14:48 Uhr Sonntag, 29. Januar

Jan Scherrer holt Silber an den X-Games Snowboard

Jan Scherrer - hier an den Olympischen Spielen in Peking - belegte an den X-Games in Aspen, Colorado, den zweiten Rang. Bild: Francisco Seco / AP

Was für ein Run, was für eine Leistung: Der Ebnat-Kappler Jan Scherrer hat am Wochenende an den prestigeträchtigen X-Games in Aspen Silber in der Superpipe gewonnen. Geschlagen wurde er einzig vom einmal mehr überragenden jungen Australier Scotty James.

Der Toggenburger Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Peking stand bereits vor drei Jahren als Dritter auf dem Podest des Einladungsanlasses, an dem sich die spektakulärsten Snowboarder in der sogenannten Superpipe messen. Auf dem dritten Rang landete Valentino Guseli, ebenfalls aus Australien.

Bei teils starkem Schneetreiben, Jan Scherrer sprach von «anspruchsvollen Bedingungen», zeigte der Crack aus dem Toggenburg eine stilistisch anspruchsvolle Fahrt mit technisch sauber ausgeführten Sprüngen. Unsicherheiten waren in keiner Phase seiner Fahrt zu erkennen. Auf den Plätzen 4 bis 6 folgten die drei Japaner Ruka Hirano, Kaishu Hirano und Ayumu Hirano, auf Rang 7 ihr Landsmann Yuto Totsuka, den letzen Platz belegte vor heimischen Publikum Lucas Foster aus den USA. (ab)