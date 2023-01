Toggenburg News: Kilian Looser neuer Waldratspräsident

10:35 Uhr Freitag, 13. Januar

Mountainbikerin Ramona Forchini blickte mit ihren Gönnern und Freunden auf ihre erfolgreichste Saison zurück

Ramona Forchini mit Zeichnungen von jungen Fans, die sie bei einem Schulbesuch in Kaltbrunn erhielt. Bild: Beat Lanzendorfer

Teamweltmeisterin, erster Weltcup-Podestplatz, Nomination für die Swiss Sports Awards. Die 28-jährige Wattwiler Mountainbikerin Ramona Forchini hatte im vergangenen Jahr ihre erfolgreichste Saison. Am Donnerstag liess sie ihre Freunde, Gönner und Sponsoren an den erlebten Emotionen teilhaben. Sie nannte es Rückblick auf die Pralinen.

Zurück an den Ort der grössten Erfolge

An jenen Ort, an dem man seine grössten Erfolge feierte, kommt man immer wieder gerne zurück. Für Forchini heisst dieser magische Ort Vallnord in den Pyrenäen. In Andorra, wo sie 2015 schon U23-Weltmeisterin wurde, holte sie sich im Juli des vergangenen Jahres mit Platz 3 ihren ersten Weltcup-Podestplatz bei der Elite.

Bei den gezeigten achtminütigen Filmsequenzen durften die Anwesenden in die damalige Gefühlswelt der Sportlerin eintauchen. Flossen im Juli Tränen bei Forchini, waren am Donnerstag auch bei ihren Fans feuchte Augen auszumachen.

In den Tagen zuvor noch krank, folgte im August mit dem Team-WM-Titel ein weiterer Höhepunkt. Das führte zur Nomination in der Kategorie «Team» bei den Swiss Sports Awards, in der die Bikerinnen und Biker hinter der Fussballnationalmannschaft Platz 2 belegten.

Dreiwöchiges Trainingslager in Italien

Nun hat sie das vergangene Jahr hinter sich gelassen. Am Samstag fährt die Wattwilerin für ein dreiwöchiges Trainingslager nach Italien. Die ersten Rennen sind im März vorgesehen. Als Fernziel gilt weiterhin die «Mission 2024» bei der die olympischen Spiele in Paris gemeint sind. Hierzu erklärt sie: «Ich fahre an jedem Rennen so schnell ich kann, wenn es für Paris reicht, umso schöner.» Dies sagt sie im Bewusstsein des grossen internen Konkurrenzkampfes im Schweizer Lager.

Die Sportlerin liess auch andere an ihrem Glück teilhaben. Wer im Verlaufe des Abends unter seinem Stuhl oder Getränk einen Glückskäfer fand, wurde glücklicher Besitzer eines Renntrikots des Brunex-Teams. Jener Mannschaft, bei der die Wattwilerin für weitere zwei Jahre unter Vertrag steht. Das Trikot gewann Lukas Müller aus Ebnat-Kappel.

Der Anlass fand im Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg in Wattwil statt. Hier hat sie vor ihrem Übertritt zu den Profis auf dem Sekretariat gearbeitet. Mit dem heutigen Team pflegt sie weiterhin gute Kontakte. Auch mit Rektor Matthias Unseld, der die Karriere von Forchini intensiv beobachtet: «Ich bin stolz auf die Leistungen von Ramona und freue mich, dass sie eine solche Karriere hingelegt hat. Mit ihrer positiven Ausstrahlung ist sie eine hervorragende Botschafterin für das gesamte Toggenburg.» (bl)