde in Ebnat-Kappel, wo das Redaktionsbüro damals beheimatet war, zur Post gebracht und abgestempelt.

Am 31. Dezember 2021, elf Jahre später, lag der Brief wieder im Briefkasten der Toggenburg Medien AG, die heute nur noch in Wattwil beheimatet ist. Die Adresse des möglichen Kunden in Wildhaus war offenbar nicht korrekt, auf dem Rücksende-Stempel der Post steht zu lesen, dass der Empfänger unter der angegebenen Adresse nicht ermittelt werden konnte. Wo der Brief zehn Jahre lang lag, ist nicht bekannt.

Die «Toggenburger Nachrichten» erschienen Ende 2015 zum letzten Mal. Der Titel, der bereits ein paar Jahre zuvor von der Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» produziert wurde, wurde vollständig in die Tageszeitung integriert. (lsf)

Montag, 3. Januar, 09:21 Uhr

Gelungener Saisonauftakt der jungen Skispringer

Lars Künzle (SSC Toggenburg) baute mit den zwei Siegen seine Führung in der Gesamtwertung der HNT weiter aus. Bild: PD

Zwischen Weihnachten und Neujahr starteten junge Skispringerinnen und -springer sowie Nordische Kombiniererinnen und Kombinierer in die Wintersaison der Helvetia Nordic Trophy. Saisonstart war in Kandersteg im Berner Oberland, wo zwar die Schanzen super präpariert waren, doch an beiden Wettkampftagen regnete es mal mehr, mal weniger. Der Ostschweizer Skiverband war mit drei jungen Frauen und sieben jungen Männern vertreten. Sie kehrten mit sechs Gold-, einer Silber- und drei Bronzemedaillen zurück.

Überzeugen konnten einmal mehr Dario Lemmenmeier (U13, HS 27 m Schanze) und Lars Künzle in der Kategorie U16, HS 74 m Schanze (beide SSC Toggenburg). Beide gewannen souverän ihre Kategorien. Mit 24,5 m kam Lemmenmeier dem Schanzenrekord (25,5 m) sehr nahe. Künzle baute mit den zwei Siegen seine Führung in der Gesamtwertung der HNT weiter aus.

Nils Lemmenmeier (SSC Toggenburg) wurde Sechster und Siebter in der Kategorie U10, HS 27 m Schanze. Nathalie Egger und Malin Widmer (beide SSC Toggenburg) sprangen erstmals in einem Wettkampf von einer HS 27 m Schanze. Sie wurden in der Kategorie Animation in beiden Wettkämpfen Fünfte bzw. Sechste. In der Allgemeinen Klassen konnte Micha Sturm vom SC Ulisbach mit einem 3. Rang überzeugen. Beim 2. Wettkampf stürzte er im Probesprung nach der Landung und verletzte sich am Knie. Er wird deswegen die nächste Zeit ausfallen. (red)

Samstag, 1. Januar, 18:57 Uhr

In der Silvesternacht brannte es im Kanton St. Gallen mehrfach ungewollt: In Heerbrugg geriet eine Hecke in Brand (Bild), in Ebnat-Kappel ein unterirdischer Abfallbehälter. Bild: kapo

Die Kantonspolizei St.Gallen musste in der Silvesternacht rund 70 Einsätze leisten. Auch im Toggenburg lief nicht alles glatt. In Ebnat-Kappel geriet ein Unterflurcontainer in Brand. Dieser konnte rasch gelöscht werden. Laut Polizeiangaben dürfte abgelassenes oder falsch entsorgtes Feuerwerk der Grund für den Brand gewesen sein. (kapo/red)

Samstag, 1. Januar, 17:56 Uhr

Unterbazenheider Silvestersänger leiten gesammeltes Geld an OhO weiter

Die Unterbazenheider Silvestersänger spenden ihre Einnahmen der Sammelaktion OhO. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Tradition geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die Unterbazenheider Silvestersänger erstmals für Bedürftige sammelten. Jeweils in der letzten Nacht des Jahres ziehen die Knaben im Alter zwischen acht und sechzehn ab etwa 5 Uhr morgens von Haus zu Haus und wecken die Einwohnerinnen und Einwohner in Unterbazenheid mit den Liedern «Das alte Jahr vergangen ist», «Mit der Freude zieht der Schmerz» und «Üb immer Treu und Redlichkeit» aus dem Schlaf.

Das gesammelte Geld kommt dann einer Hilfsorganisation zu Gute. In jüngster Vergangenheit wurde jeweils die Sammelaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» berücksichtigt. Auch dieses Mal wird dies wieder der Fall sein. 912 Franken werden an die vom St.Galler Tagblatt initiierte Weihnachts-Sammelaktion überwiesen. (bl)